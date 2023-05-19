Monroe County, NY judgments recorded April 12-14, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 12, 2023
SATISFACTION OF JUDGMENT
Woods, Timothy J
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
HINKLEY, DAWN
77 BOXART STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: J R CUMMINGS DEVELOPMENT LLC
Attorney: BRUCE C LANNUZO
Amount: $11,264.40
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, SUPREME COURT
SIDOU, GEORGE et al
3764 WESTSIDE DR, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: HAMILTON EQUITY GROUP LLC et al
Amount: $502,208.90
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
PITTSFORD TOWN COURT
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $365.00
SANTOS, WILLIAM J
702 JOSEPH AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $255.00
SANTOS-MALDONADO, WILLIAM
HOMELESS, NY
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $255.00
SHUTTER, JAMES J
850 STATE ROUTE 21 LOT 23, ROCHESTER NY 14548
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $125.00
TOMLIN, LAMONICA I
1164 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $500.00
VALVANO-CONR, MICHAEL M
410 A VILLAGE II DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: HAMLIN TOWN COURT
Amount: $238.00
WALLACE, ANTHONY R
76 CARTER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $125.00
WILLIAMS, DAWN L
168 AVENUE ROOM 3, ROCHESTER NY 14621
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $125.00
Judgments
Recorded April 13, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
BROWN, MARIO
177 HEWITT STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
PARNELL, MICHAEL
14 FORBES STREET APT 4, ROCHESTER NY 14611
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
ANTHONY MARONEY et ano
DBA MARONEYS LAWNCARE 11 PENBROOKE DRIVE, PENFIELD NY 14526
Favor: THE LCF GROUP INC.
Attorney: THE FELDMAN LAW FIRM
Amount: $4,099.20
B.J. MARCHESE INC et al
MAIN STREET & LEWIS ROAD, ROYERSFORD PA 19468
Favor: HARPER ADVANCE LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $68,346.25
BENNETT, MICHAEL
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK A DREXLER ESQ
Amount: $20,392.47
BERRIOS, ENID
267 GLENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $1,027.35
DUNCAN, AUBREY
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD
Amount: $2,000.00
EAST END TAVERN LLC
EAST END TAVERN LLC EAST END TAVERN LLC, EAST END TAVERN LLC EAST END TAVERN LLC EAST
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD
Amount: $21,500.00
EMMENS, CHRISTOPHER
148 TAMARACK DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: GITLIN, ROBERT BRIAN
Amount: $2,197.51
HARRELL, WALTER
40 ALDINE STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: GITLIN, ROBERT BRIAN
Amount: $6,762.98
J AND A CONSTRUCTION et al
13270 HIGHWAY 81, SACRAMENTO KY 42372
Favor: B2B CAPITAL PROVIDERS
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $60,562.00
KENYON, RAYMOND M et ano
215 BIDWELL TERRACE, ROCHESTER NY 14613
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: WOODS OVIATT GILMAN LLP
Amount: $5,481.03
LA BOOKKEEPING SERVICES LLC
LA BOOKKEEPING SERVICES LLC LA BOOKKEEPING SERVICES LLC, LA BOOKKEEPING SERVICES LLC LA BOOKKEEPING SERVICES LLC LA BO
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD
Amount: $7,500.00
LA SELF STORAGE & U-HAUL INC
LA SELF STORAGE & U-HAUL INC LA SELF STORAGE & U-HAUL INC, LA SELF STORAGE & U-HAUL INC LA SELF STORAGE & U-HAUL INC LA SE
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD
Amount: $21,500.00
LUGO, KEILY I PAGAN
25 ZIMBRICH STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: MULLOOLY JEFFREY ROONEY & FLYNN LLP
Amount: $3,257.52
MACINNES TOOL CORP
MACINNES TOOL CORP MACINNES TOOL CORP, MACINNES TOOL CORP MACINNES TOOL CORP MACIN
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD
Amount: $5,000.00
MR VEER INC DBA SOBOL
1635 EAST HENRIETTA ROAD SUITE B, ROCHESTER NY 14623
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD
Amount: $27,000.00
OBSIDIAN HERBAL H LLC
OBSIDIAN HERBAL H LLC OBSIDIAN HERBAL H LLC, OBSIDIAN HERBAL H LLC OBSIDIAN HERBAL H LLC OBSID
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD
Amount: $13,000.00
ROTOLO, RICHARD
DBA EAST COAST SEALING AND PAVING, NY
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD
Amount: $5,000.00
SAH QUARTER HORSES LLC
SAH QUARTER HORSES LLC SAH QUARTER HORSES LLC, SAH QUARTER HORSES LLC SAH QUARTER HORSES LLC SAH Q
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD
Amount: $21,500.00
STONEWOOD DELI & MARKET INC
STONEWOOD DELI & MARKET INC STONEWOOD DELI & MARKET INC, STONEWOOD DELI & MARKET INC STONEWOOD DELI & MARKET INC STONE
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD
Amount: $21,000.00
