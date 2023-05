Monroe County, NY deeds recorded May 9, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 9, 2023 48

14428

GENESEE COUNTY OF to MONROE COUNTY WATER AUTHORITY

Property Address: 7090 WEST BUFFALO ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12812 Page: 0038

Tax Account: 142.04-1-19

Full Sale Price: $1.00

NORTH COAST VENTURES LLC to CROMP, EDWARD E et ano

Property Address: 105 SPOTTS CIRCLE, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12812 Page: 0232

Tax Account: 143.06-3-4

Full Sale Price: $264,900.00

14450

BARNES, RICHARD E et al to CAVENY, ERIC THOMAS et ano

Property Address: 9 BUCKWHEAT DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12811 Page: 0664

Tax Account: 153.05-1-31

Full Sale Price: $295,000.00

14464

BLAIN, BRADLEY to GUARINO, ANGELO

Property Address: 12 LAKE ROAD EAST FORK, HAMLIN NY 14464

Liber: 12812 Page: 0194

Tax Account: 006.12-2-2

Full Sale Price: $269,000.00

14467

SCHWARZ, HANS J et ano to LARUE, EVELYN et ano

Property Address: 23 AYRSHIRE LANE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12811 Page: 0654

Tax Account: 189.04-2-42

Full Sale Price: $300,000.00

14468

BONTER, STEVEN et ano to BONTER, BRANDON et ano

Property Address: 626 MANITOU ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12812 Page: 0211

Tax Account: 025.03-3-38.3

Full Sale Price: $1.00

TWENTY3 ESTATES LLC to MJD HOLDINGS OF WNY LLC

Property Address: 403 MANITOU ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12812 Page: 0140

Tax Account: 025.01-1-9

Full Sale Price: $1.00

14472

SALVISKI, JAMES J to DEVINCENTIS, ADAM J et ano

Property Address: 66 STONY RIDGE DRIVE, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12812 Page: 0124

Tax Account: 215.02-1-14.1

Full Sale Price: $575,000.00

14514

FLYNN, CHELSEA M to BRUMM, BRETT

Property Address: 45 RIO GRANDE DRIVE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12812 Page: 0116

Tax Account: 158.01-5-26

Full Sale Price: $1.00

14534

BENOTTI, LAURA et ano to BARLET, ISAAC W et al

Property Address: 11 THRUSH FIELD WAY, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12812 Page: 0121

Tax Account: 192.02-2-58

Full Sale Price: $580,000.00

GRANBERG, ELLEN M et ano to BOURG, KAREN E et ano

Property Address: 10 EASTVIEW TERRACE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12811 Page: 0685

Tax Account: 164.06-3-61

Full Sale Price: $511,000.00

HUSSAIN, RAFAT N ABBASI et ano to XUE, QIAN et ano

Property Address: 25 FALL MEADOW DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12812 Page: 0161

Tax Account: 192.12-1-89

Full Sale Price: $735,000.00

14580

COWLEY, RICHARD R to DIGRAVIO, JOSEPH

Property Address: 58 WINFIELD LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12811 Page: 0674

Tax Account: 079.16-1-70

Full Sale Price: $160,000.00

MERKEL, CAROL A to ECKHART, AMY L et ano

Property Address: 19 AUTUMN TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12811 Page: 0692

Tax Account: 093.15-2-5

Full Sale Price: $325,000.00

PINCKNEY, KENNETH A et al to PINCKNEY, KENNETH ADELL

Property Address: 796 WINIFRED DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12812 Page: 0033

Tax Account: 079.13-2-34

Full Sale Price: $1.00

SKENDER, KENNETH L JR to SKENDER, LISA A

Property Address: 19 HAWKES TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12812 Page: 0175

Tax Account: 094.17-2-48

Full Sale Price: $1.00

14586

HUNT, STEPHEN to ADDABBO-HUNT, LISA

Property Address: 34 MORIN CIRCLE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12812 Page: 0099

Tax Account: 189.03-5-41

Full Sale Price: $1.00

WALLACE, SHIRLEY A et ano to JONES, ALEXANDER et ano

Property Address: 184 COUNTESS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12812 Page: 0167

Tax Account: 188.47-1-15.1

Full Sale Price: $160,000.00

14606

BRUNETTE, JANET M to BRUNETTE, JANET M et ano

Property Address: 391 DEMING STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12812 Page: 0041

Tax Account: 088.19-4-19

Full Sale Price: $1.00

COWARD, KATHRYN et ano to MATILDA ST LLC

Property Address: 173 MATILDA STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12812 Page: 0158

Tax Account: 104.15-1-48

Full Sale Price: $0.00

DIMARCO, CARMELA A et ano to DIMARCO, CARMELA A

Property Address: 41 SHADYWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12812 Page: 0273

Tax Account: 104.17-4-7

Full Sale Price: $1.00

HINKLEY, KEVIN A to JENZER, KATHRYN

Property Address: 525 ELMGROVE ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12812 Page: 0047

Tax Account: 103.04-1-12

Full Sale Price: $213,500.00

ROSADO, LEIDA to HOUSER, AMBER

Property Address: 145 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12812 Page: 0190

Tax Account: 105.73-2-39

Full Sale Price: $89,900.00

14607

KTB CAPITAL VIII LLC to 194 & 198 CHARLOTTE ST PROPERTIES LLC

Property Address: 194-198 CHARLOTTE STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12812 Page: 0257

Tax Account: 121.26-1-12

Full Sale Price: $430,000.00

14609

RIZZO, JILL R to JR FOUNDATION PROPERTIES LLC

Property Address: 1868 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12812 Page: 0187

Tax Account: 092.80-1-22

Full Sale Price: $100,000.00

14611

RIVERA, CATHERINE et ano to KOSTOV, EMIL et ano

Property Address: 63 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12812 Page: 0307

Tax Account: 135.50-1-42

Full Sale Price: $205,000.00

ROLDAN, ELADIO to Vazquez Cruz, Samuel

Property Address: 25 STANTON STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12811 Page: 0677

Tax Account: 120.62-1-52

Full Sale Price: $1.00

14612

CHARLOTTE COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION to FERRO, JOHN E

Property Address: 81 FREY STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12812 Page: 0154

Tax Account: 060.44-1-14

Full Sale Price: $142,000.00

LOBELLO, JOAN K to LOBELLO, ANNMICHELE

Property Address: 81 JACKIE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12812 Page: 0275

Tax Account: 045.12-3-15

Full Sale Price: $1.00

14613

ROCPROPCOM LLC to OLUIKPE, NADEGE J

Property Address: 1006 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12812 Page: 0239

Tax Account: 090.75-1-20.001

Full Sale Price: $300,000.00

14615

CAROLYN J GREENE LIFETIME TRUST DATED APRIL 29 2014 et al to HOCKENBERGER, MICHAELA A et ano

Property Address: 50 SPEARMINT DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12812 Page: 0016

Tax Account: 074.12-2-31

Full Sale Price: $177,000.00

14616

DIBENEDETTO, LINDA A et ano to DIBENEDETTO, LINDA A et al

Property Address: 966 BRITTON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12812 Page: 0044

Tax Account: 060.47-1-23

Full Sale Price: $1.00

14617

HAAS, MARYANN P et ano to HAAS, PAUL JR et ano

Property Address: 254 OAKRIDGE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12812 Page: 0051

Tax Account: 016.16-1-13

Full Sale Price: $1.00

MALOY TRUST AGREEMENT DATED OCTOBER 12 1990 et ano to MEISENZAHL, MARY R et ano

Property Address: 139 VERONICA DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12812 Page: 0208

Tax Account: 091.08-1-33

Full Sale Price: $200,000.00

14618

RUANGSUWANA, RANGSAL to STATNIKOVA, IRINA R

Property Address: 34 FAIRMEADOW DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12812 Page: 0096

Tax Account: 150.06-5-46

Full Sale Price: $0.00

WANG, MAI LAN to ZAH PROPERTIES LLC

Property Address: 1115 EDGEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12812 Page: 0025

Tax Account: 150.14-1-64

Full Sale Price: $225,000.00

14619

HALL, ANNIE B et al to HUFF, JAMES W et al

Property Address: 275 WEST HIGH TERRACE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12812 Page: 0236

Tax Account: 135.25-2-46

Full Sale Price: $1.00

LADIGES, JONCHRISTIAN to LADIGES, ASHLEY M et ano

Property Address: 268 ELMDORF AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12812 Page: 0164

Tax Account: 120.81-2-78

Full Sale Price: $1.00

LAWSON, MAXINE J et ano to LAWSON, BRITTANY PRISCILLA et al

Property Address: 182 TERRACE PARK, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12812 Page: 0262

Tax Account: 135.41-3-10

Full Sale Price: $1.00

14620

BISSONNETTE, MARK J to ANSELM, AARON

Property Address: 76 SEAGER STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12812 Page: 0172

Tax Account: 121.73-3-35

Full Sale Price: $90,000.00

MAULE, KIMBERLY H et ano to ROC NEST LLC

Property Address: 37 IRVINGTON ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12812 Page: 0178

Tax Account: 136.69-1-17

Full Sale Price: $254,500.00

SHEH, ALEXANDER et ano to BYAM-RAMSAY, AMBER

Property Address: 45-51 GREGORY STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12812 Page: 0012

Tax Account: 121.63-3-10

Full Sale Price: $490,000.00

14621

J PAK PROPERTIES LLC to RODRIGUEZ, DEYVIS J

Property Address: 117 VAN STALLEN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12812 Page: 0105

Tax Account: 091.72-1-19

Full Sale Price: $65,000.00

PONTUS RAD PORTFOLIO LLC to WS PARTNERS LLC

Property Address: 689 EAST RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12812 Page: 0001

Tax Account: 091.07-1-89.11

Full Sale Price: $3,400,000.00

14624

BLEILER, KRISTINA et ano to RUNYAN, SHAWNA et ano

Property Address: 204 DORSTONE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12812 Page: 0091

Tax Account: 134.07-3-29

Full Sale Price: $180,000.00

BRUNSON, LISA M et ano to BRUNSON, CHRISTOPHER W et ano

Property Address: 2094 WESTSIDE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12811 Page: 0689

Tax Account: 132.01-3-31.111

Full Sale Price: $1.00

RUCINSKI, KIMBERLY to CAMMILLERI, AMY K

Property Address: 11 PUMPKIN HILL, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12812 Page: 0118

Tax Account: 146.09-5-39

Full Sale Price: $200,000.00

TAMANG, CHUNU et ano to GURUNG, LACHUMAN et ano

Property Address: 28 BLACK CEDAR DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12812 Page: 0102

Tax Account: 145.04-1-85

Full Sale Price: $320,000.00