Monroe County, NY deeds recorded April 27, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded April 27, 2023 45

14445

DESOUZA, PATRICIA to DEJORDY, RICHARD

Property Address: 25 SILVERWOOD CIRCLE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12807 Page: 0080

Tax Account: 152.53-1-13

Full Sale Price: $330,000.00

FARRELL, JENNIFER et ano to PALMER, MELISSA A

Property Address: 417 MAGNOLIA AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12807 Page: 0207

Tax Account: 139.62-3-53

Full Sale Price: $210,000.00

14450

LLOYD, HARRY L to WONG, MICHAEL RICHARD

Property Address: 5 OAKWOOD LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12807 Page: 0220

Tax Account: 165.14-1-23

Full Sale Price: $310,000.00

ROHR, KATHLEEN L et ano to BASTA, SARAH E et ano

Property Address: 7 AMSTERDAM DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12807 Page: 0233

Tax Account: 153.06-3-20

Full Sale Price: $250,000.00

14464

FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION to WHITLATCH, ERIC J

Property Address: 1343 LAKE ROAD WEST FORK, HAMLIN NY 14464

Liber: 12807 Page: 0169

Tax Account: 021.01-1-19

Full Sale Price: $33,000.00

14468

DEAN, DEBRA M et ano to SHOTI, JORDAN

Property Address: 0 CENTER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12807 Page: 0223

Tax Account: 022.03-2-3.2

Full Sale Price: $10,000.00

14472

HERRMANN, MANFRED to HERRMANN, CHRISTEL O et al

Property Address: 87 STONY RIDGE DRVIE, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12807 Page: 0037

Tax Account: 204.04-1-48

Full Sale Price: $1.00

14534

VOLL, MARY KAY to VOLL, STEPHEN

Property Address: 5 CALLINGHAM ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12807 Page: 0077

Tax Account: 151.12-1-31

Full Sale Price: $1.00

14559

HOGAN, RICHARD W JR to HOGAN, KENNETH F et ano

Property Address: 421 PARMA TOWNLINE ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12807 Page: 0083

Tax Account: 072.17-1-12

Full Sale Price: $1.00

14580

NVR INC to BURKE, DANE CHRISTOPHER et ano

Property Address: 431 ALYSSA WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12807 Page: 0147

Tax Account: 050.04-10-28

Full Sale Price: $450,335.00

PAPAS, DIANE et ano to GREGORY J AND DIANE M PAPAS IRREVOCABLE TRUST et al

Property Address: 31 HAWKES TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12807 Page: 0007

Tax Account: 094.17-2-15

Full Sale Price: $1.00

14605

NORTHMARK LLC to TRUE NORTH ROCHESTER MARK & REED PARK LLC

Property Address: 34 MARK STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12807 Page: 0091

Tax Account: 106.41-2-13

Full Sale Price: $0.00

NORTHMARK LLC to TRUE NORTH ROCHESTER MARK & REED PARK LL

Property Address: 53-55 WATKINS TERRACE, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12807 Page: 0112

Tax Account: 106.33-3-38

Full Sale Price: $0.00

NORTHMARK LLC to TRUE NORTH ROCHESTER MARK & REED PARK LLC

Property Address: 18 REED PARK, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12807 Page: 0150

Tax Account: 106.41-2-41.001

Full Sale Price: $0.00

PERRY, JAMES D to JAMES, JAMIE CRAIG

Property Address: 24 FIRST STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12807 Page: 0054

Tax Account: 106.59-1-33

Full Sale Price: $1.00

14606

AIS CAPITAL INC to MONROE RENTAL MANAGEMENT LLC

Property Address: 22 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12807 Page: 0217

Tax Account: 105.66-2-27

Full Sale Price: $30,000.00

TOLBERT, HATTIE to SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES LLC TRUST 2006-OP1 et ano

Property Address: 26 WETMORE PARK, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12807 Page: 0074

Tax Account: 105.79-1-5

Full Sale Price: $111,547.72

14608

BLOOD, LISA K to THOMAS, CALVIN et ano

Property Address: 180 CORNHILL PLACE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12807 Page: 0071

Tax Account: 121.54-3-53.011

Full Sale Price: $241,000.00

14609

GEBREMARIAM, FIKRU W to AMDESION, MEKLIT

Property Address: 78 TEAKWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12807 Page: 0021

Tax Account: 092.37-1-10.1

Full Sale Price: $1.00

PAGE, JOHN to GUZMAN, SANDRA O ORTIZ et ano

Property Address: 180 ECHO STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12807 Page: 0108

Tax Account: 092.10-2-49

Full Sale Price: $181,000.00

SHEEHAN, TIMOTHY ROBERT to LIGHT, LINDSEY M et ano

Property Address: 614 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12807 Page: 0257

Tax Account: 107.55-3-30

Full Sale Price: $240,000.00

TISDALE, SANDERS SR to BRUNSON, IRA

Property Address: 1749 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12807 Page: 0115

