Monroe County, NY judgments recorded April 10-11, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded April 10, 2023

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

MARLETTA, DARRYL T

1192 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $360.00

MINER, BROOKE N

358 EAST UNION STREET, NEWARK NY 14513

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $125.00

MOSHER, RYAN P

144 MURRAY STREET, MOUNT MORRIS NY 14510

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount:

MURRAY, WILLIAM C

32 COLUMBIA AVENUE, BATAVIA NY 14020

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount:

PETERSON, COLEMAN

432 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $125.00

PLAZA, ELYCIA V

1017 WAVERTON CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $560.00

QUINONES-MONTA, IVELISSE

437 LEXINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $125.00

REEC, CHELSEY

730 MANITOU ROAD, HILTON NY 14468

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $255.00

SCALES, SHENA M

95 EARL STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $100.00

VANBORK, KRISTIN

152 MANOR PARKWAY APT 1, ROCHESTER NY 14620

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $155.00

WILLIAMS, DARAZIAN W

15 PRINGLE AVENUE UPPER, BATAVIA NY 14020

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $400.00

ZASO, JAMIE M

25 MYRTLEWOOD DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $295.00

ZIMMER SALES AND SERVICES

36 RIDDLE STRET, ROCHESTER NY 14611

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $350.00

Judgments

Recorded April 11, 2023

JUDGMENT

BAKER, JAUVON

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

LOPEZ-IPINA, ELVIN ELI

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

RAHR, ZACHARY A

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

TAMBADU, ALI

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

JUDGMENT, COUNTY COURT

COLLIER, MARCAS

151 COTTAGE STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

PATTERSON, HUNTER A

98 HILLTOP ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

JUDGMENT, SUPREME COURT

CLAWSON, ANNMARI et al

Favor: FORMULA 5 CAPITAL, INC. d/b/a FORMULA FUNDING

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $94,244.46

Coleman, Daniel Marcus Jr.

Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company

Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ

Amount: $8,745.78

COOL VIBES DISPATCH LLC et al

Favor: CAPYTAL.COM

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $57,605.20

KELLEY, KEITH et ano

Favor: FORMULA 5 CAPITAL, INC. d/b/a FORMULA FUNDING

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $39,749.92

Norris, Johnny L.

Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company

Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ

Amount: $16,366.78

SUNRISE SMILE PRODUCTIONS, LLC C/O THE LLC et ano

261 WILLOW POND WAY, PENFIELD NY 14526

Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK

Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ

Amount: $7,776.71

WHITTY, PATRICK RYAN et ano

Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $14,327.18

XIAN YUN XU D/B/A XUMERICA WHOLESALE CO. et ano

1027 WISLHERE BOULEVARD APARTMENT 918, LOS ANGELES CA 90017

Favor: SWIFT FUNDING CALIFORNIA LLC

Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ

Amount: $69,113.90

JUDGMENT SATISFIED

ALBARRAN, GENARO

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

BARNWELL, RUTH A

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

BAXTER, SELENA L

Favor: STATE OF NEW YORK

CHAPMAN, NORMAN C

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT

DNJ HOSPITALITY LLC et ano

Favor: MONROE COUNTY DIRECTOR OF FINANCE

PATEL, GHANSHYAM et ano

Favor: MONROE COUNTY DIRECTOR OF FINANCE

JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT

BONHAM, IVORY

Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC

DIAZ-VELAZQUEZ, YARA et ano

Favor: BRENNER LEVY MUSIKER & WEINER LLP

DICKINSON, SHAWNE E et ano

Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC

LABARR, STEFFANIE et al

Favor: TD BANK USA NA

LLAMAS, REBECCA T et ano

Favor: TD BANK USA NA

JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT

BLANKS, JUSTIN D

Favor: NORTH GLEN APARTMENTS

CARMAN, MELISSA

Favor: MIDLAND FUNDING NCC 2 CORPORATION

DORSEY, YOLANDA

Favor: RAB PERFORMANCE RECOVERIES LLC

GREEN, ANDRIA L

Favor: SOUTH SHORE ADJUSTMENT CO LLC

MCPHEE, ANTHONY

Favor: LVNV FUNDING LLC

MILLER, KEVIN

Favor: NORTH GLEN APARTMENTS

SMITH, QUINN

Favor: LVNV FUNDING LLC

VERTIZ, IVANNA J

Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA

SATISFACTION OF JUDGMENT

, et al

Favor: THE MEADOWS AT WESTFALL, INC., d/b/a THE HIGHLANDS AT BRIGHTON,

Amount:

A/K/A SHAMEEKA SHEPHERD et ano

Favor: MARINER FINANCE, LLC

Amount:

A/K/A SHAMEEKA SHEPHERD et ano

Favor: MARINER FINANCE LLC

Amount:

ADAMS, ROBERT M II

Favor: BANK OF AMERICA N.A.

Amount:

ARENA, ANTHONY

Favor: CREDIT CORP SOLUTIONS INC

Amount:

BAILEY, WILLIAM

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

BLAIR, DANIELLE A

Favor: BRUNO, DALE

Attorney: STEVEN E MALONE ESQ

Amount:

BOONE, VALERIE T

Favor: CITIBANK NA

Attorney: FORSTER & GARBUS LLP

Amount:

BOWEN, CEDRIC L

Favor: FIVE STAR BANK

Attorney: LACY KATZEN LLP

Amount:

BROWN, ANTHONY

Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC

Amount:

Brown, Howard J.

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Amount:

Brushaber, Chad

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

BUMBARGER, SARAH

Favor: SYNCHRONY BANK

Amount:

BURROUGHS, DELORIS et ano

Favor: MARINER FINANCE LLC

Amount:

BURROUGHS, DELORIS et ano

Favor: MARINER FINANCE LLC

Amount:

BURROUGHS, DELORIS et ano

Favor: MARINER FINANCE, LLC

Amount:

Campbell, Winston

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

CODERA, REYNALDO

Favor: CITIBANK N.A.

Amount:

COONS, BRIAN et al

Favor: AFFINITY ORCHARD PLACE LP

Attorney: CHIARI & ILECKI LLP

Amount:

DEARRING, YAWANA

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

DONALDSON, BRITTANY

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Amount:

ELLIOTT, DANIEL J

Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.

Amount:

EUCHI, ARLYNE

Favor: SECOND ROUND SUB LLC

Amount:

FISHER, ANDREA

Favor: SOUTH SHORE ADJUSTMENT CO LLC

Amount:

FOOTE, JAMIE

Favor: MONROE COUNTY OF

Attorney: UNDERBERG KESSLER LLP

Amount:

FOOTE, JAMIE et ano

Favor: MONROE COUNTY OF

Attorney: UNDERBERG KESSLER LLP

Amount:

FOX, STEPHEN J

Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.

Amount:

FRECHETTE, JAMES T

Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC

Amount:

GARRIS, DANIELLE

Favor: MARINER FINANCE LLC

Amount:

GERMANO, JENNA

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

GOODNOW, JOHN

Favor: Capital One Bank (USA) N.A.

Amount:

GORDON, ANTHONY

Favor: DISCOVER BANK

Amount:

GRAMARYE, ELIZA M

Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.

Amount:

GREEN, KYSHONN J.

Favor: MARINER FINANCE LLC

Amount:

GREEN, KYSHONN J.

Favor: MARINER FINANCE, LLC

Amount:

GRIFFIN, NATHANIEL

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

HARP, ALANA

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

Holland, Chalece

Favor: MIDLAND MANAGEMENT LLC AS AGENT FOR MEADOWBROOK ASSOCIATES D/B/A CHILI COMMONS

Amount:

HUNTER, ERICA

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

JOHNSTON, JADDUA C

Favor: BANK OF AMERICA NA

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount:

JOHNSTON, KIMBERLY S

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Amount:

KANE, SCOTT

Favor: GREECE VENTURE LLC

Attorney: BOYLAN CODE LLP

Amount:

LEAKEY, CHRISTINE

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Amount:

LEWIS, ANTHONY D

Favor: CITIBANK N.A.

