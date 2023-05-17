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Monroe County, NY judgments recorded April 11, 2023

By: Daily Record Staff May 17, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded April 11, 2023

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

BROWN, SHAUNTEJAMAR

2235 PERKINS STREET, SAGINAW MI 48601

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $200.00

BRUCATO, NICHOLAS M

27 BOUGHTON HILL ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $255.00

BRUMFIELD, JAMES A

196 WELLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $285.00

BRUMLEY, DAVID BRIAN

516 JACK ROUGH WAY, MANCHESTER OH 45144

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $175.00

BUBNA, RISHI

124 CENTRAL A SANIK FAR, NEW DEHLI ZS N/A

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $145.00

BURNETT, TABITHA B

26 ALPINE LANE, CALEDONIA NY 14423

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $170.00

CELA, LUIS CASTRO

2019 WEST WASHINGTON STREET, ALLENTOWN PA 18104

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $300.00

DRUM, JAMIE L

88 VALLEY BROOK CIRCLE, ROCHESTER NY 14616

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount: $450.00

ELLISON, KANIJAH

20 STRATHMORE CIRCLE APARTMENT B, ROCHESTER NY 14609

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $125.00

ERIK K ALMSTEAD

5920 STEADMAN STREET, DEARBORN MI 48126

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount: $120.00

FIGU, ANTHONY M SANCHEZ

415 NORTH CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14605

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $100.00

FISNIK MAXHUNI

159 ROMAN AVENUE, STATEN ISLAND NY 10314

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount: $350.00

FOGLIO, BLAKE V

PO BOX 498, WATERBORO ME 04087

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $140.00

HEALEY, BRIDGET

1307 SOUTH AVENUE APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14620

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $125.00

JACQUELINE G SMITH

313 DURDEN STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $255.00

LALUK, STEVEN J

91 NEYINS ROAD, HENRIETTA NY 14467

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount: $290.00

LORENZO, MASON A

32 ROADSIDE DRIVE, HAMLIN NY 14464

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount: $170.00

LOTT, RAQUETTA D

74 RAVINE STREET LOWER, ROCHESTER NY 14613

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount: $320.00

NARDONE, JOSEPH A

20 SPAR CIRCLE, ROCHESTER NY 14606

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $120.00

NOVICK, TODD

97 SAMUEL WAY, ROCHESTER NY 14606

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $255.00

PAPPAS, NICHOLAS A

1 MAIN STREET APARTMENT 3, BROCKPORT NY 14420

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $500.00

PARKER, BIANCA E

212 N COLLINGWOOD, SYRACUSE NY 13206

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $100.00

PEETE, VICTORIA A

27 CHURCH STREET APT 2, LE ROY NY 14482

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $275.00

PETERSON, RANDY B

567 COUNTESS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount: $200.00

POWELL, MORGAN B

5502 MOUNT MORRIS ROAD LO, MOUNT MORRIS NY 14510

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $150.00

QUINONES VELAZQUEZ, DANTAI O

860 LAKE SHORE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $200.00

RAGUSA, JOSEPH B

110 GREYSTONE LANE APT 10, ROCHESTER NY 14618

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $65.00

RANIERI, JESSICA L

730 PARMA CENTER ROAD, HILTON NY 14468

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $240.00

REID, JEREMY C

182 GREYSTONE LANE 13, ROCHESTER NY 14618

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $50.00

RENFORD, BENJAMIN J

533 RAMONA STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $200.00

RENNIE, NICOLE V

20 GARDEAU STREET, PERRY NY 14530

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $150.00

RIOS, ALBERTO D

24 SIEBERT PLACE, ROCHESTER NY 14605

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $200.00

RIVERA, JACQUELINE L

72 SPRING STREET, FREDONIA NY 14063

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $150.00

ROBINSON, DAVID J

1348 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $140.00

RODRIGUEZ, LUIS A

15 STARFLOWER DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $300.00

ROMAN, FRANK E

174 VAN AUKER STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $340.00

ROSELLE, CHARLES A

47 HARPER STREET, ROCHESTER NY 14607

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $50.00

SAAVEDRA-LUGO, ALFONSO

250 MADISON AVENUE, CLIFTON NJ 07011

Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE

Amount: $200.00


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