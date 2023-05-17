Monroe County, NY judgments recorded April 11, 2023

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Judgments
Recorded April 11, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BROWN, SHAUNTEJAMAR
2235 PERKINS STREET, SAGINAW MI 48601
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
BRUCATO, NICHOLAS M
27 BOUGHTON HILL ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $255.00
BRUMFIELD, JAMES A
196 WELLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $285.00
BRUMLEY, DAVID BRIAN
516 JACK ROUGH WAY, MANCHESTER OH 45144
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $175.00
BUBNA, RISHI
124 CENTRAL A SANIK FAR, NEW DEHLI ZS N/A
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $145.00
BURNETT, TABITHA B
26 ALPINE LANE, CALEDONIA NY 14423
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $170.00
CELA, LUIS CASTRO
2019 WEST WASHINGTON STREET, ALLENTOWN PA 18104
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $300.00
DRUM, JAMIE L
88 VALLEY BROOK CIRCLE, ROCHESTER NY 14616
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $450.00
ELLISON, KANIJAH
20 STRATHMORE CIRCLE APARTMENT B, ROCHESTER NY 14609
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $125.00
ERIK K ALMSTEAD
5920 STEADMAN STREET, DEARBORN MI 48126
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $120.00
FIGU, ANTHONY M SANCHEZ
415 NORTH CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14605
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $100.00
FISNIK MAXHUNI
159 ROMAN AVENUE, STATEN ISLAND NY 10314
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $350.00
FOGLIO, BLAKE V
PO BOX 498, WATERBORO ME 04087
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $140.00
HEALEY, BRIDGET
1307 SOUTH AVENUE APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14620
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $125.00
JACQUELINE G SMITH
313 DURDEN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $255.00
LALUK, STEVEN J
91 NEYINS ROAD, HENRIETTA NY 14467
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $290.00
LORENZO, MASON A
32 ROADSIDE DRIVE, HAMLIN NY 14464
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $170.00
LOTT, RAQUETTA D
74 RAVINE STREET LOWER, ROCHESTER NY 14613
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $320.00
NARDONE, JOSEPH A
20 SPAR CIRCLE, ROCHESTER NY 14606
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $120.00
NOVICK, TODD
97 SAMUEL WAY, ROCHESTER NY 14606
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $255.00
PAPPAS, NICHOLAS A
1 MAIN STREET APARTMENT 3, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $500.00
PARKER, BIANCA E
212 N COLLINGWOOD, SYRACUSE NY 13206
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $100.00
PEETE, VICTORIA A
27 CHURCH STREET APT 2, LE ROY NY 14482
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $275.00
PETERSON, RANDY B
567 COUNTESS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $200.00
POWELL, MORGAN B
5502 MOUNT MORRIS ROAD LO, MOUNT MORRIS NY 14510
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $150.00
QUINONES VELAZQUEZ, DANTAI O
860 LAKE SHORE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
RAGUSA, JOSEPH B
110 GREYSTONE LANE APT 10, ROCHESTER NY 14618
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $65.00
RANIERI, JESSICA L
730 PARMA CENTER ROAD, HILTON NY 14468
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $240.00
REID, JEREMY C
182 GREYSTONE LANE 13, ROCHESTER NY 14618
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $50.00
RENFORD, BENJAMIN J
533 RAMONA STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
RENNIE, NICOLE V
20 GARDEAU STREET, PERRY NY 14530
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $150.00
RIOS, ALBERTO D
24 SIEBERT PLACE, ROCHESTER NY 14605
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
RIVERA, JACQUELINE L
72 SPRING STREET, FREDONIA NY 14063
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $150.00
ROBINSON, DAVID J
1348 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $140.00
RODRIGUEZ, LUIS A
15 STARFLOWER DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $300.00
ROMAN, FRANK E
174 VAN AUKER STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $340.00
ROSELLE, CHARLES A
47 HARPER STREET, ROCHESTER NY 14607
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $50.00
SAAVEDRA-LUGO, ALFONSO
250 MADISON AVENUE, CLIFTON NJ 07011
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $200.00