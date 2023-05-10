Monroe County, NY judgments recorded April 7, 2023

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Judgments
Recorded April 7, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
Serenity Healthcare Systems LLC
SERENITY HEALTHCARE SYSTEMS LLC SERENITY HEALTHCARE SYSTEMS LLC, SERENITY HEALTHCARE SYSTEMS LLC SERENITY HEALTHCARE SYSTEMS LLC SEREN
Favor: Paychex, Inc.
Attorney: CLAIRE G BOPP ESQ
Amount: $25,000.00
SPIRIT OF EXCELLENCE JANITORIAL SERVICES INC et ano
4912 OLD STONE COVE, MEMPHIS TN 38125
Favor: QUICK FUNDING GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $17,493.00
SUPERIOR SNOW & ICE MANAGEMENT INC
504 WHITING ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $750.00
JUDGMENT SATISFIED
EGAN, CHRISTOPHER L
Favor: TD BANK USA NA
HOLLIS, MONIQUE E
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
KEESEE, MARY
Favor: PALISADES ACQUISITION XVI LLC
LITTLE, DAVID K
Favor: UNIFUND CCR PARTNERS
MARTINEZ, RUBEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTINEZ, RUBEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, KEVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, KEVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, KEVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, KEVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, KEVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, KEVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, KEVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, KEVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, KEVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, KEVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
REITSCHKY, JAN M et ano
Favor: TARGET NATIONAL BANK
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
BANTUM, ARJON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARTOLONE, ROBERT S II
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BEERENS, JAMES D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BOYER, MICHAEL A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CANTATORE, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CARTER, WINFRED
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHAMBERS, MARK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHAMBERS, MARK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHAMBERS, MARK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHAMBERS, MARK
Favor: COMMISIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHAMBERS, MARK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHAMBERS, MARK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHAMBERS, MARK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHAMBERS, MARK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHAMBERS, MARK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHAMBERS, MARK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHINCHILLA, EDWIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COLLIER, TRAVELLE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRANE, DELISHA L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRANE, DELISHA L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRANE, DELISHA L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRAY, ED et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CURRY, DEWAYNE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DAGUILAR, TROY D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DAGUILAR, TROY D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DAGUILAR, TROY D
Favor: COMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DEFILIPPO, JOHN NICHOLAS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DIAZ, JAVIER C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DOWNS, DAVID
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
EADY, TRACEY et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ESCALANTE, ELLIOTT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FRUSTER, YANCEY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FUQUA, KEVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, CHRISTIAN E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, SARA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GRAHAM, ORADO N
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREEN, YULANDER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREEN, YULANDER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREEN, YULANDER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREER, DWAYNE II
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREER, DWAYNE II
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HARRIMAN, JAMES E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWLEY, KYLE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HOBBS, RASHAD ABDUL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HOWARD, DALTON E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HUNT, CHRISTOPHER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
IRISH, MICHAEL A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
IVEY, VINCENT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JILES, DARNELL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, GINEE Y
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOPEZ, JOSHUA J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MADDEN, JEMEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MALDONADO, JOSE LUIS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MANICKAM, ARUNKUMAR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARCIAL, NELSON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARLIN, ROBERTO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARSHALL, CARLTON T
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTINEZ, RUBEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
AKA TANNER J STEINORTH et ano
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Amount:
ALEXANDER, LAEQUAN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
Alicea, Kiana S. et ano
Favor: COUNTRY MANOR DNB LLC
Amount:
BOEVING, CHAZ ADAM et ano
Favor: FIVE STAR BANK
Amount:
BOHNKE, CRYSTAL L
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BRUNO, HANNAH NICOLE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BURNELL, JEREMY EDWARD
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BURNS, CARL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CARABALLO, CARLOS A
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: