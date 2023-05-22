Monroe County, NY mortgages recorded May 12, 2023

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Mortgages
Recorded May 12, 2023 72
NOT PROVIDED
127 SOUTH AVE LLC & 127 SOUTH AVE LLC
Property Address: 600-604 DEWEY AVENUE, NY
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $352,500.00
127 SOUTH AVENUE LLC & 127 SOUTH AVENUE LLC
Property Address: 600-604 DEWEY AVENUE, NY
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $2,999,999.00
BARCLEY, TINA P & MCMICKEN, STEVEN M
Property Address: 7 WINDHAM CIR, , NY 14506, MENDON NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $337,000.00
BEADLE-WENCEK, MELISSA J
Property Address: 2555 LAKE RD,,NY 14468, CLARKSON NY
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
CATALANO, ANTHONY & CATALANO, SHERRI
Property Address: 68 TOWN PUMP CIRCLE, SPENCERPORT, NY 14559, OGDEN NY
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $158,000.00
DOLAN, LAURA J & TURNER, ANTHONY L
Property Address: 9 COVENTRY RIDGE, , NY 14534, PITTSFORD NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,000.00
DOTEN, IAN
Property Address: 195 RICHARD STREET, , NY 14607, ROCHESTER NY
Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA
Amount: $156,400.00
ELLIS-GRAILER, SASHA & GRAILER, ROBERT E
Property Address: 45 HAMPSHIRE DRIVE, BRIGHTON NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $280,000.00
FEE, JOHN T & FEE, SUSAN G
Property Address: 35 WHITE BROOK RISE,,NY 14450, PERINTON NY
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $150,000.00
GONZALEZ, AMARILYS & ROSARIO, WILLIAM MUNOZ
Property Address: 15 OSCAR STREET, ROCHESTER NY
Lender: COMMUNITY BANK NA
Amount: $100,000.00
HOPPER, BRIANNA M & ODWYER, PAUL T
Property Address: 1311 NATURE TRAIL CIRCLE, WEBSTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $501,600.00
KATTATO, AMANDA C
Property Address: 19 PARK AVENUE, , NY 14606, ROCHESTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $188,800.00
KEARNEY, MICHAEL P & KEARNEY, PAMELA J
Property Address: 9 CLINTON PLACE, FAIRPORT, NY 14450, PERINTON NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
KENT, MICHELE L & MCDONOUGH, DOUGLAS P
Property Address: 98 SWEET BRIAR KNOLL, , NY 14467-9507, HENRIETTA NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $27,800.00
LARSEN, CARL C & LARSEN, DEBORAH
Property Address: 101 ATWELL STREET, , NY 14612-4801, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $16,000.00
LUONG, HIEU XUAN
Property Address:
Lender: ROCHESER HOME EQUITY INC
Amount: $200,000.00
MEDINA, KAREN Y & MEDINA-MALDONADO, KAREN Y
Property Address: 107 KNICKERBOCKER AVENUE, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
MICSAK, MATTHEW
Property Address:
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $162,960.00
REITANO, HEIDI S & REITANO, JOSEPH F
Property Address: 59 ELMFORD ROAD, GATES NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $203,920.00
RHA FEDERAL ST ASSOCIATES & RHA FEDERAL ST HOUSING DEVELOPMENT FUND CORP
Property Address:
Lender: ROCHESTER CITY OF
Amount: $250,000.00
RHA FEDERAL ST ASSOCIATES LLC & RHA FEDERAL ST HOUSING DEVELOPMENT FUND CORPOPRATION
Property Address:
Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $14,906,698.00
RHA FEDERAL ST ASSOCIATES LLC & ROCHESTER HOUSING AUTHORITY
Property Address:
Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $758,583.00
ROBB, DOREEN & ROBB, THOMAS
Property Address: 294 WALZFORD RD, , NY 14622, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
SHAW, NATHAN & SHAW, PATRICK
Property Address:
Lender: COONAN, JAMES L
Amount: $75,000.00
SIMMONS, MICHELE M
Property Address: 76 TELEPHONE ROAD, HENRIETTA NY
Lender: AMERICU CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
SNELGROVE, VALERIE M & SNELGROVE, WARREN M
Property Address: 135 JOHNNY GOLD LANE, GREECE NY
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $110,000.00
STENSHORN, NINA & STENSHORN, PATRICK
Property Address: 65 MORIN CIRCLE WEST, HENRIETTA NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $280,000.00
UNDERWOOD, RICHARD A
Property Address: 721 HELENDALE ROAD, IRONDEQUOIT NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $137,600.00
WITT, MATTHEW C
Property Address: 11 CHIMNEY HILL ROAD, GREECE NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $213,750.00
14420
WILKINSON, JASON & WILKINSON, NICHOLE
Property Address: 21 CRESCENT DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
14450
BASILE, BOBBI & BASILE, VANCE E
Property Address: 23 LEDGEMONT DR, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $252,000.00
PAXON, ROBERT
Property Address: 26 GENTIAN WAY, FAIRPORT NY 14450
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $8,195.49
14464
COFFEE, CINDY M
Property Address: 30 HUNTINGTON PKWY, HAMLIN NY 14464
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $135,786.00
THORP, JOLIE
Property Address: 6936 BENEDICT BEACH, HAMLIN NY 14464
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $50,000.00
14467
BANDEMER, RUSSELL W & BANDEMER, VALERIE S
Property Address: 82 WINDELIN DRIVE, HENRIETTA NY 14467
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,000.00
14468
ARCHER, DONALD P & ARCHER, HEIDI M
Property Address: 5 BLACK TERN, HILTON NY 14468
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $332,000.00
PICCIRILLO, LOUIE
Property Address: 15 GREEN LANE, HILTON NY 14468
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $279,000.00
14472
PIERLEONI, CRISTINA & PIERLEONI, CRISTINA
Property Address: NORTH MAIN STREET, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: PIERLEONI, JOHN
Amount: $370,000.00
14534
THOMAS, THOMSON M
Property Address: 16 SUMMERS CIR, PITTSFORD NY 14534
Lender: EVER $ GREEN FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $270,000.00
14580
SCHULTE, KEVIN M
Property Address: 151 SALT ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $257,224.00
14586
BURKE, BRITTANY & BURKE, SAMUEL
Property Address: 490 TELEPHONE, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $393,750.00
MCDONALD, JAMES J & MCDONALD, LAURA A
Property Address: 5780 E RIVER ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $78,100.00
14606
GARCIA TOWING LLC
Property Address: 310 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $180,000.00
14609
GAYLORD, DAVID P
Property Address: 198 ILLINOIS, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $118,844.00
LIU, MAX L
Property Address: 248-250 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $176,739.00
MARTIN, KATELYN M
Property Address: 210 GRANTHAM ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $218,250.00
MARTIN, KATELYN M
Property Address: 210 GRANTHAM ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC
Amount: $15,875.65
14611
JOHNSON, LEVIE
Property Address: 40-42 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $52,425.00
14612
ALVAREZ, EVELYN
Property Address: 323 PEBBLEVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $79,012.00
BEAMAN, JAMES
Property Address: 146 SWEET ACRES DR, ROCHESTER NY 14612
Lender: EQUITY TRUST COMPANY CUSTODIAN FBO TERESA CAPUANO C/O ARMANDO CAPUANO
Amount: $100,000.00
CONLON, JOHN R & CONLON, MARY L
Property Address: 20 DUNCAN DR, ROCHESTER NY 14612
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
LADD, IAN D
Property Address: 85 LEROY STREET, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $91,575.00
14616
BUCKERT, BRADLEY J & BUCKERT, LISA R
Property Address: 345 JUDY ANN DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $112,800.00
CARRIS, DENNIS A
Property Address: 82 ENGLISH ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $50,000.00
DANA, JANINE M & DANA, PATRICK
Property Address: 120 EUGENE STREET, ROCHESTER NY 14616
Lender: WELLS FARGO BANK NA
Amount: $4,698.31
HARTGROVE, BRIANA
Property Address: 119 POMONA DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $155,200.00
HARTGROVE, BRIANA
Property Address: 119 POMONA DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: 1ST PRIORITY MORTGAGE INC
Amount: $4,800.00
14617
KUBAY, TATYANA
Property Address: 195 PAXTON, ROCHESTER NY 14617
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $130,000.00
14618
XU, TINGTING
Property Address: 536 BONNIE BRAE AVENUE, ROCHESTER NY 14618
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $100,000.00
14619
JOHNSON, ANA
Property Address: 164 LEHIGH AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $117,826.00
14620
BAIRD, JEFFREY L
Property Address: 66 AZALEA ROAD, ROCHESTER NY 14620
Lender: NAVY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
14622
HOGAN, SUZANNE J
Property Address: 78 DURAND DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $66,171.87
14623
GIFFORD, SYDNEY NICOLE
Property Address: 18 RIVERVIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14623
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $195,000.00
GUYS PREMIERE PROPERTIES, LLC
Property Address: 251 VOLLMER PKWY, ROCHESTER NY 14623
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $182,000.00
IQBAAL, SHAQIL & IQBAAL, SUNBUL ZEHRA
Property Address: 45 DAWN VALLEY DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $261,000.00
MILLER, PAMELA SUSAN
Property Address: 38 OVERVIEW CIRCLE, ROCHESTER NY 14623
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $179,792.00
14624
BRYANT, CHIFFONDA
Property Address: 4 CONSTITUTION CIRCLE, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $57,950.97
MELENDEZ, LAURA & SCHELL, JEREMY
Property Address: 11 CARDINAL DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $55,000.00
MONTGOMERY, ELENA M
Property Address: 18 CHESHIRE LANE, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $184,000.00
14626
CIESLINSKI, JOSHUA O
Property Address: 27 COUNTRYSHIRE DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $16,987.00
JIMENEZ, FERNANDO & JIMENEZ, GIUSI
Property Address: 136 DOLORES DR, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $317,460.00
LENNOX, BRIAN S & LENNOX, MICHAEL C
Property Address: 170 OLD MEADOW DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $153,000.00