Monroe County, NY deeds recorded May 11, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 11, 2023 60

NOT PROVIDED

KRENZER, ANNA S to KRENZER, DAVID P

Property Address: 2.98 ACRES ON BELCODA ROAD, WHEATLAND NY

Liber: 12813 Page: 0243

Tax Account: 198.01-1-17.51

Full Sale Price: $1.00

SADOWSKI, NICHOLAS et ano to NICHOLAS AND PATRICIA SADOWSKI IRREVOCABLE TRUST et ano

Property Address:

Liber: 12813 Page: 0399

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

AVEL, ERNEST G to AVEL, DEREK G et al

Property Address: 18 WOODSTOCK LANE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12813 Page: 0281

Tax Account: 040.03-2-68

Full Sale Price: $1.00

14450

GEMME, BRIAN J et ano to MORABITO, PATRICK et ano

Property Address: 75 SHAGBARK WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12813 Page: 0359

Tax Account: 166.16-1-53

Full Sale Price: $330,100.00

SMINK, CHRISTIAN P to HALLOCK, BETTE MARSHA et ano

Property Address: 91 DEWEY AVENUE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12813 Page: 0030

Tax Account: 152.20-1-37

Full Sale Price: $1.00

14467

HEFFERON, MARILYN J to HEFFERON, LYNNE

Property Address: 73 WILLOWFORD DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12813 Page: 0033

Tax Account: 176.18-1-53

Full Sale Price: $1.00

MOOSE, KEVIN D to BRUCKEL, JADE et ano

Property Address: 145 DETROIT TRAIL, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12813 Page: 0320

Tax Account: 175.20-1-59

Full Sale Price: $175,000.00

14468

FERGUSON, HAROLD J to FERGUSON, CHRISTINE C et ano

Property Address: 219 NORTH AVENUE, HILTON NY 14468

Liber: 12813 Page: 0036

Tax Account: 016.01-1-37

Full Sale Price: $1.00

14472

BORGESEN, JONATHAN M to MILLER, LUCAS

Property Address: 63-65 EAST STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12813 Page: 0055

Tax Account: 228.12-1-61

Full Sale Price: $260,000.00

14534

S & J MORRELL INC to WEDIG, BARBARA M et ano

Property Address: 53 SKYLIGHT TRAIL, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12813 Page: 0317

Tax Account: 192.06-2-16

Full Sale Price: $549,925.00

SCHUBMEHL, BRIAN et ano to LOWE, BARRY et ano

Property Address: 186 KNICKERBOCKER ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12813 Page: 0381

Tax Account: 164.15-2-33.1

Full Sale Price: $885,000.00

SNYDER, DAVID L et ano to XIE, QING YAN

Property Address: 52 CRESTVIEW DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12813 Page: 0059

Tax Account: 164.15-1-16

Full Sale Price: $1.00

1456

FINCH, AARON O to GISE, CHRISTOPHER et ano

Property Address: 2429 TURK HILL ROAD, PERINTON NY 1456

Liber: 12813 Page: 0100

Tax Account: 180.03-1-25

Full Sale Price: $620,300.00

14580

COUSINEAU, WILLIAM JOHN to COUSINEAU, MICHAEL T et ano

Property Address: 863 INDEPENDENCE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12813 Page: 0378

Tax Account: 079.06-1-11

Full Sale Price: $1.00

KIRCHNER, FRANK et al to MAHER, WILLIAM III

Property Address: 83 DEWBERRY DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12813 Page: 0293

Tax Account: 062.19-4-55

Full Sale Price: $136,300.00

MCELHENY, BETTY A to TERHAAR, GAIL et ano

Property Address: 165 SEASONS TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12813 Page: 0150

Tax Account: 080.05-5-13.1

Full Sale Price: $310,000.00

RUEBY, NANCY L et ano to RUEBY, BARBARA ANN et ano

Property Address: 1612 PLANK ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12813 Page: 0230

Tax Account: 095.04-2-15

Full Sale Price: $1.00

TRA-MAC GROUP LLC to HANKEY, JULIA E

Property Address: 1501 GRAND MEADOWS WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12813 Page: 0240

Tax Account: 065.02-3-32

Full Sale Price: $339,882.00

14586

JAYNES RIVERVIEW LLC to WASHINGTON, JACQUE T

Property Address: 141 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12813 Page: 0081

Tax Account: 188.01-1-37

Full Sale Price: $420,000.00

14605

GREATER ROCHESTER ORGANIZATION OF WHOLESALERS INC to JOHNSON, JUSTINE M

Property Address: 18 SULLIVAN STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12813 Page: 0297

Tax Account: 106.31-4-60.001

Full Sale Price: $75,000.00

14606

CRAM, DION to DC REALTY ASSOCIATES LLC

Property Address: 315-317 MURRAY STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12813 Page: 0042

Tax Account: 105.57-3-29.001

Full Sale Price: $1.00

NGUYEN, SY to TAMANG, SUK et ano

Property Address: 70 LANDSTONE TERRACE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12813 Page: 0251

Tax Account: 103.15-2-28

Full Sale Price: $195,000.00

14607

C SQUARED RENTALS LLC to LANGE, COLIN C

Property Address: 10 SUMNER PARK, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12813 Page: 0176

Tax Account: 121.66-2-45

Full Sale Price: $1.00

14608

SFR3-050 LLC to REID, DAVE

Property Address: 70 BLOSS STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12813 Page: 0104

Tax Account: 105.51-2-31

Full Sale Price: $23,000.00

SHOEN, ERIC to OKANE, MOLLY et ano

Property Address: 41 HUBBELL PARK, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12813 Page: 0371

Tax Account: 121.54-2-29

Full Sale Price: $186,500.00

14609

690 GARSON LLC to SHIRAN GRABMAN LLC

Property Address: 690 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12813 Page: 0363

Tax Account: 107.62-2-39

Full Sale Price: $58,500.00

CANNON, JOHN HENRY to CANNON, JOHN HENRY et ano

Property Address: 56 FALSTAFF ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12813 Page: 0260

Tax Account: 107.10-2-47

Full Sale Price: $1.00

JONES, RANDOLPH II et al to JONES SADLER GROUP LLC

Property Address: 63 PECK STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12813 Page: 0224

Tax Account: 106.67-2-3

Full Sale Price: $1.00

LAUTENSLAGER, SUSAN et ano to OSTAPIUK, WILLIAM S

Property Address: 332 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12813 Page: 0289

Tax Account: 107.54-2-48

Full Sale Price: $88,000.00

LIGHT, LINDSEY M et ano to COLORSCAPING ASSOCIATES, LLC

Property Address: 614 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12813 Page: 0275

Tax Account: 107.55-3-30

Full Sale Price: $1.00

ROC PROPERTY GROUP LLC to RTP TP LLC

Property Address: 206 HAZELWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12813 Page: 0305

Tax Account: 107.54-1-63

Full Sale Price: $55,000.00

SD INVESTMENT 2014 LLC to RTP TP LLC

Property Address: 322 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12813 Page: 0350

Tax Account: 107.54-3-64

Full Sale Price: $40,000.00

14610

GORGES, ADELE G to BARNEVELDT, CORNELIS VAN

Property Address: 1400 EAST AVENUE UNIT 209, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12813 Page: 0388

Tax Account: 122.47-1-3./209

Full Sale Price: $190,000.00

14611

HAYES, LESLIE M to FUNDAMENTAL EQUITY LLC

Property Address: 1151 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12813 Page: 0153

Tax Account: 105.79-2-10

Full Sale Price: $1.00

14612

BROWN, NICHOLAS J to SEUFFERT, ALYSSA M

Property Address: 236 AFTON STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12813 Page: 0049

Tax Account: 061.45-1-45

Full Sale Price: $1.00

LYNN, WILLIAM C to MAYBEE, JASMINA et ano

Property Address: 65 BARCLAY COURT, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12813 Page: 0286

Tax Account: 045.02-4-51

Full Sale Price: $385,250.00

POLANCO, DORIAN V to NAJJAR, ABDEL FATTAH

Property Address: 129 WYNDHAM ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12813 Page: 0257

Tax Account: 075.28-3-20

Full Sale Price: $175,000.00

SYVILLE, SISA to NYPM PROPERTIES LLC

Property Address: 81 GLENSIDE WAY, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12813 Page: 0168

Tax Account: 045.01-3-25

Full Sale Price: $140,000.00

14615

MULVANEY, RENEE F to MESOLELLA, CHARLES J

Property Address: 65 LYNCHESTER STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12813 Page: 0368

Tax Account: 075.57-2-12

Full Sale Price: $50,000.00

R&J WNY PROPERTY IMPROVEMENT LLC to GIBSON, SARAH

Property Address: 54 TOBIN DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12813 Page: 0254

Tax Account: 075.64-6-16

Full Sale Price: $177,500.00

14616

BEYERBACH, WILLIAM F et al to MALU ENTERPRISES LLC

Property Address: 4181 MOUNT READ BOULEVARD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12813 Page: 0300