STRONG, CHRISTINE V
1002 NEW TERRACE LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: PYOD LLC
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $920.28
URBAN, AMANDA A
300 ALEXANDER STREET APT 103, ROCHESTER NY 14607
Favor: 1ST FINANCIAL BANK USA
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $1,037.64
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
SCHAD, NIKOLAUS A
Favor: FIA CARD SERVICES NA
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
WILBURN, RICO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
GARRIS, DANIELLE
Favor: MARINER FINANCE LLC
Amount:
SOULE, KEVIN
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount:
Wooden, Lisa R.
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
BAILEY, DEANGELO K JR
JR JR, JR JR JR
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BARKSDALE, KENNY T
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BENNETT, CALEB O
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BIANCHI, DAVID M
770 N PLYMOUTH AVE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BOLTON, SHANDALEA L
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BOUDREAU, JOHN C
81 CLAYTON, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BRADLEY, DAVID E
4275 STATE RTE 21 APT 3, CANANDAGUIA NY 14424
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BRADLEY, STEVEN E
599 SMITH, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BRASON, BRYAN K
618 BIRR, ROCHESTER NY 14618
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BREEDLOVE, DONELL
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BREEZE, DYLAN G
4034 DEWEY AVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BREEZE, DYLAN G
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BROWNLEE, PAUL
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BRUNDIDGE, KESHIA S
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BRUNDIGE, JAMES O
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BRUNER, KRISTY L
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BRUNO, HANNAH N
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BRUNO-HERNANDEZ, AA
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BRYANT III, EDWARD
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BRYANT, ANGELA M
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BRYANT, PHILLIP D
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BUCKNER, BRANDON L
63 WARD HILL, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BUDA, VANESSA L
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BUTLER, RASHAD M
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
CORTES, MONICA
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
DENNIS, FREDDIE
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
DEWISPELAERE, DARREN
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
FERGUSON, DAVID
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
HALL, MOENAZA
1325 AFFINITY LN, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
HALL, RAEKWON E
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
HARRIS, SAMUEL B
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
HILLIARD, STARAZHA N
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
JACKSON, NIKIA N
104 HOBART APT 1, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
JACKSON, WHITNEY M
95 ROSECROFT DR, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
JESS, RAVEN J
17 HERBERT, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
JEWETT, JAMES M
255 AUDINO LN APT E, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
JIMENEZ, JENNIFER L
122 W CALTHROP AVE, SYRACUSE NY 13205
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, CEDRIK M
140 KINGSBERRY DR, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, ISIAHA E
245 EAST, HONEOYE FALLS NY 14472
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, QUINTON L
624 SAWYER UPPER APT, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
KEESEE, RONALD
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
KING, STRONG
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
KIRKLAND, CHAD E
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
LAYNE, TREVOR J
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
LEE, JORDAN A
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
LOVE, WILLIAM C
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
MAJOR, LASHANNA M
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
MARTIN, NORRISA A
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
MAYEU, MATTHEW
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
MAYSONET RIVERA, ROBERTO F
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
MURPHY-JACKSON, CHAQUAN et ano
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
PAGAN-RIOS, MICHAEL
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
PARKER, LEXUS T
1417 E LA SALLE, PHOENIX AZ 85040
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ROBERSON, ISAIAH
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
VEGA, ANTHONY
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
ARBO, MARILYN J
45 ACONBURY DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $50.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ACOSTA, DANIEL MEDINA
45 RAINES PARK, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
BRANNON, DAVID J
23 KETCHUM STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $525.00
BRUTON, NICHOLAS M
5631 RIDGE ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $50.00
BUI, HIEP V
101 POND VIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
BUIE, MARVIN
9 SAVERIA DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $50.00
BULLARD, LEONDRA R
161 SKYCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
BULLETT, RASHAUN M
2000 WIND WILLOW WAY APT 16, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $210.00
BULLUCK, PHILLIP M
6 WHITEHOUSE DRIVE APT 1, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $450.00
BUNDICK, CLIFFORD C
137 FULTON AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $130.00
BURCH, TIMMOTHY J
25 FLEMING STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $300.00
BURFORD, TREVON D
23 STRATHMORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $160.00
BURGESS, BRANDON J
48 OAKHILL VIEW, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
BURGESS, WILLIAM L
746 E HUCKLEBERRY COURT, KUNA ID 83634
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $140.00
BURGIO, RALPH J
19 HINCHER STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
BURGIO, SHANNON M
75 VIRGINIA STREET APT 3, WATERLOO NY 13165
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $165.00
LOFASO, MICHAEL J
24 CAMBRIDGE CIRCLE, VICTOR NY 14564
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.00
MONTGOMERY, LANCE R
32 REMINGTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $390.00
PRIDE, JAY R
208 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $402.00
PUMPHREY, AALIYAH R
4361 LAKE AVENUE APT 1, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $425.00
PURITT, NIKEIA M
29 QUAMINA DRIVE, ROCHESTER NY 14605
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $355.00
Judgments
Recorded April 14, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
360 DISTRIBUTION L.L.C. et al
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $52,705.50
B D BEAUTY et al
Favor: KALAMATA CAPITAL LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $55,894.25
BARKER, JESSICA
147 CURLEW STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: TD BANK USA NA
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $2,998.19
BOHDEN MECHANICAL LLC et al
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $46,041.73
CASSIOPEIA LLC
47 FEDERAL STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD
Amount: $21,500.00
CENTRAL VALLEY INFILL DEVELOPMENT et al
Favor: SMART BUSINESS
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $42,303.67
CHUNG, JAMES et al
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $58,822.00
COLLIER-SMALLING, OLLIZET
778 SEWARD STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: TD BANK USA N.A.
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $1,168.74
DIALED IN PERFORMANCE LLC
247 BUFFALO ROAD, ROCHESTER NY 14611
Favor: THE COMMISSIONERS OF THE STATE INSURANCE FUND
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount: $5,472.34
GALVEZ CARINO, JULIO C et ano
Favor: BYZFUNDER NY LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $59,730.33
HARTLE, JESSALEE
203 CHELSEA MEADOWS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: HUGHES, ADAM MICHAEL
Amount: $2,878.40
HOLLAND, THOMAS RUSSELL et ano
Favor: BLACK OLIVE CAPITAL LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $60,911.00
MARKAJANI, MISTY
Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.
Attorney: MULLOOLY JEFFREY ROONEY & FLYNN LLP
Amount: $1,026.76
MARTINEZ, FRANK
664 UNIVERSITY AVENUE APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14607
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: HUGHES, ADAM MICHAEL
Amount: $2,792.86
NELSON, JAZMEER
Favor: AMERIS BANK et ano
Attorney: SMITH CARROAD WAN & PARIKH PC
Amount: $10,265.75
NICHOLSON, MARY J.
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: WOODS OVIATT GILMAN LLP
Amount: $10,560.10
POWELL, BRITTANY
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: GITLIN, ROBERT BRIAN
Amount: $2,373.17
RIDLEY ACQUISITION COMPANY LLC
D/B/A RIDLEY ELECTRIC LLC, NY
Favor: COOPER ELECTRIC SUPPLY CO
Attorney: LEVI, JILL
Amount: $571,019.90
SCHULER, ZACHARY
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $400.00
TAGGERTY, TIMOTHY W
66 RANNEY DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: HUGHES, ADAM MICHAEL
Amount: $2,069.13