Monroe County, NY deeds recorded May 5, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 5, 2023 65

14420

BENSON, ERIC L to BENSON, NATHAN et ano

Property Address: 2270 IRELAND ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12811 Page: 0121

Tax Account: 041.02-1-7.1

Full Sale Price: $1.00

BENSON, NATHAN et ano to AGOSTINELLI, MICHAEL

Property Address: 2270 IRELAND ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12811 Page: 0125

Tax Account: 041.02-1-7.1

Full Sale Price: $1.00

HARTLINE, TAYLOR et ano to WILSON, JACOB D

Property Address: 275/114 OWEN ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12811 Page: 0145

Tax Account: 084.01-3-2./114

Full Sale Price: $140,000.00

MONNO, STEVEN to VERSTEEG, P DAVID

Property Address: 1515 W ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12811 Page: 0044

Tax Account: 112.04-1-2

Full Sale Price: $177,500.00

14445

ADAMS, PAUL S to ADAMS, PAUL S et ano

Property Address: 7 LAKE CRESCENT DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12810 Page: 0642

Tax Account: 152.09-3-37

Full Sale Price: $1.00

14450

ARONSON, MARY et ano to WILLIAM EMPIRE HOLDINGS KKC

Property Address: 12 WOODBURY WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12811 Page: 0017

Tax Account: 165.08-2-6

Full Sale Price: $295,000.00

BHASKARAN, HEMA et ano to ATCHUTUNI, SRIRAM et ano

Property Address: 28-30 WILLOWICK DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12811 Page: 0163

Tax Account: 166.14-2-73

Full Sale Price: $260,000.00

COX, JOHN W et ano to BENDSCHNEIDER, ELIZABETH W et ano

Property Address: 627 WATSON ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12811 Page: 0024

Tax Account: 153.06-1-8

Full Sale Price: $1.00

DALTON, JACQUELINE P to DALTON, NICOLE T

Property Address: 51 SQUIRRELS HEATH ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12811 Page: 0026

Tax Account: 153.15-2-7

Full Sale Price: $1.00

LSF9 MASTER PARTICIPATION TRUST et ano to ALLEN, CATHERINE et ano

Property Address: 127 MIDVALE DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12811 Page: 0054

Tax Account: 152.07-1-81

Full Sale Price: $210,000.00

WENK, DONNA B et ano to BAUMAN, TIMOTHY ROBERT et ano

Property Address: 37 TEAL DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12811 Page: 0160

Tax Account: 167.03-1-29

Full Sale Price: $562,000.00

14464

BROADRIBB, DAVID J to DORMAN, MELISSA M

Property Address: 6 SETTLERS LANE, HAMLIN NY 14464

Liber: 12811 Page: 0061

Tax Account: 029.07-1-68

Full Sale Price: $192,400.00

14468

LIVING TRUST OF KAREN W KRATER et ano to SCHMITT, BARBARA J et ano

Property Address: 20 MAPLE CENTER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12811 Page: 0200

Tax Account: 044.20-4-67

Full Sale Price: $295,000.00

14472

FISHER, DANIEL A et ano to FISHER, DANIEL A et al

Property Address: 9 SIBLEYVILLE LANE, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12811 Page: 0186

Tax Account: 221.01-3-23

Full Sale Price: $1.00

14514

CAMMILLERI, AMY K to WADE, ELIZABETH

Property Address: 6 LIVERPOOL HEIGHTS, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12811 Page: 0292

Tax Account: 158.01-6-43

Full Sale Price: $349,000.00

DONAHUE, DEBORAH et al to DONAHUE, DEBORAH et al

Property Address: 29 DAISY LANE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12811 Page: 0102

Tax Account: 132.14-3-203

Full Sale Price: $1.00

14526

CAMPOLIETO, JOHN L et ano to KELLY, ANNA C et al

Property Address: 8 OLDE PRESTWICK WAY, PENFIELD NY 14526

Liber: 12811 Page: 0149

Tax Account: 139.19-2-60

Full Sale Price: $570,000.00

NVR INC et ano to LINKEN REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP

Property Address: 3 ROBERT MICHAELS RUN, PENFIELD NY 14526

Liber: 12811 Page: 0135

Tax Account: 095.03-1-53

Full Sale Price: $599,990.00

14534

BURRIS, ROSANNE to BURRIS, KYLE R et ano

Property Address: 105 KIRKLEES ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12811 Page: 0106

Tax Account: 152.13-1-21

Full Sale Price: $1.00

COVINGTON WOODS CORP to WANG, XING RONG et ano

Property Address: 3 COVINGTON WOODS PVT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12811 Page: 0230

Tax Account: 163.03-2-30

Full Sale Price: $826,900.00

LEE, JIHYUN et ano to DEPAUL, ANTHONY JOSEPH et ano

Property Address: 23 THOMAS GROVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12811 Page: 0138

