Monroe County, NY judgments recorded April 7, 10, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 7, 2023
SATISFACTION OF JUDGMENT
CESAREO, CHRISTOPHER J
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CORBIT, SHERMEKA D
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CRANE, JOYCELYN NICOLE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
DEJOY, RICHARD A
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
DICRASTO, KEVIN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
DOCKUM, JASON D
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
DOUGLAS, TYRE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
FELTON, JAHALLAH
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
FRYE, CURTIS J
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
FULLER, CHRISTOPHER et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount:
GARCIA, MARK
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GILL, BOBBY D
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GINOVSKY, STEPHEN et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GONZALEZ, ANTONIO M
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GRAHAM, JOSEPH
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
Gramlich, Lisa
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
GREEN, ANTWON M
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GROSE, SARAH
Favor: BRADFORD MANOR LLC
Attorney: CHIARI ILECKI LLP
Amount:
GUSHUE, MICHAEL et ano
Favor: AMERICAN EXPRESS CENTURION BANK
Attorney: ZWICKER & ASSOCIATES PC
Amount:
HARLEY, SHAMEKO et ano
Favor: South Shore Adjustment Co. LLC., as successor assignee to TEBO Financial Services Inc.
Amount:
HARRINGTON, MICHAEL T
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
HIERS, DANIEL JR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
HUDSON, ROSE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
ISOM, MARCUS J
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
KEY, SHANI N
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
KOSIC, SASA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LADEAU, TYLER et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LIGHTS, DEQUANTE B
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MALAVE, ANTHONY J
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MCCLARY, KAYEL J
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MCDONALD, JON DAVID
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
NEGRON, WILLIAM
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
NESMITH, MICHAEL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
NICOSIA, OLIVIA R et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
Patterson, Porchia
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
PAVIA, COREY M
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
PITTMAN, JASON et ano
Favor: KAY JEWELERS et ano
Attorney: DUBIN, ROBERT
Amount:
REED, KENNETH D
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RIVERA, DESTINY M
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
ROBERTS, DANIEL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RUFFIN, DEISHAWN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RUIZ, JORGE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SCOTT, KAJI T
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SCOTT, MELVIN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SHANAY GAINES
Favor: WORKERS COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SPIRLES, MICHELLE D
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
STADNYK, ADAM
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
Sterling, Shaquille
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
STOKES, BRANDON
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TAGGART, JUSTIN M
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
Thorpe, Tony
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
WHITE, CHANCYE
Favor: South Shore Adjustment Co. LLC., as successor assignee to TEBO Financial Services Inc.
Amount:
WILLIAMS, LISA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
Woods, Timothy J
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BEATTY, DARRELL E
2100 WIND WILLOW WAY 15, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $230.00
BECOATS, MICHELLE A
3578 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $135.00
BEECH, BYRON C
122 BRECK STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
BEHR, JASON C
9160 MAIN STREET, WESTERNVILLE NY 13486
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
BELL, SHELLEY A
102 MOXON DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $210.00
BELL, THOMAS J
39 PARMA CENTER ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $25.00
BELL, THOMAS J
39 PARMA CENTER ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $80.00
BELL, TYRIST J
549 BROWN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
BELL, WILLIE R
98 SNUG HARBOR COURT, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $380.00
BEMAN, KIERSTEN N
71 POMEROY STREET APT 3, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $80.00
BENEDICT, JUNIOR D
2725 HARTLAND ROAD, GASPORT NY 14067
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $150.00
BIRMINGHAM, SHAQUANDA R
30 WELLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $450.00
BLAKELY, ANTHONY T
27 BEVERLY HEIGHTS, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $285.00
BLOWERS, KENNETH R JR
702 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $750.00
BONANNO, JENNIFER L
154 ALBERT STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $150.00
BONES, FRANK J
1708 STONE AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $110.00
BORRELLI, NICHOLAS J
1920 SOUTH WASHINGTON STREET, DENVER CO 80210
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $190.00
BORYS, STEVEN R
9 CHISWICK CIRCLE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $123.00
BOSH, RICHARD S
219 ORLAND ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
BOSLEY, AMANDA L
3440 BIG RIDGE ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $300.00
BOUCHARD, BRIAN K
109 RIVERDALE ROAD, MARQUETTE MI 13263
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $150.00
BOUCHER, CHERYL A
62 BENWELL ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $230.00
BOUDREAU, ROBIN N
7447 MEAD DRIVE, SPRING HILL FL 34606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $110.00
MYSAK, MARIA M
113 WORCESTER ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
NACCO, DEVIN M
320 MCGUIRE ROAD APT 3, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $290.00
NDIAYE, YAHOUBA S
194 VAN AUKER STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
ORTIZ, ASHLEY A
8 ATHENS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
Judgments
Recorded April 10, 2023
JUDGMENT
BRUCATO, MARISSA E
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CASH, DIMITRI
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CRUZ, JOSE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MARCERA, NICHOLAS
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SMITH, CHRISTOPHER L
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
YANCEY, TRAVIER
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
CEDAR MOUNTAIN STONE & MULCH et al
115 AUGUSTA DRIVE, NEWINGTON CT 06111
Favor: MCA SERVICING COMPANY
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $44,821.00
DREAM CLOUDS LLC et ano
DBA ALCHEMY LOUNGE 5389 KIRKMAN ROAD, ORLANDO FL 32819
Favor: BYZFUNDER NY LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $42,343.06
HANNOSH, ISAAC et ano
13810 LAKESIDE CIRCLE, STERLING HEIGHTS MI 48313
Favor: BYZFUNDER NY LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $49,565.00
JUDGMENT SATISFIED
ALBERGHINI, MARK J
Favor: FIA CARD SERVICES NA
PERKINS, CEDRIC J
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
SRYE, SAMANTHA
Favor: AFFINITY ORCHARD PLACE LP
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
PRESHA, TRELAND
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RAYMOND-TORRES, JENNA E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROSELLI, VINCENT M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROSS, THOMAS JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROUSE, ANTHONY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROY, NICHOLAS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SEPULVEDA, CHRISTIAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SINGLETON, BRIONA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SLADE, SHIMAL A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SLAUGHTER, MICHAEL R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, NEIL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TRABOLD, FRANCIS J JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
VELEZ, RAFAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WALKER, JOHNATHAN D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WIGGINS, RAMON DAVID
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WIGGINS, RAMON DAVID
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WOODS, TRAVIS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WYCHE, TYRONE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WYCHE, TYRONE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
REEVES, RUTH R
Favor: NORTH STAR CAPITAL ACQUISITION LLC
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
PAONE, DINA M
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
WHITAKER, SHAWN D
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
JUDGMENT VACATED
WOODARD, JACKIE et ano
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA