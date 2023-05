Monroe County, NY deeds recorded May 18, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 18, 2023 46

EJ DEL MONTE CORP to SAI GLOBAL INVESTMENTS LLC

Property Address:

Liber: 12816 Page: 0198

Tax Account:

Full Sale Price: $8,500,000.00

HUGGLER, KATE et ano to GHUGGLER, KATE et ano

Property Address: 81 WEST HIGH TERRACE, ROCHESTER NY

Liber: 12816 Page: 0064

Tax Account: 135.26-1-13

Full Sale Price: $1.00

MCDONALD, DEBBIE et ano to MCDONALD, GORDON

Property Address: 195-197 HOLLENBECK STREET, ROCHESTER NY

Liber: 12815 Page: 0617

Tax Account: 091.78-1-9

Full Sale Price: $16,700.00

14420

CLEMENT, JUDY A to CLEMENT, JUDY A et ano

Property Address: 4932 REDMAN ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12816 Page: 0111

Tax Account: 083.01-2-7

Full Sale Price: $1.00

KIBA, DEBORAH et ano to KIBA, DEBORAH

Property Address: 8354 RIDGE ROAD WEST, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12815 Page: 0661

Tax Account: 0541-1-6.11

Full Sale Price: $0.00

MASIELLO, ANTHONY D to SHORT, BRETT W

Property Address: 0 GILMORE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12816 Page: 0171

Tax Account: 054.02-1-1.12

Full Sale Price: $300,000.00

14428

CARR, WILLIAM G et ano to MINNI, DONALD R et ano

Property Address: 1350 ATTRIDE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12815 Page: 0632

Tax Account: 157.03-1-5.1

Full Sale Price: $245,000.00

14445

SHAH, LALIT R to GLASS ELEGANCE, LLC

Property Address: 163 WEST COMMERCIAL STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12815 Page: 0557

Tax Account: 139.77-2-33

Full Sale Price: $65,000.00

14450

AMDUR-CLARK, MICAH et ano to MOHR, LAURA E et ano

Property Address: 54 ENWRIGHT DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12816 Page: 0105

Tax Account: 154.13-1-28

Full Sale Price: $400,000.00

TRICARICO, ELIZABETH A to SCHUMANN, DEBORAH S

Property Address: 10 GEORGETOWN LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12815 Page: 0653

Tax Account: 166.17-3-36

Full Sale Price: $265,500.00

WELSH, CASEY V et ano to RONEY, BRIDGET C et ano

Property Address: 34 OLD COUNTRY LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12816 Page: 0061

Tax Account: 139.20-1-45

Full Sale Price: $460,000.00

14468

SAHUKAR, MARIA et ano to BROUSSARD, BRITTANY

Property Address: 1514 LAWRENCE ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12816 Page: 0131

Tax Account: 029.04-1-8.1

Full Sale Price: $400,500.00

14526

CITIZENS BANK NA to FEDELE, MICHAEL

Property Address: 179 NEW WICKHAM DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12816 Page: 0021

Tax Account: 140.09-1-2./50

Full Sale Price: $143,000.00

HUGGLER, KATE et ano to HUGGLER, KATE et ano

Property Address: 11 SQUIRE CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12816 Page: 0052

Tax Account: 121.11-2-49

Full Sale Price: $1.00

NUDD, DIANE et ano to DIANE AND GUY NUDD IRREVOCABLE TRUST DATED MAY 1 2023 et ano

Property Address: 27 SHADY ROCK ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12816 Page: 0108

Tax Account: 109.17-1-33

Full Sale Price: $1.00

14534

JOHN, SUSAN to RAMOS, LISSETTE BONILLA et ano

Property Address: 17 TEN EYKE CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12815 Page: 0629

Tax Account: 164.18-1-30

Full Sale Price: $355,000.00

LAGOYDA, VERA to PIERCE, YVONNE G

Property Address: 85 CREEK RIDGE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12816 Page: 0032

Tax Account: 164.27-1-12.255

Full Sale Price: $440,000.00

14580

DENDI, RANJITH to MORADELL, NURIA CORTES

Property Address: 637 YARDLEY COURT, WEBSTER NY 14580

Liber: 12816 Page: 0164

Tax Account: 065.01-2-59.1

Full Sale Price: $462,500.00

MONTESANO, GEORGE R to MONTESANO, MICHAEL D

Property Address: 69 WINDFIELD LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12816 Page: 0012

Tax Account: 079.16-1-84

Full Sale Price: $1.00

NAPOLI, DIANE et ano to NAPOLI, ANTHONY S

Property Address: 950 GRISTMILL RIDGE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12816 Page: 0114

Tax Account: 094.07-2-23

Full Sale Price: $1.00

TRAKOSIS, VASILIOS to HAINES-TRAKOSIS, DARLA M et ano

Property Address: 657 KAYLEIGH DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12815 Page: 0610

Tax Account: 079.09-3-45

Full Sale Price: $1.00

14586

SROZENSKI, MARY G to SROZENSKI, BRIAN N et ano

Property Address: 5 SPARROW DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12815 Page: 0554

Tax Account: 187.60-1-40

Full Sale Price: $1.00

14606

DRUMGOOLE, PARRISH to TAHVION, TURNER

Property Address: 541- 54.5 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12816 Page: 0001

