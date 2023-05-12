Monroe County, NY judgments recorded April 10, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 10, 2023
SATISFACTION OF JUDGMENT
ALTOBELLI, MARK S
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: STEPHEN EINSTEIN AND ASSOCIATES PC
Amount:
BAKER, CELESTINE
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
CASEL, MATTHEW
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
DEARRING, YAWANA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
FRECHETTE, JAMES T
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Amount:
GLAZA, ANDREW
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
HARTMAN, KATHY
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
JOHNSON, LOETTE
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
JOHNSON, TIMOTHY
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
KING, ADRIAN
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
LEAKEY, CHRISTINE
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
MAENZA, FRANK
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
MANEIRO, ESTRELLA et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MILLS, STEPHEN
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
NESMITH, TERRELL
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
PERRY, TERESA
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Amount:
RANDALL, ISAAC
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
RIVERA, LORETTA L
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: STEPHEN EINSTEIN AND ASSOCIATES PC
Amount:
SANTIAGO, JUAN
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
SELOVER, KENNETH
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Amount:
TOWNS, AGAPE et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
Ward, Tyler C
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Amount:
WEEMS, JANICE R
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Amount:
Wingert, Jessica L
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
ANDRE M PELLAM
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount:
ANDRID B MCGHIE
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount:
CHRISTIAN MAZIN
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount:
ENDIA N BARHAM
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount:
JAHMIIR D WHITE
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount:
KIM, CHONG C
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
MICHAEL C JOHNSON
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount:
NOVOA, JENNIFER C RAMIREZ
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
PRINCE, BRANDON J
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
RECTOR, ALEXANDER J
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
SAVAHN L BATTLE
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount:
TAMIKA R JEFFERSON
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount:
TAMIKA R JEFFERSON
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount:
WOODARD, RYAN C
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
COUNCIL ROCK ENTERPRISES INC
11 CENTRE PARK, GATES NY 14614
Favor: KILMER, JOSEPH F
Amount: $4,500.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
CALDERON-DILAN, CHRISTINA
238 WEYL, ROCHESTER NY 14621
Favor: CLEARWATER CREDIT COMPANY
Amount: $4,304.01
WINDOM, LACHELLE
275 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: CLEARWATER CREDIT COMPANY
Amount: $5,000.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ACHARYA, BHIM P
6 WALL FLOWER DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $300.00
BABIN, JOSHUA R
256 VOLK ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $900.00
BARRON, ANTHONY S
60 RIVER STREET 810, ROCHESTER NY 14612
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $255.00
BONNER, TIARA C
1086 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $255.00
BOSEK, MICHAEL F
232 FIELD STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $105.00
BOSWELL, SAMANTHA C
385 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $150.00
BOTANA, MANUEL A
105 WILLOWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $70.00
BOWEN, MATTHEW S
67 MARSHALL STREET APT 1, ROCHESTER NY 14607
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $210.00
BOWENS, CARMELLA C
19 BECKWITH AVENUE, SCOTTSVILLE NY 14546
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $480.00
BOYD, CAMERON D
32 JONES AVENUE APT 3, ROCHESTER NY 14608
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $125.00
BOYD, WILLIE L
435 GENESEE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $300.00
BOYKINS, YVONNE
1275 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $435.00
BRAKENBURY, KEITH D
5 TULLY LANE, GREECE NY 14626
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $100.00
BRANT, RYAN
72 FRANKLIN STREET, LYONS NY 14489
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $125.00
BRIDGE, BEVERLY
758 EASTBROOKE LANE, ROCHESTER NY 14618
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $180.00
BRIGGS, JAMES R
87 KITTLEBERGER PARK, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $205.00
BROCK, TERRY O
44 WELLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $125.00
BROOK, JENNIFER E
657 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $110.00
BROWN, CLINIE E
53 IVORY WAY, HENRIETTA NY 14467
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $150.00
BROWN, JARED R
78 JORDAN AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: HENRIETTA JUSTICE COURT
Amount: $110.00
BROWN, SHYNIQUA D
100 EAST SQUIRE DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $220.00
BROWNNOBLE, BRANDON L
58 WILBUR STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $120.00
DOTY, TYRELL
54 MARYLAND STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $255.00
DURAND, TASHA M
127 HARRIS PARK, ROCHESTER NY 14610
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $205.00
FARRON, STEVEN M
148 COUNTRY MANOR WAY APT 3, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $125.00
FRANCES, BYRON R JR
116 ARBORWOOD CRESCENT, ROCHESTER NY 14615
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $125.00
GUPTON, PRISCILLA
507 AUGUSTINE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $205.00
HARRELL, THURMAN II
650 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $125.00
HENDERSON, JAIMERE
11 WILLIAMSBURG ROAD, PITTSFORD NY 14534
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $125.00
HILLIARD, STARAZHA M
18 LASALLE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $255.00
HOWELL, LARNICE K
301 EASTMAN AVENUE APT 136, ROCHESTER NY 14615
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $125.00
JACKSON, TALIQUE M
39 RED PLANK WAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $900.00
KAPTURE, KYLE T
42 DEAN SPRINGS DRIVE, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $125.00
LOURY, TYNELLE S
726 KRIEGER ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $125.00