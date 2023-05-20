Monroe County, NY judgments recorded April 14, 17, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 14, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
360 DISTRIBUTION L.L.C. et al
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $52,705.50
B D BEAUTY et al
Favor: KALAMATA CAPITAL LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $55,894.25
BARKER, JESSICA
147 CURLEW STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: TD BANK USA NA
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $2,998.19
BOHDEN MECHANICAL LLC et al
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $46,041.73
CASSIOPEIA LLC
47 FEDERAL STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD
Amount: $21,500.00
CENTRAL VALLEY INFILL DEVELOPMENT et al
Favor: SMART BUSINESS
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $42,303.67
CHUNG, JAMES et al
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $58,822.00
COLLIER-SMALLING, OLLIZET
778 SEWARD STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: TD BANK USA N.A.
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $1,168.74
DIALED IN PERFORMANCE LLC
247 BUFFALO ROAD, ROCHESTER NY 14611
Favor: THE COMMISSIONERS OF THE STATE INSURANCE FUND
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount: $5,472.34
GALVEZ CARINO, JULIO C et ano
Favor: BYZFUNDER NY LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $59,730.33
HARTLE, JESSALEE
203 CHELSEA MEADOWS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: HUGHES, ADAM MICHAEL
Amount: $2,878.40
HOLLAND, THOMAS RUSSELL et ano
Favor: BLACK OLIVE CAPITAL LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $60,911.00
MARKAJANI, MISTY
Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.
Attorney: MULLOOLY JEFFREY ROONEY & FLYNN LLP
Amount: $1,026.76
MARTINEZ, FRANK
664 UNIVERSITY AVENUE APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14607
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: HUGHES, ADAM MICHAEL
Amount: $2,792.86
NELSON, JAZMEER
Favor: AMERIS BANK et ano
Attorney: SMITH CARROAD WAN & PARIKH PC
Amount: $10,265.75
NICHOLSON, MARY J.
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: WOODS OVIATT GILMAN LLP
Amount: $10,560.10
POWELL, BRITTANY
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: GITLIN, ROBERT BRIAN
Amount: $2,373.17
RIDLEY ACQUISITION COMPANY LLC
D/B/A RIDLEY ELECTRIC LLC, NY
Favor: COOPER ELECTRIC SUPPLY CO
Attorney: LEVI, JILL
Amount: $571,019.90
SCHULER, ZACHARY
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $400.00
TAGGERTY, TIMOTHY W
66 RANNEY DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: HUGHES, ADAM MICHAEL
Amount: $2,069.13
JUDGMENT SATISFIED
HICKS, ANTHONY A JR
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
SPEZZANO, MICHAEL J
Favor: LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
FEDRICK, TYEISHA M
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
MAUL, KAYLEE A
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
POLASKI, JAMES E
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
VIGNERI CHOCOLATES et ano
Favor: BUFFALO DESIGN GROUP INC
WHITE, GIOVANNI R
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
SATISFACTION OF JUDGMENT
Clark Usher, Sandra
Favor: PCA Acquisitions V, LLC
Amount:
Clark, Teniqua et ano
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
DALTON, WILLIAM J
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
DALTON, WILLIAM J
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
DOLAN, MARJORIE
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
Fornarola, Peter H
Favor: CAVALRY SPV I, LLC
Amount:
MCLIN, JORDAN
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
MONTANEZ, DAVID et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
NEGRON, JAZLYN
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
ORTIZ, MARICELI
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
SCHMALFUSS, MATTHEW
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
SCHUTTEN, MELISSA
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
TAYLOR, DARIUS
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
TORO, MIGDALIA O
Favor: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
WOLAK, JULIE
Favor: The Aquinas Institute of Rochester
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
ALLISON, ZASHEEMA C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BRAYER, MICHAEL L
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BROWN, ROYISHA J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BUZZELL, AMANDA R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
DEANGELIS, NINA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
EADES, TANIWA T
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
FRANKLIN, TAFAYA A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
GRAY, LOUISE
823-2 STOWELL DR, ROCHESTER NY 14616
Favor: STONEY CREEK APARTMENTS et ano
Amount:
GRAYSON, EMMANUEL L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
JENKINS, JORDAN V
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
JOHNSON, EMMANUEL C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
KEVIN, CARRIER
2411 WESTMORE, BRANCHPORT NY 14418
Favor: TOWN OF PALMYRA
Amount:
LOPEZ-OCASIO, KEVIN M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
PENA, RICARDO F
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
REED, CODEY M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
RIVERA, ILEANA
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
ROBINSON, BENEDETTA
143 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: HIDDEN CREEK ASSOCIATES LP
Amount:
THORNTON, TIYRON T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
WADE, KASHUS J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
GONZALEZ, WANDA
62 HARRIS ST DOWN, ROCHESTER NY 14621
Favor: LAMBERT BAY ASSOCIATES
Amount: $800.00
LANGLEY, JOE et ano
136 HOLYOKE APT 24, ROCHESTER NY 14615
Favor: TAMBURRINO DEVELOPMENT LLC
Attorney: HANDELMAN WITKOWICZ & LEVITSKY
Amount: $6,961.34
WALKER SMITH, TOI
1139 ST PAUL DOWN APT 1, ROCHESTER NY 14621
Favor: LAMBERT BAY ASSOCIATES LTD
Amount: $800.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BARNES, DARWIN
19 ROWLEY STREET, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
BARNES, KATELYN MAE
8346 WELLS ROAD, LITTLE GENESEE NY 14754
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $255.00
BENJAMIN, ZAHRIA C
1309 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $125.00
BOWRY, KYONNIE I
3210 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $60.00
BOYD, BENJAMIN
81 CRYSTAL CREEK DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $250.00
BRANDON, GREGORY O
431 WEST MAIN STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
BRAY, MATTHEW
182 MYRTLE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $135.00
BRAZIEL, LISA L
3491 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $130.00
BRAZIER, LISA L
3491 LATTA ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $130.00
BRENSON, CHARLES
65 TIERNAN STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $65.00
BRETTEN, WHITNEY A
35 SKYLANE DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $50.00
BREWER, NATHAN W
21 SWEET VERNAL COURT, ROCHESTER NY 14623
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $130.00
BRIDGES, MALORY L
4706 DEWEY AVENUE APARTMENT 6, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $160.00
BRIGGS, JAMES W
820 POND VIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
BRIMACOMB, MATTHEW W
87 PORTAGE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $295.00
BRINGLEY, CAROL L
497 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
BRINGLEY, ERIC J
27 KAYWOOD DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $75.00
BRINK, CHRISTOPHER
1811 SOUTH STREET NORTHWEST 402, WASHINGTON DC 20009
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.00
BRONGO, BRUCE A
33 PARMA STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $25.00
BRONSON, CLIFFORD
24 CORNELIA DRIVE 3, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $618.00
BROOKS, ASHLEY A
15 EAST SENECA MANOR DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
BROOKS, DWAYNE K
771 BRITTON ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $50.00
BROOKS, SHAQUILLE S
161 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $465.00
BROOKS-COOLEY, DANIEL
244-D SUSAN LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $60.00
BROPHY, DANIEL T
221 CARDEAN PLACE, PEARL RIVER NY 10965
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
BROTHERS, SALLY A
200 COURTLY CIRCLE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
BROWN, ALFRED
193 RIDGEWOOD ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $110.00
BROWN, CHRISTOPHER J
326 GALHAD DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $315.00
BROWN, JENNIFER A
7756 STRAIGHT ROAD, SPRINGWATER NY 14560
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $25.00
BROWN, JUSTIN
256 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $70.00
BROWN, JUSTIN D
33 PARKWOOD LANE, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $50.00
BROWN, KEVIN S
55 BIRR STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $140.00
BROWN, KOLIN D
231 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
BROWN, KRISTENA
15 PATT STREET DOWN, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $75.00
BROWN, NEWTON N
27 ARCH STREET, BLOOMFIELD NJ 07003
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $150.00
BROWN, STEPHEN T
1401 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $270.00
BRUNDIGE, CORY L
2660 CHILI AVENUE APARTMENT 2812, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
BURKETT, JORDIN J
50 GRECIAN GARDENS, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $225.00
BURNELL, GERALD R
16 ATWELL STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $300.00
BURNS, BRIANNA M
5208 FAWN LAKE DRIVE, EVANSVILLE IN 47711
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $130.00
CLARK, JASON
115 ORIOLE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
CULVER, CHARLES H
6042 FEDERAL ROAD, CONESUS NY 14435
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
FROST, GERARD
119 STATE STREET APARTMENT 208, GATES NY 14614
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
HARRINGTON, CALA R
1745 MACKENNA AVENUE APARTMENT 4, NIAGARA FALLS NY 14303
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $1,400.00
HERNANDEZ, EMEILA C
158 FLANDERS STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
HILL, QUARAN N
99 STONE CLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $330.00
HISE, JAMIE M
1481 MIDDLE ROAD, CALEDONIA NY 14423
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $443.00
HOFFMAN, SHAVAR J
652 ACADEMY STREET, CALVARY GA 39829
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $320.00
HOLLINGSWORTH, MONTE
5198 WELLSLEY BND, ALPHARETTA GA 30005
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
HOLLOWAY, DENIQUA
263 GOLDEN ROD LANE, ROCHESTER NY 14623
Favor: WESTBROOKE ASSOCIATES LP
Amount: $8,518.39
HOWARD, JERRY G
399 BIRR STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
HUNT, BRITTANI
195 MEIGS STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14607
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
HUNTER, QUALIN J
4257 GRAY RAPTOR COURT, SNELLVILLE GA 30039
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
HYMES, JAQUAN J
224 ROCKVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
JEFFERSON, TAMIKA R
31 RIVERVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $430.00
KETVONGSA-CHRISTENSE, MIKECERA A
30 AFFINITY LANE, BUFFALO NY 14215
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
LESTER, JAMES
91 BOCA AVENUE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $900.00
LOUIS, OMAR L JR
140 REES STREET APARTMENT 303, BUFFALO NY 14113
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $175.00
LUYANDO, LUIS F
18 REED PARK, ROCHESTER NY 14605
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $50.00
MACHADO, KRYSTAL M
165 SUSAN LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $150.00
MAYANCELA, JHON C
185 SOUTH TRANSIT STREET, LOCKPORT NY 14094
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $270.00
MEDINA, ALYSSA N
4345 SHORTVILLE ROAD LOT 47, SHORTSVILLE NY 14548
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.00
MINOSYAN, MAKHITAR V
1818 AVENUE APARTMENT 2C, BROOKLYN NY 11230
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
MOYE, ASHTON A
320 CHATHAM GARDENS APARTMENT A, ROCHESTER NY 14605
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $164.00
MULLEN, SARA J
98 ARDELLA STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
NAU, JOSHUA R
144 KINGSBERRY DRIVE APARTMENT E, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $500.00
NKURUNZIZA, MARTIN
921 KIRKPATRIC STREET FLOOR 1, SYRACUSE NY 13208
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
NYANGOS, BILAL A
544 HAYWARD AVENUE APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14609
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $450.00
PARKER, VIRGIL
4775 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $900.00
PARKER, VIRGIL
4775 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $900.00
SAMS, SONYA A
386 DURNAN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
SCHULZ, TYLER A
5000 EAST A5, HENRIETTA NY 14467
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $900.00
SHIPMAN, IMANI A
47 HIGH MANOR DRIVE, HENRIETTA NY 14467
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
SMITH, MARCELLO
1018 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
THOMPSON, DONALD
16 DENVER STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $250.00
TRUDEAU, LEONETTE A
320 WILDBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $175.00
VALLADARES, JOSERIEL
289 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
VANGROL, CLINTON
2 CAROLINE DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
VICKS, SARAH R
6 HIGH MANOR DRIVE 1, HENRIETTA NY 14467
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $125.00
Judgments
Recorded April 17, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: HEINRICH, WILLIAM
Amount: $300.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: FOX, PETER
Amount: $199.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: ROSATO, LORETTA
Amount: $170.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: COOK, KIM
Amount: $100.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: CORONA, DAVID
Amount: $100.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: DANCE CONNECTION
Amount: $250.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: DRISCOLL, DANIEL
Amount: $150.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: GALLAGHER, BONNIE
Amount: $189.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: HARVEY, KRISTIN
Amount: $200.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: HASKELL, ALBAHARI
Amount: $100.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: VENDETTI-PRINCE, NICOLE
Amount: $189.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: SHAW-ELLIOTT, MATTIEREE
Amount: $189.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: SLADE, LATRICE
Amount: $200.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: TRAN, KIM
Amount: $199.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: DELIBERT, JAMES
Amount: $189.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: ETSHMAN, TODD
Amount: $179.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: KOZLOWSKI, MIKE
Amount: $199.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: MATTEO, MARGARET
Amount: $199.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: MCBEAN, VALERIE
Amount: $199.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: MCCOY, KIM
Amount: $199.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: SKVAREK, ANNA
Amount: $179.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: SKYUT, ANDY
Amount: $398.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: GARMAN, SHEENA
Amount: $199.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: WALKER, DEBORAH
Amount: $378.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: CARIOLA, JENNIE
Amount: $150.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: LOPA, HILLARY
Amount: $200.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: LOPA, ROSEANNE
Amount: $200.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: DEFAY, FRANCINE
Amount: $179.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: POPADUIK, VICTORIA
Amount: $150.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: ROSENBLOOM, HAL
Amount: $150.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: GUARRERA, MADELINE
Amount: $75.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: MAYO, KENNETH
Amount: $189.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: HEWITT, CORINNE
Amount: $199.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: TEALL, ELIZABETH
Amount: $179.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: GARBITO, STEPHEN
Amount: $398.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: KIPP, PETER
Amount: $189.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: DAPRILE, ROSEMARY
Amount: $189.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: LATONA, DAVE
Amount: $180.00
ROMERO, SCOTT et al
2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522
Favor: MUNGER, TOM
Amount: $159.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
BLUS GRILLE N CAFE LLC et al
BLUS GRILLE N CAFE LLC BLUS GRILLE N CAFE LLC, BLUS GRILLE N CAFE LLC BLUS GRILLE N CAFE LLC BLUS
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: GANG, JASON ADAM
Amount: $31,940.00
CHILL ENTERPRISE LLC et ano
DBA DAVES CAR CENTER 1400 WEST PINHOOK ROAD, LAFAYETTE LA 70503
Favor: THE AVANZA GROUP LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $68,414.00
COMPLETE PROPERTY MANAGEMENT LLC et al
COMPLETE PROPERTY MANAGEMENT LLC COMPLETE PROPERTY MANAGEMENT LLC, COMPLETE PROPERTY MANAGEMENT LLC COMPLETE PROPERTY MANAGEMENT LLC COMPL
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $49,438.40
DEMARCO, NICHOLAS ALAN et al
Favor: KALAMATA CAPITAL GROUP LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $60,127.50
FORTY-NINE PROPERTIES ACQUISITIONS LLC et al
FORTY-NINE PROPERTIES ACQUISITIONS LLC FORTY-NINE PROPERTIES ACQUISITIONS LLC, FORTY-NINE PROPERTIES ACQUISITIONS LLC FORTY-NINE PROPERTIES ACQUISITIONS LLC FORTY
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $53,960.00
KEGLER, JANNITA M
14 RENWOOD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $8,016.22
KING, MICHAEL C
19 RONALD CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.
Attorney: GERALD W FLYNN
Amount: $5,380.13
LEDBETTER, TYSON DESHUN et ano
3 HUNTCLIFF DRIVE, CARTERSVILLE GA 30121
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $54,875.01
PATRIDGE JR, MELVIN et ano
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $67,883.49