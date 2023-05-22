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Monroe County, NY mortgages recorded May 12, 2023

By: Daily Record Staff May 22, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded May 12, 2023    72

NOT PROVIDED

127 SOUTH AVE LLC & 127 SOUTH AVE LLC

Property Address: 600-604 DEWEY AVENUE, NY

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $352,500.00

127 SOUTH AVENUE LLC & 127 SOUTH AVENUE LLC

Property Address: 600-604 DEWEY AVENUE, NY

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $2,999,999.00

BARCLEY, TINA P & MCMICKEN, STEVEN M

Property Address: 7 WINDHAM CIR, , NY 14506, MENDON NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $337,000.00

BEADLE-WENCEK, MELISSA J

Property Address: 2555 LAKE RD,,NY 14468, CLARKSON NY

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

CATALANO, ANTHONY & CATALANO, SHERRI

Property Address: 68 TOWN PUMP CIRCLE, SPENCERPORT, NY 14559, OGDEN NY

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $158,000.00

DOLAN, LAURA J & TURNER, ANTHONY L

Property Address: 9 COVENTRY RIDGE, , NY 14534, PITTSFORD NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,000.00

DOTEN, IAN

Property Address: 195 RICHARD STREET, , NY 14607, ROCHESTER NY

Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA

Amount: $156,400.00

ELLIS-GRAILER, SASHA & GRAILER, ROBERT E

Property Address: 45 HAMPSHIRE DRIVE, BRIGHTON NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $280,000.00

FEE, JOHN T & FEE, SUSAN G

Property Address: 35 WHITE BROOK RISE,,NY 14450, PERINTON NY

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $150,000.00

GONZALEZ, AMARILYS & ROSARIO, WILLIAM MUNOZ

Property Address: 15 OSCAR STREET, ROCHESTER NY

Lender: COMMUNITY BANK NA

Amount: $100,000.00

HOPPER, BRIANNA M & ODWYER, PAUL T

Property Address: 1311 NATURE TRAIL CIRCLE, WEBSTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $501,600.00

KATTATO, AMANDA C

Property Address: 19 PARK AVENUE, , NY 14606, ROCHESTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $188,800.00

KEARNEY, MICHAEL P & KEARNEY, PAMELA J

Property Address: 9 CLINTON PLACE, FAIRPORT, NY 14450, PERINTON NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

KENT, MICHELE L & MCDONOUGH, DOUGLAS P

Property Address: 98 SWEET BRIAR KNOLL, , NY 14467-9507, HENRIETTA NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $27,800.00

LARSEN, CARL C & LARSEN, DEBORAH

Property Address: 101 ATWELL STREET, , NY 14612-4801, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $16,000.00

LUONG, HIEU XUAN

Property Address:

Lender: ROCHESER HOME EQUITY INC

Amount: $200,000.00

MEDINA, KAREN Y & MEDINA-MALDONADO, KAREN Y

Property Address: 107 KNICKERBOCKER AVENUE, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

MICSAK, MATTHEW

Property Address:

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $162,960.00

REITANO, HEIDI S & REITANO, JOSEPH F

Property Address: 59 ELMFORD ROAD, GATES NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $203,920.00

RHA FEDERAL ST ASSOCIATES & RHA FEDERAL ST HOUSING DEVELOPMENT FUND CORP

Property Address:

Lender: ROCHESTER CITY OF

Amount: $250,000.00

RHA FEDERAL ST ASSOCIATES LLC & RHA FEDERAL ST HOUSING DEVELOPMENT FUND CORPOPRATION

Property Address:

Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $14,906,698.00

RHA FEDERAL ST ASSOCIATES LLC & ROCHESTER HOUSING AUTHORITY

Property Address:

Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $758,583.00

ROBB, DOREEN & ROBB, THOMAS

Property Address: 294 WALZFORD RD, , NY 14622, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

SHAW, NATHAN & SHAW, PATRICK

Property Address:

Lender: COONAN, JAMES L

Amount: $75,000.00

SIMMONS, MICHELE M

Property Address: 76 TELEPHONE ROAD, HENRIETTA NY

Lender: AMERICU CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

SNELGROVE, VALERIE M & SNELGROVE, WARREN M

Property Address: 135 JOHNNY GOLD LANE, GREECE NY

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $110,000.00

STENSHORN, NINA & STENSHORN, PATRICK

Property Address: 65 MORIN CIRCLE WEST, HENRIETTA NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $280,000.00

UNDERWOOD, RICHARD A

Property Address: 721 HELENDALE ROAD, IRONDEQUOIT NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $137,600.00

WITT, MATTHEW C

Property Address: 11 CHIMNEY HILL ROAD, GREECE NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $213,750.00

14420

WILKINSON, JASON & WILKINSON, NICHOLE

Property Address: 21 CRESCENT DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

14450

BASILE, BOBBI & BASILE, VANCE E

Property Address: 23 LEDGEMONT DR, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $252,000.00

