Monroe County, NY deeds recorded May 15, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 15, 2023 62

NOT PROVIDED

ALLIANCE NY HOLDINGS LLC to 2174 CLIFFORD AVE LLC

Property Address:

Liber: 12814 Page: 0446

Tax Account:

Full Sale Price: $115,000.00

CASCIANI, JOHN to GERBER HOMES & ADDITIONS LLC

Property Address:

Liber: 12814 Page: 0463

Tax Account:

Full Sale Price: $235,000.00

CASTLE TOWN DEVELOPMENT LLC to LANGE, ASHLEY M

Property Address:

Liber: 12814 Page: 0409

Tax Account:

Full Sale Price: $140,000.00

CRANE, LISA J to CRANE, JOHN C

Property Address:

Liber: 12814 Page: 0418

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

DOROTHY et ano to SOUTH WEDGE HOLDINGS LLC

Property Address:

Liber: 12814 Page: 0358

Tax Account:

Full Sale Price: $64,900.00

RUBY RED PROERTIES LLC to GRAZIOSE, NICHOLAS

Property Address:

Liber: 12814 Page: 0424

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

WEBSTER, CATHIE to MURRAY, THOMAS PARKER

Property Address: 35 CLINTON STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12814 Page: 0545

Tax Account: 068.52-4-6

Full Sale Price: $177,000.00

14428

AMENDOLA, KAREN A et al to SMAKK LLC et al

Property Address: 1253 RIGA MUMFORD ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12814 Page: 0327

Tax Account: 197.01-1-2.1

Full Sale Price: $1.00

14445

DUTKO, HELEN KLEM et ano to RUGGIERO, JANET

Property Address: 233 WEST HICKORY STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12814 Page: 0332

Tax Account: 151.28-2-50

Full Sale Price: $194,000.00

FIORAVANTI, LAURA to DEWEY, PENNY J et ano

Property Address: 109 BRIZEE STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12814 Page: 0320

Tax Account: 152.29-1-64

Full Sale Price: $260,000.00

14450

BARBERO, ROSE C to SMITH, HALEY et ano

Property Address: 18 MARGO DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12814 Page: 0372

Tax Account: 166.05-1-18

Full Sale Price: $263,000.00

BURNS, PATRICIA A et ano to BURNS, NICOLE KRISTINE et ano

Property Address: 63 SOUTH RIDGE TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12814 Page: 0375

Tax Account: 179.12-1-9

Full Sale Price: $180,000.00

14468

LANA, MARY ANN et ano to MYINT, MAUNG T et ano

Property Address: 133 COLLAMER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12814 Page: 0449

Tax Account: 023.02-1-20

Full Sale Price: $252,500.00

14526

AFFRONTI DEVELOPMENT LLC to NVR INC et ano

Property Address: 44 ARIANA WAY, PENFIELD NY 14526

Liber: 12814 Page: 0497

Tax Account: 110.01-1-87

Full Sale Price: $90,000.00

AFFRONTI DEVELOPMENT LLC to NVR INC et ano

Property Address: 22 ARIANA WAY, PENFIELD NY 14526

Liber: 12814 Page: 0500

Tax Account: 095.03-1-78

Full Sale Price: $90,000.00

14534

FERRELL, HEATHER D to SNELGROVE, JEREMY et ano

Property Address: 7 PONDVIEW DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12814 Page: 0468

Tax Account: 193.02-1-40

Full Sale Price: $675,000.00

SMICKER, RONALD to BUCHMAN, GALINA et ano

Property Address: 10 WOODLAND ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12814 Page: 0459

Tax Account: 151.17-2-16

Full Sale Price: $403,500.00

YANTZ, WILLIAM et al to CHIU, TSE HIN et ano

Property Address: 15 MILLWOOD COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12814 Page: 0310

Tax Account: 178.11-2-3

Full Sale Price: $400,000.00

14546

KRENZER, ANNA to KRENZER, CHRISTOPHER J

Property Address: 2431 SCOTTSVILLE ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12814 Page: 0526

Tax Account: 173.04-1-3.11

Full Sale Price: $1.00

14559

BOPP, SUSAN et al to PICCIRILLI, DAVID et ano

Property Address: 49 GLENN HAVEN, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12814 Page: 0438

Tax Account: 087.15-1-81

Full Sale Price: $265,000.00

NELSON, JULIE to HINETT, KELLY E

Property Address: 2 MEADOW DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12814 Page: 0453

Tax Account: 072.17-1-17

Full Sale Price: $273,500.00

14580

BLACKBURN, ELIZABETH B et ano to BOMBARD, ERIN et ano

Property Address: 783 LAUREN COURT, WEBSTER NY 14580

Liber: 12814 Page: 0260

Tax Account: 094.06-1-43

Full Sale Price: $375,000.00

DOREEN, KRISS et al to ANDREWS, SCOTT et ano

Property Address: 1083 BRIGHT STREAM WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12814 Page: 0533

Tax Account: 064.08-2-60

Full Sale Price: $425,000.00

LANG, WILLIAM W JR to WILSON, CHERYL A et ano

Property Address: 5 CRABTREE CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12814 Page: 0257

Tax Account: 093.20-1-53.206

Full Sale Price: $543,000.00

MOORE, JAMES A to PIGNATO, ALISSA ANNE et ano

Property Address: 1475 FALLEN LEAF TERRACE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12814 Page: 0313

Tax Account: 050.04-4-39

Full Sale Price: $395,117.00

SEMMLER, GORDON E et al to MCCLUR, NATHAN DANIEL

Property Address: 1065-1067 SHOECRAFT ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12814 Page: 0456

Tax Account: 079.19-1-6.21

Full Sale Price: $370,000.00

14586

SINSEBOX, JENNIFER L et ano to SZCZESNIAK, CALI et ano

Property Address: 64 MORIN CIRCLE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12814 Page: 0383

Tax Account: 189.03-5-27

Full Sale Price: $380,000.00

14605

ABRAMSON, BRIAN to MAGILL, GAVIN

Property Address: 72 WELD STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12814 Page: 0412

Tax Account: 106.73-1-2.001

Full Sale Price: $89,900.00

ANVIL HOLDINGS LP to CARTARE LLC

Property Address: 188 5TH STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12814 Page: 0369

Tax Account: 106.52-1-40

Full Sale Price: $55,000.00

14606

FERRARI, LOUIS to CHAMBERS, ANN et ano

Property Address: 25 STEEL STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12814 Page: 0279

Tax Account: 105.61-1-56

Full Sale Price: $41,000.00

SEQUOIA LENDING GROUP LLC to TURNER, DEBBIE FAY

Property Address: 396 MCNAUGHTON STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12814 Page: 0489

Tax Account: 105.40-1-58

Full Sale Price: $80,000.00

US BANK TRUST NA to ALICEA, APRIL et ano

Property Address: 122 WETMORE PARK, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12814 Page: 0536

Tax Account: 105.71-1-75

Full Sale Price: $106,000.00

14607

ASANDROV-BONDY, DENISE et ano to MORTILLARO, JOSEPH

Property Address: 49 CAYUGA STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12814 Page: 0402

Tax Account: 121.73-1-16

Full Sale Price: $190,000.00

14609

KUNZER, HEATHER to PHAROAH PROPERTY HOLDINGS LLC

Property Address: 191 PENNSYLVANIA AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12814 Page: 0522

Tax Account: 106.59-3-28

Full Sale Price: $15,000.00

14610

GEARHART, ANDREW WILLIAM to CHONG-YIK, ANNA et ano

Property Address: 107 CASTLEBAR ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12814 Page: 0365

Tax Account: 122.72-1-70

Full Sale Price: $428,000.00

STAUDERMAN, ELIZABETH to HASKELL, ERICA et ano

Property Address: 1 PARSONS LANE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12814 Page: 0510

Tax Account: 138.05-1-84

Full Sale Price: $659,750.00

14611

IDYK1R LLC to 295 HAWLEY LLC

Property Address: 295 HAWLEY STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12814 Page: 0427

Tax Account: 120.75-2-42

Full Sale Price: $22,000.00

LAKE WALKERS LLC to FRANCO, CARMEN IVETTE

Property Address: 32 ROCKLAND PARK, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12814 Page: 0431

Tax Account: 120.51-4-58.001

Full Sale Price: $87,500.00

14612

DIPASQUALE, ALBERT et ano to KASPER, ALYSSA MARIE et ano

Property Address: 102 TALNUCK DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12814 Page: 0506

Tax Account: 044.02-5-8

Full Sale Price: $500,000.00

FULL HOUSES ROC II LLC to SMITH, JUSTIN E

Property Address: 2791 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12814 Page: 0354

Tax Account: 045.15-6-15

Full Sale Price: $235,000.00

LEIMBERGER, ALAN J to LEIMBERGER, MICHAEL J

Property Address: 70 LEANDER ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12814 Page: 0298

Tax Account: 060.76-2-25

Full Sale Price: $90,000.00

RUBY RED PROPERTIES LLC to BENDER, ASHLEY NICOLE

Property Address: 60-61 GRAND TETON STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12814 Page: 0284

