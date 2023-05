Monroe County, NY deeds recorded May 17, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 17, 2023 40

14420

USA/VET to FINE LINE PROPERTIES LLC

Property Address: 152 LYMAN STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12815 Page: 0326

Tax Account: 069.09-5-22

Full Sale Price: $112,500.00

14445

MANGAN, MATTHEW G to LOVEYS, VIOLET P et ano

Property Address: 130 WEST HICKORY STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12815 Page: 0435

Tax Account: 151.36-1-35

Full Sale Price: $230,000.00

14450

DAVID, ANGELA C to JONES, GAYLE

Property Address: 12 DEARFIELD COURT, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12815 Page: 0333

Tax Account: 154.03-2-6

Full Sale Price: $301,500.00

MILLER, DEBORAH B et ano to STINSON, CLAIRE

Property Address: 33 WOODCLIFF TERRACE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12815 Page: 0408

Tax Account: 193.02-4-26

Full Sale Price: $475,000.00

TUCCIARONE, ROSE R et ano to TUCCIARONE, FRANK J

Property Address: 20 LISAND DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12815 Page: 0398

Tax Account: 152.19-4-46

Full Sale Price: $1.00

14464

MANK, LINDA to MANK, MATTHEW C

Property Address: 307 DRAKE ROAD, HAMLIN NY 14464

Liber: 12815 Page: 0529

Tax Account: 020.02-3-7.112

Full Sale Price: $1.00

14467

RNG HOSPITALITY CORPORATION to PSM ROCHESTER LLC

Property Address: 905 LEHIGH STATION ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12815 Page: 0495

Tax Account: 175.03-1-55

Full Sale Price: $3,225,000.00

14468

ARMSTRONG, RICHARD E to ARMSTRONG, JOANN

Property Address: 78 HOGAN POINT ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12815 Page: 0415

Tax Account: 025.02-1-8

Full Sale Price: $1.00

HOFSCHNEIDER, KAREN A et al to HOFSCHNEIDER, JOSEPH F II et al

Property Address: 5695 WEST WAUTOMA BEACH ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12815 Page: 0299

Tax Account: 008.16-1-28.2

Full Sale Price: $0.00

14526

CASEY, JEAN G to KRENZER, BARBARA et ano

Property Address: 123 TIMBERBROOK LANE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12815 Page: 0438

Tax Account: 124.11-2-37

Full Sale Price: $1.00

INDIANO, THOMAS A et ano to LEYDEN, TIFFANI L

Property Address: 4 GLEN VALLEY DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12815 Page: 0311

Tax Account: 094.17-1-23

Full Sale Price: $1.00

LAKE-DUBOWYK, VIRGINIA A to 55 HILLSIDE ROAD LLC

Property Address: 55 HILLSIDE STREET, PENFIELD NY 14526

Liber: 12815 Page: 0483

Tax Account: 139.11-2-56

Full Sale Price: $185,000.00

LEAVY, JON to ATANTIC CREST LLC

Property Address: 3308-3310 ATLANTIC AVENUE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12815 Page: 0293

Tax Account: 110.03-1-19.21

Full Sale Price: $1.00

14534

Taylor, Carolyn to TAYLOR, KATHY

Property Address: 147 CLEARVIEW DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12815 Page: 0426

Tax Account: 176.08-1-24

Full Sale Price: $1.00

14580

NVR INC et ano to VALENZUELA, MARIANNE TUGADO

Property Address: 421 ALYSSA WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12815 Page: 0272

Tax Account: 050.04-10-33

Full Sale Price: $452,715.00

SPEZIO, NICHOLAS to MORROW, NAEEMA et ano

Property Address: 852 LINDSEY CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12815 Page: 0469

Tax Account: 064.13-2-17

Full Sale Price: $1.00

14605

ALAM, ADNAN to EXTRAORDINARY ENTERPRISES LLC

Property Address: 76 WOODWARD STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12815 Page: 0535

Tax Account: 106.65-2-46

Full Sale Price: $45,000.00

14606

HOOK, RANDALL et ano to LEON, ADAMS FIGUEROA

Property Address: 270 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12815 Page: 0432

Tax Account: 105.50-2-56

Full Sale Price: $65,000.00

HOUSE OF DBREW, LLC to CIMINO, CHERYL et ano

Property Address: 139 POOL STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12815 Page: 0542

Tax Account: 105.71-2-8

Full Sale Price: $45,000.00

14608

LANGDON, HILLARY M et ano to MILAZZO, JOHN A

Property Address: 30 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12815 Page: 0476

