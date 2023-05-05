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Monroe County, NY mortgages recorded April 26, 2023

By: Daily Record Staff May 5, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded April 26, 2023    73

NOT PROVIDED

COLON, INGRID A & GONZALEZ, INGRID M

Property Address:

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

DEKA, ANGSHUMAN & SHARMA, SWAGATA

Property Address: 770 BEL ARBOR TRAIL, WEBSTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $294,500.00

JOHNSTON, CHARLES & JOHNSTON, LEANN

Property Address: 931 GEORGE STREET, WHEATLAND NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $18,600.00

KRAVETZ, ARTHUR MICHAEL & KRAVETZ, THERESE

Property Address: 137 WHITNEY ROAD, PERINTON NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $212,000.00

LATTA ROAD HOLDINGS LLC

Property Address: 3074 LATTA ROAD, GREECE NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $120,000.00

MCCORMICK, ANDREW

Property Address:

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

SCHWALB, GEORGE J & SCHWALB, LAURIE J

Property Address:

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

SHELLMAN, CASSANDRA & SHELLMAN, CHESTER

Property Address:

Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $65,000.00

14420

SHEFFIELD, JOSEPH A

Property Address: 81 FRAZIER STREET, BROCKPORT NY 14420

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $42,800.00

VYSKOCIL, AUSTIN J

Property Address: 9401 WEST RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $176,666.00

WALLACE, REBECCA

Property Address: 275/67 OWENS ROAD, BROCKPORT NY 14420

Lender: NEWREZ LLC

Amount: $1,091.55

WENTWORTH, SHARON

Property Address: 510 HOLLEY STREET, BROCKPORT NY 14420

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

14428

ORCHARD, JONATHAN M & PIKUET, ABBEY

Property Address: 162 ATTRIDGE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $228,000.00

14450

HILD, MICHELE M

Property Address: 49 VINEYARD HILL, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $201,500.00

SUNDBERG, EDWARD P

Property Address: 12 COLUMBINE CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $87,600.00

14464

CRAMER, PHILLIP M

Property Address: 1295 EAST LAKE ROAD, HAMLIN NY 14464

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $120,000.00

OMAY, BARBRA A

Property Address: 4 DOWNS MEADOW COURT, HAMLIN NY 14464

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

14468

DIABO, JASON & DIABO, JESSICA

Property Address: 41 TYLER TRAIL, HILTON NY 14468

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $142,600.00

EKSTEN, JAMES

Property Address: 80 HUFFER ROAD, HILTON NY 14468

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $265,000.00

WILDEY, LAUREN J & WILDEY, THOMAS R

Property Address: 78 POST AVENUE, HILTON NY 14468

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $26,000.00

14472

PARKER, MARC D & ZAGARI PARKER, MARIA C

Property Address: 3536 RUSH  ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,000.00

14526

JONES, JAMES J & JONES, JASON J

Property Address: 14 WALNUT HILL DRIVE, PENFIELD NY 14526

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

SMITH, KATHLEEN A & SMITH, STEVEN L

Property Address: 116 NEW WICKHAM DRIVE, PENFIELD NY 14526

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

14534

CARINCI, ADAM JOHN & CARINCI, ADRIANA R

Property Address: 16 ROXBURY LANE, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $700,000.00

14559

LEWIS, SANDRA M & LEWIS, WILLIAM J

Property Address: 83 ASHLAND OAKS CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $125,000.00

14580

GRASSO, MARILYN & GRASSO, WARREN

Property Address: 231 GALLANT FOX LANE, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

GUADAGNINO, JOSEPH A & GUADAGNINO, MARY ANNE

Property Address: 60 WATERSONG TRAIL, WEBSTER NY 14580

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $600,000.00

GUYDASH, PAUL & GUYDASH, SULAMITA Z

Property Address: 618 VAN ALSTYNE ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $204,750.00

GUYDASH, PAUL & GUYDASH, SULAMITA Z

Property Address: 618 VAN ALSTYNE ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $10,000.00

LINDSAY, ADAM T & LINDSAY, JENNY L

Property Address: 8 JEWELBERRY DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $22,000.00

NENNI, EUGENE A & NENNI, MARGHERITA A

Property Address: 18 CRIMSON WAY, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $200,000.00

PAUL, ESTHER L & PAUL, THOMAS W

Property Address: 790 HERMAN ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA

Amount: $150,000.00

R&J WNY PROPERTY IMPROVEMENT LLC

Property Address: 1327 SHOECRAFT ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: DORSEY, DOUGLAS J

Amount: $220,000.00

TSCHORKE, GREGORY P & TSCHORKE, MEGAN E

Property Address: 284 GALLANT FOX LANE, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $350,000.00

TUCKER, MICHELLE MARIE

Property Address: 718 KLEM ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: USA/HUD

Amount: $9,430.40

14606

LEWIS, PURSIE

Property Address: 183 BURROWS STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: NEW YORK STATE AFFORDABLE HOUSING CORPORATION

