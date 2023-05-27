Monroe County, NY judgments recorded April 19-21, 24-25, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 19, 2023
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
RICHARDSON, ANUSHKA D BYRD
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
SCHNEEBERGER, DANIEL S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
SERAFINE, ANTHONY V
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
STODDART AGENCY INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
THOMAS, BRYCE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
THOMAS, BRYCE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
VEGA, WILFREDO RODRIGUEZ
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
VIA AUTO SERVICES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
WALTON-CARTER, A J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
WARREN, DEVON J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
YOUNG, MAIYA A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
MCGOWAN, PRINUS M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCGOWAN, PRINUS M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
ARSHAD, MUHAMMAD U
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BAKER, CHARLES H
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BROCKMAN TREE & LAWN CARE LLC
Favor: COMMISSIONER OF THE STATE INSURANCE FUND
Amount:
BROWN, WILLIE V
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CARRASQUILLO, ANTHONY L et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
COTTON, TERESA E et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
DENTON, JEREMY M
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
DEVITO, STEPHEN W et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
FLOURNOY, KYLE E
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Attorney: FORSTER & GARBUS
Amount:
GERMANO, JENNA
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
GILBERT, JAQUAM et ano
Favor: PEOPLE OF STATE OF NEW YORK
Amount:
HARRIS, TIMOTHY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JACQUE, DARRYL et al
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
KISH, DUSTIN WILLIAM
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
KLAPP, MITCHELL L
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LANE, RAKEEM
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MADDEN, KEITH
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MITCHELL, DAIJAH E
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MORGAN, THOMAS E
Favor: BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount:
MURPHY, ERIN E
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MURRAY, MUSINAH I
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
OLMEDA, CHRISTOPHER
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
OWENS, PHILLIP
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RIVERA, MARGARITA M
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Attorney: COHEN & SLAMOWITZ LLP
Amount:
SANDERS, ELTON JR et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SCHOONMAKER, KYLE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
STMARTHE, CANDACE et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN CRANE LLP
Amount:
WALKER, ZORA S
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WEBB, SAVERIA et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
BESS, PAULETTE P
485 CARTER STREET APT 2, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,726.00
BESS, PAULETTE P
485 CARTER STREET APT 2, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,201.00
BLACK, DAIAJANI L
52 SKYLANE DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
CEPERORODRIGUEZ, YOELVIS
84 LAKE VISATA COURT A3, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
COSTELLO, NICHOLAS S
185 MT HOPE AVENUE 518, ROCHESTER NY 14620
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,126.00
DARRISAW, DANIEL L
803 MEIGS STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $701.00
GLOVER, BRANDON M
69 ANTHONY STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $700.00
GRANVILLE, JOHNNY I
414 MAGNOLIA STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $475.00
IRVIN, NATHANIEL M
191 HOLLENBECK STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $238.00
JOHNSON, ALFONZO
1361 LAKE AVENUE 120, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
LANE, SHARITA M
120 CHARLOTTE STREET APT 102, ROCHESTER NY 14607
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
MARRERO, MELANIE C
530 GENESEE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $500.00
MCFADDEN, JAIVON N
52 AUSTIN STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $580.00
MONTERO, ORLANDO
29 HILLCREST STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $688.00
PHELPS, GEORGIA K
100 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $526.00
RIVERA, JASON N JR
784 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $926.00
SCHWALM, RONNIE P
642 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
SHAVERS, DONSHAE T
107 LINDEN TREE LANE 3, WEBSTER NY 14580
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,576.00
STARKS, JEREMIAH M
2505 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
STATEN, JOSHUA L
919 SOUTH CLINTON 110, ROCHESTER NY 14620
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $616.67
STROZIER, ANTWUAN J
165 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
WALTON, YVONNE M
2477 CALLOW AVENUE APT 1B, BALTIMORE MD 21217
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
FLEMING, SEAN T et ano
1162 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $4,629.87
JEANTY, ROGER et ano
591 FLOWER CITY PARK APT 1, ROCHESTER NY 14615
Favor: YOKAJTY, JOSEPH
Amount: $1,520.00
Judgments
Recorded April 20, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
360 INMEDIATE CARE LLC et al
9305 SOUTH MADISON STREET BURR RIDGE, WILLOWBROOK IL 60527
Favor: ACE FUNDING SOURCE LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $60,220.00
5117 CALUMET AVE INC DBA TONY’S FOOD et ano
5117 CALUMET AVENUE, HAMMOND IN 46320
Favor: PROVENTURE CAPITAL LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $4,122.60
8500 BYRON LLC et al
5830 SW 73RD STREET, MIAMI FL 33134
Favor: SWIFT FUNDING SOURCE INC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $100,548.00
ALI, DANIEL LASHON
96 WAKEFIELD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $5,520.76
BOSTICK, VERNON L SR
664 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: GITLIN, ROBERT B ESQ
Amount: $3,256.47
BURK INSURANCE GROUP LLC
1910 SOUTHWEST HUNTERS CLUB WAY, PALM CITY FL 34990
Favor: PAYCHEX INC.
Attorney: BOPP, CLAIRE G ESQ
Amount: $13,280.21
CENLA LAND DEVELOPMENT LLC et al
Favor: SWIFT FUNDING SOURCE INC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $77,481.22
CHARLESTIN, JONATHAN et al
225 LORDSHIP BOULEVARD APARTMENT 5K, STRATFORD CT 06615
Favor: KODIAK FUNDING LLC
Attorney: LAW OFFICE OF JASON GANG PLLC
Amount: $31,505.04
COASTAL INSURANCE GROUP LLC
1165 22ND STREET, VERO BEACH FL 32960
Favor: PAYCHEX INC.
Attorney: BOPP, CLAIRE G ESQ
Amount: $16,769.54
DBA DWEI et al
477 TOMS RIVER ROAD, JACKSON NJ 08527
Favor: LEGEND FUNDING
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $42,112.81
DELIBERT, CHRISTINE
775 COLBY STREET, SPENCERPORT NY 14559
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.
Attorney: AHMED, URVA S ESQ
Amount: $1,424.70
DINORMA, MICHAEL A
1027 PAUL ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $6,665.81
DK’S CAFE & GRILL LLC et al
8317 FRONT BEACH ROAD SUITE 37L, PANAMA CITY BEACH FL 32407
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: BOUSKILA, ARIEL ESQ
Amount: $66,031.80
HENDERSON, COLE
43 AURORA STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER APARTMENT MANAGEMENT LLC
Attorney: STEPHEN J LAPP ESQ
Amount: $7,771.29
HOEGER, JOHN et ano
11 WILD BERRY LANE, PITTSFORD NY 14534
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Attorney: MIGLIACCIO, ANTHONY J JR ESQ
Amount: $36,012.85
HOPE TREATMENT SERVICES et ano
634 KILANI AVENUE, WAHIAWA HI 96786
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: BOUSKILA, ARIEL ESQ
Amount: $40,554.74
INGOGLIA, CHARLES J
909 WESTAGE AT THE HBR, ROCHESTER NY 14617
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MIRANDA L JAKUBEC ESQ
Amount: $15,620.53
JKT LLC et al
D/B/A JKT 1471 LITTLE SWEDEN ROAD, HEBER CITY UT 84032
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: BOUSKILA, ARIEL ESQ
Amount: $39,103.60
KENNEDY, SUZANNE A
71 GRECIAN PARKWAY, GREECE NY 14626
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF DEPARTMENT STORES NATIONAL BANK
Attorney: OWSIANY, GRZEGORZ ESQ
Amount: $3,078.47
KING, MICHAEL C
19 RONALD CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: TIERNEY, JACQUELINE
Amount: $9,340.25
LANDON, MATTHEW et ano
136 CLINTWOOD COURT APARTMENT G, ROCHESTER NY 14620
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Attorney: MAIDA, STEPHANIE ESQ
Amount: $4,615.06
LEHR, DONNA L
173 WAKEFIELD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $10,132.43
LION INSURANCE GROUP LLC
1165 22ND STREET, VERO BEACH FL 32960
Favor: PAYCHEX INC.
