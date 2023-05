Monroe County, NY deeds recorded April 26, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded April 26, 2023 51

14420

CRAFT, JAMES et ano to CRAFT, JAMES EDWARD

Property Address: 1450 DRAKE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12806 Page: 0592

Tax Account: 039.02-1-9.21

Full Sale Price: $10.00

GATES, LENITA A to VYSKOCIL, AUSTIN J

Property Address: 9401 RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12806 Page: 0516

Tax Account: 053.01-1-3.1

Full Sale Price: $174,900.00

KRAVCHENYA, ARKADIY to ARKADIYS RENTALS LLC

Property Address: 11 CLARKRIDGE DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12806 Page: 0586

Tax Account: 055.04-1-17.13

Full Sale Price: $1.00

14428

ESS, DAVID J et ano to ORCHARD, JONATHAN M et ano

Property Address: 162 ATTRIDGE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12806 Page: 0553

Tax Account: 144.07-1-8

Full Sale Price: $240,000.00

14450

HILD, MICHELE M et ano to HILD, MICHELE M

Property Address: 49 VINEYARD HILL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12806 Page: 0441

Tax Account: 180.03-5-99

Full Sale Price: $1.00

ROONEY, KRISTINA A to ESCHER, STEPHEN

Property Address: 14 HIGH GATE TRAIL UNIT 3, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12806 Page: 0628

Tax Account: 166.05-3-14.3

Full Sale Price: $122,000.00

14467

VEEDER, MARGARET M et ano to HEFNER, LAURA A et ano

Property Address: 50 WILLOWFORD DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12806 Page: 0459

Tax Account: 176.18-1-36

Full Sale Price: $0.00

14468

WAYNER, ERIC L to WAYNER, CATHERINE et ano

Property Address: 78 CARRIE MARIE LANE, HILTON NY 14468

Liber: 12806 Page: 0462

Tax Account: 024.04-2-59

Full Sale Price: $1.00

14506

LANG, JENNIFER M et al to BOGUMIL, JOSEPH P et ano

Property Address: 11 HAMPSHIRE LANE, MENDON NY 14506

Liber: 12806 Page: 0686

Tax Account: 216.07-2-32

Full Sale Price: $390,000.00

14526

RIPLEY, MARY JO to KRAVETZ, ARTHUR MICHAEL et ano

Property Address: 137 WHITNEY ROAD WEST, PENFIELD NY 14526

Liber: 12806 Page: 0667

Tax Account: 139.14-1-25

Full Sale Price: $265,000.00

14534

ANDERSON, COLLEEN to ANDERSON, COLLEEN MORTON et ano

Property Address: 5 ELMBROOK DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12806 Page: 0507

Tax Account: 164.06-3-56

Full Sale Price: $1.00

BONSIGNORE, JAMES to BONSIGNORE, JAMES J et ano

Property Address: 447 REEVES ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12806 Page: 0444

Tax Account: 191.01-1-39

Full Sale Price: $1.00

KAUPP, MICHELLE G to CARINCI, ADAM JOHN et ano

Property Address: 16 ROXBURY LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12806 Page: 0471

Tax Account: 163.04-3-5

Full Sale Price: $1,200,000.00

KILLORIN, PATRICK M to KILLORIN, MICHELIN et ano

Property Address: 21 MAPLE STREET, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12806 Page: 0468

Tax Account: 164.06-3-44

Full Sale Price: $1.00

S & J MORRELL INC to ROSENZWEIG, LARRY S et ano

Property Address: 55 SKYLIGHT TRAIL, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12806 Page: 0618

Tax Account: 192.06-1-15

Full Sale Price: $615,135.00

14580

ABPLANALP, LOGAN J to GUYDASH, PAUL et ano

Property Address: 618 VAN ALSTYNE ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12806 Page: 0521

Tax Account: 064.13-1-3

Full Sale Price: $227,500.00

BOWDEN, JILL E et al to DEKA, ANGSHUMAN et ano

Property Address: 770 BEL ARBOR, WEBSTER NY 14580

Liber: 12806 Page: 0475

Tax Account: 065.18-1-55

Full Sale Price: $310,000.00

COSTELLO, CLAUDIA V to BONSIGNORE, CATHY et al

Property Address: 7 HUNTSMAN WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12806 Page: 0589

Tax Account: 094.07-1-1./652

Full Sale Price: $165,000.00

KOLB, PATRICIA M et ano to R&J WNY PROPERTY IMPROVEMENT LLC

Property Address: 1327 SHOECRAFT ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12806 Page: 0600

Tax Account: 094.03-1-48

Full Sale Price: $150,000.00

REDSTONE BUILDERS INC to TSCHORKE, GREGORY P et ano

Property Address: 284 GALLANT FOX LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12806 Page: 0453

Tax Account: 050.01-7-6

Full Sale Price: $504,141.00

VITO, ANTHONY R et ano to SAVAGE, STEPHANIE M

Property Address: 641 PINE LAKES TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12806 Page: 0631

Tax Account: 065.02-2-55

Full Sale Price: $0.00

14586

SCHECK, THERESA to SCHECK, THERESA et ano

Property Address: 849 BAILEY ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12806 Page: 0613

Tax Account: 161.18-2-13

Full Sale Price: $1.00

14605

GARY, LAKECHIA et ano to RUTLAND, REGINALD LAZAR

Property Address: 411-413 FIRST STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12806 Page: 0598

Tax Account: 106.35-2-60

Full Sale Price: $1.00

ROCHESTER CITY OF et al to GREATER ROCHESTER PARTNERSHIP HOUSING DEVELOPMENT FUND CORPORATION et al

Property Address: 50 WIDMAN STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12806 Page: 0479

Tax Account: 106.40-1-35.002

Full Sale Price: $4,350.00

14608

CHEN, YU-CHING to KARAMI, KHASHAYAR

Property Address: 71 CORNHILL PLACE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12806 Page: 0567

Tax Account: 121.46-2-46.002

Full Sale Price: $245,000.00

TL6 RE2 LLC to MARQUEE CONSULTANT LLC

Property Address: 69-69.5 BARTLETT STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12806 Page: 0644

Tax Account: 121.61-2-3

Full Sale Price: $33,841.93

TRINITY NYD1 LLC to LASRY, ABIGAIL et ano

Property Address: 478 TREMONT STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12806 Page: 0673

Tax Account: 120.52-1-45

Full Sale Price: $27,500.00

14609

CATANZANO, SAM to VASQUEZ, TIFFANY

Property Address: 311 ASHWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12806 Page: 0556

Tax Account: 092.70-3-41

Full Sale Price: $87,500.00

DIN-GABISI, MAEGAN et al to TEKIN, CETIN et ano

Property Address: 90 IMPALA DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12806 Page: 0496

Tax Account: 092.09-2-23

Full Sale Price: $106,000.00

JUG CAPITAL LLC to RODRIGUEZ, EDIMAR et ano

Property Address: 51-53 COPELAND STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12806 Page: 0465

Tax Account: 107.45-1-38

Full Sale Price: $97,000.00

WARCUP, AMY E to NAEGEL, BARRON R et ano

Property Address: 132 MERWIN AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12806 Page: 0524

Tax Account: 107.66-3-61

Full Sale Price: $1.00

14611

BUNCE, JAMES to BALLARD, DARRYL E et ano

Property Address: 338 ORAGNE STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12806 Page: 0596

Tax Account: 105.82-2-54

Full Sale Price: $1.00

COLVIN STREET GARAGE LLC to LAWLESS HOLDINGS LLC

Property Address: 174 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12806 Page: 0535

Tax Account: 120.33-2-27.001

Full Sale Price: $300,000.00

14616

MILLS, GENE to MILLS, GENE et ano

Property Address: 132 KAYMAR DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12806 Page: 0564

Tax Account: 046.18-14-15

Full Sale Price: $1.00

SCHMITT, BERNARD J JR to SCHMITT, LINDA M

Property Address: 115 PARKLANDS DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12806 Page: 0652

Tax Account: 060.90-4-13

Full Sale Price: $1.00

14619

PULHAMUS, DEREK J to KARLIN, DANIEL S

Property Address: 369 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12806 Page: 0670

Tax Account: 120.79-1-9

Full Sale Price: $159,000.00

14620

CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY et al to CAO, ZHILE

Property Address: 2 GREGORY PARK, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12806 Page: 0447

Tax Account: 121.63-2-29./2

Full Sale Price: $140,000.00

14621

ALLIANCE RE HOLDINGS LLC et ano to MARTINEZ, ANTONIO

Property Address: 50 BARBERRY TERRACE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12806 Page: 0487

Tax Account: 091.75-2-81

Full Sale Price: $72,000.00

CHERRY LAKE REALTY LLC to MARQUEZ, ROSALYN SANTANA

Property Address: 25 SAINT JACOB STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12806 Page: 0679

Tax Account: 106.25-3-14

Full Sale Price: $34,000.00

HOLLINS, ANDERSON to PABON, MICHAEL BERRIOS

Property Address: 181 TURPIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12806 Page: 0575

Tax Account: 091.67-3-2

Full Sale Price: $87,800.00

MCWINGO PROPERTY LLC to 111 THOMAS HOUSING LLC

Property Address: 111 THOMAS STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12806 Page: 0625

Tax Account: 106.32-1-19

Full Sale Price: $95,000.00

TL6 RE2 LLC to MARQUEE CONSULTANT LLC

Property Address: 134 BERLIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12806 Page: 0621

Tax Account: 091.80-4-31

Full Sale Price: $21,000.00

14622

NDABU, THEOPHILE N to DIBONA, LUCAS et ano

Property Address: 117 VINTON ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12806 Page: 0634

Tax Account: 092.06-1-53

Full Sale Price: $150,000.00

14624

ANTINARELLA, MIRELLA to ANTINARELLA, NICOLA

Property Address: 24 WEST FOREST DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12806 Page: 0456

Tax Account: 132.19-1-35

Full Sale Price: $0.00

CATER, DONALD J to JOHNSON, MARCUS MATTHEW

Property Address: 765 MARSHALL ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12806 Page: 0570

Tax Account: 133.20-2-44

Full Sale Price: $170,000.00

DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY to SAA RENOVATIONS LLC

Property Address: 948 CENTER COLDWATER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12806 Page: 0559

Tax Account: 133.18-1-17

Full Sale Price: $39,000.00

14625

OLSON, DONALD E et al to OLSON, DONALD E et al

Property Address: 47 LAFAYETTE PARKWAY, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12806 Page: 0503

Tax Account: 123.18-2-28

Full Sale Price: $3.00

14626

MORRIS, MICHAEL J to SHIPLEY, CAMERON F et ano

Property Address: 1607 MANITOU ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12806 Page: 0689

Tax Account: 057.04-2-20

Full Sale Price: $345,000.00