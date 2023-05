Monroe County, NY deeds recorded May 10, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 10, 2023 65

NOT PROVIDED

BUTLIN, MARY FN et al to BUTLIN, MARY FN et al

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0599

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

CRITICS FAMILY RESTAURANT INC to HONEOYE FALLS VILLAGE OF

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0611

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

CRUMB PROPERTIES LLC to EMAC PROPERTIES LLC

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0596

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

GREAT LAKES EVENTS LLC to 100 BICKFORD LLC

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0511

Tax Account:

Full Sale Price: $755,000.00

LEENSTAR, RYAN C et ano to LEENROC 204 LLC

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0533

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

MCCORMICK, SHIRLEY M to HORNBERGER, RICHARD et ano

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0547

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

MCDONALD, MARK to ABUOLBA, HASAN MM

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0478

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

MONROE COUNTY OF to HARDWAY, COLLIN

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0486

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

MONROE COUNTY OF to PORT HINCH LLC

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0499

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

MONROE COUNTY OF to CASCIANI, JOHN

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0505

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

ROBNSON, ROBERT N to ASLAM, ETTA

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0544

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

SNYDER, LUCIANO to MEDINA, FERKYN

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0608

Tax Account:

Full Sale Price: $50,000.00

WALSH, DAVID F to STREEVER, DAVID et ano

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0656

Tax Account:

Full Sale Price: $510,000.00

WILSON, CLAUDETTE FAYE to Sealy, Rae-L et ano

Property Address:

Liber: 12812 Page: 0536

Tax Account:

Full Sale Price: $107,650.00

14420

BRYCE, CRAIG G to 9250 RIDGE ROAD LLC

Property Address: 0 RIDGE ROAD VACANT LAND, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12812 Page: 0615

Tax Account: 039.03-1-23

Full Sale Price: $58,000.00

SLOAN, SHAWN et ano to YIOULOS, CAROLINE et ano

Property Address: 39 HAVENWOOD DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12812 Page: 0502

Tax Account: 069.10-3-49

Full Sale Price: $254,000.00

14450

BURGGRAAFF, SUZANNE K to PETERSON, ERICK A et ano

Property Address: 1-7 HIGH GATE TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12812 Page: 0322

Tax Account: 166.05-3-1.7

Full Sale Price: $135,000.00

PARKS, ANN B to ANN B PARKS REVOCABLE LIVING TRUST et ano

Property Address: 103 LOUD ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12812 Page: 0693

Tax Account: 180.02-1-52

Full Sale Price: $1.00

PORTER, JOSEPH JR et ano to PORTER, JOSEPH JR

Property Address: 23 BLACK WATCH TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12812 Page: 0424

Tax Account: 179.08-2-67

Full Sale Price: $1.00

SPLASH HOLDINGS CC LLC to NATIONAL RETAIL PROPERTIES LP

Property Address: 2140 FAIRPORT NINE MILE ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12812 Page: 0373

Tax Account: 104.01-2-5.1

Full Sale Price: $3,500,000.00

14472

MAYOUE, GEORGE to CAPUANO, JAMES E

Property Address: 4292 CLOVER STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12812 Page: 0652

Tax Account: 215.01-1-6

Full Sale Price: $225,000.00

14534

4 THORNELL LLC to WDG4 LLC

Property Address: 4 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12812 Page: 0407

Tax Account: 179.09-2-11.2

Full Sale Price: $470,933.00

BURKE, BRITTANY M et ano to WALLER, EMILY L et ano

Property Address: 1464 CALKINS ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12812 Page: 0400

Tax Account: 163.17-1-6

Full Sale Price: $308,000.00

14546

NAUGLE, JOHN L et ano to NAUGLE, RYAN D

Property Address: 7 TERRA VISTA, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12812 Page: 0350

Tax Account: 187.14-2-21.1

Full Sale Price: $1.00

14559

ALONCI, ROSETTA et ano to GERBINO, BRIANNA PAIGE et ano

Property Address: 2379 SPENCERPORT ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12812 Page: 0593

Tax Account: 102.02-2-34

Full Sale Price: $265,000.00

14580

NVR INC et ano to HSU, MING HAUR et ano

Property Address: 1561 ALLISON LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12812 Page: 0483

