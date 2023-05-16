Monroe County, NY judgments recorded April 10-11, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 10, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
MARLETTA, DARRYL T
1192 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $360.00
MINER, BROOKE N
358 EAST UNION STREET, NEWARK NY 14513
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $125.00
MOSHER, RYAN P
144 MURRAY STREET, MOUNT MORRIS NY 14510
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
MURRAY, WILLIAM C
32 COLUMBIA AVENUE, BATAVIA NY 14020
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
PETERSON, COLEMAN
432 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $125.00
PLAZA, ELYCIA V
1017 WAVERTON CIRCLE, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $560.00
QUINONES-MONTA, IVELISSE
437 LEXINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $125.00
REEC, CHELSEY
730 MANITOU ROAD, HILTON NY 14468
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $255.00
SCALES, SHENA M
95 EARL STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $100.00
VANBORK, KRISTIN
152 MANOR PARKWAY APT 1, ROCHESTER NY 14620
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $155.00
WILLIAMS, DARAZIAN W
15 PRINGLE AVENUE UPPER, BATAVIA NY 14020
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $400.00
ZASO, JAMIE M
25 MYRTLEWOOD DRIVE, HENRIETTA NY 14467
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $295.00
ZIMMER SALES AND SERVICES
36 RIDDLE STRET, ROCHESTER NY 14611
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $350.00
Judgments
Recorded April 11, 2023
JUDGMENT
BAKER, JAUVON
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LOPEZ-IPINA, ELVIN ELI
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RAHR, ZACHARY A
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TAMBADU, ALI
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, COUNTY COURT
COLLIER, MARCAS
151 COTTAGE STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
PATTERSON, HUNTER A
98 HILLTOP ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
CLAWSON, ANNMARI et al
Favor: FORMULA 5 CAPITAL, INC. d/b/a FORMULA FUNDING
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $94,244.46
Coleman, Daniel Marcus Jr.
JR. JR., JR. JR. JR.
Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $8,745.78
COOL VIBES DISPATCH LLC et al
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $57,605.20
KELLEY, KEITH et ano
Favor: FORMULA 5 CAPITAL, INC. d/b/a FORMULA FUNDING
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $39,749.92
Norris, Johnny L.
Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $16,366.78
SUNRISE SMILE PRODUCTIONS, LLC C/O THE LLC et ano
261 WILLOW POND WAY, PENFIELD NY 14526
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $7,776.71
WHITTY, PATRICK RYAN et ano
Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $14,327.18
XIAN YUN XU D/B/A XUMERICA WHOLESALE CO. et ano
1027 WISLHERE BOULEVARD APARTMENT 918, LOS ANGELES CA 90017
Favor: SWIFT FUNDING CALIFORNIA LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $69,113.90
JUDGMENT SATISFIED
ALBARRAN, GENARO
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
BARNWELL, RUTH A
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
BAXTER, SELENA L
Favor: STATE OF NEW YORK
CHAPMAN, NORMAN C
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
DNJ HOSPITALITY LLC et ano
Favor: MONROE COUNTY DIRECTOR OF FINANCE
PATEL, GHANSHYAM et ano
Favor: MONROE COUNTY DIRECTOR OF FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
BONHAM, IVORY
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
DIAZ-VELAZQUEZ, YARA et ano
Favor: BRENNER LEVY MUSIKER & WEINER LLP
DICKINSON, SHAWNE E et ano
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
LABARR, STEFFANIE et al
Favor: TD BANK USA NA
LLAMAS, REBECCA T et ano
Favor: TD BANK USA NA
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
BLANKS, JUSTIN D
Favor: NORTH GLEN APARTMENTS
CARMAN, MELISSA
Favor: MIDLAND FUNDING NCC 2 CORPORATION
DORSEY, YOLANDA
Favor: RAB PERFORMANCE RECOVERIES LLC
GREEN, ANDRIA L
Favor: SOUTH SHORE ADJUSTMENT CO LLC
MCPHEE, ANTHONY
Favor: LVNV FUNDING LLC
MILLER, KEVIN
Favor: NORTH GLEN APARTMENTS
SMITH, QUINN
Favor: LVNV FUNDING LLC
VERTIZ, IVANNA J
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
SATISFACTION OF JUDGMENT
, et al
Favor: THE MEADOWS AT WESTFALL, INC., d/b/a THE HIGHLANDS AT BRIGHTON,
Amount:
A/K/A SHAMEEKA SHEPHERD et ano
Favor: MARINER FINANCE, LLC
Amount:
A/K/A SHAMEEKA SHEPHERD et ano
Favor: MARINER FINANCE LLC
Amount:
ADAMS, ROBERT M II
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Amount:
ARENA, ANTHONY
Favor: CREDIT CORP SOLUTIONS INC
Amount:
BAILEY, WILLIAM
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
BLAIR, DANIELLE A
Favor: BRUNO, DALE
Attorney: STEVEN E MALONE ESQ
Amount:
BOONE, VALERIE T
Favor: CITIBANK NA
Attorney: FORSTER & GARBUS LLP
Amount:
BOWEN, CEDRIC L
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: LACY KATZEN LLP
Amount:
BROWN, ANTHONY
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Amount:
Brown, Howard J.
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Amount:
Brushaber, Chad
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
BUMBARGER, SARAH
Favor: SYNCHRONY BANK
Amount:
BURROUGHS, DELORIS et ano
Favor: MARINER FINANCE LLC
Amount:
BURROUGHS, DELORIS et ano
Favor: MARINER FINANCE LLC
Amount:
BURROUGHS, DELORIS et ano
Favor: MARINER FINANCE, LLC
Amount:
Campbell, Winston
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
CODERA, REYNALDO
Favor: CITIBANK N.A.
Amount:
COONS, BRIAN et al
Favor: AFFINITY ORCHARD PLACE LP
Attorney: CHIARI & ILECKI LLP
Amount:
DEARRING, YAWANA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
DONALDSON, BRITTANY
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
ELLIOTT, DANIEL J
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.
Amount:
EUCHI, ARLYNE
Favor: SECOND ROUND SUB LLC
Amount:
FISHER, ANDREA
Favor: SOUTH SHORE ADJUSTMENT CO LLC
Amount:
FOOTE, JAMIE
Favor: MONROE COUNTY OF
Attorney: UNDERBERG KESSLER LLP
Amount:
FOOTE, JAMIE et ano
Favor: MONROE COUNTY OF
Attorney: UNDERBERG KESSLER LLP
Amount:
FOX, STEPHEN J
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.
Amount:
FRECHETTE, JAMES T
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Amount:
GARRIS, DANIELLE
Favor: MARINER FINANCE LLC
Amount:
GERMANO, JENNA
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
GOODNOW, JOHN
Favor: Capital One Bank (USA) N.A.
Amount:
GORDON, ANTHONY
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
GRAMARYE, ELIZA M
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.
Amount:
GREEN, KYSHONN J.
Favor: MARINER FINANCE LLC
Amount:
GREEN, KYSHONN J.
Favor: MARINER FINANCE, LLC
Amount:
GRIFFIN, NATHANIEL
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
HARP, ALANA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
Holland, Chalece
Favor: MIDLAND MANAGEMENT LLC AS AGENT FOR MEADOWBROOK ASSOCIATES D/B/A CHILI COMMONS
Amount:
HUNTER, ERICA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
JOHNSTON, JADDUA C
Favor: BANK OF AMERICA NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount:
JOHNSTON, KIMBERLY S
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Amount:
KANE, SCOTT
Favor: GREECE VENTURE LLC
Attorney: BOYLAN CODE LLP
Amount:
LEAKEY, CHRISTINE
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
LEWIS, ANTHONY D
Favor: CITIBANK N.A.
Amount:
MATTHEWS, MARQUIS
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.
Amount:
MCLEAN, ANDREA
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
MCNAMARA, MEGHAN
Favor: Capital One Bank (USA) N.A.
Amount:
NORCROSS, CARL
Favor: SYNCHRONY BANK
Amount:
ODONOVAN, JEFFREY S
Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company
Amount:
Pacheco, Dalma L
Favor: CAVALRY SPV ILLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.
Amount:
PARENT, CHRISTOPHER J
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Amount:
PEREZ, DEYANEIRA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
PEREZ, MARIBEL
Favor: Capital One Bank (USA) N.A.
Amount:
PITTMAN, JASON et ano
Favor: KAY JEWELERS et ano
Attorney: DUBIN, ROBERT
Amount:
POWELL, RAJINDA M
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Amount:
ROBINSON, TIMOTHY
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
SEPPALA-KOWALSKI, MEGHAN
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
SEPULVEDA, DIOMAR
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Amount:
Simmons, Reshawnda R
Favor: NORTHSTAR CHRISTIAN ACADEMY
Amount:
SMALL, KEVIN G
Favor: Capital One Bank (USA) N.A.
Amount:
SOLTANI, HASSAN
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
SOULE, KEVIN
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount:
STEPHENS, ELAINE
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.
Amount:
STEVENS, KYLE JAMESON
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Amount:
TORO, MIGDALIA O
Favor: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
Vertiz, Vandon Lee
Favor: CLEARVIEW FARMS LLC
Amount:
VINCI, JOSEPH R
Favor: BANK OF AMERICA NA
Attorney: RUBIN ROTHMAN LLC
Amount:
VLACK, STEPHEN
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount:
WALWORTH, JAMES M
Favor: MIDLAND FUNDING LLC et ano
Attorney: COHEN & SLAMOWITZ LLP
Amount:
Ward, Tyler C
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Amount:
WEBB, JACQUELINE et ano
Favor: SOUTH SHORE ADJUSTMENT CO. LLC. AS SUCCESSOR ASSIGNEE TO TEBO FINANCIAL SERVICES INC.
Amount:
WEDDERBURN, FRANCINE et ano
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
WHITE, LEOPOLD
Favor: VISIONS FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
WILLIAMS, JAMES
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
WOLAK, JULIE
Favor: The Aquinas Institute of Rochester
Amount:
WRIGHT, RYAN L
Favor: Capital One Bank (USA) N.A.
Amount:
YEOMAS, QUINCY L
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Amount:
ZAMBROSKI, AMANDA N
Favor: Capital One Bank (USA) N.A.
Amount:
Zgainer, Patricia
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
ROCHESTER AUTOWERKS LLC
Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES
Amount:
SCHIFF, STEVEN N
9 HARWICK, ROCHESTER NY 14609
Favor: LANZ MOTEL INC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
AKERS, CHARLES L
841 BAILEY ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $260.00
ANDERSON, JAMES D
601 SW 2ND STREET, EAGLE GROVE IA 50533
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $150.00
AUSTIN, CHANDA E
7602 ALBEMARLE ROAD, CHARLOTTE NC 28227
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $260.00
BECKENS, ARIE C
89 VANDE LANE, ONTARIO NY 14519
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
BRADDELL, MICHAEL P
50 SIMSON STREET, TONAWANDA NY 14150
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $65.00
BRITT, DESIREE L
22 WARWICK AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $210.00
BROOKS, SAFFIAH F
62 RAVINE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $195.00
BROWN, JARED R
78 JORDAN AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $150.00
BROWN, KEITH G
85 LINHOME DRIVE APT 13, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $55.00