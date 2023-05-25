Monroe County, NY judgments recorded April 19, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 19, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
MOSELY, MARQUEZ
101 ROXBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $3,459.73
NORMAND, DANIEL
101 JACKSON ROAD EXT, PENFIELD NY 14526
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: JACQUELINE TIERNEY ESQ
Amount: $8,770.29
PERTUZ, WAYNE et ano
6250 NORTHWEST 27TH WAY, FORT LAUDERDALE FL 33309
Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC
Attorney: LAW OFFICE OF JASON GANK PLLC
Amount: $64,490.37
ROBERTS, LASEAN
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: JORGE VITUREIRA ESQ
Amount: $878.81
ROBINSON-BLUE, KEITH E. SR.
191 KISLINGBURY STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: TREVETT CRISTO ESQ
Amount: $1,737.36
ROGERS, LOUIS
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Attorney: ELIZABETH CLARKE ESQ
Amount: $2,473.64
THARPE, JASMINE
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount: $6,571.24
WILLIAMS, DEMETRIUS J
268 HAMILTON STREET APT 2, ROCHESTER NY 14620
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: ADAM HUGHES ESQ
Amount: $2,020.89
JUDGMENT SATISFIED
DESOTO, PRISCILLA
Favor: STATE OF NEW YORK
FALZOLARE, KATHLEEN et ano
Favor: BROOKSIDE TOWNHOMES
KOLP, CAROLINE L
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
LOPEZ, SANTOS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MACK, JEREMY D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MACK, JEREMY D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCKENZIE, ANDRE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MIRANDA, EUGENIA et al
Favor: AQUINAS INSTITUTE OF ROCHESTER
PERKINS, CEDRIC J
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
TISDALE, MARY
Favor: MIDLAND MANAGEMENT LLC
TORRES, CAESAR I
Favor: UNIFUND CCR LLC
WHITE, JIMMY A JR
Favor: NEW CITY FUNDING CORP
ZOK, KAREN L
Favor: PINNACLE CREDIT SERVICES LLC
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
1840 RESTAURANT LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ABDULLE, MAYOW O
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ALEXANDER, ASHIA B
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ALLEN, MICHAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ANDREWS, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARKLEY, LESLIE J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARKLEY, LESLIE J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARKLEY, LESLIE J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARKLEY, LESLIE J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARKLEY, LESLIE J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARKLEY, LESLIE J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARKLEY, LESLIE J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARKLEY, LESLIE J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARKLEY, LESLIE J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARKLEY, LESLIE J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BONET, JULIO A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
BOOHER, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BRANCH, BENJAMIN J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BUTLER, ANTHONY M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
CAMPBELL, CARL JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CASSIDY, RONALD J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
CONFER, BRIAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COOPER, JACAR T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
COOPER, JACAR T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
CORONA, PETER A III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRUZ, EDGAR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CUMMINGS, DEJIANNA D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
DAVIDSON, RASHEEM
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DAVIS, JEFFREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DEJESUS, ALBIZU RENE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DELGADO, CHELSEA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DIGGINS, JONATHON J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DOWNS, DAVID
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DOWNS, DAVID
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ELLINGTON, CLAYTON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FAROMOJU, OLAOLU O
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
FIGUEROA, VANESSA Y
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
FITTS, NAIEM
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FREEMAN, WILLIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FREEMAN, WILLIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FREEMAN, WILLIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GILBERT, CHAUNSEY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GILBERT, CHAUNSEY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREEN, TYCORI S
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREEN, TYCORI S
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAMILTON, GUS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CHASTEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CHASTEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CHASTEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HENDRICKSON, MICHAEL W
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HILL, GEOFFREY A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
HOLMES, BRENDON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HOLMES, BRENDON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HOLMES, BRENDON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HOLMES, BRENDON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HOLMES, BRENDON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HORTON, AYISHA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JIMENEZ, SHEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, JUSTIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, RICHIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JONES, RICHARD L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDSON, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDSON, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDSON, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUST CHICKEN AND SMOOTHIES LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
KEITT, TYRONE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KHOUNLIVONG, SIOHUI et ano
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
LAWRENCE, ROBBIANNA S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
LEISURE ENTERTAINMENT CORP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
LIPSON, DANIEL A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOCKE, SCOTT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
NATIONAL HERITAGE ACADEMIES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
NUGENT, LATEISHA R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
PETROLEUM SERVICES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
PITTSFORD TAICHITEA INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
PROJECT LEAN NATION INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
REYES, AMELIA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY