Monroe County, NY mortgages recorded April 26, 2023

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Mortgages
Recorded April 26, 2023 73
NOT PROVIDED
COLON, INGRID A & GONZALEZ, INGRID M
Property Address:
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
DEKA, ANGSHUMAN & SHARMA, SWAGATA
Property Address: 770 BEL ARBOR TRAIL, WEBSTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $294,500.00
JOHNSTON, CHARLES & JOHNSTON, LEANN
Property Address: 931 GEORGE STREET, WHEATLAND NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $18,600.00
KRAVETZ, ARTHUR MICHAEL & KRAVETZ, THERESE
Property Address: 137 WHITNEY ROAD, PERINTON NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $212,000.00
LATTA ROAD HOLDINGS LLC
Property Address: 3074 LATTA ROAD, GREECE NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $120,000.00
MCCORMICK, ANDREW
Property Address:
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
SCHWALB, GEORGE J & SCHWALB, LAURIE J
Property Address:
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
SHELLMAN, CASSANDRA & SHELLMAN, CHESTER
Property Address:
Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $65,000.00
14420
SHEFFIELD, JOSEPH A
Property Address: 81 FRAZIER STREET, BROCKPORT NY 14420
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $42,800.00
VYSKOCIL, AUSTIN J
Property Address: 9401 WEST RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $176,666.00
WALLACE, REBECCA
Property Address: 275/67 OWENS ROAD, BROCKPORT NY 14420
Lender: NEWREZ LLC
Amount: $1,091.55
WENTWORTH, SHARON
Property Address: 510 HOLLEY STREET, BROCKPORT NY 14420
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
14428
ORCHARD, JONATHAN M & PIKUET, ABBEY
Property Address: 162 ATTRIDGE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $228,000.00
14450
HILD, MICHELE M
Property Address: 49 VINEYARD HILL, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $201,500.00
SUNDBERG, EDWARD P
Property Address: 12 COLUMBINE CIRCLE, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $87,600.00
14464
CRAMER, PHILLIP M
Property Address: 1295 EAST LAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $120,000.00
OMAY, BARBRA A
Property Address: 4 DOWNS MEADOW COURT, HAMLIN NY 14464
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
14468
DIABO, JASON & DIABO, JESSICA
Property Address: 41 TYLER TRAIL, HILTON NY 14468
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $142,600.00
EKSTEN, JAMES
Property Address: 80 HUFFER ROAD, HILTON NY 14468
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $265,000.00
WILDEY, LAUREN J & WILDEY, THOMAS R
Property Address: 78 POST AVENUE, HILTON NY 14468
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $26,000.00
14472
PARKER, MARC D & ZAGARI PARKER, MARIA C
Property Address: 3536 RUSH ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,000.00
14526
JONES, JAMES J & JONES, JASON J
Property Address: 14 WALNUT HILL DRIVE, PENFIELD NY 14526
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
SMITH, KATHLEEN A & SMITH, STEVEN L
Property Address: 116 NEW WICKHAM DRIVE, PENFIELD NY 14526
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
14534
CARINCI, ADAM JOHN & CARINCI, ADRIANA R
Property Address: 16 ROXBURY LANE, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $700,000.00
14559
LEWIS, SANDRA M & LEWIS, WILLIAM J
Property Address: 83 ASHLAND OAKS CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $125,000.00
14580
GRASSO, MARILYN & GRASSO, WARREN
Property Address: 231 GALLANT FOX LANE, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
GUADAGNINO, JOSEPH A & GUADAGNINO, MARY ANNE
Property Address: 60 WATERSONG TRAIL, WEBSTER NY 14580
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $600,000.00
GUYDASH, PAUL & GUYDASH, SULAMITA Z
Property Address: 618 VAN ALSTYNE ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $204,750.00
GUYDASH, PAUL & GUYDASH, SULAMITA Z
Property Address: 618 VAN ALSTYNE ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $10,000.00
LINDSAY, ADAM T & LINDSAY, JENNY L
Property Address: 8 JEWELBERRY DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $22,000.00
NENNI, EUGENE A & NENNI, MARGHERITA A
Property Address: 18 CRIMSON WAY, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $200,000.00
PAUL, ESTHER L & PAUL, THOMAS W
Property Address: 790 HERMAN ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA
Amount: $150,000.00
R&J WNY PROPERTY IMPROVEMENT LLC
Property Address: 1327 SHOECRAFT ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: DORSEY, DOUGLAS J
Amount: $220,000.00
TSCHORKE, GREGORY P & TSCHORKE, MEGAN E
Property Address: 284 GALLANT FOX LANE, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $350,000.00
TUCKER, MICHELLE MARIE
Property Address: 718 KLEM ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: USA/HUD
Amount: $9,430.40
14606
LEWIS, PURSIE
Property Address: 183 BURROWS STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: NEW YORK STATE AFFORDABLE HOUSING CORPORATION
Amount: $24,805.00
14608
HARDY PROPERTIES, INC
Property Address: 601-603 WESTMAIN STREET, ROCHESTER NY 14608
Lender: GLOBAL INTEGRITY FINANCE, LLC
Amount: $650,000.00
KARAMI, KHASHAYAR
Property Address: 71 CORNHILL PLACE, ROCHESTER NY 14608
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $220,500.00
14609
MALLEY, BARBARA S
Property Address: 116 DALKEITH ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,100.00
14610
BERG, KIMBERLY J & SYLVESTER, KIMBERLY J
Property Address: 70 NEWCASTLE ROAD, ROCHESTER NY 14610
Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $131,600.00
MULLER, ERIN A
Property Address: 4 BRIGHTFORD HEIGHTS ROAD, ROCHESTER NY 14610
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $45,810.96
14611
LAWLESS HOLDINGS LLC
Property Address: 174 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: COLVIN STREET GARAGE LLC
Amount: $300,000.00
LAWLESS HOLDINGS LLC
Property Address: 174 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: SPRING, SCOTT
Amount: $250,000.00
14612
ATSEFF, MICHAEL C JR & ATSEFF, SARAH J
Property Address: 890 OLD COUNTRY ROAD, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $185,164.00
CACCAMISE, LAUREN & REED, DANIEL P
Property Address: 124 CROSSROADS LANE, ROCHESTER NY 14612
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $109,300.00
GIONTA, BRIAN J & GIONTA, PENNY M
Property Address: 2218 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
14616
CROPO, RACHEL M & RAPPENECKER, KEVIN E
Property Address: 287 BAKERDALE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $90,000.00
14617
ABBOTT, JASON E
Property Address: 339 MOUNT AIRY DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
14618
ANGE, JOHN A & ANGE, SUSAN L
Property Address: 298 MEADOW DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $197,000.00
CONNELLY, LINDSAY B & CONNELLY, THOMAS P
Property Address: 128 EASTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14618
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $185,000.00
MCCARTHY, RENEE N
Property Address: 22 FRENCHWOODS CIRCLE, ROCHESTER NY 14618
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $106,580.00
14619
KARLIN, DANIEL S
Property Address: 369 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $151,050.00
KARLIN, DANIEL S
Property Address: 369 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $9,500.00
14620
WAGNER, TIMOTHY RAY
Property Address: 16 BLY STREET, ROCHESTER NY 14620
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $38,900.00
14621
111 THOMAS HOUSING LLC
Property Address: 111 THOMAS STREET, ROCHESTER NY 14621
Lender: M&T BANK
Amount: $66,500.00
MARQUEZ, ROSALYN SANTANA
Property Address: 25 SAINT JACOB STREET, ROCHESTER NY 14621
Lender: CHERRY LAKE REALTY LLC
Amount: $24,000.00
MARTINEZ, ANTONIO
Property Address: 50 BARBERRY TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $69,597.00
PABON, MICHAEL BERRIOS
Property Address: 181 TURPIN STREET, ROCHESTER NY 14621
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $86,209.00
PABON, MICHAEL BERRIOS
Property Address: 181 TURPIN STREET, ROCHESTER NY 14621
Lender: PREMIUM MORTGAGE CORP
Amount: $2,195.00
14622
LANG, MARY
Property Address: 100 WILLOW CREEK LANE, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: MAPLE CITY SAVINGS BANK
Amount: $76,000.00
14623
SHEPARD, CHRISTOPHER A & SHEPARD, KAREN A
Property Address: 338 RIVER MEADOW DR, ROCHESTER NY 14623
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $112,000.00
SULLIVAN, BRADLEY J
Property Address: 213 HOLLYBROOK ROAD, ROCHESTER NY 14623
Lender: USA/HUD
Amount: $9,369.85
WINTERMAN, BRENDA M
Property Address: 19 CHARISSA RUN, ROCHESTER NY 14623
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $15,000.00
14624
JOHNSON, MARCUS MATTHEW
Property Address: 765 MARSHALL ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $160,000.00
RIEKS, ANGELA U & RIEKS, STEPHEN J
Property Address: 3 AUTUMN WOOD, ROCHESTER NY 14624
Lender: AMERICU CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
WEIT, KENNETH C & WEIT, MARY ELLEN
Property Address: 15 INDIAN HILL DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $24,000.00
WILD, ARIAN & WILD, IAN
Property Address: 66 DOLMAN DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $79,300.00
14625
WEBB, TRACY A & WEBB, WILLIAM
Property Address: 30 CREEK HILL LANE, ROCHESTER NY 14625
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $86,000.00
14626
DZIVULSKY, VLADIMIR
Property Address: 89 STRAUB ROAD, GREECE NY 14626
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $180,100.00
SHIPLEY, CAMERON F & THOMAS, JAMIE
Property Address: 1607 MANITOU ROAD, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $327,750.00
WILLIAMS, DENISE M
Property Address: 262 WOODMILL DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $232,000.00