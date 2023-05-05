Monroe County, NY judgments recorded April 5, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 5, 2023
JUDGMENT
COLE, MATTHEW
Favor: COLE, LINA et ano
Amount:
DAY, CHRISTOPHER W
Favor: HOPE, MONA G et ano
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
CORCHADO, JACQUELINE et ano
149 DEVONSHIRE COURT APT 4, ROCHESTER NY 14619
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $11,281.65
DAVIS, CHRISTOPHER et ano
361 COTTAGE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $7,442.63
DU LOGISTICS GROUP INC et ano
303 E 54TH STREET APT 3, BROOKLYN NY 11203
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $44,147.60
ITALEAU INC et al
1 HARBOR DRIVE 300, SAUSALITO CA 94965
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $50,376.00
KNIGHT, BRIAN
81 MALO COURT APARTMENT E, ROCHESTER NY 14612
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $1,825.43
MONTGOMERY, JERMAINE
27 WOLFERT TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: JOSEPH J CASSOTTA ESQ
Amount: $14,364.43
OFRAY, JASMINE
239 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $15,372.86
STGERMAIN-COLE, JENNIFER
41 BROWNS AVENUE APT 3, SCOTTSVILLE NY 14546
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $7,546.14
WILSON, ZEDRICK II
23 ALFIE DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: ANDERSON, JASMINE et ano
Amount: $7,856.23
WILSON, ZEDRICK II
23 ALFIE DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: CLANTON, ASHLEY et ano
Amount: $1,244.32
WISE, BRESHAWN
125 ST PAUL STREET 811, ROCHESTER NY 14604
Favor: CLOVER COMMERCIAL CORP.
Attorney: MORSE GELLER ESQ
Amount: $3,228.41
YOUNG, ALEXANDER H
576 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $17,104.50
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
AFFORDABLE DENTURES ROCHESTER II PC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
AFFORDABLE DENTURES ROCHESTER II PC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
AFFORDABLE DENTURES ROCHESTER II PC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ANI MARKET INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ANI MARKET INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ASIAN CLOTHING AND TAILORING LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
AVILES, LUIS A
Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES
BRIDGEMARK SOLUTIONS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
COMMERCIAL DISTRIBUTION SPECIALISTS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
CW PIPING LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
CW PIPING LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
GIOVANNA PAINTING INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
HORIZON SOLUTIONS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
IDOL’S AND ANCHORS BARBERSHOP LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
IDOL’S AND ANCHORS BARBERSHOP LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
INVEX INVESTIGATION AGENCY INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JETMO INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
KRUGER, STEPHEN A
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
KRUGER, STEPHEN A
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
KRUGER, STEPHEN A
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
KRUGER, STEPHEN A
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
KRUGER, STEPHEN A
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
LEISURE ENTERTAINMENT CORP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
LEISURE ENTERTAINMENT CORP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MARLIN BROTHERS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MRD LAWN & LANDSCAPE INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
NOVAK INDUSTRIES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
RED ROBIN INTERNATIONAL INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ROCHESTER PRECISION OPTICS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SHAWMUT WOODWORKING & SUPPLY INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SIEMENS INDUSRTRY SOFTWARE INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
STONE ROAD GARAGE INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
STONE ROAD GARAGE INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SUPERIOR PLUS ENERGY SERVICES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
URBAN LEAGUE OF ROCHESTER INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
URBAN LEAGUE OF ROCHESTER INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
WOODSIDE MANOR NURSING HOME INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ZIMMER SALES & SERVICES CORP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ZIMMER SALES & SERVICES CORP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ZIMMER SALES & SERVICES CORP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ZIMMER SALES & SERVICES CORP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
HERNANDEZ, JOSEPH A
Favor: ROCHESTER CITY COURT
JOHNSON, JASMIN A
Favor: CITY COURT OF ROCHESTER
TADDONIO, KRISTIN N
Favor: ROCHESTER CITY COURT
TAYLOR, DARRYL
Favor: ROCHESTER CITY COURT
YELLOW, DAVID
Favor: CITY COURT OF ROCHESTER
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
SNYDER, JAMES C
Favor: TOKARENKO, VIKTORIIA
SNYDER, JAMES C
Favor: LEE, BRUCE
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
GRIFFITH, HAYLEY M
Favor: CHILI TOWN COURT
HUGHES, ERIKA N
Favor: WEBSTER TOWN COURT
LYNCH, ARIELLE L
Favor: WEBSTER TOWN COURT
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
CUZARODRIGUEZ, ABDEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARA, AJA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTINEZ, RUBEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MOLINA, KEISHLA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TAT TRUCKING LLC
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
ATILIS, TOWANNA et ano
Favor: MARINER FINANCE, LLC
Amount:
ATILIS, TOWANNA et ano
Favor: MARINER FINANCE, LLC
Amount:
BRYAN, JON et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
COLLIER, MARCAS
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
D/B/A LJ OTR TRANSPORT et al
Favor: KODIAK FUNDING, LLC
Amount:
FLOOK, SARAH et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GURING, DEEPAN et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JOHNSON, MALLONY et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LOPEZ, VERONICA et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MASSEY, KYRIQUE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
NO OTHER IMPRESSIONS INC
Favor: VERITIV OPERATING COMPANY
Amount:
OVERTON, LAURENCE J
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RODRIGUEZ, JAVIER A
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
ROSA, EDWARD
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
Sicinski, Christopher P et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TREESE, MICHELLE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
JACKSON, RICHARD L
70 CABOT ROAD, GREECE NY 14626
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $105.00
LONGER, COLBY T
2654 RIDGEWAY AVENUE, GREECE NY 14626
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $263.00
LOUDEN, SETH A
15 SHELDON DRIVE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $390.00
MANETTA, TARYN
72 ROCKWELL ROAD, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $143.00
MARKESE, DANIEL J
119 MILL HOLLOW CRSG, GREECE NY 14626
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $185.00
MARPLE, BENJAMIN F
690 WILDER ROAD, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $113.00
MARSHALL, ANGELL J
3011 LAKE ROAD APT A, ROCHESTER NY
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
MARTINEZ, LURDES
1 TWIN PONDS, SPENCERPORT NY 14559
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $143.00
MICHAELS EASTSIDE SERVICES INC
1459 N CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES
Amount: $600.00
MILLAR, KAYLA E
124 BALLAD AVENUE, GREECE NY 14626
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $93.00
SAVVY AUTO BOUTIQUE LLC
15 CARIN STREET SUITE 9, ROCHESTER NY 14611
Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES
Amount: $3,050.00
SIMON, RICKY W
1755 SCRIBNER ROAD, PENFIELD NY 14526
Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES
Amount: $850.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
JERZAK, TODD
227 BENTON STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: LAMBERT BAY ASSOCIATES LTD
Attorney: PRO SE
Amount: $5,000.00
LINDENMUTH, CHARLINE
91 STONY POINT ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: CAVALRY PORTFOLIO SERVICES LLC
Attorney: PORTNOY SCHNECK LLC
Amount: $2,145.43
ROBINSON-MILLIGAN, JOSHUA
428 CHAMPLAIN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: JACKSON, IKEDA L
Amount: $200.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, SUPREME COURT
MAYO, TYNISHA M
224 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: NEW YORK STATE ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT AUTHORITY
Amount: $11,035.16
NELSON, JEANNIE
28 SULLIVAN STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: NEW YORK STATE ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT AUTHORITY
Amount: $8,201.41
PAGAN, LILLIAN
47 ROSECROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: NEW YORK STATE ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT AUTHORITY
Amount: $9,038.55
VELAZQUEZ, RUBY
48 SARANAC STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: NEW YORK STATE ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT AUTHORITY
Amount: $10,724.98
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ALEMU, DAVID S
196 COTTAGE STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $230.00
ALEXANDER, MICHELLE A
611 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $50.00
ALLEN, JOSHUA A
1701 NORTH GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $190.00
ALLEN, JOSHUA A
1701 NORTH GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $200.00
ALLEN, JOSHUA A
1701 NORTH GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $393.00
ALWARD, MADELENE R
94 PHOENIX STREET, CANANDAIGUA NY 14424
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $800.00
AYALA, ARIKIA N
509 WESTFIELD STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $190.00
BOWER, KENNETH C
37 SERGEANT STREET, SODUS NY 14551
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $68.00
BRONSON, JEREMIAH H
108 B CHATHAM GARDENS, ROCHESTER NY 14605
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $200.00
BUSSEY, VALARIE A
22 MARGARET STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $210.00
CARLSON, SARAH C
38 BAINBRIDGE LANE, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $93.00
JAMES, JOILETTE
73 KRON STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $85.00
JAMES, RYAN D
275 COLWICK ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $386.00
JENNINGS, SHAUN P
40366 PARSON MILL ROAD PO BOX 133, LOVEVILLE MD 20656
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $143.00
JENNINGS, TYLER E
2502 ENGLISH ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $293.00
JENNINGS, TYLER E
2502 ENGLISH ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $293.00
KENDROT, JOSHUA T
139 EAST AVENUE, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $293.00
KEUR, JULIE A
171 PEARSON LANE, ROCHESTER NY 14612
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $386.00
KONESKI, JOSEPH
270 SUNSET DRIVE, HOLLEY NY 14470
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
KOWALCHUK, MICHAEL N
14 CHATEAU SQUARE, ROCHESTER NY 14618
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $293.00
KRAWECKI, MICHELLE E
3056 LAKE ROAD NORTH, BROCKPORT NY 14420
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $286.00
LAMBERT, MICHELLE L
2556 COUNTY LINE ROAD, HOLLEY NY 14470
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $143.00
LANDERS, MARIE B
502 LEONA LANE, HAMLIN NY 14464
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $143.00
LEVERT, JOHNNIE
49 UNION SQUARE BOULEVARD AP, NORTH CHILI NY 14514
Favor: CHILI TOWN COURT
Amount: $350.00
LOGVINSKY, KONSTANTIN
216 MIDDLESEX ROAD, ROCHESTER NY 14610
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $335.00
LOMBARDO, JOSEPH A
36 REDDICK LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $143.00