Monroe County, NY deeds recorded May 2, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 2, 2023 57

NOT PROVIDED

DRUMM, ROSE to DRUMM, BRIAN P et ano

Property Address:

Liber: 12809 Page: 0174

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

FALLONE, JOHN et ano to FALLONE, LARRY et ano

Property Address:

Liber: 12809 Page: 0167

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

JULIA FLORAS LLC to AY, ABDUL MURAT

Property Address:

Liber: 12809 Page: 0159

Tax Account:

Full Sale Price: $46,900.00

KAMB, ROGER E et al to ABPLANALP, LOGAN et ano

Property Address:

Liber: 12809 Page: 0116

Tax Account:

Full Sale Price: $227,500.00

KAYALI, LEYLA to YENEN, KAMIL SADI

Property Address:

Liber: 12809 Page: 0155

Tax Account:

Full Sale Price: $25,000.00

14420

DONNELLY, TIMOTHY et ano to SQUILLACE, DOMINICK

Property Address: 3 HAVENWOOD DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12808 Page: 0669

Tax Account: 069.10-3-40

Full Sale Price: $235,000.00

MATTISON, MARK W to MATTISON, SHARON S

Property Address: RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12808 Page: 0562

Tax Account: 055.03-1-13.001

Full Sale Price: $1.00

14450

ELINOR R KLEIN IRREVOCABLE TRUST et ano to BOYER, BRADLEY et ano

Property Address: 40 TANNON DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12808 Page: 0590

Tax Account: 140.02-3-63

Full Sale Price: $411,000.00

FORMICOLA, PINA to MAZURETT, KARINA et ano

Property Address: 11 WARWICK DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12808 Page: 0486

Tax Account: 165.16-1-86

Full Sale Price: $385,000.00

LIFT BRIDGE LLC to BABASIDIS, ATHANASIOS

Property Address: 52 LIFTBRIDGE LANE EAST, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12808 Page: 0651

Tax Account: 153.13-1-76

Full Sale Price: $256,000.00

WAINWRIGHT, JENNIFER L et ano to JENNIFER L WAINWRIGHT REVOCABLE LIVING TRUST et al

Property Address: 9 GRAND ERIE WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12809 Page: 0146

Tax Account: 152.16-1-89

Full Sale Price: $1.00

14464

CAMPANELLI, ETHEL M et al to GADOW, SEONA et ano

Property Address: 3 BARRINGER DRIVE, HAMLIN NY 14464

Liber: 12809 Page: 0132

Tax Account: 029.07-3-19

Full Sale Price: $73,500.00

HORTON, JAMIE E to GADOW, SEONA et ano

Property Address: 3 BARRINGER DRIVE, HAMLIN NY 14464

Liber: 12809 Page: 0129

Tax Account: 029.07-3-19

Full Sale Price: $73,500.00

14472

LANPHERE, JOHN L et ano to BAKER, HANNAH M et ano

Property Address: 273 CHEESE FACTORY ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12809 Page: 0170

Tax Account: 222.01-1-31

Full Sale Price: $535,000.00

SALGOT, APRIL et ano to CONLEY, JAKE E et ano

Property Address: 23 EAST STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12808 Page: 0464

Tax Account: 228.43-1-35

Full Sale Price: $425,000.00

14526

WEISE, JOAN L to BIANCONI, GRACE K et ano

Property Address: 36 AUTUMN OAK CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12808 Page: 0568

Tax Account: 124.16-1-10

Full Sale Price: $426,000.00

14534

LEWIS, KATHLEEN E to LEWIS, JAMES

Property Address: 264 BUTLER DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12808 Page: 0417

Tax Account: 162.20-3-11

Full Sale Price: $1.00

14580

800 PHILLIPS ROAD LLC to TRA-MAC GROUP LLC

Property Address: VACANT LAND LOCATED ON SALT ROAD KNOWN AS THE MEADOWS TWO SUBDIVISION SECTION 1 AND REMAINING LANDS, WEBSTER NY 14580

Liber: 12808 Page: 0624

Tax Account: 065.02-1-40.221

Full Sale Price: $0.00

CAPOGRECO, COLLEEN to Kronenberger, Eric et ano

Property Address: 436 PINEVILLE LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12808 Page: 0407