PAXON, ROBERT

Property Address: 26 GENTIAN WAY, FAIRPORT NY 14450

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $8,195.49

14464

COFFEE, CINDY M

Property Address: 30 HUNTINGTON PKWY, HAMLIN NY 14464

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $135,786.00

THORP, JOLIE

Property Address: 6936 BENEDICT BEACH, HAMLIN NY 14464

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $50,000.00

14467

BANDEMER, RUSSELL W & BANDEMER, VALERIE S

Property Address: 82 WINDELIN DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,000.00

14468

ARCHER, DONALD P & ARCHER, HEIDI M

Property Address: 5 BLACK TERN, HILTON NY 14468

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $332,000.00

PICCIRILLO, LOUIE

Property Address: 15 GREEN LANE, HILTON NY 14468

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $279,000.00

14472

PIERLEONI, CRISTINA & PIERLEONI, CRISTINA

Property Address: NORTH MAIN STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: PIERLEONI, JOHN

Amount: $370,000.00

14534

THOMAS, THOMSON M

Property Address: 16 SUMMERS CIR, PITTSFORD NY 14534

Lender: EVER $ GREEN FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $270,000.00

14580

SCHULTE, KEVIN M

Property Address: 151 SALT ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $257,224.00

14586

BURKE, BRITTANY & BURKE, SAMUEL

Property Address: 490 TELEPHONE, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $393,750.00

MCDONALD, JAMES J & MCDONALD, LAURA A

Property Address: 5780 E RIVER ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $78,100.00

14606

GARCIA TOWING LLC

Property Address: 310 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $180,000.00

14609

GAYLORD, DAVID P

Property Address: 198 ILLINOIS, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $118,844.00

LIU, MAX L

Property Address: 248-250 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $176,739.00

MARTIN, KATELYN M

Property Address: 210 GRANTHAM ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $218,250.00

MARTIN, KATELYN M

Property Address: 210 GRANTHAM ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC

Amount: $15,875.65

14611

JOHNSON, LEVIE

Property Address: 40-42 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $52,425.00

14612

ALVAREZ, EVELYN

Property Address: 323 PEBBLEVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $79,012.00

BEAMAN, JAMES

Property Address: 146 SWEET ACRES DR, ROCHESTER NY 14612

Lender: EQUITY TRUST COMPANY CUSTODIAN FBO TERESA CAPUANO C/O ARMANDO CAPUANO

Amount: $100,000.00

CONLON, JOHN R & CONLON, MARY L

Property Address: 20 DUNCAN DR, ROCHESTER NY 14612

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

LADD, IAN D

Property Address: 85 LEROY STREET, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $91,575.00

14616

BUCKERT, BRADLEY J & BUCKERT, LISA R

Property Address: 345 JUDY ANN DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $112,800.00

CARRIS, DENNIS A

Property Address: 82 ENGLISH ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $50,000.00

DANA, JANINE M & DANA, PATRICK

Property Address: 120 EUGENE STREET, ROCHESTER NY 14616

Lender: WELLS FARGO BANK NA

Amount: $4,698.31

HARTGROVE, BRIANA

Property Address: 119 POMONA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $155,200.00

HARTGROVE, BRIANA

Property Address: 119 POMONA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: 1ST PRIORITY MORTGAGE INC

Amount: $4,800.00

14617

KUBAY, TATYANA

Property Address: 195 PAXTON, ROCHESTER NY 14617

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $130,000.00

14618

XU, TINGTING

Property Address: 536 BONNIE BRAE AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $100,000.00

14619

JOHNSON, ANA

Property Address: 164 LEHIGH AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $117,826.00

14620

BAIRD, JEFFREY L

Property Address: 66 AZALEA ROAD, ROCHESTER NY 14620

Lender: NAVY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

14622

HOGAN, SUZANNE J

Property Address: 78 DURAND DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $66,171.87

14623

GIFFORD, SYDNEY NICOLE

Property Address: 18 RIVERVIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14623

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $195,000.00

GUYS PREMIERE PROPERTIES, LLC

Property Address: 251 VOLLMER PKWY, ROCHESTER NY 14623

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $182,000.00

IQBAAL, SHAQIL & IQBAAL, SUNBUL ZEHRA

Property Address: 45 DAWN VALLEY DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $261,000.00

MILLER, PAMELA SUSAN

Property Address: 38 OVERVIEW CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $179,792.00

14624

BRYANT, CHIFFONDA

Property Address: 4 CONSTITUTION CIRCLE, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $57,950.97

MELENDEZ, LAURA & SCHELL, JEREMY

Property Address: 11 CARDINAL DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $55,000.00

MONTGOMERY, ELENA M

Property Address: 18 CHESHIRE LANE, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $184,000.00

14626

CIESLINSKI, JOSHUA O

Property Address: 27 COUNTRYSHIRE DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $16,987.00

JIMENEZ, FERNANDO & JIMENEZ, GIUSI

Property Address: 136 DOLORES DR, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $317,460.00

LENNOX, BRIAN S & LENNOX, MICHAEL C

Property Address: 170 OLD MEADOW DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $153,000.00


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