Tax Account: 107.24-2-84

Full Sale Price: $1.00

14610

CROUCH, JOHN C to CROUCH, SHARON S

Property Address: 121 GREENAWAY ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12807 Page: 0179

Tax Account: 122.20-2-43

Full Sale Price: $142,500.00

LLOYD, DAVID E et ano to GIAMBRONE, CARLA

Property Address: 370 KIMBERLY DRIVE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12807 Page: 0030

Tax Account: 122.19-2-52

Full Sale Price: $255,000.00

14611

ZARELLI, TRAVIS to HUANG, XIEN et ano

Property Address: 919 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12807 Page: 0010

Tax Account: 120.62-2-4

Full Sale Price: $124,777.00

14612

DIMARIA, JACQUELINE et al to DIMARIA, JACQUELINE et ano

Property Address: 88 ESSLA DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12807 Page: 0024

Tax Account: 034.03-9-29

Full Sale Price: $1.00

14616

CALDERON-GREEN, MARLANA J to DAY, FAE I

Property Address: 1031 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12807 Page: 0172

Tax Account: 075.10-5-1

Full Sale Price: $190,000.00

HOGER, CAROL to BLANCO, YOILAN CHAMORRO

Property Address: 24 WILLISTON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12807 Page: 0204

Tax Account: 075.33-1-15

Full Sale Price: $150,000.00

ZIMMER, JACOB A to YACONO, KIMBERLY ANN et ano

Property Address: 201 JOHNSON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12807 Page: 0001

Tax Account: 075.14-7-1

Full Sale Price: $170,000.00

14617

DEMEJO, DEBORAH M et al to DEMERSMAN, DAVID M et ano

Property Address: 3921 SAINT PAUL STREET, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12807 Page: 0210

Tax Account: 061.18-1-80

Full Sale Price: $1.00

DEMERSMAN, DAVID M to DEMEJO, DEBORAH M et ano

Property Address: 34 DELTA TERRACE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12807 Page: 0214

Tax Account: 047.66-1-38

Full Sale Price: $1.00

14619

SURAJPAL, GOONWATTIE to JNB HOMES LLC

Property Address: 35 SHERWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12807 Page: 0004

Tax Account: 120.56-2-28

Full Sale Price: $1.00

14621

NUJAX LLC et al to BENJAMIN, DARLENE et al

Property Address: 23 NORTHAVEN TERRACE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12807 Page: 0253

Tax Account: 091.59-1-21

Full Sale Price: $0.00

PIKULYAK, MARIA to MARTINEZ, ARTURO

Property Address: 162 DELAMAINE DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12807 Page: 0058

Tax Account: 091.75-1-29.001

Full Sale Price: $50,000.00

RUSSELLO, MARY E et al to RUSSELLO, VINCENT C

Property Address: 39 SAYNE STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12807 Page: 0062

Tax Account: 091.58-1-49

Full Sale Price: $99,000.00

SNYDER, LUCIANO A to CHRISTOMARC LLC

Property Address: 373 WEAVER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12807 Page: 0154

Tax Account: 091.73-4-6

Full Sale Price: $77,000.00

14622

DES GRANGE, MARIAN S to ANGORA, BRANDON

Property Address: 62 SALEM ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12807 Page: 0176

Tax Account: 077.18-3-24

Full Sale Price: $170,000.00

14623

BARDUN, RACHEL L et ano to DREXLER, RACHEL L et ano

Property Address: 99 DOWN STREET, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12807 Page: 0027

Tax Account: 162.19-3-33

Full Sale Price: $1.00

DEWEY, FRED W to FRED W DEWEY IRREVOCABLE TRUST et al

Property Address: 14 PRINCE CHARLES CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12807 Page: 0013

Tax Account: 162.18-1-19

Full Sale Price: $1.00

DITULLIO, FLORENCE M to PANNONI, ALEXANDER et ano

Property Address: 24 GLEN IRIS DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12807 Page: 0262

Tax Account: 161.19-2-20

Full Sale Price: $185,000.00

FICO, DENNIS to RASMUSSEN, BENJAMIN DOUGLAS et ano

Property Address: 25 GREEN IVY CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12807 Page: 0230

Tax Account: 161.18-1-70

Full Sale Price: $272,500.00

14624

MIDWICK, JOHN JOSEPH et ano to MIDWICK, JEFFREY J et ano

Property Address: 55 LORI LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12807 Page: 0246

Tax Account: 104.17-5-11

Full Sale Price: $150,000.00

SKINNER, HELEN A et ano to ENCINA, MISSIE

Property Address: 244 GATEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12807 Page: 0067

Tax Account: 119.10-2-47

Full Sale Price: $1.00

WINEBURG, BENJAMIN D et ano to HARTMAN, JANICE M et ano

Property Address: 36 PINE KNOLL DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12807 Page: 0165

Tax Account: 133.15-1-33

Full Sale Price: $304,500.00

14625

MEDINA, DELBER P to SMITH-MEDINA, STEFANIE L

Property Address: 174 FOREST HILLS ROAD, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12807 Page: 0249

Tax Account: 123.13-3-49

Full Sale Price: $1.00