Tax Account: 164.15-1-42

Full Sale Price: $825,000.00

PAGANO, DONALD S to CHASE, LINDSEY et ano

Property Address: 21 LATCHMERE COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12811 Page: 0238

Tax Account: 152.13-1-8

Full Sale Price: $152,500.00

PAGANO, ROSLYN C to CHASE, LINDSEY et ano

Property Address: 21 LATCHMERE COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12811 Page: 0241

Tax Account: 152.13-1-8

Full Sale Price: $152,500.00

WEINSTEIN, JENNIFER S et ano to BORDIN, SUSY et ano

Property Address: 17 MERRYHILL LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12811 Page: 0265

Tax Account: 163.16-2-5

Full Sale Price: $880,000.00

14546

RUSSI, ADELE et ano to GRAY, CHRISTOPHER

Property Address: 237 BRIARWOOD LANE, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12811 Page: 0067

Tax Account: 200.05-4-11

Full Sale Price: $1.00

WARNER, KAREN S et ano to R & K WARNER IRREVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 920 SCOTTSVILLE ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12811 Page: 0014

Tax Account: 186.02-1-2

Full Sale Price: $1.00

14580

BROWNFELD, BRUCE E et ano to KUCHMA, MARIYA B et ano

Property Address: 1516 GRAND MEADOWS WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12811 Page: 0204

Tax Account: 065.02-2-46.1

Full Sale Price: $560,000.00

GEORGIEV, CASIE L et ano to PIETERS, LAURA S

Property Address: 193 IROQUOIS STREET, WEBSTER NY 14580

Liber: 12811 Page: 0114

Tax Account: 080.17-1-30

Full Sale Price: $236,000.00

KELLOW, DAVID H to MAGUIRE PROPERTIES INC

Property Address: 229 CIRCLE LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12811 Page: 0197

Tax Account: 063.14-1-27

Full Sale Price: $125,000.00

MANOU, DANIELLE to GEORGIEV, CASIE L et ano

Property Address: 760 SUGARCREEK TRIAL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12811 Page: 0118

Tax Account: 094.05-2-27

Full Sale Price: $303,000.00

ORICO, RICHARD et ano to ORICO, JENIFER E et ano

Property Address: 930 DIBBLES TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12811 Page: 0274

Tax Account: 094.06-2-14

Full Sale Price: $1.00

PETERSON, WALTER et ano to TURANO, VINCENT M

Property Address: 471 APPLE ORCHARD LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12811 Page: 0269

Tax Account: 063.11-2-27

Full Sale Price: $95,000.00

14605

CARTER, ROBIN L et ano to R & R ENTITIES LLC

Property Address: 8 BAY STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12811 Page: 0141

Tax Account: 106.50-1-6.001

Full Sale Price: $1.00

14606

FLOWER CITY HABITAT FOR HUMANITY INC to PHILLIPS, BETTINA

Property Address: 39 LIME STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12811 Page: 0244

Tax Account: 105.74-3-26

Full Sale Price: $150,000.00

FREITAS, VIRGILIO J to Freitas, Sherry K

Property Address: 320 FORD AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12811 Page: 0233

Tax Account: 104.09-1-70

Full Sale Price: $1.00

GREENBRIAR PROPERTIES LLC to WAASDORP, DONNA J

Property Address: 3076 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12811 Page: 0156

Tax Account: 104.13-3-91

Full Sale Price: $121,650.00

NGUYEN, HIEN et al to NGUYEN, HIEN et al

Property Address: 81 HAZEL BARK RUN, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12811 Page: 0048

Tax Account: 103.16-5-18

Full Sale Price: $1.00

OLSZOWKA, VICKI MARIE to MARROCCO, JOSEPH M

Property Address: 67 CALHOUN AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12811 Page: 0193

Tax Account: 104.05-3-33

Full Sale Price: $175,000.00

14608

GRUBER, MITCHELL D to REMUS, ANNA M et ano

Property Address: 10-10A KING STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12810 Page: 0686

Tax Account: 120.36-2-33

Full Sale Price: $178,000.00

14609

ALLIANCE NY HOLDINGS LLC to KRYDER, KASEY

Property Address: 446 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12811 Page: 0011

Tax Account: 107.55-2-49

Full Sale Price: $95,000.00

CLINE, JEFFREY et ano to 275 WILLOWEN DRIVE LLC

Property Address: 275 WILLOWEN DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12811 Page: 0111

Tax Account: 092.20-3-43

Full Sale Price: $310,000.00

FIOP LLC to CORBAIN LLC

Property Address: 253 BROOKDALE PARK, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12811 Page: 0211

Tax Account: 092.10-2-31

Full Sale Price: $1.00

TERRUSA, CHAD et ano to ESQUIT, ALLISON J et ano

Property Address: 520 CENTRAL PARK, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12811 Page: 0108

