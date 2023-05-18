Monroe County, NY judgments recorded April 11-12, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 11, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
SCHOFIELD, HAROLD H
23 COACHWOOD LANE, ROCHESTER NY 14623
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
SEELAND, BLAKE A
682 PARMA CENTER, HILTON NY 14468
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $215.00
SHARMA, ANOJ
94 GALWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $100.00
SHAW, MICHAEL Q
40 DYSON STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $200.00
SMITH, CLIFFORD A
25 CONEFLOWER DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $215.00
SMITH, JULIA R
331 MALDEN STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
SOUVERAIN, JEAN R
90 GOLDEN ROD LANE, ROCHESTER NY 14623
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $170.00
STEVENS, JONI M
125 INN KEEPERS LANE, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
SYVERSON, CASSIE M
2921 ROUTE 5 AND 20, STANLEY NY 14561
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $320.00
TORRES, ENRIQUE V
640 CALKINS ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $150.00
TURJA, TAUSIF A
57 BANK STREET APT 1206, WHITE PLAINS NY 10606
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $150.00
TYRISSA M EDWARDS
104 MANOR PARKWAY 4, ROCHESTER NY 14620
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $125.00
VAZQUEZ, LUIS R
2343 APACHE AVENUE, KISSIMMEE FL 34744
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $370.00
VIRGO, KENADO R
37 AUSTIN STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: HENRIETTA COURT JUSTICE
Amount: $170.00
VORONIN, DAVID P
1068 N HAMLIN ROAD, HILTON NY 14468
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $185.00
WHITE, ANTONIO D
312 THURSTON ROAD APT 1, ROCHESTER NY 14619
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $100.00
WRIGHT, CHELSEA C
7295 BEGOLGE ROAD, MOUNT MORRIS NY 14510
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $400.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, VILLAGE COURT
BRAZEE, ROBERT J
45 FAYETTE STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $120.00
BRYANT, VIERA
2872 50TH STREET SOUTHWEST, NAPLES FL 34116
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
NICHOLSON, SARA D
116 WOODHILL DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
SCHIANO, MARIO N
26 CLINTON STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
SELBY, JAMES P
419 ELLIS DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
STEINORTH, JESSICA M
152 DONOVAN STREET, WEBSTER NY 14580
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $1,200.00
Judgments
Recorded April 12, 2023
JUDGMENT
GULLEY, TRAVELLE JR
JR JR, JR JR JR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LONG, CHASE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
ROSADO-DELGADO, MABEL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WEST, TAVIEN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
BREEN, JENNA
66 BEACON HILLS DRIVE, PENFIELD NY 14526
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Attorney: ANTHONY J MIGLIACCIO JR ESQ
Amount: $4,162.76
JUDGMENT SATISFIED
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, TYREE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILSON, GARY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILSON, KERBY B
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WISER, TODD
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WOOD, JAMES F
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WYCHE, TYRONE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
AARON, WILEY L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
APPLETON, EDWARD MITCHELL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BATES, SHANE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BATISTA, RAYMOND SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BECKAROO, EPHRAIM A SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BENNETT, ANDREW J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BERMUDEZ, JOSE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROOKS, COREY K
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROOKS, COREY K
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROOKS, COREY K
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROOKS, COREY K
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROWN, DEWITT C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BURTON, JOYCE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COLLINS, DERRICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COLON, JONATHAN M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRITTENDEN, TERRY WAYNE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DASHER, KHALEEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DAVIS, LARRY CHARLES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DIENER, CHARLES F III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DRISCOLL, DAMIEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DUNLAP, BRADLEY D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
EHEALTH GLOBAL TECHNOLOGIES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ELLSWORTH, SHERMAN C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FIGUEROA, MARCELINO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FORDHAM, FREDERICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FORTE, DALTON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GALAN, SANTOS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GRANVILLE, JASON J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HERITAGE CHRISTIAN SERVICES CHILD CARE LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
HOLTFRETER, HIROKO
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
HUGHES, RONALD W
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JONES, DALE M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KENTISH, JAHMEIKK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MACK, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MANNS, CLIFTON H JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARSHALL, RICHARD
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATTICE, SCOTT D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCGRIFF, RONNIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCNEIL, GREGORY K
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORRIS, ALBERT SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
NAJJAR, MARCIA et al
Favor: SANTIAGO BURGER LLP
NINESM INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
NINESM INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
NINESM INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ORTIZ, ANGEL G
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PARKER, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PARKER, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PHELPS, DERRICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PIPER, JOHN R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PITTS, DENNIS L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PIXLEY, BRADLEY G
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRATT, STACEY M
Favor: COMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
REBAUDO, JOHN P III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
REDDEN, NICOLE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RICHELIEU, DANIEL K
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RIVERA, LUIS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROSSI, ROBERT A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROWE, JAMES WILLIAM III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SANTOS, JAYSON SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SHAW, STEVEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SPIKES, ANTONIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SPIKES, ANTONIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STANLEY, CHARLES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
VASQUEZ, MARTIN et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
DIAZ-VELAZQUEZ, YARA et ano
Favor: BRENNER LEVY MUSIKER AND WEINER LLP
TORRES, CAESAR
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
PRESLER, SUZANNE R
Favor: LVNV FUNDING LLC
REESE, EDWARD
Favor: LVNV FUNDING LLC APO SEARS
SPENNACCHIO, JOHN S
Favor: NORTHSTAR CAPITAL ACQUISITION LLC
SULLIVAN, KEVIN E
Favor: ARROW FINANCIAL SERVICES LLC
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
BILINSKI, RONALD M
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
CORCORAN, JEFFREY P
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
MARTINEZ-NIEVES, SHEIRA Y
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
TIBERIO, TAUSHA M
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
SATISFACTION OF JUDGMENT
DALTON, JAMES
Favor: ASSET ACCEPTANCE LLC
Attorney: FORSTER & GARBUS LLP
Amount:
DERVISHOLLI, VALENTINA et ano
Favor: WEBSTER WOODS LLC
Amount:
GRAHAM, JOSEPH
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
Gramlich, Lisa
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
LARA, JUAN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MATYASOVSZKY, SUMMER et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MURPHY, ALEX W
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
ROSADO, JOSHUA et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SOTO, LILLIAN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
Sterling, Shaquille
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
Thorpe, Tony
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
WATSON, MARCUS et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WILLIAMS, LISA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
WILSON, TISHARA M
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: