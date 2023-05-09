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Monroe County, NY mortgages recorded May 1, 2023

By: Daily Record Staff May 9, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded May 1, 2023    92

NOT PROVIDED

ARLINE, ANTHONY B

Property Address: 11  DEB ELLEN DRIVE, CHILI NY

Lender: PHH MORTGAGE CORPORATION

Amount: $4,604.65

BRINO, ANTHONY & REKEM, ASHLEY

Property Address: 10 LAVENDER CIRCLE, HENRIETTA NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $184,000.00

CARE REALESTATE LLC

Property Address: 103 PALM STREET, ROCHESTER NY

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $96,000.00

CASILIO, MARCY A

Property Address: 140 MONTPELIER CIR, BRIGHTON NY

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $112,000.00

KLINTWORTH, BETH ANN & KOWALSKI, ALEXIS

Property Address: 56 TRAYMORE ROAD, IRONDEQUOIT NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $175,750.00

14420

KINSEY, CHARLES C & KINSEY, MELISSA A

Property Address: 5422 REDMAN ROAD, BROCKPORT NY 14420

Lender: DISCOVER BANK

Amount: $50,000.00

14428

REDFORD, APRIL M

Property Address: 138 GREENWAY BOULEVARD, CHURCHVILLE NY 14428

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $138,380.00

SCHWENZER, ERIK & SCHWENZER, ERIK M

Property Address: 200 STEARNS ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $441,000.00

14450

COOK, SUZANNE J

Property Address: 8 WOODBURY WAY, FAIRPORT NY 14450

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

CROWLEY-FORKEY, SUSAN E & FORKEY, TOD P

Property Address: 65 DEWEY AVENUE, FAIRPORT NY 14450

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $50,000.00

Lagoy, Heather

Property Address: 14 VICTORIA RISE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $200,000.00

PAYNE, KIMBERLY A & TONOVITZ, KIMBERLY A

Property Address: 5 GILHALL CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $150,000.00

ZUBAREVA, YULIYA S

Property Address: 7 HAMPTON CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $191,900.00

14464

GIBSON, JAMES & GIBSON, YEGANEH

Property Address: 45 HUNTINGTON PKWAY, HAMLIN NY 14464

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $208,490.00

GIBSON, JAMES & GIBSON, YEGANEH

Property Address: 45 HUNTINGTON PKWAY, HAMLIN NY 14464

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $6,450.00

14468

ALLEN, CHERYL E & RIVERS, CHERYL E

Property Address: 9 BRIANNA LANE, HILTON NY 14468

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $72,000.00

14514

DILL, JOANNE THERESA

Property Address: 34 HUBBARD DRIVE, NORTH CHILI NY 14514

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $115,000.00

LINDER, BRITTANY L & MARTINEZ, FERNANDO J

Property Address: 76 WEST HAM CIRCLE, NORTH CHILI NY 14514

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $377,200.00

14519

CARL, MITCHELL W & CARL, STEPHANIE R P

Property Address: 831 BANNERWOOD DRIVE, WEBSTER NY 14519

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $352,800.00

14526

GOLDSTEIN, JUSTIN M & GOLDSTEIN, KERRY E

Property Address: 38 POND VALLEY CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $110,000.00

STOKES, ELLEN KUSSIE & STOKES, MICHAEL DUANE

Property Address: 64 WHITNEY ROAD, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $54,463.46

14534

BATZOLD, REBECCA & BATZOLD, SCOTT

Property Address: 22 TURNBERRY LANE, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $528,000.00

EVANS, SIOBAHN & SUVA, KYLE

Property Address: 14 PEPPERWOOD COURT, PITTSFORD NY 14534

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $625,000.00

FRANCO, JILL & FRANCO, PHILIP

Property Address: 111 MILL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $154,600.00

POWELL, LEAH

Property Address: 6 POWDERMILL DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

RUBLEY, MARY M & RUBLEY, WILLIAM C

Property Address: 55 RAND PLACE, PITTSFORD NY 14534

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

WINTERS, JUDITH J & WINTERS, ROY L

Property Address: 32 WOOD CREEK DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $220,500.00

14559

DIBBLE, THOMAS J

Property Address: 2619 SOUTH UNION STREET, SPENCERPORT NY 14559

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $152,000.00

GARY, BONNIE M & GARY, ROBERT D

Property Address: 2709 UNION STREET, SPENCERPORT NY 14559

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $250,000.00

HALLORAN, BRIANA & HALLORAN, MATTHEW

Property Address: 134 JORDACHE LANE, SPENCERPORT NY 14559

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $121,852.00

PALMER, MALLORY N & PALMER, TIMOTHY W

Property Address: 74 HELMAR DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Lender: M&T BANK

Amount: $215,000.00

SCHAFER, PATRICIA A & SCHAFER, WILLIAM F

Property Address: 14 ARISTOCRAT CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

14580

CONSIDINE, CHRISTOPHER G & Waltiga, Sarah M

Property Address: 27 SUMMIT KNOLLS DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGEE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $129,500.00

SURACE, MEGAN E & SURACE, ZACHARY S

Property Address: 642 MARIS RUN, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $365,500.00

14606

MALTESE, AARON & VANDEMORTEL, EMILEE J

Property Address: 3769 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14606

Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $190,000.00

TAYLOR, ROBERT

Property Address: 248 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14606

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $95,000.00

ZIEGLER, ERIC M

Property Address: 2185 SPENCERPORT ROAD, ROCHESTER NY 14606

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $21,000.00

14609

BLANDING, EDDIE JR

Property Address: 903 WHITLOCK ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $183,612.00

CUNLIFFE, DALE M & CUNLIFFE, DONNA L

Property Address: 46 CLIFFMOR STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $25,000.00

DOMBEK, PRISCILLA A

Property Address: 322 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $80,750.00

DOMBEK, PRISCILLA A

Property Address: 322 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $10,000.00

HULLFISH, BRIAN & HULLFISH, LINDSEY SUZANNE WOLF

Property Address: 615 HAZELWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $153,750.00

VILSACK, LINDA LEE & VILSACK, LINDA L YAGATICH

Property Address: 110 KINGSTON STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $49,800.00

WARNEY, BARBARA & WARNEY, PHILIP

Property Address: 371 MERCHANTS ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: EVER$GREEN FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

14610

AMATO, EMILY & LORT, GEOFFREY

Property Address: 12 DOVER PARK, ROCHESTER NY 14610

Lender: PREMIUM MORTGAGE CORPORATION

Amount: $243,200.00

DUNN, DIANA M & ELHASSAN, RAMZI

Property Address: 45 COUNCIL ROCK AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $877,500.00

WILLIAMS, LYNN M & WILLIAMS, MICHAEL T

Property Address: 390 YARMOUTH ROAD, ROCHESTER NY 14610

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $150,000.00

14611

MICHTAVY, SHANE

Property Address: 58 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14611

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $88,369.00

TAYLOR, GARCIA R

Property Address: 56 HOBART STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $157,559.00

TAYLOR, GARCIA R

Property Address: 56 HOBART STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC

Amount: $8,760.40

VENTURE COLLIN LLC

Property Address: 340-342 COLUMBIA AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $67,500.00

14612

SCIORTINO, JOSEPH A

Property Address: 271 ORCHARD CREEK LANE, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $15,000.00

14613

MCS1 PROPERTIES LLC

Property Address: 19 THORN STREET, ROCHESTER NY 14613

Lender: BP401K TRUST AND HOMEWISE MGMT LLC

Amount: $71,000.00

14615

BURGWARDT, ELIZABETH M

Property Address: 473 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $63,333.00

LAUCHLAN, CODY

Property Address: 222 COURTLY CIRCLE, ROCHESTER NY 14615

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $77,000.00

LAUCHLAN, CODY

Property Address: 222 COURTLY CIRCLE, ROCHESTER NY 14615

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $10,000.00

LOPEZ, FELIX M

Property Address: 186 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $31,000.00

14616

HILDEBRANT, STEVEN BRADLEY

Property Address: 35 POMONA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $184,300.00

JACZYNSKI, DEBORAH A

Property Address: 149 SOUTHAMPTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC

Amount: $2,385.31

RIOS, KAILA E & RIOS-ROWLEY, ROBERTO A JR

Property Address: 199 HAVILAND PARK, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $150,350.00

TEMPLER, NICOLE JEAN & TEMPLER, ROBERT DANIEL

Property Address: 276 MORROW DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $154,000.00

VANVOORHIS, RACHEL

Property Address: 120 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $127,645.00

14617

Almodovar, Francisco

Property Address: 45 HASTINGS LANE, ROCHESTER NY 14617

Lender: NAVY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $240,000.00

BALLERSTEIN, DAVID A & BALLERSTEIN, JUDITH A

Property Address: 199 WYNDALE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $176,705.00

CHEEMA, HASHAM SHAHBAZ

Property Address: 539 BARRY ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $125,000.00

MOORHOUSE, JAMES R & MOORHOUSE, MARIA

Property Address: 170 AMERIGE PARK, ROCHESTER NY 14617

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

14618

BITETTO, JERRY V & JERRY V BITETTO REVOCABLE TRUST

Property Address: 93 BRANFORD, ROCHESTER NY 14618

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $126,000.00

CUCCHIARA, AMANDA & ROSENHAUS, DANIEL S

Property Address: 22 DEL RIO DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $316,000.00

14619

GARNAAT, LILY ROSE & HARTSOUGH, KATHERINE

Property Address: 348 RUGBY AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $180,500.00

YANOU, ERIC

Property Address: 137 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $52,500.00

14620

DRAKE, LAURA & WEISENREDER, MICHAEL

Property Address: 593 MOUNT HOPE AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $115,000.00

GREENE, JOSEPH R & GREENE, MOLLY H

Property Address: 148 ASBURY STREET, ROCHESTER NY 14620

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $125,325.00

WYNKOOP, WILLIAM

Property Address: 148 GREGORY HILL ROAD, ROCHESTER NY 14620

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $236,000.00

14622

BULLOCK, JUDITH A

Property Address: 235 ORLAND ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $5,000.00

DEIURE, MICHAEL

Property Address: 20 DEWBERRY DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $112,200.00

14623

HASTINGS, KENNETH

Property Address: 37 CIRCLE DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

NOMEIKA, KRISTINA

Property Address: 100 WOODSMEADOW LANE, ROCHESTER NY 14623

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $155,000.00

PRINCE, JEFFREY

Property Address: 41 LORETO AVENUE, ROCHESTER NY 14623

Lender: EVER$GREEN FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $14,000.00

14624

ACKERT, HANNAH

Property Address: 1219 HINCHEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $191,425.00

BOGEN, CARLY & MCDAVID, JENNA L

Property Address: 66 LANSMERE WAY, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $150,000.00

CURRY, CHRISTOPHER O & DISMUKES-CURRY, PAULA

Property Address: 21 DAUNTON DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: BANK OF AMERICA NA

Amount: $100,000.00

HUA-PARK REAL ESTATE LLC

Property Address: 25 MARLANDS ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: LAKEVIEW FUNDING LLC

Amount: $176,240.00

VANDIVERT, SUZANNE M & WALSH, SEAN M

Property Address: 62 RED BUD ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $184,750.00

14625

CLEMENTI, JULIE G & CLEMENTI, MARK C

Property Address: 48 WASHINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

14626

LANGE, EMMA DE & VOOS, JONATHAN A

Property Address: 29 STRAUB ROAD, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $220,500.00

NORAPHINH, SOUKPANOM & NORAPHINH, TRANG THI

Property Address: 600 GUINEVERE DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $205,000.00

PREMIUM MORTGAGE CORPORATION

Property Address: 197 MILL ROAD, GREECE NY 14626

Lender: MAGISTRO, ANDREA

Amount: $194,750.00

SCHMITT, BERNARD J JR & SCHMITT, BRIANNE L

Property Address: 85 FLOWER DALE DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $120,100.00

SMITH, MADELYN C

Property Address: 45 RIDGECREST ROAD, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $145,350.00

SMITH, MADELYN C

Property Address: 45 RIDGECREST ROAD, GREECE NY 14626

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $9,500.00

VEST, MARYJO A

Property Address: 206 HARVEST DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $204,000.00

WILLIAMS, CHERI

Property Address: 70 SUMMER LANE, GREECE NY 14626

Lender: PNC BANK, NA

Amount: $148,000.00


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