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Monroe County, NY judgments recorded April 19, 2023

By: Daily Record Staff May 25, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded April 19, 2023

JUDGMENT, SUPREME COURT

MOSELY, MARQUEZ

101 ROXBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: MARK H STEIN ESQ

Amount: $3,459.73

NORMAND, DANIEL

101 JACKSON ROAD EXT, PENFIELD NY 14526

Favor: BANK OF AMERICA N.A.

Attorney: JACQUELINE TIERNEY ESQ

Amount: $8,770.29

PERTUZ, WAYNE et ano

6250 NORTHWEST 27TH WAY, FORT LAUDERDALE FL 33309

Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC

Attorney: LAW OFFICE OF JASON GANK PLLC

Amount: $64,490.37

ROBERTS, LASEAN

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: JORGE VITUREIRA ESQ

Amount: $878.81

ROBINSON-BLUE, KEITH E. SR.

191 KISLINGBURY STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: MARINER FINANCE LLC

Attorney: TREVETT CRISTO ESQ

Amount: $1,737.36

ROGERS, LOUIS

Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK

Attorney: ELIZABETH CLARKE ESQ

Amount: $2,473.64

THARPE, JASMINE

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP

Amount: $6,571.24

WILLIAMS, DEMETRIUS J

268 HAMILTON STREET APT 2, ROCHESTER NY 14620

Favor: CAPITAL ONE N.A.

Attorney: ADAM HUGHES ESQ

Amount: $2,020.89

JUDGMENT SATISFIED

DESOTO, PRISCILLA

Favor: STATE OF NEW YORK

FALZOLARE, KATHLEEN et ano

Favor: BROOKSIDE TOWNHOMES

KOLP, CAROLINE L

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

LOPEZ, SANTOS

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MACK, JEREMY D

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MACK, JEREMY D

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MCKENZIE, ANDRE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MIRANDA, EUGENIA et al

Favor: AQUINAS INSTITUTE OF ROCHESTER

PERKINS, CEDRIC J

Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA

TISDALE, MARY

Favor: MIDLAND MANAGEMENT LLC

TORRES, CAESAR I

Favor: UNIFUND CCR LLC

WHITE, JIMMY A JR

Favor: NEW CITY FUNDING CORP

ZOK, KAREN L

Favor: PINNACLE CREDIT SERVICES LLC

JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT

1840 RESTAURANT LLC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

ABDULLE, MAYOW O

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

ALEXANDER, ASHIA B

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

ALLEN, MICHAEL

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

ANDREWS, JAMES

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BARKLEY, LESLIE J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BARKLEY, LESLIE J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BARKLEY, LESLIE J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BARKLEY, LESLIE J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BARKLEY, LESLIE J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BARKLEY, LESLIE J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BARKLEY, LESLIE J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BARKLEY, LESLIE J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BARKLEY, LESLIE J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BARKLEY, LESLIE J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BONET, JULIO A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

BOOHER, JASON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BRANCH, BENJAMIN J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BUTLER, ANTHONY M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

CAMPBELL, CARL JR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CASSIDY, RONALD J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

CONFER, BRIAN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

COOPER, JACAR T

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

COOPER, JACAR T

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

CORONA, PETER A III

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CRUZ, EDGAR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CUMMINGS, DEJIANNA D

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

DAVIDSON, RASHEEM

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DAVIS, JEFFREY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DEJESUS, ALBIZU RENE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DELGADO, CHELSEA

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DIGGINS, JONATHON J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DOWNS, DAVID

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DOWNS, DAVID

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

ELLINGTON, CLAYTON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

FAROMOJU, OLAOLU O

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

FIGUEROA, VANESSA Y

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

FITTS, NAIEM

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

FREEMAN, WILLIE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

FREEMAN, WILLIE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

FREEMAN, WILLIE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GILBERT, CHAUNSEY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GILBERT, CHAUNSEY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GREEN, TYCORI S

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GREEN, TYCORI S

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HAMILTON, GUS

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HAWKINS, CHASTEN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HAWKINS, CHASTEN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HAWKINS, CHASTEN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HENDRICKSON, MICHAEL W

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HILL, GEOFFREY A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

HOLMES, BRENDON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HOLMES, BRENDON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HOLMES, BRENDON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HOLMES, BRENDON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HOLMES, BRENDON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HORTON, AYISHA

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JIMENEZ, SHEN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JOHNSON, JUSTIN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JOHNSON, RICHIE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JONES, RICHARD L

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JUDSON, ROBERT

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JUDSON, ROBERT

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JUDSON, ROBERT

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JUST CHICKEN AND SMOOTHIES LLC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

KEITT, TYRONE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

KHOUNLIVONG, SIOHUI et ano

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

LAWRENCE, ROBBIANNA S

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

LEISURE ENTERTAINMENT CORP

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

LIPSON, DANIEL A

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

LOCKE, SCOTT

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

NATIONAL HERITAGE ACADEMIES INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

NUGENT, LATEISHA R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

PETROLEUM SERVICES INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

PITTSFORD TAICHITEA INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

PROJECT LEAN NATION INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

REYES, AMELIA M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY


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