Tax Account: 121.46-1-34.004

Full Sale Price: $255,000.00

SFR3-040 LLC to KUSSE, COREY

Property Address: 83 BARTLETT STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12815 Page: 0545

Tax Account: 120.68-2-44

Full Sale Price: $140,000.00

14609

CUYLER, GEORGIA M et ano to CUYLER, GEORGIA M et al

Property Address: 467-471 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12815 Page: 0419

Tax Account: 106.52-2-7

Full Sale Price: $1.00

14611

HYLTON, ANNETTE to BUCHANAN-GREEN, ALBERT et ano

Property Address: 88 LOZIER STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12815 Page: 0461

Tax Account: 120.48-3-36

Full Sale Price: $172,500.00

MORGANJ LLC to KULUSICH, MICHAEL JASON et ano

Property Address: 215 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12815 Page: 0322

Tax Account: 120.33-2-17

Full Sale Price: $80,000.00

14612

SARKIS, HENRY W to SABA, SIHAM et ano

Property Address: 539 SHORECLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12815 Page: 0282

Tax Account: 046.10-3-1

Full Sale Price: $1.00

14613

RIPERT, CLAUDINE M to SARKIS, TANIOS

Property Address: 535 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12815 Page: 0472

Tax Account: 090.49-2-5

Full Sale Price: $100,000.00

SAVIENGVONG, SOURIYA et ano to ROCHESTER REFUGEE RESETTLEMENT SERVICES INC

Property Address: 53 LINNET STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12815 Page: 0422

Tax Account: 105.25-1-21

Full Sale Price: $57,700.00

14615

BEASLEY, PAYTON J to BEASLEY, BLAIR F et ano

Property Address: 85 CORONA ROAD, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12815 Page: 0441

Tax Account: 074.20-4-11

Full Sale Price: $1.00

DANGLER, GREGORY A et al to POMPILI, ELI M et ano

Property Address: 40 AYERS STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12815 Page: 0370

Tax Account: 075.17-5-35

Full Sale Price: $147,000.00

14616

CALVALCANTE, DONALD to PABIS, BRENDAN MICHAEL

Property Address: 45 STONECLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12815 Page: 0511

Tax Account: 060.59-2-38

Full Sale Price: $190,000.00

14620

MARTINEZ, BETTY et al to HOBBS, PEGGY D et al

Property Address: 54 BEAUFORT STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12815 Page: 0305

Tax Account: 121.82-2-10

Full Sale Price: $1.00

MCPHERSON, VALERIE H to BONN, SALLY BITTNER et ano

Property Address: 319-321 CROSMNAN TERRACE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12815 Page: 0296

Tax Account: 121.83-1-60

Full Sale Price: $1.00

14621

HOUSE RC LLC to HOUSE SY 3 LLC

Property Address: 203 WEAVER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12815 Page: 0514

Tax Account: 091.72-4-9

Full Sale Price: $1.00

VAZQUEZ, JORGE to KELLY, REBECCA et ano

Property Address: 40 ZYGMENT STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12815 Page: 0358

Tax Account: 091.57-1-29

Full Sale Price: $130,000.00

14622

EISENMAN, VERA to FLOUR CITY REAL ESTATE LLC

Property Address: 96 WALZFORD ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12815 Page: 0526

Tax Account: 077.14-3-28

Full Sale Price: $130,000.00

FERRERI, MICHAEL A et ano to FERRERI, MICHELLE T et al

Property Address: 288 LAKE BEEZE PARK, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12815 Page: 0285

Tax Account: 077.07-4-39.1

Full Sale Price: $1.00

14623

ITTERMAN, MICHAEL to ITTERMAN, JACQUELINE M

Property Address: 220 HOLLYBROOK ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12815 Page: 0330

Tax Account: 162.15-3-56

Full Sale Price: $2.00

MAINALI, CHUDA M et ano to SINGH, RAJWINDER

Property Address: 95 GALWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12815 Page: 0290

Tax Account: 175.10-4-31

Full Sale Price: $375,000.00

14624

LAPOINTE, JERRY JO to MARTI, DENISE

Property Address: 48 BRAMBLEWOOD LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12815 Page: 0492

Tax Account: 104.17-5-50

Full Sale Price: $145,200.00

14626

ALGARIN, JAVIER to GONZALEZ, AWILDA

Property Address: 172 MASON AVENUE, GREECE NY 14626

Liber: 12815 Page: 0444

Tax Account: 074.13-2-25

Full Sale Price: $130,000.00