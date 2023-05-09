Monroe County, NY mortgages recorded May 1, 2023

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Mortgages
Recorded May 1, 2023 92
NOT PROVIDED
ARLINE, ANTHONY B
Property Address: 11 DEB ELLEN DRIVE, CHILI NY
Lender: PHH MORTGAGE CORPORATION
Amount: $4,604.65
BRINO, ANTHONY & REKEM, ASHLEY
Property Address: 10 LAVENDER CIRCLE, HENRIETTA NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $184,000.00
CARE REALESTATE LLC
Property Address: 103 PALM STREET, ROCHESTER NY
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $96,000.00
CASILIO, MARCY A
Property Address: 140 MONTPELIER CIR, BRIGHTON NY
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $112,000.00
KLINTWORTH, BETH ANN & KOWALSKI, ALEXIS
Property Address: 56 TRAYMORE ROAD, IRONDEQUOIT NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $175,750.00
14420
KINSEY, CHARLES C & KINSEY, MELISSA A
Property Address: 5422 REDMAN ROAD, BROCKPORT NY 14420
Lender: DISCOVER BANK
Amount: $50,000.00
14428
REDFORD, APRIL M
Property Address: 138 GREENWAY BOULEVARD, CHURCHVILLE NY 14428
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $138,380.00
SCHWENZER, ERIK & SCHWENZER, ERIK M
Property Address: 200 STEARNS ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $441,000.00
14450
COOK, SUZANNE J
Property Address: 8 WOODBURY WAY, FAIRPORT NY 14450
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
CROWLEY-FORKEY, SUSAN E & FORKEY, TOD P
Property Address: 65 DEWEY AVENUE, FAIRPORT NY 14450
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $50,000.00
Lagoy, Heather
Property Address: 14 VICTORIA RISE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $200,000.00
PAYNE, KIMBERLY A & TONOVITZ, KIMBERLY A
Property Address: 5 GILHALL CIRCLE, FAIRPORT NY 14450
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $150,000.00
ZUBAREVA, YULIYA S
Property Address: 7 HAMPTON CIRCLE, FAIRPORT NY 14450
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $191,900.00
14464
GIBSON, JAMES & GIBSON, YEGANEH
Property Address: 45 HUNTINGTON PKWAY, HAMLIN NY 14464
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $208,490.00
GIBSON, JAMES & GIBSON, YEGANEH
Property Address: 45 HUNTINGTON PKWAY, HAMLIN NY 14464
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $6,450.00
14468
ALLEN, CHERYL E & RIVERS, CHERYL E
Property Address: 9 BRIANNA LANE, HILTON NY 14468
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $72,000.00
14514
DILL, JOANNE THERESA
Property Address: 34 HUBBARD DRIVE, NORTH CHILI NY 14514
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $115,000.00
LINDER, BRITTANY L & MARTINEZ, FERNANDO J
Property Address: 76 WEST HAM CIRCLE, NORTH CHILI NY 14514
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $377,200.00
14519
CARL, MITCHELL W & CARL, STEPHANIE R P
Property Address: 831 BANNERWOOD DRIVE, WEBSTER NY 14519
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $352,800.00
14526
GOLDSTEIN, JUSTIN M & GOLDSTEIN, KERRY E
Property Address: 38 POND VALLEY CIRCLE, PENFIELD NY 14526
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $110,000.00
STOKES, ELLEN KUSSIE & STOKES, MICHAEL DUANE
Property Address: 64 WHITNEY ROAD, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $54,463.46
14534
BATZOLD, REBECCA & BATZOLD, SCOTT
Property Address: 22 TURNBERRY LANE, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $528,000.00
EVANS, SIOBAHN & SUVA, KYLE
Property Address: 14 PEPPERWOOD COURT, PITTSFORD NY 14534
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $625,000.00
FRANCO, JILL & FRANCO, PHILIP
Property Address: 111 MILL ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $154,600.00
POWELL, LEAH
Property Address: 6 POWDERMILL DRIVE, PITTSFORD NY 14534
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
RUBLEY, MARY M & RUBLEY, WILLIAM C
Property Address: 55 RAND PLACE, PITTSFORD NY 14534
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
WINTERS, JUDITH J & WINTERS, ROY L
Property Address: 32 WOOD CREEK DRIVE, PITTSFORD NY 14534
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $220,500.00
14559
DIBBLE, THOMAS J
Property Address: 2619 SOUTH UNION STREET, SPENCERPORT NY 14559
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $152,000.00
GARY, BONNIE M & GARY, ROBERT D
Property Address: 2709 UNION STREET, SPENCERPORT NY 14559
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $250,000.00
HALLORAN, BRIANA & HALLORAN, MATTHEW
Property Address: 134 JORDACHE LANE, SPENCERPORT NY 14559
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $121,852.00
PALMER, MALLORY N & PALMER, TIMOTHY W
Property Address: 74 HELMAR DRIVE, SPENCERPORT NY 14559
Lender: M&T BANK
Amount: $215,000.00
SCHAFER, PATRICIA A & SCHAFER, WILLIAM F
Property Address: 14 ARISTOCRAT CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
14580
CONSIDINE, CHRISTOPHER G & Waltiga, Sarah M
Property Address: 27 SUMMIT KNOLLS DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGEE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $129,500.00
SURACE, MEGAN E & SURACE, ZACHARY S
Property Address: 642 MARIS RUN, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $365,500.00
14606
MALTESE, AARON & VANDEMORTEL, EMILEE J
Property Address: 3769 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14606
Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $190,000.00
TAYLOR, ROBERT
Property Address: 248 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14606
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $95,000.00
ZIEGLER, ERIC M
Property Address: 2185 SPENCERPORT ROAD, ROCHESTER NY 14606
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $21,000.00
14609
BLANDING, EDDIE JR
Property Address: 903 WHITLOCK ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $183,612.00
CUNLIFFE, DALE M & CUNLIFFE, DONNA L
Property Address: 46 CLIFFMOR STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $25,000.00
DOMBEK, PRISCILLA A
Property Address: 322 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $80,750.00
DOMBEK, PRISCILLA A
Property Address: 322 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $10,000.00
HULLFISH, BRIAN & HULLFISH, LINDSEY SUZANNE WOLF
Property Address: 615 HAZELWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $153,750.00
VILSACK, LINDA LEE & VILSACK, LINDA L YAGATICH
Property Address: 110 KINGSTON STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $49,800.00
WARNEY, BARBARA & WARNEY, PHILIP
Property Address: 371 MERCHANTS ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: EVER$GREEN FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
14610
AMATO, EMILY & LORT, GEOFFREY
Property Address: 12 DOVER PARK, ROCHESTER NY 14610
Lender: PREMIUM MORTGAGE CORPORATION
Amount: $243,200.00
DUNN, DIANA M & ELHASSAN, RAMZI
Property Address: 45 COUNCIL ROCK AVENUE, ROCHESTER NY 14610
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $877,500.00
WILLIAMS, LYNN M & WILLIAMS, MICHAEL T
Property Address: 390 YARMOUTH ROAD, ROCHESTER NY 14610
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $150,000.00
14611
MICHTAVY, SHANE
Property Address: 58 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14611
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $88,369.00
TAYLOR, GARCIA R
Property Address: 56 HOBART STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $157,559.00
TAYLOR, GARCIA R
Property Address: 56 HOBART STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC
Amount: $8,760.40
VENTURE COLLIN LLC
Property Address: 340-342 COLUMBIA AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $67,500.00
14612
SCIORTINO, JOSEPH A
Property Address: 271 ORCHARD CREEK LANE, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $15,000.00
14613
MCS1 PROPERTIES LLC
Property Address: 19 THORN STREET, ROCHESTER NY 14613
Lender: BP401K TRUST AND HOMEWISE MGMT LLC
Amount: $71,000.00
14615
BURGWARDT, ELIZABETH M
Property Address: 473 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $63,333.00
LAUCHLAN, CODY
Property Address: 222 COURTLY CIRCLE, ROCHESTER NY 14615
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $77,000.00
LAUCHLAN, CODY
Property Address: 222 COURTLY CIRCLE, ROCHESTER NY 14615
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $10,000.00
LOPEZ, FELIX M
Property Address: 186 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $31,000.00
14616
HILDEBRANT, STEVEN BRADLEY
Property Address: 35 POMONA DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $184,300.00
JACZYNSKI, DEBORAH A
Property Address: 149 SOUTHAMPTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC
Amount: $2,385.31
RIOS, KAILA E & RIOS-ROWLEY, ROBERTO A JR
Property Address: 199 HAVILAND PARK, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $150,350.00
TEMPLER, NICOLE JEAN & TEMPLER, ROBERT DANIEL
Property Address: 276 MORROW DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $154,000.00
VANVOORHIS, RACHEL
Property Address: 120 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $127,645.00
14617
Almodovar, Francisco
Property Address: 45 HASTINGS LANE, ROCHESTER NY 14617
Lender: NAVY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $240,000.00
BALLERSTEIN, DAVID A & BALLERSTEIN, JUDITH A
Property Address: 199 WYNDALE ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $176,705.00
CHEEMA, HASHAM SHAHBAZ
Property Address: 539 BARRY ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $125,000.00
MOORHOUSE, JAMES R & MOORHOUSE, MARIA
Property Address: 170 AMERIGE PARK, ROCHESTER NY 14617
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
14618
BITETTO, JERRY V & JERRY V BITETTO REVOCABLE TRUST
Property Address: 93 BRANFORD, ROCHESTER NY 14618
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $126,000.00
CUCCHIARA, AMANDA & ROSENHAUS, DANIEL S
Property Address: 22 DEL RIO DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $316,000.00
14619
GARNAAT, LILY ROSE & HARTSOUGH, KATHERINE
Property Address: 348 RUGBY AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $180,500.00
YANOU, ERIC
Property Address: 137 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $52,500.00
14620
DRAKE, LAURA & WEISENREDER, MICHAEL
Property Address: 593 MOUNT HOPE AVENUE, ROCHESTER NY 14620
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $115,000.00
GREENE, JOSEPH R & GREENE, MOLLY H
Property Address: 148 ASBURY STREET, ROCHESTER NY 14620
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $125,325.00
WYNKOOP, WILLIAM
Property Address: 148 GREGORY HILL ROAD, ROCHESTER NY 14620
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $236,000.00
14622
BULLOCK, JUDITH A
Property Address: 235 ORLAND ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $5,000.00
DEIURE, MICHAEL
Property Address: 20 DEWBERRY DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $112,200.00
14623
HASTINGS, KENNETH
Property Address: 37 CIRCLE DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
NOMEIKA, KRISTINA
Property Address: 100 WOODSMEADOW LANE, ROCHESTER NY 14623
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $155,000.00
PRINCE, JEFFREY
Property Address: 41 LORETO AVENUE, ROCHESTER NY 14623
Lender: EVER$GREEN FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $14,000.00
14624
ACKERT, HANNAH
Property Address: 1219 HINCHEY ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $191,425.00
BOGEN, CARLY & MCDAVID, JENNA L
Property Address: 66 LANSMERE WAY, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $150,000.00
CURRY, CHRISTOPHER O & DISMUKES-CURRY, PAULA
Property Address: 21 DAUNTON DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: BANK OF AMERICA NA
Amount: $100,000.00
HUA-PARK REAL ESTATE LLC
Property Address: 25 MARLANDS ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: LAKEVIEW FUNDING LLC
Amount: $176,240.00
VANDIVERT, SUZANNE M & WALSH, SEAN M
Property Address: 62 RED BUD ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $184,750.00
14625
CLEMENTI, JULIE G & CLEMENTI, MARK C
Property Address: 48 WASHINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
14626
LANGE, EMMA DE & VOOS, JONATHAN A
Property Address: 29 STRAUB ROAD, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $220,500.00
NORAPHINH, SOUKPANOM & NORAPHINH, TRANG THI
Property Address: 600 GUINEVERE DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $205,000.00
PREMIUM MORTGAGE CORPORATION
Property Address: 197 MILL ROAD, GREECE NY 14626
Lender: MAGISTRO, ANDREA
Amount: $194,750.00
SCHMITT, BERNARD J JR & SCHMITT, BRIANNE L
Property Address: 85 FLOWER DALE DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $120,100.00
SMITH, MADELYN C
Property Address: 45 RIDGECREST ROAD, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $145,350.00
SMITH, MADELYN C
Property Address: 45 RIDGECREST ROAD, GREECE NY 14626
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $9,500.00
VEST, MARYJO A
Property Address: 206 HARVEST DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $204,000.00
WILLIAMS, CHERI
Property Address: 70 SUMMER LANE, GREECE NY 14626
Lender: PNC BANK, NA
Amount: $148,000.00