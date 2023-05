Monroe County, NY deeds recorded May 3, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 3, 2023 55

NOT PROVIDED

CASTRONOVA, JOYCE et ano to CASTRONOVA, JOYCE

Property Address:

Liber: 12810 Page: 0208

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

IMBERT, MILDRED A et al to IMBERT, MILDRED A et ano

Property Address:

Liber: 12810 Page: 0225

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

SAYERS, JULIA I to JULIA I SAYERS REVOCABLE LIVING TRUST et ano

Property Address:

Liber: 12810 Page: 0229

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14450

CARINI, SAMUEL F to CARINI, KAREN A et al

Property Address: 508 MOSELEY ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12809 Page: 0331

Tax Account: 166.17-2-2

Full Sale Price: $1.00

HEYN, HANS E to HEYN, HANS E et ano

Property Address: 2 CRYSTAL HILL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12809 Page: 0182

Tax Account: 180.03-2-43

Full Sale Price: $1.00

JERIC LANDING LLC to MCCARTHY, HEATHER et ano

Property Address: 175 WEST CHURCH STREET, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12809 Page: 0497

Tax Account: 152.16-1-42

Full Sale Price: $525,000.00

MCCLAIN, MARY S to HEDLUND, BRUCE E et ano

Property Address: 3 TWIN BROOKS ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12809 Page: 0225

Tax Account: 165.10-2-81

Full Sale Price: $150,000.00

THOMPSON, WALTER to MEDEIROS, JUDITH C et ano

Property Address: 84 HUXLEY WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12809 Page: 0327

Tax Account: 166.13-2-15

Full Sale Price: $252,000.00

14467

BONISTEEL, BRYAN to TOWNE, DAVID B

Property Address: 29 RAVENS ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12809 Page: 0422

Tax Account: 175.16-3-10

Full Sale Price: $160,000.00

JPE REALTY ASSOCIATES LP to DIOGUARDI, JOSEPH W

Property Address: 107 CHATWOOD LANE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12809 Page: 0381

Tax Account: 203.01-2-60

Full Sale Price: $55,750.00

14468

ALBAHARI, STACY L et al to FERTITTA, JOSEPH et ano

Property Address: 100 EAST AVENUE, HILTON NY 14468

Liber: 12809 Page: 0255

Tax Account: 032.06-1-9.2

Full Sale Price: $75,000.00

CANNIOTO, CHASITY M et al to CONCAL LLC

Property Address: 1 JONCARLO COURT, HILTON NY 14468

Liber: 12809 Page: 0378

Tax Account: 025.03-2-34

Full Sale Price: $282,273.00

14511

EMBLING, CHRISTINE L et al to EMBLING, KENNETH W

Property Address: 0 HYDE STREET, MUMFORD NY 14511

Liber: 12809 Page: 0259

Tax Account: 208.12-1-27.3

Full Sale Price: $1.00

14514

GROVES, RICHARD D to MISTRETTA, PHILIP III

Property Address: 26 DAISY LANE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12809 Page: 0297

Tax Account: 132.14-3-206

Full Sale Price: $147,500.00

14526

DEBREE, COLLEEN M to COLLEEN M DEBREE REVOCABLE LIVING TRUST DATE JULY 14 2022 et ano

Property Address: 40 BURNING TREE LANE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12809 Page: 0198

Tax Account: 139.11-3-28

Full Sale Price: $1.00

14534

HASKINS, JOSEPH J to AERO PROPERTIES LLC

Property Address: 32 DIKEMAN ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12810 Page: 0218

Tax Account: 176.15-4-15

Full Sale Price: $155,000.00

WILSHIRE HILL LLC to LIAO, DANNING et ano

Property Address: 33 ADEN HILL, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12809 Page: 0222

Tax Account: 178.03-4-70

Full Sale Price: $722,668.00

14546

BOOTH, THOMAS C to BOOTH, JOANRAE M

Property Address: SOUTH ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12809 Page: 0308

