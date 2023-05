Monroe County, NY deeds recorded May 1, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 1, 2023 87

NOT PROVIDED

CHIESA, CHRISTOPHER F et ano to CHIESA, CHRISTOPHER F et al

Property Address:

Liber: 12808 Page: 0369

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14428

BETTY A HILLMAN IRREVOCABLE TRUST et ano to REDFORD, APRIL M

Property Address: 138 GREENWAY BOULEVARD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12808 Page: 0121

Tax Account: 143.10-3-1./138

Full Sale Price: $160,000.00

14445

ALIUDDIN, VIQAR to ALIUDDIN, VIQAR et ano

Property Address: 319 GARFIELD AVENUE NORTH, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12807 Page: 0686

Tax Account: 139.62-4-54

Full Sale Price: $1.00

14450

BARBIERI, SALVATORE to SCOLLO, IGNAZIO LUCCA et ano

Property Address: 544 JEFFERSON AVENUE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12808 Page: 0393

Tax Account: 165.11-2-7.11

Full Sale Price: $280,000.00

GETMAN, GEORGE F et ano to Lagoy, Heather

Property Address: 14 VICTORIA RISE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12808 Page: 0264

Tax Account: 166.06-2-43

Full Sale Price: $275,000.00

SHAKESPEARE, JEAN E to ZUBAREVA, YULIYA S

Property Address: 7 HAMPTON CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12808 Page: 0213

Tax Account: 166.19-2-8.2

Full Sale Price: $202,000.00

14464

KRUGER COMPANY LLC to GREAT LAKES STORAGE LLC

Property Address: 60 KING STREET, HAMLIN NY 14464

Liber: 12808 Page: 0271

Tax Account: 021.01-5-3.11

Full Sale Price: $355,000.00

YOUNG LION DEVELOPMENT LLC to GIBSON, JAMES et ano

Property Address: 45 HUNTINGTON PARKWAY, HAMLIN NY 14464

Liber: 12808 Page: 0268

Tax Account: 029.07-1-50

Full Sale Price: $215,000.00

14468

SCHILS, CONCETTA et ano to NEWMILLER, CHRIS et ano

Property Address: 59 LAKE SIDE BOULEVARD, HILTON NY 14468

Liber: 12808 Page: 0128

Tax Account: 009.76-1-18

Full Sale Price: $300,000.00

14472

JOHNSON, ELIZABETH B to ELIZABETH B JOHNSON REVOCABLE TRUST U/A DATED MARCH 6 2023 et ano

Property Address: 24 MONROE STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12807 Page: 0639

Tax Account: 228.43-1-3

Full Sale Price: $1.00

14514

BENNETT, ELIZABETH M to BENNETT, ELIZABETH MARY et ano

Property Address: 66 FOXTAIL LANE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12808 Page: 0219

Tax Account: 132.14-4-52.1

Full Sale Price: $1.00

BRADT, PATRICIA R et al to KAERCHER, BLAINE et ano

Property Address: 19 FOXTAIL LANE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12808 Page: 0089

Tax Account: 132.14-4-27

Full Sale Price: $117,450.00

GREENE, JIMMIE et ano to TITUS, YVONNE

Property Address: 1 PLEASANT STREET, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12808 Page: 0328

Tax Account: 132.13-1-49

Full Sale Price: $1.00

MERTON, KYLE P to DILL, JOANNE THERESA

Property Address: 34 HUBBARD DRIVE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12808 Page: 0044

Tax Account: 131.16-1-45

Full Sale Price: $215,000.00

MISTRETTA, PHILIP III to FANTAUZZO, CORENA

Property Address: 24 DAISY LANE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12808 Page: 0209

Tax Account: 132.14-3-208

Full Sale Price: $201,250.00

RAGONESE, CARMEN et al to KAERCHER, BLAINE et ano

Property Address: 19 FOXTAIL LANE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12808 Page: 0093

Tax Account: 132.14-4-27

Full Sale Price: $117,450.00

WEHLE, CATHERINE R et ano to LINDER, BRITTANY L et ano

Property Address: 76 WEST HAM CIRCLE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12808 Page: 0332

Tax Account: 158.01-4-90

Full Sale Price: $410,000.00

14519

TRAVER, KATHLEEN D et al to CARL, MITCHELL W et ano

Property Address: 831 BANNERWOOD DRIVE, WEBSTER NY 14519

Liber: 12808 Page: 0372

Tax Account: 081.01-1-73

Full Sale Price: $450,000.00

14526

CALIEL, SCOTT F et ano to WHITMAN, DAVID B et ano

Property Address: 60 NEW WICKHAM DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12807 Page: 0618

Tax Account: 140.09-2-29./184

Full Sale Price: $278,000.00

MICHAEL & ELLEN STOKES REVOCABLE TRUST et al to STOKES, ELLEN KUSSIE et ano

Property Address: 64 WHITNEY ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12808 Page: 0199

Tax Account: 139.14-1-27

Full Sale Price: $0.00

STOKES, ELLEN KUSSIE et ano to MICHAEL & ELLEN STOKES REVOCABLE TRUST et al

Property Address: 64 WHITNEY ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12808 Page: 0204

Tax Account: 139.14-1-27

Full Sale Price: $0.00

14534

KANDALL, KENNETH S to EVANS, SIOBAHN et ano

Property Address: 14 PEPPERWOOD COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12808 Page: 0115

Tax Account: 177.04-2-75

Full Sale Price: $625,000.00

LOEHR, ADAM M et ano to BATZOLD, REBECCA et ano

Property Address: 22 TURNBERRY LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12808 Page: 0289

Tax Account: 164.03-4-29

Full Sale Price: $660,000.00

MARSHALL, CHARLES et ano to WINTERS, JUDITH J et ano

Property Address: 32 WOOD CREEK DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12808 Page: 0028

Tax Account: 164.26-3-19

Full Sale Price: $245,000.00

14546

LLOYD-YOUNG, DOROTHY et ano to JWJ RENTAL PROPERTIES LLC

Property Address: 47 BLUE POND MANOR, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12808 Page: 0261

Tax Account: 185.19-1-33

Full Sale Price: $72,000.00

14559

BRADY, KEVIN P to BUFFALO ROAD REAL ESTATE GROUP LLC

Property Address: 3875 BUFFALO ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12808 Page: 0146

Tax Account: 132.02-2-1

Full Sale Price: $75,000.00

FOWLER, JOHN P et ano to DIBBLE, THOMAS J

Property Address: 2619 UNION STREET, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12808 Page: 0162

Tax Account: 116.02-1-8

Full Sale Price: $190,000.00

WAGAR, CHRISTINA M to HALLORAN, BRIANA et ano

Property Address: 134 JORDACHE LANE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12808 Page: 0018

Tax Account: 103.45-2-30

Full Sale Price: $158,500.00

YOURWAY PROPERTIES INC to PALMER, MALLORY N et ano

Property Address: 74 HELMAR DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12807 Page: 0694

Tax Account: 117.03-1-37

Full Sale Price: $275,000.00

14580

BROUSSARD, MARK J to SURACE, MEGAN E et ano

Property Address: 642 MARIS RUN, WEBSTER NY 14580

Liber: 12808 Page: 0004

Tax Account: 065.01-4-27

Full Sale Price: $430,000.00

FARABELLA, LINDA to CONSIDINE, CHRISTOPHER G et ano

Property Address: 27 SUMMIT KNOLLS DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12808 Page: 0084

Tax Account: 094.07-1-1./27

Full Sale Price: $185,000.00

14586

CHIESA, WENDY L to CHIESA, CHRISTOPHER F et al

Property Address: 22 PARTRIDGEBERY WAY, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12808 Page: 0358

Tax Account: 188.53-1-47

Full Sale Price: $1.00

14606

CANTATORE, PAULA et al to ATCF REO HOLDINGS LLC

Property Address: 143 MYRTLE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12807 Page: 0665

