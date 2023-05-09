Monroe County, NY judgments recorded April 7, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 7, 2023
JUDGMENT
EDGETT, DOUGLAS
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GEIGER, ANTHONY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GEIGER, ANTHONY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LORECA, MIAMAGDALENA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SANDERSON, CAMERON
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SANTUCCI, ALEXANDER J
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
STEARNS, LATEASHA SHERIE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WILLIAMS, RONALD H
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
800 KEYZ CLEANING & DETAILING LLC
116 HOLLAND STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $21,000.00
CALVIN YOUNG
80 NANETTE DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $11,500.00
COMPLETE TILE SOLUTIONS LLC
32 NELSON STREET, FAIRPORT NY 14450
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $21,500.00
DANIEL PATRICK MCCARTHY
406 S WASHINGTON STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $23,000.00
DESPATCH PROPERTIES INC
160 DESPATON DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $22,000.00
DWAYNE SPIVEY DBA ALL IN THE FAMILY
24 JUDSON TERRACE, ROCHESTER NY 14611
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $32,250.00
EAST HARMONY LLC
52 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14611
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $21,500.00
EL ALFARERO DAYCARE LLC
307 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $8,000.00
FALLER, JOANNE
Favor: STUDENT LOAN SOLUTIONS LLC AS ASSIGNEE OF BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: STUART M BERGER ESQ
Amount: $3,686.76
FANTOS LANDSCAPING INC
504 WHITING ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $6,000.00
GETARIDE LLC; GC HOLDING GROUP LLC; AFFIX FINANCIAL SOLUTIONS LLC; AFFIX TAX SOLUTIONS LLC; AFFIX 2 et ano
Favor: B2B CAPITAL PROVIDERS
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $17,595.38
Glantz, Patrick D
Favor: Student Loan Solutions, LLC as assignee of Bank of America, N.A.
Attorney: STUART M BERGER ESQ
Amount: $4,802.46
H.A.S. FIRST CLASS LLC
8 KNICKERBOCKER AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: HILLIARD, TERRY
Attorney: RICH HALL ESQ
Amount: $250,000.00
HEALTHY U A LA RENEE INC DBA MARKETING A LA RENEE
21 SPLIT ROCK ROAD, PITTSFORD NY 14534
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $24,000.00
ION MARKETING SOLUTIONS INC
400 ANDREWS STREET SUITE 212, ROCHESTER NY 14604
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $13,000.00
Ireland, Danielle et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $5,733.38
MIND OVER MUSCLE LLC
56 4TH STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: VANLINER INSURANCE COMPANY
Attorney: BORGES & ASSOCIATES LLC
Amount: $9,207.60
MURCH CONSTRUCTION LLC
224 ORIOLE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $21,000.00