Tax Account: 050.03-6-59

Full Sale Price: $420,000.00

HG BUILDERS LP to KOENIG, KRISTINE A et ano

Property Address: 14450 PROVIDENCE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12809 Page: 0095

Tax Account: 050.03-8-88

Full Sale Price: $602,900.00

KOSINSKI, MARK J et ano to SPEZIO, NICHOLAS

Property Address: 852 LINDSEY CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12808 Page: 0550

Tax Account: 064.13-2-17

Full Sale Price: $354,000.00

MAIER, HAROLD G to PATTONWOOD PROPERTIES INC

Property Address: 683 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12809 Page: 0123

Tax Account: 078.20-1-43

Full Sale Price: $925,000.00

PRIDE MARK HOMES INC to LAINO, JACK

Property Address: 82 AUTUMN LEAF TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12808 Page: 0433

Tax Account: 095.06-1-31

Full Sale Price: $384,900.00

PRINZING, TIMOTHY R to BOUR, JENNIFER

Property Address: 28 PARK AVENUE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12808 Page: 0680

Tax Account: 080.14-1-7

Full Sale Price: $415,000.00

SUPLEX PROPERTIES LLC to FALTER, TIFFANY et ano

Property Address: 238 OAKWOOD LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12809 Page: 0152

Tax Account: 078.06-1-37

Full Sale Price: $277,000.00

UNTERBORN, NANCY E to FERRARA, GINA MARIE et ano

Property Address: 1355 ROBIN HOOD LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12808 Page: 0398

Tax Account: 050.03-2-89

Full Sale Price: $302,500.00

14605

PARAGON INVESTING GROUP LLC to MCGLASHIN, ELAINE et ano

Property Address: 12 GALUSHA STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12808 Page: 0510

Tax Account: 106.46-2-61.001

Full Sale Price: $20,000.00

14607

DAVISON, AMY L to AMY LYNN DAVISON REVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 60 VICK PARK, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12808 Page: 0505

Tax Account: 121.44-1-51./60

Full Sale Price: $1.00

HILLSIDE CHILDRENS CENTER to 410 ATLANTIC REAL ESTATE LLC

Property Address: 410 ATLANTIC AVENUE, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12808 Page: 0514

Tax Account: 107.77-1-27.001

Full Sale Price: $1,750,000.00

14608

GP ALPHA VENTURES LLC to VENTURE COLLINS LLC

Property Address: 104 AMBROSE STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12809 Page: 0135

Tax Account: 105.60-1-50

Full Sale Price: $69,900.00

14609

HARRING, RENDIA T to HARRING, ERIC

Property Address: 460 HAYWARD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12808 Page: 0420

Tax Account: 106.68-3-25

Full Sale Price: $1.00

JIMENEZ, GEORGE R et ano to ALKAISSI, KHALED

Property Address: 202 RUSTIC STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12808 Page: 0537

Tax Account: 092.77-1-69

Full Sale Price: $110,000.00

MINARIK, RENEE et ano to TEDESCO, ANDREW DAVID et ano

Property Address: 12 PAGE AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12808 Page: 0674

Tax Account: 092.09-2-58

Full Sale Price: $1.00

MORTGAGE EQUITY CONVERSION ASSET TRUST et ano to MALDONADO, MARITZA

Property Address: 135 ASHWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12808 Page: 0587

Tax Account: 092.70-1-26

Full Sale Price: $69,500.00

ROCKINROCHESTER LLC to MOORE, TIERRA G

Property Address: 1847-1849 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12809 Page: 0086

Tax Account: 107.30-3-2

Full Sale Price: $124,900.00

14611

100 ACRE PROPERTY MANAGEMENT LLC to 100 ACRE MANAGEMENT LLC

Property Address: 369 TROUP STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12809 Page: 0126

Tax Account: 120.43-3-14

Full Sale Price: $1.00

AUDREY A GAMBLE REVOCABLE LIVING TRUST DATED JULY 1 2002 et al to SURESH, SANDHYA

Property Address: 32 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12808 Page: 0401

Tax Account: 120.36-1-84.001

Full Sale Price: $125,000.00

ROC REMODELING INC to OWENS, TERRI D

Property Address: 159 CLIFTON STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12808 Page: 0612