Tax Account: 105.57-4-57

Full Sale Price: $10,165.82

PETTERSEN, JASON to JRP REALTY GROUP LLC

Property Address: 247-249 CURTIS STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12808 Page: 0097

Tax Account: 105.40-3-45

Full Sale Price: $1.00

STONE, JUDITH E et ano to MALTESE, AARON et ano

Property Address: 3769 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12807 Page: 0671

Tax Account: 103.19-1-9

Full Sale Price: $200,000.00

WECKESSER, SAMANTHA et ano to WECKESSER, SAMANTHA

Property Address: 59 JENNIFER CIRCLE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12808 Page: 0054

Tax Account: 103.07-2-80

Full Sale Price: $1.00

14607

BRIDEAU, KATHLEEN Q et ano to MARTELLE, SCOTT et ano

Property Address: 60 BRUNSWICK STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12808 Page: 0149

Tax Account: 122.45-1-72

Full Sale Price: $500,000.00

14608

52-96 FALLS STREET INC to ROCHESTER CITY OF

Property Address: 96 FALLS STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12808 Page: 0235

Tax Account: 106.61-1-28

Full Sale Price: $1.00

14609

1723 DEVELOPMENT INC to DOMBEK, PRISCILLA A

Property Address: 322 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12808 Page: 0036

Tax Account: 106.68-2-40

Full Sale Price: $95,000.00

GURAK, ASHLEY E to HULLFISH, BRIAN et ano

Property Address: 615 HAZELWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12808 Page: 0193

Tax Account: 107.56-1-69

Full Sale Price: $205,000.00

NORTH EAST AREA DEVELOPMENT, INC et al to CONNECTED COMMUNITIES SPECIAL PROJECTS LLC et al

Property Address: 256 WEBSTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12807 Page: 0628

Tax Account: 107.53-2-75.001

Full Sale Price: $263,140.00

SCHRAF, ALLISON N et ano to KLINTWORTH, BETH ANN et ano

Property Address: 56 TRAYMORE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12808 Page: 0254

Tax Account: 107.12-2-39

Full Sale Price: $185,000.00

STOUT, JOHN et ano to BLANDING, EDDIE JR

Property Address: 903 WHITLOCK ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12808 Page: 0188

Tax Account: 092.10-3-37

Full Sale Price: $187,000.00

14610

HANTES, SEAN to AMATO, EMILY et ano

Property Address: 12 DOVER PARK, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12808 Page: 0361

Tax Account: 122.16-1-20

Full Sale Price: $256,000.00

RODRIGUEZ, DAVID et ano to DUNN, DIANA M et ano

Property Address: 45 COUNCIL ROCK AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12808 Page: 0281

Tax Account: 122.20-01-25

Full Sale Price: $975,000.00

14611

BENARD, JASMIN J et ano to MICHTAVY, SHANE

Property Address: 58 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12808 Page: 0103

Tax Account: 120.67-1-68

Full Sale Price: $90,000.00

EXTRAORDINARY ENTERPRISES LLC to VENTURE COLLIN LLC

Property Address: 340-342 COLUMBIA AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12808 Page: 0173

Tax Account: 120.67-3-20

Full Sale Price: $90,000.00

OSBORNE PROPERTIES LLC to TAYLOR, GARCIA R

Property Address: 56 HOBART STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12808 Page: 0077

Tax Account: 120.48-3-85

Full Sale Price: $160,501.00

14612

WELLING, PETER J to BARBARITA, MICHAEL

Property Address: 3610-3612 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12808 Page: 0314

Tax Account: 060.52-2-18

Full Sale Price: $110,000.00

14613

KISLEV HOLDINGS LLC to MCS1 PROPERTIES LLC

Property Address: 19 THORN STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12807 Page: 0645

Tax Account: 090.83-2-25

Full Sale Price: $66,000.00

14615

MCLERNON, THOMAS J JR to LAUCHLAN, CODY

Property Address: 222 COURTLY CIRCLE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12808 Page: 0257

Tax Account: 059.12-2-69

Full Sale Price: $86,000.00

14616

ANDERSON, SARA J et ano to RIOS, KAILA E et ano

Property Address: 199 HAVILAND PARK, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12808 Page: 0001

Tax Account: 075.26-9-5

Full Sale Price: $155,000.00

AUBIN, ERLANDE SAINT to VANVOORHIS, RACHEL

Property Address: 120 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12808 Page: 0232

Tax Account: 075.26-3-16

Full Sale Price: $130,000.00

GIBAUD, ANNE M et al to TEMPLER, NICOLE JEAN et ano

Property Address: 276 MORROW DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12808 Page: 0338

Tax Account: 046.19-15-32

Full Sale Price: $220,000.00

TIBERIO PROPERTIES LLC to HILDEBRANT, STEVEN BRADLEY

Property Address: 35 POMONA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12808 Page: 0237

Tax Account: 060.80-4-4

Full Sale Price: $195,000.00

14617

CANNIZZO, JOSE S et al to WIGLE, DEBORAH

Property Address: 2565 ST PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12808 Page: 0345

Tax Account: 076.17-6-25

Full Sale Price: $231,000.00

CHIESA, CHRISTOPHER F to CHIESA, CHRISTOPHER F et al

Property Address: 15 LELAND ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12808 Page: 0348

Tax Account: 076.09-2-16

Full Sale Price: $1.00

GRAPE, ERIC R et ano to DELANEY, ROSANNE

Property Address: 83 LAKE LEA ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12807 Page: 0642

Tax Account: 061.08-1-67

Full Sale Price: $285,000.00

VOINEAC, ALEXANDER et ano to Almodovar, Francisco

Property Address: 45 HASTINGS LANE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12808 Page: 0025

Tax Account: 061.19-2-21

Full Sale Price: $240,000.00

14618

CAIAZZA, CATERINA M et ano to SKUSE, JEFFREY T

Property Address: 43 INDIAN SPRING LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12808 Page: 0125

Tax Account: 137.11-3-13

Full Sale Price: $1.00

CASELLI, DIANE et ano to CASELLI, JOHN

Property Address: 380 VARINNA DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12808 Page: 0130

Tax Account: 137.10-1-40

Full Sale Price: $1.00

KALEN, JOAN to KONAR, CAMERON LEE et ano

Property Address: 338 HOLLYWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12808 Page: 0081

Tax Account: 137.13-4-59

Full Sale Price: $388,000.00

MOLLOY, PATRICIA to CUCCHIARA, AMANDA et ano

Property Address: 22 DEL RIO DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12808 Page: 0022

Tax Account: 137.18-4-24

Full Sale Price: $410,000.00

14619

DEMARTINO, DAVID A et ano to GARNAAT, LILY ROSE et ano

Property Address: 348 RUGBY AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12808 Page: 0057

Tax Account: 120.73-2-81

Full Sale Price: $190,000.00

RADNAGE PROPERTY LLC to YANOU, ERIC

Property Address: 137 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12808 Page: 0335

Tax Account: 120.64-1-14

Full Sale Price: $70,000.00

RREPM CORP to PAULANA LLC

Property Address: 45 RINGLE STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12808 Page: 0251

Tax Account: 120.56-3-50

Full Sale Price: $140,000.00

14620

12 WERNER LLC to FAIM INDUSTRIES LLC

Property Address: 12 WERNER PARK, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12808 Page: 0342

Tax Account: 122.69-1-37

Full Sale Price: $210,000.00

CHERIN, ELEANOR to CHERIN, BRADLEY S et al

Property Address: 357 FIELD STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12808 Page: 0074

Tax Account: 121.82-3-26

Full Sale Price: $1.00

J ROBERT BLAINE HOMES INC to GREENE, JOSEPH R et ano

Property Address: 148 ASBURY STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12808 Page: 0099

Tax Account: 121.75-1-39

Full Sale Price: $167,100.00

14621

GROUP 14621 COMMUNITY ASSOCIATION, INC to CONNECTED COMMUNITIES SPECIAL PROJECTS,

Property Address: 1171 NORTH CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12807 Page: 0624

Tax Account: 091.78-2-24

Full Sale Price: $36,860.00

LAMBERT, CHRISTOPHER et ano to LAMBERT, CHRISTOPHER

Property Address: 1606 SAINT PAUL STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12807 Page: 0674

Tax Account: 091.61-3-35

Full Sale Price: $1.00

RE 1EMI LLC to ARETE PROPERTIES GROUP LLC

Property Address: 149 CARTER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12808 Page: 0184

Tax Account: 106.26-1-26

Full Sale Price: $18,000.00

SLATER, BARRY B to PINCKNEY, QUENNEL L et ano

Property Address: 135 MORRILL STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12808 Page: 0196

Tax Account: 106.22-3-48

Full Sale Price: $25,000.00

14623

ELENTUKH, YAKOV to BRINO, ANTHONY et ano

Property Address: 10 LAVENDER CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12808 Page: 0216

Tax Account: 176.05-1-39

Full Sale Price: $230,000.00

14624

BOBZIN, BARBARA et ano to BOGEN, CARLY et ano

Property Address: 66 LANSMERE WAY, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12808 Page: 0307

Tax Account: 117.04-5-53

Full Sale Price: $200,000.00

BUONACCORSO, GABRIELE K et ano to MANCUSO, HEIDI B et al

Property Address: 28 LORI LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12808 Page: 0051

Tax Account: 104.17-3-87

Full Sale Price: $1.00

LENZI, LINDA-JO et al to HUA-PARK REAL ESTATE LLC

Property Address: 25 MARLANDS ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12808 Page: 0384

Tax Account: 118.19-1-55

Full Sale Price: $220,300.00

MADALENA, ASHLEY et ano to ACKERT, HANNAH

Property Address: 1219 HINCHEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12807 Page: 0649

Tax Account: 119.17-1-26

Full Sale Price: $201,500.00

PIXLEY, DANIEL L et ano to VANDIVERT, SUZANNE M et ano

Property Address: 62 RED BUD ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12808 Page: 0304

Tax Account: 146.11-2-52

Full Sale Price: $275,000.00

14625

DELONG, LEONORA et ano to CHESS, LAURA et ano

Property Address: 1720 CREEK STREET, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12808 Page: 0285

Tax Account: 123.07-2-1.1

Full Sale Price: $428,689.00

14626

BREWTON, MARNA C et ano to LANGE, EMMA DE et ano

Property Address: 29 STRAUB ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12808 Page: 0118

Tax Account: 059.05-9-16

Full Sale Price: $245,000.00

CONLEY, JAKE E et ano to VEST, MARYJO A

Property Address: 206 HARVEST DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12808 Page: 0275

Tax Account: 074.10-5-15

Full Sale Price: $255,000.00

GANGEMI, JOSEPH to SMITH, MADELYN C

Property Address: 45 RIDGECREST ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12807 Page: 0652

Tax Account: 074.15-15-15

Full Sale Price: $153,000.00

GIBAUD, ANNE M et al to MAGISTRO, ANDREA

Property Address: 197 MILL ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12808 Page: 0351

Tax Account: 058.04-4-1

Full Sale Price: $205,000.00

HAUSS, MARC J et ano to WILLIAMS, CHERI

Property Address: 70 SUMMER LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12807 Page: 0613

Tax Account: 074.09-4-18

Full Sale Price: $0.00

MESSURA, BARBARA L to SCHMITT, BERNARD J JR et al

Property Address: 85 FLOWERDALE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12808 Page: 0247

Tax Account: 074.09-8-13

Full Sale Price: $167,000.00

SPIRIT REALTY L.P. to ROCHESTER, UNIVERSITY OF

Property Address: 1630 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12808 Page: 0292

Tax Account: 089.03-4-9.12

Full Sale Price: $4,500,000.00