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Monroe County, NY judgments recorded April 14, 17, 2023

By: Daily Record Staff May 19, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded April 14, 2023

JUDGMENT, SUPREME COURT

360 DISTRIBUTION L.L.C. et al

Favor: CAPYTAL.COM

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $52,705.50

B D BEAUTY et al

Favor: KALAMATA CAPITAL LLC

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $55,894.25

BARKER, JESSICA

147 CURLEW STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: TD BANK USA NA

Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP

Amount: $2,998.19

BOHDEN MECHANICAL LLC et al

Favor: EBF HOLDINGS LLC

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $46,041.73

CASSIOPEIA LLC

47 FEDERAL STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK

Attorney: NYS WORKERS COMPENSATION BOARD

Amount: $21,500.00

CENTRAL VALLEY INFILL DEVELOPMENT et al

Favor: SMART BUSINESS

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $42,303.67

CHUNG, JAMES et al

Favor: CAPYTAL.COM

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $58,822.00

COLLIER-SMALLING, OLLIZET

778 SEWARD STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: TD BANK USA N.A.

Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP

Amount: $1,168.74

DIALED IN PERFORMANCE LLC

247 BUFFALO ROAD, ROCHESTER NY 14611

Favor: THE COMMISSIONERS OF THE STATE INSURANCE FUND

Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP

Amount: $5,472.34

GALVEZ CARINO, JULIO C et ano

Favor: BYZFUNDER NY LLC

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $59,730.33

HARTLE, JESSALEE

203 CHELSEA MEADOWS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.

Attorney: HUGHES, ADAM MICHAEL

Amount: $2,878.40

HOLLAND, THOMAS RUSSELL et ano

Favor: BLACK OLIVE CAPITAL LLC

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $60,911.00

MARKAJANI, MISTY

Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.

Attorney: MULLOOLY JEFFREY ROONEY & FLYNN LLP

Amount: $1,026.76

MARTINEZ, FRANK

664 UNIVERSITY AVENUE APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14607

Favor: CAPITAL ONE N.A.

Attorney: HUGHES, ADAM MICHAEL

Amount: $2,792.86

NELSON, JAZMEER

Favor: AMERIS BANK et ano

Attorney: SMITH CARROAD WAN & PARIKH PC

Amount: $10,265.75

NICHOLSON, MARY J.

Favor: FIVE STAR BANK

Attorney: WOODS OVIATT GILMAN LLP

Amount: $10,560.10

POWELL, BRITTANY

Favor: MARINER FINANCE LLC

Attorney: GITLIN, ROBERT BRIAN

Amount: $2,373.17

RIDLEY ACQUISITION COMPANY LLC

D/B/A RIDLEY ELECTRIC LLC, NY

Favor: COOPER ELECTRIC SUPPLY CO

Attorney: LEVI, JILL

Amount: $571,019.90

SCHULER, ZACHARY

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC

Amount: $400.00

TAGGERTY, TIMOTHY W

66 RANNEY DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.

Attorney: HUGHES, ADAM MICHAEL

Amount: $2,069.13

JUDGMENT SATISFIED

HICKS, ANTHONY A JR

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT

SPEZZANO, MICHAEL J

Favor: LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO

JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT

FEDRICK, TYEISHA M

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

MAUL, KAYLEE A

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

POLASKI, JAMES E

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

VIGNERI CHOCOLATES et ano

Favor: BUFFALO DESIGN GROUP INC

WHITE, GIOVANNI R

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

SATISFACTION OF JUDGMENT

Clark Usher, Sandra

Favor: PCA Acquisitions V, LLC

Amount:

Clark, Teniqua et ano

Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

DALTON, WILLIAM J

Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.

Amount:

DALTON, WILLIAM J

Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.

Amount:

DOLAN, MARJORIE

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

Fornarola, Peter H

Favor: CAVALRY SPV I, LLC

Amount:

MCLIN, JORDAN

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Amount:

MONTANEZ, DAVID et ano

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Amount:

NEGRON, JAZLYN

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

ORTIZ, MARICELI

Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

SCHMALFUSS, MATTHEW

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

SCHUTTEN, MELISSA

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Amount:

TAYLOR, DARIUS

Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

TORO, MIGDALIA O

Favor: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

WOLAK, JULIE

Favor: The Aquinas Institute of Rochester

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT

ALLISON, ZASHEEMA C

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BRAYER, MICHAEL L

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount:

BROWN, ROYISHA J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BUZZELL, AMANDA R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

DEANGELIS, NINA M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

EADES, TANIWA T

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount:

FRANKLIN, TAFAYA A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

GRAY, LOUISE

823-2 STOWELL DR, ROCHESTER NY 14616

Favor: STONEY CREEK APARTMENTS et ano

Amount:

GRAYSON, EMMANUEL L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

JENKINS, JORDAN V

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

JOHNSON, EMMANUEL C

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

KEVIN, CARRIER

2411 WESTMORE, BRANCHPORT NY 14418

Favor: TOWN OF PALMYRA

Amount:

LOPEZ-OCASIO, KEVIN M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

PENA, RICARDO F

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

REED, CODEY M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

RIVERA, ILEANA

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

ROBINSON, BENEDETTA

143 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609

Favor: HIDDEN CREEK ASSOCIATES LP

Amount:

THORNTON, TIYRON T

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

WADE, KASHUS J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT

GONZALEZ, WANDA

62 HARRIS ST DOWN, ROCHESTER NY 14621

Favor: LAMBERT BAY ASSOCIATES

Amount: $800.00

LANGLEY, JOE et ano

136 HOLYOKE APT 24, ROCHESTER NY 14615

Favor: TAMBURRINO DEVELOPMENT LLC

Attorney: HANDELMAN WITKOWICZ & LEVITSKY

Amount: $6,961.34

WALKER SMITH, TOI

1139 ST PAUL DOWN APT 1, ROCHESTER NY 14621

Favor: LAMBERT BAY ASSOCIATES LTD

Amount: $800.00

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

BARNES, DARWIN

19 ROWLEY STREET, ROCHESTER NY 14607

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $255.00

BARNES, KATELYN MAE

8346 WELLS ROAD, LITTLE GENESEE NY 14754

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $255.00

BENJAMIN, ZAHRIA C

1309 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626

Favor: SWEDEN TOWN COURT

Amount: $125.00

BOWRY, KYONNIE I

3210 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $60.00

BOYD, BENJAMIN

81 CRYSTAL CREEK DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $250.00

BRANDON, GREGORY O

431 WEST MAIN STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $125.00

BRAY, MATTHEW

182 MYRTLE STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $135.00

BRAZIEL, LISA L

3491 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $130.00

BRAZIER, LISA L

3491 LATTA ROAD, GREECE NY 14626

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $130.00

BRENSON, CHARLES

65 TIERNAN STREET, ROCHESTER NY 14612

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $65.00

BRETTEN, WHITNEY A

35 SKYLANE DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $50.00

BREWER, NATHAN W

21 SWEET VERNAL COURT, ROCHESTER NY 14623

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $130.00

BRIDGES, MALORY L

4706 DEWEY AVENUE APARTMENT 6, ROCHESTER NY 14612

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $160.00

BRIGGS, JAMES W

820 POND VIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14612

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $145.00

BRIMACOMB, MATTHEW W

87 PORTAGE STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $295.00

BRINGLEY, CAROL L

497 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $200.00

BRINGLEY, ERIC J

27 KAYWOOD DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $75.00

BRINK, CHRISTOPHER

1811 SOUTH STREET NORTHWEST 402, WASHINGTON DC 20009

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $125.00

BRONGO, BRUCE A

33 PARMA STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $25.00

BRONSON, CLIFFORD

24 CORNELIA DRIVE 3, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $618.00

BROOKS, ASHLEY A

15 EAST SENECA MANOR DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $170.00

BROOKS, DWAYNE K

771 BRITTON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $50.00

BROOKS, SHAQUILLE S

161 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $465.00

BROOKS-COOLEY, DANIEL

244-D SUSAN LANE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $60.00

BROPHY, DANIEL T

221 CARDEAN PLACE, PEARL RIVER NY 10965

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $200.00

BROTHERS, SALLY A

200 COURTLY CIRCLE, ROCHESTER NY 14615

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $100.00

BROWN, ALFRED

193 RIDGEWOOD ROAD, GREECE NY 14626

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $110.00

BROWN, CHRISTOPHER J

326 GALHAD DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $315.00

BROWN, JENNIFER A

7756 STRAIGHT ROAD, SPRINGWATER NY 14560

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $25.00

BROWN, JUSTIN

256 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $70.00

BROWN, JUSTIN D

33 PARKWOOD LANE, HILTON NY 14468

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $50.00

BROWN, KEVIN S

55 BIRR STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $140.00

BROWN, KOLIN D

231 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $170.00

BROWN, KRISTENA

15 PATT STREET DOWN, ROCHESTER NY 14609

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $75.00

BROWN, NEWTON N

27 ARCH STREET, BLOOMFIELD NJ 07003

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $150.00

BROWN, STEPHEN T

1401 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $270.00

BRUNDIGE, CORY L

2660 CHILI AVENUE APARTMENT 2812, ROCHESTER NY 14624

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $200.00

BURKETT, JORDIN J

50 GRECIAN GARDENS, GREECE NY 14626

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $225.00

BURNELL, GERALD R

16 ATWELL STREET, ROCHESTER NY 14612

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $300.00

BURNS, BRIANNA M

5208 FAWN LAKE DRIVE, EVANSVILLE IN 47711

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $130.00

CLARK, JASON

115 ORIOLE STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $255.00

CULVER, CHARLES H

6042 FEDERAL ROAD, CONESUS NY 14435

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $255.00

FROST, GERARD

119 STATE STREET APARTMENT 208, GATES NY 14614

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $125.00

HARRINGTON, CALA R

1745 MACKENNA AVENUE APARTMENT 4, NIAGARA FALLS NY 14303

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $1,400.00

HERNANDEZ, EMEILA C

158 FLANDERS STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $170.00

HILL, QUARAN N

99 STONE CLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $330.00

HISE, JAMIE M

1481 MIDDLE ROAD, CALEDONIA NY 14423

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $443.00

HOFFMAN, SHAVAR J

652 ACADEMY STREET, CALVARY GA 39829

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $320.00

HOLLINGSWORTH, MONTE

5198 WELLSLEY BND, ALPHARETTA GA 30005

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $243.00

HOLLOWAY, DENIQUA

263 GOLDEN ROD LANE, ROCHESTER NY 14623

Favor: WESTBROOKE ASSOCIATES LP

Amount: $8,518.39

HOWARD, JERRY G

399 BIRR STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $170.00

HUNT, BRITTANI

195 MEIGS STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14607

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $200.00

HUNTER, QUALIN J

4257 GRAY RAPTOR COURT, SNELLVILLE GA 30039

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $100.00

HYMES, JAQUAN J

224 ROCKVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14606

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $100.00

JEFFERSON, TAMIKA R

31 RIVERVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $430.00

KETVONGSA-CHRISTENSE, MIKECERA A

30 AFFINITY LANE, BUFFALO NY 14215

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $145.00

LESTER, JAMES

91 BOCA AVENUE, GREECE NY 14626

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $900.00

LOUIS, OMAR L JR

140 REES STREET APARTMENT 303, BUFFALO NY 14113

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $175.00

LUYANDO, LUIS F

18 REED PARK, ROCHESTER NY 14605

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $50.00

MACHADO, KRYSTAL M

165 SUSAN LANE, ROCHESTER NY 14616

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $150.00

MAYANCELA, JHON C

185 SOUTH TRANSIT STREET, LOCKPORT NY 14094

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $270.00

MEDINA, ALYSSA N

4345 SHORTVILLE ROAD LOT 47, SHORTSVILLE NY 14548

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $125.00

MINOSYAN, MAKHITAR V

1818 AVENUE APARTMENT 2C, BROOKLYN NY 11230

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $200.00

MOYE, ASHTON A

320 CHATHAM GARDENS APARTMENT A, ROCHESTER NY 14605

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $164.00

MULLEN, SARA J

98 ARDELLA STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $125.00

NAU, JOSHUA R

144 KINGSBERRY DRIVE APARTMENT E, GREECE NY 14626

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $500.00

NKURUNZIZA, MARTIN

921 KIRKPATRIC STREET FLOOR 1, SYRACUSE NY 13208

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $200.00

NYANGOS, BILAL A

544 HAYWARD AVENUE APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14609

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $450.00

PARKER, VIRGIL

4775 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $900.00

PARKER, VIRGIL

4775 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $900.00

SAMS, SONYA A

386 DURNAN STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $255.00

SCHULZ, TYLER A

5000 EAST A5, HENRIETTA NY 14467

Favor: SWEDEN TOWN COURT

Amount: $900.00

SHIPMAN, IMANI A

47 HIGH MANOR DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $200.00

SMITH, MARCELLO

1018 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $255.00

THOMPSON, DONALD

16 DENVER STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $250.00

TRUDEAU, LEONETTE A

320 WILDBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $175.00

VALLADARES, JOSERIEL

289 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $125.00

VANGROL, CLINTON

2 CAROLINE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $285.00

VICKS, SARAH R

6 HIGH MANOR DRIVE 1, HENRIETTA NY 14467

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $125.00

Judgments

Recorded April 17, 2023

JUDGMENT, COUNTY COURT

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: HEINRICH, WILLIAM

Amount: $300.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: FOX, PETER

Amount: $199.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: ROSATO, LORETTA

Amount: $170.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: COOK, KIM

Amount: $100.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: CORONA, DAVID

Amount: $100.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: DANCE CONNECTION

Amount: $250.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: DRISCOLL, DANIEL

Amount: $150.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: GALLAGHER, BONNIE

Amount: $189.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: HARVEY, KRISTIN

Amount: $200.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: HASKELL, ALBAHARI

Amount: $100.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: VENDETTI-PRINCE, NICOLE

Amount: $189.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: SHAW-ELLIOTT, MATTIEREE

Amount: $189.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: SLADE, LATRICE

Amount: $200.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: TRAN, KIM

Amount: $199.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: DELIBERT, JAMES

Amount: $189.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: ETSHMAN, TODD

Amount: $179.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: KOZLOWSKI, MIKE

Amount: $199.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: MATTEO, MARGARET

Amount: $199.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: MCBEAN, VALERIE

Amount: $199.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: MCCOY, KIM

Amount: $199.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: SKVAREK, ANNA

Amount: $179.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: SKYUT, ANDY

Amount: $398.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: GARMAN, SHEENA

Amount: $199.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: WALKER, DEBORAH

Amount: $378.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: CARIOLA, JENNIE

Amount: $150.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: LOPA, HILLARY

Amount: $200.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: LOPA, ROSEANNE

Amount: $200.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: DEFAY, FRANCINE

Amount: $179.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: POPADUIK, VICTORIA

Amount: $150.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: ROSENBLOOM, HAL

Amount: $150.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: GUARRERA, MADELINE

Amount: $75.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: MAYO, KENNETH

Amount: $189.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: HEWITT, CORINNE

Amount: $199.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: TEALL, ELIZABETH

Amount: $179.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: GARBITO, STEPHEN

Amount: $398.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: KIPP, PETER

Amount: $189.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: DAPRILE, ROSEMARY

Amount: $189.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: LATONA, DAVE

Amount: $180.00

ROMERO, SCOTT et al

2186 STATE ROAD 21, PALMYRA NY 14522

Favor: MUNGER, TOM

Amount: $159.00

JUDGMENT, SUPREME COURT

BLUS GRILLE N CAFE LLC et al

BLUS GRILLE N CAFE LLC BLUS GRILLE N CAFE LLC, BLUS GRILLE N CAFE LLC BLUS GRILLE N CAFE LLC BLUS

Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC

Attorney: GANG, JASON ADAM

Amount: $31,940.00

CHILL ENTERPRISE LLC et ano

DBA DAVES CAR CENTER 1400 WEST PINHOOK ROAD, LAFAYETTE LA 70503

Favor: THE AVANZA GROUP LLC

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $68,414.00

COMPLETE PROPERTY MANAGEMENT LLC et al

COMPLETE PROPERTY MANAGEMENT LLC COMPLETE PROPERTY MANAGEMENT LLC, COMPLETE PROPERTY MANAGEMENT LLC COMPLETE PROPERTY MANAGEMENT LLC COMPL

Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $49,438.40

DEMARCO, NICHOLAS ALAN et al

Favor: KALAMATA CAPITAL GROUP LLC

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $60,127.50

FORTY-NINE PROPERTIES ACQUISITIONS LLC et al

FORTY-NINE PROPERTIES ACQUISITIONS LLC FORTY-NINE PROPERTIES ACQUISITIONS LLC, FORTY-NINE PROPERTIES ACQUISITIONS LLC FORTY-NINE PROPERTIES ACQUISITIONS LLC FORTY

Favor: CAPYTAL.COM

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $53,960.00

KEGLER, JANNITA M

14 RENWOOD STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount: $8,016.22

KING, MICHAEL C

19 RONALD CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559

Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.

Attorney: GERALD W FLYNN

Amount: $5,380.13

LEDBETTER, TYSON DESHUN et ano

3 HUNTCLIFF DRIVE, CARTERSVILLE GA 30121

Favor: EBF HOLDINGS LLC

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $54,875.01

PATRIDGE JR, MELVIN et ano

Favor: EBF HOLDINGS LLC

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $67,883.49


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