Tax Account: 106.52-2-38

Full Sale Price: $98,000.00

14612

ROYAL WASH DEVELOPMENT LLC to REALTY INCOME PROPERTIES 16 LLC

Property Address: 55 CENTER DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12811 Page: 0152

Tax Account: 045.03-4-2.11

Full Sale Price: $4,525,000.00

SCHMITT, BARBARA J et ano to GLATHAR, ALEXANDER

Property Address: 35 LAZY CREEK CIRCLE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12811 Page: 0021

Tax Account: 033.02-2-27

Full Sale Price: $334,000.00

14613

AWANA PROPERTIES INC to 267 ALBERMARLE LLC

Property Address: 267-269 ALBERMARLE STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12810 Page: 0618

Tax Account: 090.66-1-2

Full Sale Price: $95,000.00

AWANA PROPERTIES INC to 796 DEWEY LLC

Property Address: 796 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12810 Page: 0674

Tax Account: 090.82-1-29

Full Sale Price: $70,000.00

14615

FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION to HILLYARD, JAMES

Property Address: 70 PERINTON STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12810 Page: 0693

Tax Account: 090.39-1-35

Full Sale Price: $100,000.00

HILLYARD, JAMES to R&J WNY PROPERTY IMPROVEMENT LLC

Property Address: 70 PERINTON STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12811 Page: 0051

Tax Account: 090.39-1-35

Full Sale Price: $1.00

SEQUOIA LENDING GROUP LLC to REVIVE REALTY LLC

Property Address: 420 PULLMAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12811 Page: 0215

Tax Account: 090.33-2-22

Full Sale Price: $65,000.00

SOUTH WEDGE HOLDINGS LLC to HORN, KIM W

Property Address: 26 KNICKERBOCKER AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12811 Page: 0189

Tax Account: 090.42-2-62

Full Sale Price: $130,000.00

14616

DRAFT, ROBERT A to BROWN, MEGHAN

Property Address: 145 DORSEY ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12811 Page: 0073

Tax Account: 060.63-4-5

Full Sale Price: $165,000.00

TRIEU, DUNG N to MARCIANO PROPERTY MANAGEMENT LLC

Property Address: 2707 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12811 Page: 0166

Tax Account: 075.33-8-20

Full Sale Price: $100,000.00

14617

HEIDT, JAMES W to DININO, SUSAN M

Property Address: 151 QUEENS LANE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12811 Page: 0281

Tax Account: 076.16-2-42

Full Sale Price: $1.00

MCCABE, EUGENE P et ano to GIACOMANTONIO, KAREN et al

Property Address: 226 DALEY BLVD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12810 Page: 0634

Tax Account: 076.14-6-24

Full Sale Price: $1.00

OTSS PROPERTIES LLC to FIOP LLC

Property Address: 977 LAKE SHORE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12811 Page: 0209

Tax Account: 061.08-1-15

Full Sale Price: $1.00

14620

KAUPP, MICHELLE et ano to GK PROPERTY FINDERS LLC

Property Address: 70 GOLD STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12811 Page: 0031

Tax Account: 136.46-2-45

Full Sale Price: $1.00

14621

BPG R3 LLC to BPG R6 LLC

Property Address: 191 DURNAN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12811 Page: 0299

Tax Account: 091.82-1-12

Full Sale Price: $50,000.00

VONGSYKEO, LAM to VONGSYKEO, WILLIAM

Property Address: 693 HOLLENBECK STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12811 Page: 0285

Tax Account: 091.46-1-29

Full Sale Price: $1.00

14622

ESTATE OF BEATRICE E SCHROEDER et ano to SIMKO, THOMAS M

Property Address: 15 CATALINA DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12811 Page: 0064

Tax Account: 092.06-3-63

Full Sale Price: $1.00

HOLLAND, MARGIE G to OOYAMA-SEARLS, DANIEL

Property Address: 222 LAKE BREEZE PARK, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12811 Page: 0289

Tax Account: 077.07-4-49

Full Sale Price: $185,000.00

RELUXARY VENTURES LLC to BUTLER, JOSE

Property Address: 15 TOPPER DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12811 Page: 0070

Tax Account: 062.15-4-29

Full Sale Price: $180,000.00

14624

AGNELLO, MATTHEW J to HARE, CHRISTOPHER JOHN et ano

Property Address: 21 WEST CANON DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12811 Page: 0226

Tax Account: 132.14-2-46

Full Sale Price: $250,000.00

BRUNSHIDLE, VICTORIA et ano to 2530 MANITOU ROAD LLC

Property Address: 2530 MANITOU ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12810 Page: 0681

Tax Account: 103.17-1-7.2

Full Sale Price: $399,000.00

14626

MUSLEH, AMER et ano to MUSLEH, ALAH et ano

Property Address: 373 CEDAR CREEK TRAIL, GREECE NY 14626

Liber: 12810 Page: 0625

Tax Account: 058.04-9-33

Full Sale Price: $230,000.00