Amount: $24,805.00

14608

HARDY PROPERTIES, INC

Property Address: 601-603 WESTMAIN STREET, ROCHESTER NY 14608

Lender: GLOBAL INTEGRITY FINANCE, LLC

Amount: $650,000.00

KARAMI, KHASHAYAR

Property Address: 71 CORNHILL PLACE, ROCHESTER NY 14608

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $220,500.00

14609

MALLEY, BARBARA S

Property Address: 116 DALKEITH ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,100.00

14610

BERG, KIMBERLY J & SYLVESTER, KIMBERLY J

Property Address: 70 NEWCASTLE ROAD, ROCHESTER NY 14610

Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $131,600.00

MULLER, ERIN A

Property Address: 4 BRIGHTFORD HEIGHTS ROAD, ROCHESTER NY 14610

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $45,810.96

14611

LAWLESS HOLDINGS LLC

Property Address: 174 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: COLVIN STREET GARAGE LLC

Amount: $300,000.00

LAWLESS HOLDINGS LLC

Property Address: 174 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: SPRING, SCOTT

Amount: $250,000.00

14612

ATSEFF, MICHAEL C JR & ATSEFF, SARAH J

Property Address: 890 OLD COUNTRY ROAD, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $185,164.00

CACCAMISE, LAUREN & REED, DANIEL P

Property Address: 124 CROSSROADS LANE, ROCHESTER NY 14612

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $109,300.00

GIONTA, BRIAN J & GIONTA, PENNY M

Property Address: 2218 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

14616

CROPO, RACHEL M & RAPPENECKER, KEVIN E

Property Address: 287 BAKERDALE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $90,000.00

14617

ABBOTT, JASON E

Property Address: 339 MOUNT AIRY DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

14618

ANGE, JOHN A & ANGE, SUSAN L

Property Address: 298 MEADOW DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $197,000.00

CONNELLY, LINDSAY B & CONNELLY, THOMAS P

Property Address: 128 EASTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $185,000.00

MCCARTHY, RENEE N

Property Address: 22 FRENCHWOODS CIRCLE, ROCHESTER NY 14618

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $106,580.00

14619

KARLIN, DANIEL S

Property Address: 369 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $151,050.00

KARLIN, DANIEL S

Property Address: 369 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $9,500.00

14620

WAGNER, TIMOTHY RAY

Property Address: 16 BLY STREET, ROCHESTER NY 14620

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $38,900.00

14621

111 THOMAS HOUSING LLC

Property Address: 111 THOMAS STREET, ROCHESTER NY 14621

Lender: M&T BANK

Amount: $66,500.00

MARQUEZ, ROSALYN SANTANA

Property Address: 25 SAINT JACOB STREET, ROCHESTER NY 14621

Lender: CHERRY LAKE REALTY LLC

Amount: $24,000.00

MARTINEZ, ANTONIO

Property Address: 50 BARBERRY TERRACE, ROCHESTER NY 14621

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $69,597.00

PABON, MICHAEL BERRIOS

Property Address: 181 TURPIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $86,209.00

PABON, MICHAEL BERRIOS

Property Address: 181 TURPIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Lender: PREMIUM MORTGAGE CORP

Amount: $2,195.00

14622

LANG, MARY

Property Address: 100 WILLOW CREEK LANE, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: MAPLE CITY SAVINGS BANK

Amount: $76,000.00

14623

SHEPARD, CHRISTOPHER A & SHEPARD, KAREN A

Property Address: 338 RIVER MEADOW DR, ROCHESTER NY 14623

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $112,000.00

SULLIVAN, BRADLEY J

Property Address: 213 HOLLYBROOK ROAD, ROCHESTER NY 14623

Lender: USA/HUD

Amount: $9,369.85

WINTERMAN, BRENDA M

Property Address: 19 CHARISSA RUN, ROCHESTER NY 14623

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $15,000.00

14624

JOHNSON, MARCUS MATTHEW

Property Address: 765 MARSHALL ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $160,000.00

RIEKS, ANGELA U & RIEKS, STEPHEN J

Property Address: 3 AUTUMN WOOD, ROCHESTER NY 14624

Lender: AMERICU CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

WEIT, KENNETH C & WEIT, MARY ELLEN

Property Address: 15 INDIAN HILL DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $24,000.00

WILD, ARIAN & WILD, IAN

Property Address: 66 DOLMAN DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $79,300.00

14625

WEBB, TRACY A & WEBB, WILLIAM

Property Address: 30 CREEK HILL LANE, ROCHESTER NY 14625

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $86,000.00

14626

DZIVULSKY, VLADIMIR

Property Address: 89 STRAUB ROAD, GREECE NY 14626

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $180,100.00

SHIPLEY, CAMERON F & THOMAS, JAMIE

Property Address: 1607 MANITOU ROAD, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $327,750.00

WILLIAMS, DENISE M

Property Address: 262 WOODMILL DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $232,000.00


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