Amount:

MATTHEWS, MARQUIS

Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.

Amount:

MCLEAN, ANDREA

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

MCNAMARA, MEGHAN

Favor: Capital One Bank (USA) N.A.

Amount:

NORCROSS, CARL

Favor: SYNCHRONY BANK

Amount:

ODONOVAN, JEFFREY S

Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company

Amount:

Pacheco, Dalma L

Favor: CAVALRY SPV ILLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.

Amount:

PARENT, CHRISTOPHER J

Favor: BANK OF AMERICA N.A.

Amount:

PEREZ, DEYANEIRA

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

PEREZ, MARIBEL

Favor: Capital One Bank (USA) N.A.

Amount:

PITTMAN, JASON et ano

Favor: KAY JEWELERS et ano

Attorney: DUBIN, ROBERT

Amount:

POWELL, RAJINDA M

Favor: BANK OF AMERICA N.A.

Amount:

ROBINSON, TIMOTHY

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

SEPPALA-KOWALSKI, MEGHAN

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

SEPULVEDA, DIOMAR

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Amount:

Simmons, Reshawnda R

Favor: NORTHSTAR CHRISTIAN ACADEMY

Amount:

SMALL, KEVIN G

Favor: Capital One Bank (USA) N.A.

Amount:

SOLTANI, HASSAN

Favor: DISCOVER BANK

Amount:

SOULE, KEVIN

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP

Amount:

STEPHENS, ELAINE

Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.

Amount:

STEVENS, KYLE JAMESON

Favor: BANK OF AMERICA N.A.

Amount:

TORO, MIGDALIA O

Favor: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

Vertiz, Vandon Lee

Favor: CLEARVIEW FARMS LLC

Amount:

VINCI, JOSEPH R

Favor: BANK OF AMERICA NA

Attorney: RUBIN ROTHMAN LLC

Amount:

VLACK, STEPHEN

Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount:

WALWORTH, JAMES M

Favor: MIDLAND FUNDING LLC et ano

Attorney: COHEN & SLAMOWITZ LLP

Amount:

Ward, Tyler C

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Amount:

WEBB, JACQUELINE et ano

Favor: SOUTH SHORE ADJUSTMENT CO. LLC. AS SUCCESSOR ASSIGNEE TO TEBO FINANCIAL SERVICES INC.

Amount:

WEDDERBURN, FRANCINE et ano

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

WHITE, LEOPOLD

Favor: VISIONS FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

WILLIAMS, JAMES

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

WOLAK, JULIE

Favor: The Aquinas Institute of Rochester

Amount:

WRIGHT, RYAN L

Favor: Capital One Bank (USA) N.A.

Amount:

YEOMAS, QUINCY L

Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC

Amount:

ZAMBROSKI, AMANDA N

Favor: Capital One Bank (USA) N.A.

Amount:

Zgainer, Patricia

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT

ROCHESTER AUTOWERKS LLC

Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES

Amount:

SCHIFF, STEVEN N

9 HARWICK, ROCHESTER NY 14609

Favor: LANZ MOTEL INC

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

AKERS, CHARLES L

841 BAILEY ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $260.00

ANDERSON, JAMES D

601 SW 2ND STREET, EAGLE GROVE IA 50533

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount: $150.00

AUSTIN, CHANDA E

7602 ALBEMARLE ROAD, CHARLOTTE NC 28227

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $260.00

BECKENS, ARIE C

89 VANDE LANE, ONTARIO NY 14519

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $200.00

BRADDELL, MICHAEL P

50 SIMSON STREET, TONAWANDA NY 14150

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount: $65.00

BRITT, DESIREE L

22 WARWICK AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount: $210.00

BROOKS, SAFFIAH F

62 RAVINE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $195.00

BROWN, JARED R

78 JORDAN AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $150.00

BROWN, KEITH G

85 LINHOME DRIVE APT 13, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $55.00