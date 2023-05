Monroe County, NY deeds recorded April 28, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded April 28, 2023 61

NOT PROVIDED

BNS SELECTED LLC to GANGEMI, LOUIS

Property Address:

Liber: 12807 Page: 0564

Tax Account:

Full Sale Price: $35,000.00

CAPUANO, CYNTHIA A et ano to CAPIUANO FAMILY TRUST

Property Address:

Liber: 12807 Page: 0578

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

CERNIS, GERALD R to ISAAC, CHRISTOPHER et ano

Property Address:

Liber: 12807 Page: 0586

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

KEARNEY, WILLIAM G III to KEARNEY, IRENE B et ano

Property Address:

Liber: 12807 Page: 0592

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

MURPHY, KATHLEEN JOAN to TING PROPERTIES LLC

Property Address: 69 LUX STREET, ROCHESTER NY

Liber: 12807 Page: 0533

Tax Account: 091.83-1-40

Full Sale Price: $55,000.00

REYNOLDS, MARY JEAN to LANGER, MARY D

Property Address: WALKER ROAD, SWEDEN NY

Liber: 12807 Page: 0373

Tax Account: 069.04-1-11.111

Full Sale Price: $1.00

14420

BOSTLEY, TIMOTHY S to CORTER, ROBERT et ano

Property Address: 2151 IRELAND ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12807 Page: 0537

Tax Account: 041.02-1-10.126

Full Sale Price: $565,000.00

14428

ACKERT, HANNAH to Royce, Lindsay

Property Address: 116 GREENWAY BOULEVARD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12807 Page: 0316

Tax Account: 143.10-3-1/116

Full Sale Price: $139,900.00

COIA, DOROTHY J et ano to KOLASSA, LAUREN G

Property Address: 133 GREENWAY BOULEVARD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12807 Page: 0272

Tax Account: 143.10-3-1./133

Full Sale Price: $154,000.00

14445

H C DEVELOPMENT LLC to BISCHOFF, ALEC

Property Address: 113 WEST AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12807 Page: 0401

Tax Account: 152.21-1-23

Full Sale Price: $165,000.00

PULLEN, DEBORAH J et al to MOSCOWITZ, HOWARD et ano

Property Address: 67 WATERWORKS DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12807 Page: 0503

Tax Account: 152.53-1-71

Full Sale Price: $292,000.00

14450

CLAS, JOANNE KURRUS to CLAS, DAVID et ano

Property Address: 76 GREAT WOOD CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12807 Page: 0347

Tax Account: 166.05-2-7

Full Sale Price: $1.00

Turcsik, Melanie to TOBIN, SILVANA L et ano

Property Address: 3 SANDY HILL DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12807 Page: 0284

Tax Account: 152.19-2-25

Full Sale Price: $350,000.00

WILCOX, WILLIAM W to TRIGG, DANIEL O

Property Address: 361 LOUD ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12807 Page: 0549

Tax Account: 180.04-1-14

Full Sale Price: $450,000.00

14459

HALSTEAD, THEADORE to HALSTEAD, CHRISTINE EMILY YAGER et ano

Property Address: 19 PRINCETON LANE, PERINTON NY 14459

Liber: 12807 Page: 0455

Tax Account: 154.01-1-98

Full Sale Price: $0.00

14467

CELESTIAL, MARICEL H et ano to MAHENDRA, PIRANAVAN et ano

Property Address: 133 LONG BRANCH DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12807 Page: 0569

Tax Account: 190.03-3-22

Full Sale Price: $372,450.00

MURRAY, ELIZABETH S to FLINT, COLE et ano

Property Address: 239 GATE HOUSE TRAIL, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12807 Page: 0445

Tax Account: 176.19-2-48

Full Sale Price: $227,500.00

PATTERSON-SMITH, SANDRA M et ano to PATEL, RASHIKA

Property Address: 21 BLACKWELL LANE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12807 Page: 0498

Tax Account: 176.19-1-61

Full Sale Price: $237,000.00

14468

TWENTY3 ESTATES LLC to CHRISTIE, CATHERINE

Property Address: 187 CENTER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12807 Page: 0486

Tax Account: 022.03-2-17

Full Sale Price: $255,000.00

14526

HALL, ANDREW A to ZHU, LIN

Property Address: 7 DEVONSHIRE CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12807 Page: 0463

Tax Account: 139.12-4-20

Full Sale Price: $219,000.00

14534

KOLKIN, ANNE H et ano to KELLY, DADE MICHAEL VERON et ano

Property Address: 33 SUMMIT OAKS, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12807 Page: 0517