Tax Account: 075.10-7-80

Full Sale Price: $1.00

14615

BRAY, GLENN ROBERT to BOX RENTALS LLC

Property Address: 574-576 FLOWER CITY PARK, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12814 Page: 0415

Tax Account: 090.49-1-26

Full Sale Price: $25,000.00

14616

LYON, JAMES D to ROTH, MELISSA T et al

Property Address: 524 BENNINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12814 Page: 0443

Tax Account: 060.83-2-28

Full Sale Price: $145,000.00

14617

COSTELLO, TIMOTHY M et ano to MARTUCCI, DANIEL J et ano

Property Address: 7 DELTA TERRACE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12814 Page: 0530

Tax Account: 047.66-1-17

Full Sale Price: $325,000.00

HSBC BANK USA NA et ano to NIEMI, PETER et ano

Property Address: 2174 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12814 Page: 0397

Tax Account: 076.16-2-78.113

Full Sale Price: $193,500.00

14618

FERRARI, DANIEL B to FERRARI, DANIEL B et ano

Property Address: 73 ORCHARD DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12814 Page: 0273

Tax Account: 137.14-2-44

Full Sale Price: $1.00

PREMO, EDWARD F II to PREMO, EDWARD F II et ano

Property Address: 107 LAC KINE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12814 Page: 0336

Tax Account: 136.19-2-3.221

Full Sale Price: $150,000.00

WEBER, REBECCA C to SUDNIK, DZMITRY

Property Address: 26 SEMINOLE WAY, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12814 Page: 0421

Tax Account: 137.09-2-79

Full Sale Price: $400,000.00

14620

DILLENBACK, BRANDON K et ano to FRANKLIN, MICHAEL M et ano

Property Address: 192 HOWLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12814 Page: 0405

Tax Account: 136.11-2-11

Full Sale Price: $325,000.00

ROSS, NICOLA L to DELGADO, NATHANIEL J et ano

Property Address: 17 BEAUFORT STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12814 Page: 0339

Tax Account: 121.74-5-39

Full Sale Price: $197,000.00

14621

GELLES, SOLOMON to 381 DURNAN LLC

Property Address: 381 DURNAN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12814 Page: 0393

Tax Account: 091.83-1-8.001

Full Sale Price: $38,000.00

ROBINSON, KENNETH to Wilson, Shemeka

Property Address: 67 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12814 Page: 0540

Tax Account: 106.29-4-51.001

Full Sale Price: $100,000.00

14622

LEENHOUTS, LAURIE A to DELL, CHRISTINA M SMITH et ano

Property Address: 31 SCHNACKEL DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12814 Page: 0263

Tax Account: 077.27-1-26.2

Full Sale Price: $395,000.00

14624

CARANDDO, CAROL A et ano to MCMILLAN, NICOLE M et ano

Property Address: 19 WHEAT HILL, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12814 Page: 0503

Tax Account: 146.11-3-15

Full Sale Price: $275,000.00

COULTER, ANDREA to COULTER, SCOTT T et ano

Property Address: 59 WALBERT DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12814 Page: 0317

Tax Account: 119.20-4-76

Full Sale Price: $226,000.00

FRANCIONE, JAMES P et ano to FRANCIONE, PETER J et ano

Property Address: 35 GOLDEN OAKS WAY, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12814 Page: 0435

Tax Account: 118.80-1-20

Full Sale Price: $1.00

XU, HUIWEN to XU, HUIWEN et ano

Property Address: 18 DORTMUND CIRCLE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12814 Page: 0387

Tax Account: 133.20-1-74

Full Sale Price: $1.00

14626

DIMASSIMO, JAMES D to YOUNG LION DEVEOPMENT LLC

Property Address: 158 COUNTRYSHIRE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12814 Page: 0361

Tax Account: 073.19-3-32

Full Sale Price: $155,000.00

GRIFFITH, JENNIFER to VOYTYNSKA, OLESYA et ano

Property Address: 194 RED HICKORY DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12814 Page: 0276

Tax Account: 089.10-5-51

Full Sale Price: $425,000.00

PULVINO, ALICE A et ano to BROWN, JODI L et ano

Property Address: 1190 WEILAND ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12814 Page: 0390

Tax Account: 089.10-2-21

Full Sale Price: $227,500.00

SOLONICHNYY, DMITRIY to MOSHKOVSKIY, ALEKSANDR et ano

Property Address: 9 WICKERBERRY LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12814 Page: 0301

Tax Account: 059.03-13-3

Full Sale Price: $375,000.00