Tax Account: 60.09-6-11

Full Sale Price: $30,000.00

14617

BROTHERS, IRENE A et ano to BROTHERS, CASSANDRA E et ano

Property Address: 124 SCOTCH LANE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12813 Page: 0077

Tax Account: 061.15-2-61.11

Full Sale Price: $1.00

FONTAINE, BRIDGET et ano to FONTAINE, BRIDGET

Property Address: 382 EATON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12813 Page: 0332

Tax Account: 061.06-3-18

Full Sale Price: $10.00

MICHELI, DANIEL et ano to RAINEY, TIMOTHY R et al

Property Address: 254 TOTEM TRAIL, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12813 Page: 0272

Tax Account: 076.06-1-90

Full Sale Price: $502,500.00

14618

PEECHATT, CLARA C et ano to GREGORY AND CLARA PEECHATT LIVING TRUST DATED MAY 5 2023 et al

Property Address: 333 VARINNA DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12813 Page: 0039

Tax Account: 137.10-1-11

Full Sale Price: $1.00

14620

GOUVEIA-PENCEK, JUDYLYNN et ano to SPIRO, ADRIANE

Property Address: 72 LANEY ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12813 Page: 0246

Tax Account: 136.40-2-15

Full Sale Price: $315,000.00

14621

BRIGGS, DANIEL W et ano to KMDI LLC

Property Address: 667 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12813 Page: 0121

Tax Account: 091.64-3-3.001

Full Sale Price: $76,670.00

DICKSON, MELANIE et al to KMDI LLC et al

Property Address: 6 BRADFORD STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12813 Page: 0124

Tax Account: 091.80-3-67

Full Sale Price: $1.00

14622

SARGENT DEVELOPMENT CORP to LIGHTS, JAMES

Property Address: 149 BREEZEWAY DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12813 Page: 0392

Tax Account: 062.15-5-45

Full Sale Price: $170,000.00

14623

BOMAR, CHERI B et al to BOMAR, CHERI B et ano

Property Address: 1505 SCOTTSVILLE ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12813 Page: 0114

Tax Account: 147.02-1-31

Full Sale Price: $0.00

TWOMEY, KATHRYN L to KATHRYN L TWOMEY IRREOVCABLE TRUST et ano

Property Address: 30 SCOTTCROSS LANE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12813 Page: 0084

Tax Account: 106.03-2-39

Full Sale Price: $1.00

14624

MILLS, NADINE DAINE et ano to IANTORNO, FRANCESCO

Property Address: 61 WHITE OAK BEND, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12813 Page: 0395

Tax Account: 146.08-3-23

Full Sale Price: $328,000.00

RAI, LACHHI M et al to RAI, LACHHI M et ano

Property Address: 13 GREENBRIAR DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12813 Page: 0172

Tax Account: 134.06-1-79

Full Sale Price: $0.00

VERSLUYS, RICHARD et ano to SCHNEIDER, REBECCA CHRISTINE et ano

Property Address: 96 GOLDEN OAKS WAY, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12813 Page: 0263

Tax Account: 118.18-1-55

Full Sale Price: $1.00

14625

NUSSBAUM, ALICE to ALICE NUSSBAUM LIVING TRUST et ano

Property Address: 345 NORTH LANDING ROAD, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12813 Page: 0092

Tax Account: 123.09-1-79

Full Sale Price: $1.00

14626

BUECHEL, MARLENE D et ano to BUECHEL, PAUL J

Property Address: 216 MILL ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12813 Page: 0062

Tax Account: 058.04-1-13

Full Sale Price: $1.00

CZEBATUL, SANDRA et ano to CZEBATUL, SANDRA A et al

Property Address: 153 KIRKSTONE PASS, GREECE NY 14626

Liber: 12813 Page: 0046

Tax Account: 059.03-5-64

Full Sale Price: $1.00

MAYBEE, MICHAEL to RUTHERFORD, ABIMBOLA

Property Address: 33 ALCOTT ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12813 Page: 0111

Tax Account: 074.15-4-22.2

Full Sale Price: $228,500.00

PEARSON, ASADIA et ano to BRYANT, AMBER

Property Address: 44 NORTH AVENUE, GREECE NY 14626

Liber: 12813 Page: 0097

Tax Account: 058.02-3-6

Full Sale Price: $201,000.00

SEDLAK, STEVEN J to BOGLIONE, HAILEY

Property Address: 109 LOGANS RUN, GREECE NY 14626

Liber: 12813 Page: 0347

Tax Account: 073.02-9-45

Full Sale Price: $250,000.00