Tax Account: 209.02-1-36.1

Full Sale Price: $1.00

BOOTH, THOMAS C to BOOTH, JOANRAE M

Property Address: 1866 CENTER ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12809 Page: 0318

Tax Account: 209.02-1-29

Full Sale Price: $1.00

BOOTH, THOMAS C to BOOTH, JOANRAE M

Property Address: SOUTH ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12809 Page: 0322

Tax Account: 209.04-1-9.141

Full Sale Price: $1.00

BOOTH, THOMAS C to BOOTH, JOANRAE M

Property Address: CENTER ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12809 Page: 0304

Tax Account: 209.02-1-11.22

Full Sale Price: $1.00

BOOTH, THOMAS C to BOOTH, JOANRAE M

Property Address: 1866 CENTER ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12809 Page: 0314

Tax Account: 209.02-1-33

Full Sale Price: $1.00

REHMAN ENTERPRISES INC to WHEATLAND ENTERPRISES INC

Property Address: 69 ROCHESTER STREET, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12809 Page: 0263

Tax Account: 187.18-2-32

Full Sale Price: $350,000.00

REHMAN, SAIF to WHEATLAND ENTERPRISES, INC

Property Address: 67 ROCHESTER STREET, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12809 Page: 0475

Tax Account: 187.18-2-33.2

Full Sale Price: $150,000.00

14580

BAIRD, DONALD J et ano to NEALON, DANNA

Property Address: 1109 TERRY DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12809 Page: 0186

Tax Account: 094.05-2-2

Full Sale Price: $1.00

BRUNO, JAMES T et al to BRUNO, JAMES T et ano

Property Address: 218 WYCLIFF DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12809 Page: 0207

Tax Account: 094.08-2-4

Full Sale Price: $1.00

BRUNO, ZAIDA H to BRUNO, JAMES T et al

Property Address: 218 WYCLIFF DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12809 Page: 0204

Tax Account: 094.08-2-4

Full Sale Price: $1.00

GEORGIEV, CASIE L et ano to PIETERS, LAURA S

Property Address: 193 IROQUOIS STREET, WEBSTER NY 14580

Liber: 12809 Page: 0434

Tax Account: 080.17-1-30

Full Sale Price: $236,000.00

14605

ASIF KHAN MINHAS LLC to VALVERDE, CRUZ ALEJANDRO LEWIS

Property Address: 19 6TH STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12809 Page: 0425

Tax Account: 106.60-2-73

Full Sale Price: $40,000.00

14608

DEMONTE, DANIEL to ALVAREZ-INDRIAGO, DIEGO

Property Address: 329 JAY STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12810 Page: 0221

Tax Account: 105.84-1-68

Full Sale Price: $69,000.00

SIXTY FIVE ENTERPRISES LLC to BAAK LLC et ano

Property Address: 138 FULTON AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12809 Page: 0494

Tax Account: 105.43-2-22

Full Sale Price: $60,000.00

14609

BENNETT, KEVIN to MAGNUSSEN, EVAN J et ano

Property Address: 195 WILSONIA ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12810 Page: 0211

Tax Account: 107.66-3-25

Full Sale Price: $252,000.00

CAMACHO, RODOLFO to SANCHEZ, CARMEN

Property Address: 594 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12809 Page: 0472

Tax Account: 107.63-1-13

Full Sale Price: $1.00

DEMULDER, THAD D to MARTINEZ, EMANUEL et ano

Property Address: 118 ASHWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12810 Page: 0215

Tax Account: 092.70-1-20

Full Sale Price: $55,000.00

14611

100 ACRE MANAGEMENT LLC to DODGE, SUMMER

Property Address: 369 TROUP STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12809 Page: 0212

Tax Account: 120.43-3-14

Full Sale Price: $92,500.00

EXTRAORDINARY ENTERPRISES LLC to BAAK LLC et ano

Property Address: 29 WALNUT STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12809 Page: 0430

Tax Account: 105.83-3-57

Full Sale Price: $54,000.00

TO, MOI VAN et ano to BUNCE PROPERTIES, LLC

Property Address: 79 LORENZO STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12809 Page: 0415

Tax Account: 105.80-1-37

Full Sale Price: $19,000.00

14612

TODD, KRISTEN M to KOMMETH, DAVID J et al

Property Address: 36 KIRKDALE CIRCLE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12809 Page: 0201

Tax Account: 045.02-6-25

Full Sale Price: $1.00

14613

WEST RIDGE DEVELOPMENT LLC to KADDAH, RYAN et al

Property Address: 501 LAKE VIEW PARK, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12809 Page: 0275

Tax Account: 090.80-1-12

Full Sale Price: $56,500.00

14615

FREAR, WARREN W et ano to MC STONE ROAD, LLC

Property Address: 1050-1082 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12809 Page: 0441

Tax Account: 075.06-1-29.11

Full Sale Price: $750,000.00

14618

CALZADA-GARZA, JOSEFINA et ano to CHAVASSE, PHILIPPE H et ano

Property Address: 171 VARINNA DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12809 Page: 0347

Tax Account: 137.06-2-40

Full Sale Price: $335,000.00

14619

MIDDLETON, MARTHA A to KENNEDY, BRADLEY A et ano

Property Address: 503 ARNETTE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12809 Page: 0179

Tax Account: 120.64-3-59

Full Sale Price: $1.00

14620

BLAINE, JAMES R to BEER, FREDERICK A

Property Address: 142 ASBURY STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12809 Page: 0374

Tax Account: 121.74-1-17

Full Sale Price: $205,000.00

CENTER FOR YOUTH SERVICES INC to CYS PROPERTIES INC

Property Address: 235 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12809 Page: 0366

Tax Account: 120.66-3-19

Full Sale Price: $1.00

DONOFRIO, NICHOLAS to HONEY BEAR HOLDINGS LLC

Property Address: 136 LATTIMORE ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12809 Page: 0244

Tax Account: 135.76-1-9

Full Sale Price: $1.00

LANE, PHILIP A et ano to P2M HOLDINGS LLC

Property Address: 253 BENTON STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12809 Page: 0215

Tax Account: 121.81-2-37

Full Sale Price: $1.00

WOODS, ALFRED et al to BATEMAN, CAITLYN et ano

Property Address: 206 HENRIETTA STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12809 Page: 0231

Tax Account: 121.75-1-96

Full Sale Price: $165,000.00

14622

DENERO, ANTHONY to DENERO, MICHAEL A

Property Address: 63 MOROA DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12809 Page: 0195

Tax Account: 092.07-1-72

Full Sale Price: $1.00

14623

BROWN, GAIL R to LAMB, JOHN SCOTT

Property Address: 127 SOUTHLAND DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12809 Page: 0351

Tax Account: 148.08-1-38

Full Sale Price: $220,000.00

14624

KALWAS, ROBERT F to KALWAS, WILLIAM

Property Address: 115 ARROWHEAD DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12809 Page: 0189

Tax Account: 134.07-2-48

Full Sale Price: $1.00

14626

BURTON, WILLIAM M to BURTON, KATHLEEN M et ano

Property Address: 10 WEST AMY LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12809 Page: 0192

Tax Account: 089.06-2-71

Full Sale Price: $1.00

COUGLAR, DEBRA L et ano to Krebs, Daniel

Property Address: 114 LUCINDA LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12809 Page: 0301

Tax Account: 058.04-4-82

Full Sale Price: $403,000.00

MAFFETT, LAURIE A et ano to HASAN, AGHA T et ano

Property Address: 1090 GUINEVERE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12809 Page: 0341

Tax Account: 073.02-8-50

Full Sale Price: $280,000.00

MONTENERI, BROOKE to GLOSTER, PAIGE et ano

Property Address: 20 LARKWOOD DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12809 Page: 0344

Tax Account: 088.02-2-45

Full Sale Price: $325,000.00

NETTLES, RUTH to NETTLES, DANIEL R et al

Property Address: 161 LAURA DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12809 Page: 0228

Tax Account: 074.11-6-26

Full Sale Price: $1.00