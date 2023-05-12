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Monroe County, NY judgments recorded April 10, 2023

By: Daily Record Staff May 12, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded April 10, 2023

SATISFACTION OF JUDGMENT

ALTOBELLI, MARK S

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: STEPHEN EINSTEIN AND ASSOCIATES PC

Amount:

BAKER, CELESTINE

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

CASEL, MATTHEW

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

DEARRING, YAWANA

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

FRECHETTE, JAMES T

Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC

Amount:

GLAZA, ANDREW

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

HARTMAN, KATHY

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

JOHNSON, LOETTE

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

JOHNSON, TIMOTHY

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

KING, ADRIAN

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

LEAKEY, CHRISTINE

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Amount:

MAENZA, FRANK

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

MANEIRO, ESTRELLA et ano

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

MILLS, STEPHEN

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

NESMITH, TERRELL

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

PERRY, TERESA

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Amount:

RANDALL, ISAAC

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

RIVERA, LORETTA L

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: STEPHEN EINSTEIN AND ASSOCIATES PC

Amount:

SANTIAGO, JUAN

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Amount:

SELOVER, KENNETH

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Amount:

TOWNS, AGAPE et ano

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

Ward, Tyler C

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Amount:

WEEMS, JANICE R

Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC

Amount:

Wingert, Jessica L

Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT

ANDRE M PELLAM

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount:

ANDRID B MCGHIE

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount:

CHRISTIAN MAZIN

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount:

ENDIA N BARHAM

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount:

JAHMIIR D WHITE

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount:

KIM, CHONG C

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount:

MICHAEL C JOHNSON

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount:

NOVOA, JENNIFER C RAMIREZ

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount:

PRINCE, BRANDON J

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount:

RECTOR, ALEXANDER J

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount:

SAVAHN L BATTLE

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount:

TAMIKA R JEFFERSON

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount:

TAMIKA R JEFFERSON

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount:

WOODARD, RYAN C

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT

COUNCIL ROCK ENTERPRISES INC

11 CENTRE PARK, GATES NY 14614

Favor: KILMER, JOSEPH F

Amount: $4,500.00

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT

CALDERON-DILAN, CHRISTINA

238 WEYL, ROCHESTER NY 14621

Favor: CLEARWATER CREDIT COMPANY

Amount: $4,304.01

WINDOM, LACHELLE

275 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Favor: CLEARWATER CREDIT COMPANY

Amount: $5,000.00

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

ACHARYA, BHIM P

6 WALL FLOWER DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $300.00

BABIN, JOSHUA R

256 VOLK ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $900.00

BARRON, ANTHONY S

60 RIVER STREET 810, ROCHESTER NY 14612

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $255.00

BONNER, TIARA C

1086 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $255.00

BOSEK, MICHAEL F

232 FIELD STREET, ROCHESTER NY 14620

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $105.00

BOSWELL, SAMANTHA C

385 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $150.00

BOTANA, MANUEL A

105 WILLOWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $70.00

BOWEN, MATTHEW S

67 MARSHALL STREET APT 1, ROCHESTER NY 14607

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $210.00

BOWENS, CARMELLA C

19 BECKWITH AVENUE, SCOTTSVILLE NY 14546

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $480.00

BOYD, CAMERON D

32 JONES AVENUE APT 3, ROCHESTER NY 14608

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $125.00

BOYD, WILLIE L

435 GENESEE STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $300.00

BOYKINS, YVONNE

1275 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $435.00

BRAKENBURY, KEITH D

5 TULLY LANE, GREECE NY 14626

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $100.00

BRANT, RYAN

72 FRANKLIN STREET, LYONS NY 14489

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $125.00

BRIDGE, BEVERLY

758 EASTBROOKE LANE, ROCHESTER NY 14618

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $180.00

BRIGGS, JAMES R

87 KITTLEBERGER PARK, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $205.00

BROCK, TERRY O

44 WELLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $125.00

BROOK, JENNIFER E

657 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $110.00

BROWN, CLINIE E

53 IVORY WAY, HENRIETTA NY 14467

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $150.00

BROWN, JARED R

78 JORDAN AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Favor: HENRIETTA JUSTICE COURT

Amount: $110.00

BROWN, SHYNIQUA D

100 EAST SQUIRE DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $220.00

BROWNNOBLE, BRANDON L

58 WILBUR STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $120.00

DOTY, TYRELL

54 MARYLAND STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $255.00

DURAND, TASHA M

127 HARRIS PARK, ROCHESTER NY 14610

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $205.00

FARRON, STEVEN M

148 COUNTRY MANOR WAY APT 3, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $125.00

FRANCES, BYRON R JR

116 ARBORWOOD CRESCENT, ROCHESTER NY 14615

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $125.00

GUPTON, PRISCILLA

507 AUGUSTINE STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $205.00

HARRELL, THURMAN II

650 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $125.00

HENDERSON, JAIMERE

11 WILLIAMSBURG ROAD, PITTSFORD NY 14534

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $125.00

HILLIARD, STARAZHA M

18 LASALLE STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $255.00

HOWELL, LARNICE K

301 EASTMAN AVENUE APT 136, ROCHESTER NY 14615

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $125.00

JACKSON, TALIQUE M

39 RED PLANK WAY, ROCHESTER NY 14624

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $900.00

KAPTURE, KYLE T

42 DEAN SPRINGS DRIVE, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $125.00

LOURY, TYNELLE S

726 KRIEGER ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $125.00


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