Tax Account: 120.51-4-3

Full Sale Price: $172,000.00

14612

CIFFA, FRANCESCO et al to ECIJA, ALYSSA ROCHELLE et ano

Property Address: 244 WEST BEND DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12809 Page: 0119

Tax Account: 045.02-2-58

Full Sale Price: $260,000.00

14613

GREENLIGHT 253 LLC to GRANDROC TJ LLC

Property Address: 253 DRIVING PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12809 Page: 0149

Tax Account: 090.82-3-57

Full Sale Price: $38,000.00

14615

PARSONS, WAKEELAH to STUBBS, AARON et ano

Property Address: 25 WINCHESTER STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12808 Page: 0477

Tax Account: 075.75-1-75

Full Sale Price: $185,000.00

14617

BEAUREGARD, CHERRY N et al to SMITH, TARIK

Property Address: 7 GLEN COVE RISE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12809 Page: 0163

Tax Account: 061.06-4-4.2

Full Sale Price: $239,000.00

BRADY, ANN T et ano to ENGARD, CAROLINE A et ano

Property Address: 128 EAST PARKWAY, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12808 Page: 0482

Tax Account: 076.13-4-55

Full Sale Price: $261,000.00

TOMASETTI, LOUIS et al to LOADER, ERIC et al

Property Address: 4944 SAINT PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12808 Page: 0677

Tax Account: 047.19-2-12

Full Sale Price: $200,000.00

14618

ROSE, SHARON S to ELLIS, KRYSTLE et ano

Property Address: 210 VIENNAWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12808 Page: 0666

Tax Account: 150.09-1-27

Full Sale Price: $370,000.00

14619

WHEELER, AGNES E to SMIDT, LANDON

Property Address: 701 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12808 Page: 0576

Tax Account: 135.31-1-24

Full Sale Price: $92,500.00

14620

BRUMMITT, MARK to DALLEO, DEREK et ano

Property Address: 18 DIEM STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12808 Page: 0468

Tax Account: 121.73-3-59

Full Sale Price: $225,000.00

14621

CASTILLEJO, WILMER GUSTAVO JAIMES to URDANETA-VELASQUEZ, RUBEN

Property Address: 1053 SAINT PAUL STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12808 Page: 0686

Tax Account: 105.36-1-26

Full Sale Price: $50,000.00

GONZALEZ, GLORIA to GONZALEZ, BIENVENIDO JR et ano

Property Address: 345-347 CARTER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12808 Page: 0404

Tax Account: 091.74-4-19.001

Full Sale Price: $1.00

MIDFIRST BANK to DEAN, GUSTON OGIS

Property Address: 106 SAINT STANISLAUS STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12808 Page: 0456

Tax Account: 091.65-3-24

Full Sale Price: $26,287.00

ROBINSON, LONNICE to BLACK, ALEX

Property Address: 38 DICKINSON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12808 Page: 0423

Tax Account: 091.67-1-52

Full Sale Price: $124,900.00

14622

ACEVEDO, HECTOR to BERENBAUM, ALEC

Property Address: 174 BIRCHWOOD DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12808 Page: 0460

Tax Account: 062.19-1-45

Full Sale Price: $147,000.00

TERRUSA, CHAD L et ano to TERRUSA, CHRISTINA M

Property Address: 14 BAY POINT CIRCLE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12808 Page: 0426

Tax Account: 077.27-1-25.114

Full Sale Price: $1.00

14623

HALL, KEITH et ano to HALL, KEITH

Property Address: 33 JEMISON ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12808 Page: 0647

Tax Account: 160.11-1-58

Full Sale Price: $1.00

14624

WILKIN, MICHAEL R to WILKIN, JAMES P et ano

Property Address: 9 BREWSTER LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12808 Page: 0411

Tax Account: 133.16-3-3

Full Sale Price: $35,000.00

14625

BAKER COMMODITIES INC to BELL, EILEEN M et ano

Property Address: 45 PARKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12809 Page: 0090

Tax Account: 108.18-1-2

Full Sale Price: $2,000.00

14626

LAPLACA, PATRICIA A to DANGELO, VINCENT JR

Property Address: 168 CARMAS DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12809 Page: 0083

Tax Account: 089.10-2-42

Full Sale Price: $115,000.00