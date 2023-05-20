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Monroe County, NY liens filed recorded, April 14, 17, 2023

By: Daily Record Staff May 19, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Liens Filed

Recorded April 14, 2023

LIEN RELEASE

BARKER, JONATHAN

Favor: ROCHESTER COLONIAL MANUFACTURING CORP

TERRY, CARMELLA

Favor: BRUNO, REGINALED SR

MECHANICS LIEN

BYLT PROPERTIES LLC

Favor: ROCHESTER COLONIAL MFG CORP

830 HONEOYE FALLS FIVE POINTS ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

FULMONT READY MIX COMPANY INC

Favor: 2975 BHTL ROAD 1999 LLC

2975 BRIGHTON HENRIETTA TOWNLINE ROAD, HENRIETTA NY 14467

MADALENA, ASHLEY

Favor: FULMONT READY MIX COMPANY INC

1219 HINCHEY ROAD, GATES NY 14614

Liens Filed

Recorded April 17, 2023

LIEN RELEASE

FESS, CARRIE

Favor: MONROE COUNTY SOCIAL SERVICES DISTRICT

KANE, MACKENZIE

Favor: MONROE COUNTY SOCIAL SERVICES DISTRICT

KILPATRICK, CHAVON

Favor: MONROE COUNTY SOCIAL SERVICES DISTRICT


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