Tax Account: 178.04-2-16

Full Sale Price: $651,200.00

NAHABEDIAN, SARKIS to COX, ANDREW P et ano

Property Address: 30 BENDING OAK DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12807 Page: 0376

Tax Account: 165.13-3-12

Full Sale Price: $392,000.00

14559

GRISWOLD, HARRY E et ano to VONSUHR, ZOE B

Property Address: 1530 HILTON CORNERS ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12807 Page: 0362

Tax Account: 057.03-1-20

Full Sale Price: $160,000.00

14605

571-579 NOTA PROPERTIES LLC to PILLOTS PROPERTY MANAGEMENT LLC

Property Address: 26 SKUSE STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12807 Page: 0369

Tax Account: 106.56-1-24

Full Sale Price: $18,000.00

14606

MOORE, TIERRA G to HERLAN, JOSHUA M

Property Address: 68 AVERY STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12807 Page: 0467

Tax Account: 105.64-1-26

Full Sale Price: $140,000.00

NGO, DUY CUONG DAO to MAINATO, ROSA ELENA et ano

Property Address: 55 MYRTLE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12807 Page: 0407

Tax Account: 105.65-10-72

Full Sale Price: $60,000.00

14608

STEINBRENNER, CARL A to WOHASKA, HEATHER

Property Address: 42 CORNHILL ROAD, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12807 Page: 0281

Tax Account: 121.46-2-45.009

Full Sale Price: $245,000.00

14609

KAPP, JESSICA et ano to KAPP, JESSICA et al

Property Address: 1276 BAY SHORE BLVD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12807 Page: 0287

Tax Account: 092.08-1-44

Full Sale Price: $10.00

14610

WESTEN, ELIZABETH A et ano to KME PROPERTIES LLC

Property Address: 52 LANDING ROAD SOUTH, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12807 Page: 0420

Tax Account: 123.17-2-61

Full Sale Price: $1.00

14612

181 SHEPPLER STREET LLC to LAW, CHARLES

Property Address: 181 SHEPPLER STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12807 Page: 0495

Tax Account: 060.75-8-19

Full Sale Price: $105,000.00

14613

RAVAINE AVENUE RESIDENSE LLC to SUTHERLAND, OTTLEY J et ano

Property Address: 62-64 RAVINE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12807 Page: 0429

Tax Account: 105.35-2-35

Full Sale Price: $50,000.00

14615

DOYLE, STEVEN H to POLISSENI, MICHAEL

Property Address: 2076 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12807 Page: 0489

Tax Account: 075.74-2-1

Full Sale Price: $62,000.00

REAL CAPITAL SOLUTION LLC to R&J WNY PROPERTY IMPROVEMENT LLC

Property Address: 54 TOBIN DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12807 Page: 0276

Tax Account: 075.64-6-16

Full Sale Price: $1.00

14616

VARGAS, PAULA to VARGAS, CAJEME

Property Address: 251 WILLIS AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12807 Page: 0321

Tax Account: 075.26-2-19

Full Sale Price: $1.00

14617

ANTOS, TERESA to ANTOS, JAMES

Property Address: 53 SCHOLFIELD ROAD WEST, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12807 Page: 0279

Tax Account: 076.17-7-21

Full Sale Price: $1.00

HENAHAN, JOANNE et ano to LAKE, CORRINA ROSE et ano

Property Address: 141 SAGAMORE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12807 Page: 0484

Tax Account: 061.14-4-20

Full Sale Price: $425,000.00

SARRO, PAUL N to COLLINS-GASS, MICHELE et ano

Property Address: 130 BELMEADE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12807 Page: 0520

Tax Account: 076.11-3-74

Full Sale Price: $230,000.00

14618

EL-HASSAN, AMIN M et ano to MAAS, CHRISTINE

Property Address: 283 BONNIE BRAE AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12807 Page: 0589

Tax Account: 137.13-2-38

Full Sale Price: $438,000.00

MILHAM, RICHARD J JR to SILVAROLE, MICHAEL J

Property Address: 360 CHEESE FACTORY ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12807 Page: 0413

Tax Account: 222.04-1-1

Full Sale Price: $270,000.00

STRELAU, HADLEY SUSAN to MASTERSON, LIZ et ano

Property Address: 665 EASTBROOKE LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12807 Page: 0386

Tax Account: 150.13-2-91./7e

Full Sale Price: $152,500.00

14619

HARRIS, RICKEY J to FABER, ILANA

Property Address: 171 GILLETTE STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12807 Page: 0514

Tax Account: 135.48-1-42

Full Sale Price: $201,000.00

14620

MAGNOLIA 5 PROPERTIES LLC to VORRASI, JOHN

Property Address: 115-117 COMFORT STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12807 Page: 0426

Tax Account: 121.48-1-30

Full Sale Price: $280,000.00

REEVE, BEVERLY C et al to GODFREY, BENJAMIN STEPHEN et ano

Property Address: 121 IRVINGTON ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12807 Page: 0544

Tax Account: 136.69-1-5

Full Sale Price: $291,000.00

RUSH, JONATHAN G to FERRERI, LEAH KATHRYN

Property Address: 90 HAMILTON STRET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12807 Page: 0382

Tax Account: 121.55-1-28

Full Sale Price: $159,600.00

WILSON, GAIL A to WILSON, GAIL A et ano

Property Address: 66 WILMINGTON STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12807 Page: 0528

Tax Account: 121.74-4-51

Full Sale Price: $1.00

14621

MAAYAN LLC to LAMGADE, BEENA MAYA

Property Address: 89 NYE PARK, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12807 Page: 0523

Tax Account: 091.53-1-60

Full Sale Price: $115,000.00

THOMPSON, JAMES B et ano to HELEWA, VALERIE R

Property Address: 65 CUTLER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12807 Page: 0459

Tax Account: 091.69-1-59

Full Sale Price: $160,000.00

14622

BECKER, LINDA A et ano to BECKER FAMILY IRREVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 128 SEACLIFFE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12807 Page: 0417

Tax Account: 062.15-2-72.1

Full Sale Price: $0.00

MOSS, MICHAEL A to SCHRADER, ZACHARY M et ano

Property Address: 164 VINTON ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12807 Page: 0313

Tax Account: 092.06-1-24

Full Sale Price: $180,100.00

14623

PICKENS, SONJA et ano to MAGER, HANNAH

Property Address: 215 MYSTIC LANE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12807 Page: 0410

Tax Account: 176.11-1-10

Full Sale Price: $190,250.00

TUFANO, PAUL et ano to DENNY, DONALD

Property Address: 99 SOUTHERN DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12807 Page: 0328

Tax Account: 148.20-2-43

Full Sale Price: $105,000.00

14624

BURGMASTER, KRISTEN to CASS, JEANNE T

Property Address: 5 BRIGHT OAKS DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12807 Page: 0423

Tax Account: 133.19-3-15

Full Sale Price: $133,000.00

GARRICK, ROBERT D to TANDY, REBECCA J et ano

Property Address: 29 AUTUMN WOOD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12807 Page: 0449

Tax Account: 158.02-2-23

Full Sale Price: $480,000.00

GREEN, LENA E et ano to BLACKMAN, KADEEM

Property Address: 66 BATTLE GREEN DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12807 Page: 0379

Tax Account: 147.06-1-9

Full Sale Price: $200,000.00

MATAMANOA LLC to LEE, JOHN

Property Address: 66 MARIPOSA DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12807 Page: 0324

Tax Account: 133.12-1-32

Full Sale Price: $178,400.00

MAXON, ALEX to PAWLACZYK, TYLER

Property Address: 91 LOYALIST AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12807 Page: 0541

Tax Account: 147.05-5-1

Full Sale Price: $265,000.00

PERRY, GRACE L to RKDD HOLDINGS LLC

Property Address: 0 STONY POINT ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12807 Page: 0595

Tax Account: 116.04-1-26

Full Sale Price: $0.00

RKDD HOLDINGS LLC to PERRY, BRENT RONALD

Property Address: STONY POINT ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12807 Page: 0599

Tax Account: 116.04-1-26

Full Sale Price: $40,000.00

14626

ARAUJO, ALEXANDER J II to GRANN, DANA J et ano

Property Address: 53 ROSALIE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12807 Page: 0366

Tax Account: 074.10-5-5

Full Sale Price: $200,000.00

DIPASQUALE, ALAN M et ano to BAZELMANS, JOSHUA C et ano

Property Address: 58 MORNING GLORY LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12807 Page: 0511

Tax Account: 058.03-6-14

Full Sale Price: $375,500.00

ROBINSON, DALE E to LEENHOUTS, JESSICA R

Property Address: 259 SAINT ANDREWS DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12807 Page: 0268

Tax Account: 073.18-7-9

Full Sale Price: $165,000.00