Monroe County, NY deeds recorded May 4, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 4, 2023 48

NOT PROVIDED

MCGOWAN, DENISE et ano to MCGOWAN, JERMAINE A

Property Address:

Liber: 12810 Page: 0551

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

SOUTHEAST LOOP AREA THREE B HOUSES INC to TOWER HOUSING DEVELOPMENT FUND COMPANY INC

Property Address:

Liber: 12810 Page: 0468

Tax Account:

Full Sale Price: $14,700,000.00

14420

JM CLINTON LLC to MS MASONS ENTERPRISES LLC

Property Address: 26 CLINTON STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12810 Page: 0283

Tax Account: 068.52-2-11

Full Sale Price: $1.00

SHORT, DONALD B et ano to MANNA, BRIDGET et ano

Property Address: 46 STATE STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12810 Page: 0340

Tax Account: 069.53-2-6

Full Sale Price: $350,000.00

VETERE, ROBERT J et ano to NIXON, TANYA L et ano

Property Address: 46 VALLEY VIEW DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12810 Page: 0548

Tax Account: 054.18-1-13

Full Sale Price: $271,200.00

14450

ANDREW COLARUOTOLO TRUST et al to JMACTO LLC et ano

Property Address: 2225 TURK HILL ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12810 Page: 0317

Tax Account: 180.03-1-29

Full Sale Price: $1.00

ANDREW COLARUOTOLO TRUST et al to COLARUOTOLO, JOHN

Property Address: 16 EMERALD HILL CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12810 Page: 0324

Tax Account: 180.03-1-36

Full Sale Price: $1.00

AVISSATO, LAURA M et ano to AVISSATO, LAURA M

Property Address: 34 FALLING BROOK ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12810 Page: 0513

Tax Account: 166.11-1-34

Full Sale Price: $1.00

BERGSTROM, AUSTIN C et ano to BOSEK, MEGHAN et ano

Property Address: 93 SOUTH RIDGE TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12810 Page: 0544

Tax Account: 179.08-1-61

Full Sale Price: $320,000.00

LOWRY, DAVID N et ano to FINKEL, ALEXANDER N

Property Address: 1 FRESHFIELD RISE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12810 Page: 0562

Tax Account: 153.18-1-62

Full Sale Price: $386,600.00

14526

REYNOLDS, ANDREAS to DOVERSPIKE, JESSE et ano

Property Address: 54 PINE BROOK CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12810 Page: 0327

Tax Account: 140.01-1-15.051

Full Sale Price: $341,300.00

14534

BEER, CATHLEEN R et ano to GARCIA, DAVID et ano

Property Address: 34 LAKE LACOMA DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12810 Page: 0571

Tax Account: 179.17-2-24

Full Sale Price: $925,000.00

JIANG, HONGXIA to PELLECCHIA, JONAH et ano

Property Address: 407 EAST STREET, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12810 Page: 0540

Tax Account: 178.20-1-26

Full Sale Price: $425,000.00

14559

CARLITO GENERAL CONSTRUCTION CORP to CASTRO, DARIO GUAMAN

Property Address: 1955 NORTH UNION STREET, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12810 Page: 0302

Tax Account: 072.03-1-7

Full Sale Price: $1.00

REQUENA BELLIARD, JULIO FRANCISCO to REQUENA BELLIARD, JULIO FRANCISCO et ano

Property Address: 14 AIRY DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12810 Page: 0236

Tax Account: 086.08-3-5

Full Sale Price: $1.00

14580

VETERANS AFFAIRS, SECRETARY OF to MANOU, ANDREW J

Property Address: 1034 BEAVER CREEK DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12810 Page: 0586

Tax Account: 080.04-3-9

Full Sale Price: $1.00

14606

ARVELO, CHRISTINE Y et ano to CASIANO, JOSE ANGEL

Property Address: 31 KARNES STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12810 Page: 0428

Tax Account: 105.49-3-67

Full Sale Price: $70,000.00

JONES, MARY HELEN to JONES, TORRANCE

Property Address: 225 PLANET STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12810 Page: 0528

Tax Account: 105.29-3-64.001

Full Sale Price: $1.00

LAM, NGA et al to LAM, NGA et al

Property Address: 8 VIRGINIA MANOR ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12810 Page: 0434

Tax Account: 130.06-2-91

Full Sale Price: $1.00

LEBRON, JOSE M to CRUZ, CORNELIO DIAZ III

Property Address: 6 ROGERS AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12810 Page: 0568

Tax Account: 105.57-1-32

Full Sale Price: $102,000.00

LOZADA & PUZO ENTERPRISE LLC to DSL PROPERTY MANAGEMENT LLC

Property Address: 359 MURRAY STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12810 Page: 0524

Tax Account: 105.57-3-21

Full Sale Price: $44,000.00

NGUYEN, XUAN to HANG, TAMMY et ano

Property Address: 40 FOXSHIRE LANE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12810 Page: 0262

Tax Account: 104.14-2-32

Full Sale Price: $140,000.00

14609

HAYES, GAIL A to HAYES, ROBERT A

Property Address: 47 MILDORF STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12810 Page: 0259

Tax Account: 107.73-1-7

Full Sale Price: $1.00

HUNTER, FLORIA A et ano to HUNTER, ROBERT N JR

Property Address: 977 ATLANTIC AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12810 Page: 0446

Tax Account: 122.24-3-1

Full Sale Price: $1.00

JUNI, CHAIM to JUNI, CHAIM et ano

Property Address: 69 HAZELWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12810 Page: 0449

Tax Account: 107.53-2-46

Full Sale Price: $1.00

PARK PLACE SECURITIES INC ASSET BACKED PASS-THROUGH CERTIFICATES SERIES 2005-WHQ3 et ano to BLANDA, ANDREW

Property Address: 2097 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12810 Page: 0312

Tax Account: 092.72-1-2

Full Sale Price: $59,000.00

14610

CITY PLACE JD ENTERPRISES, LLC to PAVONE, ZACHARY T

Property Address: 127 MIDDLESEX ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12810 Page: 0575

Tax Account: 122.32-2-56

Full Sale Price: $185,000.00

14612

FISCHER, NOLA et ano to SAVAGE, OLIVIA E et ano

Property Address: 132 CLEARWATER CIRCLE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12810 Page: 0443

Tax Account: 045.01-16-34

Full Sale Price: $375,000.00

LEMON PROPERTY HOLDINGS LLC to MOORHOAD LLC

Property Address: 127 STUTSON STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12810 Page: 0400

Tax Account: 047.70-1-9

Full Sale Price: $1.00

14615

SEQUOIA LENDING GROUP, LLC to DELISLE, JEAN-JACQUES et ano

Property Address: 296 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12810 Page: 0465

Tax Account: 090.32-1-48

Full Sale Price: $92,597.00

14616

BROWN, WILLIE to BROWN, BARBARA JEAN et ano

Property Address: 175 SOUTHAMPTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12810 Page: 0537

Tax Account: 075.49-2-44

Full Sale Price: $1.00

FARRELL, EDWIN J to FARRELL, KATHLEEN M

Property Address: 210 MEADOWBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12810 Page: 0403

Tax Account: 046.18-11-33

Full Sale Price: $179,900.00

POLAIKIS, JEREMY S to PARKWAY HOMES LLC

Property Address: 1061 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12810 Page: 0397

Tax Account: 060.59-2-3

Full Sale Price: $70,000.00

ROLFE, CARLEEN A et ano to ROLFE, RICHARD H

Property Address: 4084 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12810 Page: 0531

Tax Account: 060.07-1-7

Full Sale Price: $54,000.00

14617

BAUMAN, TIMOTHY R et al to DONNACHIE, ANDREW et al

Property Address: SAGAMORE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12810 Page: 0556

Tax Account: 061.10-4-38

Full Sale Price: $390,000.00

14618

CHRISTMAN, CATHERINE A to LOVELL, BENJAMIN MIGDEN et ano

Property Address: 169 PENARROW ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12810 Page: 0431

Tax Account: 137.10-3-50

Full Sale Price: $340,000.00

KENIN, ANNA et ano to KENIN, ANNA

Property Address: 11 TRAILWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12810 Page: 0276

Tax Account: 150.15-1-8

Full Sale Price: $1.00

VANWINKLE, ROBERTA LANGIE to MORRIS, ERIC W et ano

Property Address: 180 WHITEWOOD LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12810 Page: 0578

Tax Account: 137.15-3-17

Full Sale Price: $625,000.00

WOLK, TYLER to 3165 EA LLC

Property Address: 3161 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12810 Page: 0590

Tax Account: 138.09-1-70.11

Full Sale Price: $1.00

14619

SEQUOIA LENDING GROUP, LLC to Fraisar, Crystal

Property Address: 56 ALDINE STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12810 Page: 0370

Tax Account: 120.66-3-50

Full Sale Price: $140,000.00

14620

DLLC PROPERTIES LLC to LESNICK, ALEXANDER S et ano

Property Address: 830 ELMWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12810 Page: 0559

Tax Account: 136.46-1-44

Full Sale Price: $215,000.00

14621

HOOK, JANET to CHEEMA, NADIA H

Property Address: 135 AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12810 Page: 0516

Tax Account: 091.77-4-16

Full Sale Price: $50,000.00

VOAN LLC to GRIGG, AMY J

Property Address: 407 DURNAN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12810 Page: 0565

Tax Account: 091.83-1-13

Full Sale Price: $65,000.00

WILLIAMS, CHARLES to LOFTON-WILLIAMS, BEVERLY et ano

Property Address: 130 DORBETH ROAD, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12810 Page: 0279

Tax Account: 091.69-3-45

Full Sale Price: $1.00

14622

CASTRONOVA, JOYCE to CASTRONOVA, ANTHONY

Property Address: 281 HARTSDALE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12810 Page: 0350

Tax Account: 077.11-4-9

Full Sale Price: $1.00

14623

HARRIS, MADELINE M to BROWN, CYNTHIA

Property Address: 15 PATRICIAN CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12810 Page: 0581

Tax Account: 162.18-1-54

Full Sale Price: $213,000.00

14624

DASS, BHAGWAN et ano to ROC POINTE PROPERTIES II LLC

Property Address: 653 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12810 Page: 0510

Tax Account: 119.10-3-28

Full Sale Price: $152,500.00

14626

DECKER, CHERYL et ano to LOETE, ALEXANDER

Property Address: 11 MONTVALE LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12810 Page: 0353

Tax Account: 058.04-51

Full Sale Price: $220,000.00