Tax Account: 050.04-10-23

Full Sale Price: $442,185.00

PRIDE MARK HOMES INC to GREENBRIAR CROSSING ASSOCIATION INC

Property Address: 45 CEDARWAY CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12812 Page: 0421

Tax Account: 095.06-1-94

Full Sale Price: $1.00

14605

SUNNYFIELD HOLDINGS LLC to HOOKER, DAVID L

Property Address: 113 ONTARIO STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12813 Page: 0016

Tax Account: 106.66-2-61

Full Sale Price: $80,000.00

14606

BROWN, JOANN et al to VX PROPERTIES LLC

Property Address: 350-352 AVERY STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12812 Page: 0331

Tax Account: 105.40-1-17

Full Sale Price: $102,000.00

BROWN, JOANN et al to VX PROPERTIES LLC

Property Address: 349-351 AVERY STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12812 Page: 0335

Tax Account: 105.40-1-38

Full Sale Price: $102,000.00

GARCIA, DAISY to ROSA, MARIA

Property Address: 771 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12812 Page: 0475

Tax Account: 105.55-2-55

Full Sale Price: $128,000.00

14608

FAITH PROPERTY GROUP LLC to DDG PROPERTY GROUP LLC

Property Address: 652-654 NORTH PLYMOUTH AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12812 Page: 0314

Tax Account: 105.68-2-38

Full Sale Price: $1.00

FAITH PROPERTY GROUP LLC to DDG PROPERTY GROUP LLC

Property Address: 662-674 N PLYMOUTH AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12812 Page: 0317

Tax Account: 105.68-2-40

Full Sale Price: $1.00

14609

CASTRO, ROBERTO to TORRES, MICHAEL ROSA

Property Address: 1034 WHITLOCK ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12812 Page: 0671

Tax Account: 092.11-1-31

Full Sale Price: $95,000.00

LAXY PROPERTIES LLC to WOOD, JONATHAN

Property Address: 44-46 GARNET STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12812 Page: 0690

Tax Account: 106.36-2-36

Full Sale Price: $156,000.00

SHEPS INVESTMENTS LLC to STEWART, BLAKE R

Property Address: 1092 NORTH GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12812 Page: 0697

Tax Account: 107.29-3-33

Full Sale Price: $60,000.00

14610

JACKSON, RICHARD N to CEDARFIELD COMMONS PROFESSIONAL CENTER LLC

Property Address: 27 BRENTWOOD STREET, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12812 Page: 0552

Tax Account: 122.49-1-43

Full Sale Price: $70,000.00

ROCHESTER REV HOLDINGS LLC to RUBINO, NICHOLAS P

Property Address: 1289-1291 PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12812 Page: 0634

Tax Account: 122.56-2-88.001

Full Sale Price: $325,000.00

14611

BLAKE, DELORIS et ano to MCS1 PROPERTIES LLC

Property Address: 1 SCHWARZ STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12812 Page: 0604

Tax Account: 120.75-3-38

Full Sale Price: $35,000.00

FLOWER CITY HABITAT FOR HUMANITY INC to GOMEZ, NATASHA

Property Address: 757 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12812 Page: 0434

Tax Account: 105.81-3-18

Full Sale Price: $136,000.00

14612

FALZANO, BRENDA L et ano to COOK, TODD R et ano

Property Address: 335 PEBLEVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12812 Page: 0495

Tax Account: 046.02-3-43

Full Sale Price: $210,000.00

GIRAULO, RICHARD C II et ano to RICHARD AND THERESA GIRAULO IRREVOCABLE TRUST et al

Property Address: 78 CRANBERRY ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12812 Page: 0346

Tax Account: 026.39-1-17

Full Sale Price: $1.00

MAGGI, RICHARD R to YOUST, BOBBY

Property Address: 143 LYDIA STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12812 Page: 0641

Tax Account: 047.54-1-54.001

Full Sale Price: $130,000.00

14615

CAMPBELL, NORDIA T to VENTURI, DANIEL S

Property Address: 262 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12812 Page: 0645

Tax Account: 090.32-1-16

Full Sale Price: $129,000.00

HOBBINS, ANN M to ANN M HOBBINS IRREVOCABLE TRUST et al

Property Address: 825 MAIDEN LANE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12812 Page: 0429

Tax Account: 075.05-2-2

Full Sale Price: $1.00

14616

AMATORE, RONALD et ano to BOCK, ERIC J

Property Address: 55 POMONA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12812 Page: 0327

Tax Account: 060.80-3-8

Full Sale Price: $1.00

CELIO GROUP 2 LLC to GREAT ROCHESTER HOUSING LLC

Property Address: 111 ESTALL ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12812 Page: 0404

Tax Account: 060.74-1-29

Full Sale Price: $90,000.00

DESARRA, DONALD J to HARRISON, DEBORAH et al

Property Address: 26 ORCHID DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12812 Page: 0472

Tax Account: 046.17-8-13

Full Sale Price: $1.00

POTTER, KRISTYNE et ano to TURCO, PATRICK

Property Address: 522-524 BONESTEEL STREET, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12812 Page: 0508

Tax Account: 075.10-14-17

Full Sale Price: $150,000.00

14617

COTROPIA, FRANK to CRUMB PROPERTIES LLC

Property Address: 657 EATON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12812 Page: 0683

Tax Account: 061.07-3-7

Full Sale Price: $105,000.00

PHILLIPS, EILEEN R et ano to PHILLIPS, EILEEN R

Property Address: 34 PARR CIRCLE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12813 Page: 0024

Tax Account: 076.19-1-60

Full Sale Price: $1.00

SMITH, KIMBERLY to HARDEN, JOSHUA et ano

Property Address: 46 SCHOLFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12812 Page: 0362

Tax Account: 076.17-2-23

Full Sale Price: $333,000.00

14618

COUCH, BARRY W et ano to DIPASQUALE, MIRANDA

Property Address: 190 EDGEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12812 Page: 0540

Tax Account: 137.19-2-42

Full Sale Price: $225,000.00

SCHREIBER, BURTON S to WINSTON, BERTRAM M et ano

Property Address: 241 OAKDALE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12812 Page: 0648

Tax Account: 137.05-4-14

Full Sale Price: $336,000.00

14620

LAWLESS, BRENT MATHEW et ano to H C DEVELOPMENT LLC

Property Address: 43 WEIDER STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12812 Page: 0515

Tax Account: 121.64-3-35

Full Sale Price: $215,000.00

14621

ALLIANCE NY HOLDINGS LLC et ano to FIGUEROA, WILKINS POLANCO

Property Address: 210 WEAVER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12812 Page: 0619

Tax Account: 091.72-1-41

Full Sale Price: $25,000.00

CRADDOCK, MURIEL K et ano to KANCRA PRO LLC

Property Address: 1375-1377 N CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12812 Page: 0638

Tax Account: 091.62-1-60.001

Full Sale Price: $1.00

14623

DYKSTRA, PATRICIA et ano to SCRIVENER, JANELLE

Property Address: 70 RUNNING CREEK CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12812 Page: 0622

Tax Account: 162.12-2-11

Full Sale Price: $224,000.00

14624

BURNSIDE, LORNA et ano to BURNSIDE, WADE K JR et ano

Property Address: 24 KINGSWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12812 Page: 0370

Tax Account: 134.09-2-12

Full Sale Price: $1.00

PETTINE, NANCY et ano to PETTINE, RAYMOND J

Property Address: 8 FOREST MEADOW TRAIL, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12812 Page: 0579

Tax Account: 117.04-2-45

Full Sale Price: $1.00

WRIGHT, BOBBIE A et ano to WRIGHT, EDWARD E III et al

Property Address: 9 FLORALTON DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12812 Page: 0358

Tax Account: 133.12-5-33

Full Sale Price: $1.00

14626

BONNETTE, DANIELLE N et ano to BONNETTE, DANIELLE N et ano

Property Address: 76 ALFONSO DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12812 Page: 0459

Tax Account: 074.11-3-22

Full Sale Price: $1.00

HENCKLER, CLAIRE L to KANG, HEESUNG

Property Address: 24 FJE LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12812 Page: 0397

Tax Account: 074.05-4-52

Full Sale Price: $162,690.00

MCKNIGHT, BARBARA S to HAQ, SYED ZAIN UL et ano

Property Address: 44 MEDALLION DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12812 Page: 0686

Tax Account: 073.20-7-13

Full Sale Price: $247,000.00

RUDGERS, STACEY to DOUCETTE, JOHN

Property Address: 390 BALLAD AVENUE, GREECE NY 14626

Liber: 12812 Page: 0412

Tax Account: 074.05-3-22

Full Sale Price: $310,000.00