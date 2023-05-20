Monroe County, NY liens filed recorded, April 14, 17, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
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Recorded April 14, 2023
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BARKER, JONATHAN
Favor: ROCHESTER COLONIAL MANUFACTURING CORP
TERRY, CARMELLA
Favor: BRUNO, REGINALED SR
MECHANICS LIEN
BYLT PROPERTIES LLC
Favor: ROCHESTER COLONIAL MFG CORP
830 HONEOYE FALLS FIVE POINTS ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
FULMONT READY MIX COMPANY INC
Favor: 2975 BHTL ROAD 1999 LLC
2975 BRIGHTON HENRIETTA TOWNLINE ROAD, HENRIETTA NY 14467
MADALENA, ASHLEY
Favor: FULMONT READY MIX COMPANY INC
1219 HINCHEY ROAD, GATES NY 14614
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Recorded April 17, 2023
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FESS, CARRIE
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KANE, MACKENZIE
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KILPATRICK, CHAVON
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