Tax Account: 105.65-2-2

Full Sale Price: $1.00

14609

ABRAMS, FELICIA A to ABRAMS, CHACORA M et al

Property Address: 435 CASCADE PLACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12816 Page: 0037

Tax Account: 092.10-1-37

Full Sale Price: $1.00

CUTAIA, SALVATORE to DMK ENDEAVORS PROPERTIES VII LLC

Property Address: 911 ATLANTIC AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12816 Page: 0120

Tax Account: 122.24-2-49

Full Sale Price: $190,000.00

DENNIS, KAYDEE YVETTE et ano to FEIST, ISAAC AARON et ano

Property Address: 167 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12816 Page: 0045

Tax Account: 107.70-1-44

Full Sale Price: $130,000.00

MAPP, JOSEPH CHRISTOPHER to 2023 HILLCREST LLC

Property Address: 203 HILLCREST STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12815 Page: 0640

Tax Account: 092.61-1-46

Full Sale Price: $1.00

MCDONALD, DEBBIE et ano to MCDONALD, GORDON

Property Address: 164 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12815 Page: 0621

Tax Account: 107.53-3-44

Full Sale Price: $16,600.00

MCDONALD, DEBBIE et ano to MCDONALD, GORDON

Property Address: 131 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12815 Page: 0625

Tax Account: 107.61-2-5

Full Sale Price: $16,700.00

14611

PDQ 9604 TOPS, LLC to RSS WFCM2016-C32-NY P9T, LLC

Property Address: 450-500 WEST AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12815 Page: 0656

Tax Account: 120.40-1-2.003

Full Sale Price: $4,609,768.76

14613

FURBERT, PATRICK M et ano to ANDREW & MURRAY REAL ESTATE LLC

Property Address: 315 LEXINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12815 Page: 0695

Tax Account: 105.26-2-9

Full Sale Price: $1.00

14615

MARAFIOTI, PATRICK JOSEPH to GENNARINO, BENJAMIN J

Property Address: 662 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12816 Page: 0128

Tax Account: 090.40-2-92

Full Sale Price: $125,000.00

14616

LSF9 MASTER PARTICIPATION TRUST et ano to SHINING PLATINUM REALTY LLC

Property Address: 222 MORROW DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12815 Page: 0613

Tax Account: 046.19-15-26

Full Sale Price: $192,000.00

14617

BULTER, KENNETH to KIMBLER, DANIEL L et ano

Property Address: 215 WILDMERE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12816 Page: 0142

Tax Account: 061.15-2-27

Full Sale Price: $400,000.00

CARTAGENA, KRISTEN C to CARTAGENA, HECTOR

Property Address: 101 COLEBROOK DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12816 Page: 0009

Tax Account: 061.11-2-2

Full Sale Price: $1.00

DAVIS, KATHARIN R to SEELEY, DAVID A et ano

Property Address: 39 CARRIAGE LANE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12816 Page: 0139

Tax Account: 076.05-1-19

Full Sale Price: $355,000.00

14619

HICKORY CAPITAL PARTNERS LLC to REVIVE REALTY LLC

Property Address: 951 ARNETT BLVD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12816 Page: 0094

Tax Account: 120.70-1-49

Full Sale Price: $87,000.00

14620

HESSONG, NICOL to CHEN, ETHAN

Property Address: 1701 SOUTH AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12816 Page: 0168

Tax Account: 136.54-2-26

Full Sale Price: $235,000.00

ROC PROPERTY GROUP LLC et al to RUSSELL MANAGEMENT LLC et al

Property Address: 372 BENTON STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12816 Page: 0149

Tax Account: 121.74-5-61

Full Sale Price: $641,800.00

14622

CHORNEY, CORRINE V to ENTELL VENTURES LLC

Property Address: 1607 TITUS AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12816 Page: 0067

Tax Account: 077.13-3-1.3

Full Sale Price: $25,000.00

14623

JAYNES RIVERVIEW LLC to GOLDBERG, LAUREN

Property Address: 58 GOLDEN ROAD LANE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12816 Page: 0161

Tax Account: 161.18-1-85

Full Sale Price: $197,000.00

14624

GONYO, TIMOTHY J to GONYO, AMY et al

Property Address: 8 JANICE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12816 Page: 0077

Tax Account: 146.11-2-79

Full Sale Price: $1.00

KENYON, NATHANIEL J et ano to COHEN, AYA et ano

Property Address: 754 MARSHALL ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12816 Page: 0135

Tax Account: 154.17-3-95

Full Sale Price: $200,000.00

KING, KARRIE B to PACKARD, JOEL JR

Property Address: 688 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12815 Page: 0665

Tax Account: 119.11-1-52

Full Sale Price: $116,000.00

14625

GOSSIN, JANE SUSAN et ano to KYPENA, MARGARET R et al

Property Address: 1518 CREEK STREET, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12816 Page: 0028

Tax Account: 108.11-2-44

Full Sale Price: $1.00

14626

HORIZON RESIDENTIAL LLC to PHILLIPS, CHARLOTTE et ano

Property Address: 171 MILL RUN DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12816 Page: 0016

Tax Account: 059.03-10-36

Full Sale Price: $245,000.00