Attorney: BOPP, CLAIRE G ESQ
Amount: $13,442.76
POULIN, STEPHEN R
176 NORTH WATER STREET APARTMENT 501, ROCHESTER NY 14604
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: FLORIO, MICHAEL J ESQ
Amount: $1,548.20
QUINN, NIJA D
316 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $13,975.36
RIOS, JORGE JR
112 AMBROSE STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ARROYO, JORLIN et ano
Amount: $2,451.88
RIOS, JORGE JR
112 AMBROSE STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ARROYO, JORLIN et ano
Amount: $4,425.04
ROBINSON, SHIRLEY
91 EVERGREEN STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: FLORIO, MICHAEL J ESQ
Amount: $864.22
SHEPARD, LILLIE MAE
27 IROQUOIS STREET LOWER, ROCHESTER NY 14609
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $4,243.15
SHOWALTER, HUGH BROCK et ano
13789 CRAZY HORSE DRIVE, ROGERS AR 72756
Favor: PARKSIDE FUNDING GROUP LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $24,498.83
ULICI, IMRE
1032 BEAVER CREEK DRIVE, WEBSTER NY 14580
Favor: ALTRA RENTAL & SUPPLY INC.
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $2,611.44
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
RIVERA, ANGEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROSARIO, GAMALIETT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SANDERS, TYRONE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SANDERS, TYRONE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SILER, WILLIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SINGLETARY, ASHBY J JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SPIKES, ANTONIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SPIKES, ANTONIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STALLWORTH, STEVEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEVENS, RANDELL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEWART, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEWART, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEWART, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEWART, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEWART, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEWART, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEWART, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEWART, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEWART, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEWART, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEWART, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEWART, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TOOLE, ALGERNON T
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TRABOLD, FRANCIS J JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
VALDEZ, MELVIN JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
VALENTIN, LESTER C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
VALENTIN, LESTER C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WARRICK, DARON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WHEELER, WILLIE L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WHIPSET, TIMOTHY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WHITE, JOHNNY RAY III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WHITE, JOHNNY RAY III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, JAMES W
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, JAMES W
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
PAPE, WILLIAM
Favor: BURGESS AND MIRAGLIA
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
MARRERO, KEVIN A
Favor: GREECE TOWN COURT
SATISFACTION OF JUDGMENT
A/K/A JOHN F WINTER, INDIVIDUALLY AND D/B/A JAY WOLFE PRODUCTIONS AND JAY WOLFE PRODUCTIONS et ano
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Amount:
BATZ, TRICIA M
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
BENJAMIN, CHRISTIAN
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
BOWEN, CEDRIC L
Favor: FIVE STAR BANK
Amount:
FINGLAND, THEODORE et ano
Favor: CFG Merchant Solutions, LLC
Amount:
GORDON, NICHOLIS et al
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
RADEMACHER, ROBERT J
Favor: BANK OF AMERICA, N.A.
Amount:
Searcy, Marcus L. II
Favor: Searcy, Marcus L. II
Amount:
Williams, Ernest I. Jr.
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Amount:
WINTER, JOHN
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
FIGUEROA, JONATHAN
212 FOURTH, ROCHESTER NY 14605
Favor: CLEARWATER CREDIT COMPANY
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRAME LLP
Amount: $3,544.71
JOHNSON, ALEXANDRA
315 WALZER, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: JPMORGAN CHASE BANK NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $9,124.50
MADISON, SAMANTHA L
90 BEAUFORT, ROCHESTER NY 14620
Favor: JPMORGAN CHASE BANK NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $4,109.58
Judgments
Recorded April 21, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
BEAVER, WILLIAM E SR
300 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,050.00
BULLARD, LANCE
43 KNICKERBOCKER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
CAMPBELL, NOEL
312 ROYCROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $325.00
DAY, CASIDY A
1485 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
LEE, MARQUIS
41 WOODWARD STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $200.00
SANCHEZ, SAUL
1239 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
SMITH, TERRELL S
77 KERKIMER STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $895.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
ACHI, OCTAVIA C.
154 MIDLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MIRANDA L JAKUBEC ESQ
Amount: $24,597.09
ANIMAL BEHAVIOR SPECIALISTS INC
36 DAWNHAVEN DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $3,000.00
BARRETT, JONATHAN NEIL et al
2933 CHEROKEE STREET NW, KENNESAW GA 30144
Favor: ML FACTORS FUNDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Attorney: LAW OFFICE OF JASON GANG PLLC
Amount: $55,450.00
CABRERA, FREDERICK ALMONTE et ano
24 CRESCENT DRIVE 94, THIELLS NY 10984
Favor: EIN CAP INC
Attorney: JOSEPH S KOVAL ESQ
Amount: $16,970.56
CORDARO, BLAKE C
4313 LAKE AVENUE APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14612
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $5,321.37
CRAFTSMAN UNLIMITED INC
214 LYNN DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $6,500.00
CRESPO-JIMENEZ, JONATHAN
26 TERALTA STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $8,865.83
ECOVIS INC DBA ROCHESTER SOLAR & WIND
47 TEARROSE MEADOW LANE, BROCKPORT NY 14420
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $21,000.00
GAGOS TRUCKING et al
575 HAMILTON STREET, SOMERSET NJ 08873
Favor: ML FACTORS FUNDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Attorney: LAW OFFICE OF JASON GANG PLLC
Amount: $32,228.00
GILBERT, JAQUAM et al
37 WEDGEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: PEOPLE OF STATE OF NEW YORK et ano
Amount: $325.00
GREER, MARQUISE
284 WAHL ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK A DREXLER ESQ
Amount: $4,456.33
HADLEY, JULIUAN
68 COTTAGE STREET, AUBURN NY 13021
Favor: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $7,088.26
JAI JAI MAA LLC
3047 WEST HENRIETTA ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $2,000.00
KELLI’S LITTLE ONE-Z CHILDCARE INC
72 GARDINER AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: PAPA, MICHAEL ESQ
Amount: $22,000.00
LIBERTY CUSTOM STAINLESS LLC
1535 LYELL AVENUE SUITE 147, ROCHESTER NY 14606
Favor: JOSEPH T. RYERSON & SON INC.
Attorney: WARREN GOTTLIEB ESQ
Amount: $20,692.67
PITTER, NAOMI R
220 ELMDORF AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: WELLS FARGO BANK N.A.
Attorney: DAVID SUSSMAN ESQ
Amount: $8,323.44
PURITT, CRAIG
59 POLLARD AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $2,770.00
R & K AUTOMOTIVE LLC
5 SUTTON PT, PITTSFORD NY 14534
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: PAPA, MICHAEL ESQ
Amount: $13,000.00
TAYLOR, JOSHUA C
37 LIANNE DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $36,297.87
WILCOX, JOSEPH R. et ano
280 E BROAD STREET APT 401, ROCHESTER NY 14604
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: RUPP PFALZGRAF LLC
Amount: $16,606.48
SATISFACTION OF JUDGMENT
BREWER, JOSEPH
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CARERRA ENTERPRISES INC et ano
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
CROWE, HEATHER et ano
Favor: ALTOM ENTERPRISES, INC.
Amount:
d/b/a P & T Auto et al
Favor: Green Capital Funding, LLC
Amount:
DANIEL PATRICK MCCARTHY
Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York
Amount:
EXCALIBUR SIGN STUDIO LLC
Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York
Amount:
GRATE, DOMINIQUE
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
Integrity Dispatch et al
Favor: KODIAK FUNDING LLC
Amount:
RIORDEN, ROBERT D
Favor: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION D/B/A ELAN FINANCIAL SERVICES
Amount:
RNG HOSPITALITY CORP
Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
MCLEOD, JASON D
72 BENGAL TERRACE, ROCHESTER NY 14610
Favor: US EQUITIES CORP
Attorney: LINDA STRUMPF
Amount: $7,297.91
PUMA, MARK
711 BEATLE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: MAYO, DEBORAH S
Attorney: PRO SE
Amount: $2,000.00
Judgments
Recorded April 24, 2023
JUDGMENT
BARTON, JAUQUIN et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CRUTCHER, ANTHONY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RASAILY, RATAN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
THOMAS, TIMOTHY B
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WHITFIELD, TREVON
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
3R CONSULTING LLC et ano
1849 E COMMER CEAVE, GILBERT AZ 85234
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $58,829.48
AAMES CAPITAL CORPORATION et ano
340 WALDORF AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Attorney: STEPHANIE MAIDA ESQ
Amount: $10,523.97
ACT TWO INC. et ano
4345 US 301, DUNN NC 28334
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $63,876.75
ALPHA ONE GLOBAL L.L.C. et ano
5786 LANDRUM ROAD, FAIRBURN GA 30213
Favor: KODIAK FUNDING LLC
Attorney: LAW OFFICE OF JASON GANG PLLC
Amount: $12,896.00
ANGLIN, ATIAH T
988 SOUTH CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14620
Favor: STATE OF NEW YORK
Attorney: DREW A LOCHTE
Amount: $771.40
BAME STRATEGIC PARTNERS INC et al
301 SE 2ND AVENUE, PORTLAND OR 97214
Favor: AMSTERDAM CAPITAL SOLUTIONS LLC
Attorney: LAW OFFICE OF JASON GANG PLLC
Amount: $42,957.07
BEYOND HEALTH AND FITNESS STUDIO LLC et ano
5544 MOUNTAIN RIDGE COURT, ANTIOCH CA 94531
Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $26,964.00
BONHON, ANDREA T.
54 DAYTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: BRITE FINANCIAL SERVICES LLC
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $7,192.93
BROCIOUS, GAIL A
340 STONY POINT ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION D/B/A ELAN FINANCIAL SERVICES
Attorney: STEPHANIE MAIDA ESQ
Amount: $7,858.95
BROWN-WILLIAMS, SHARDAI MONIQUE et ano
227 GREYSTONE LANE APT 12, ROCHESTER NY 14618
Favor: BRITE FINANCIAL SERVICES LLC
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $12,413.99
BWK INDUSTRIES LLC BWK AG & TRAILER SALES et ano
27067 HIGHWAY 5, LEBANON MO 65536
Favor: HYBRID ADVANCE LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $20,036.48
MILLENNIUM OFFICE FURNITURE LLC et ano
5420 W ROOSEVELT ROAD, CHICAGO IL 60644
Favor: MCA SERVICING COMPANY
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $47,330.00
PECONIC COUNTY BREWING LLC et ano
221 EAST MAIN STREET, RIVERHEAD NY 11901
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $60,802.20
STELLA, EDWARD J JR
248 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: LEXINGTON AVENUE FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK A DREXLER ESQ
Amount: $7,405.10
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
GERMAN, ANNA
Favor: GRAY & FELDMAN LLP
HEALTH SYSTEMS TECHNOLOGY INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
LYELL EXPRESS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
REHABILITATION COUNSELING & ASSESSMENT SERVICES LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
STONERIDGE LATTA INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
TILE SHOP LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
TOWNSEND CONSULTING AND EVALUATION INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
CHANDLER, JOYCE et al
Favor: MRC RECEIVABLES CORP
SESSION, CALEB et ano
Favor: DISCOVER BANK
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
ALLEN, COURTNEY
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
GRAHAM, SUSAN E
Favor: LIBERTY MUTUAL INS CO
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
ANDREWS, PAUL M
Favor: SWEDEN TOWN COURT
HOLLIS, MONIQUE E
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
MERRITT, CORY M
Favor: SWEDEN TOWN COURT
SANTANA, LIANGELLIS
Favor: SWEDEN TOWN COURT
JUDGMENT SATISFIED, VILLAGE COURT
ARNOLD, TONY F
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
JOLIVERT, MONITE A
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
LEE, TIMOTHY O
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
BURTON, CLUETH
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CREATIVE SOLUTIONS ENTERPRISES LLC et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HO, ANTONY A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PATACO, EGOR P
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TANAKA, SHIGERU
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
D/B/A Devore’s Credit Repair Solutions et al
Favor: KODIAK FUNDING, LLC
Amount:
Ladlee, Wayne
Favor: CAVALRY SPV I LLC et ano
Amount:
WHITE, ANDREW R
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
BANKS, SHABON D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BOSLEY, DAVID A
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
CLARK, JIMMIE LEE E
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
COLE, WILLIAM A
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
COTTON, ELLA M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
COTTON, ELLA M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HURTADO, KAREN M
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
KELLOGG, GORDON B
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
MAFTEY, VENIAMIN D
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
MAKSIMCHUK, VLADIMIR
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
MALONEY, TIMOTHY D
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
MARAPEE, STEVEN M
1742 HILTON-PARMA CORNERS ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
MARCELLO, RAFFAELE
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
MAZZEO, ANDREW J
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
MAZZEO, ANDREW J
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
MCGRATH, JOSEPH R
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
MEDINA, TEDDY J
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
MILES, DANIEL C
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
MILITELLO, CAMERON R
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
MULLINS, ROBERT W
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
MYLES, LASHEA D
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
MYLES, LASHEA D
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
NIEVES, RAQUEL
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
ORTIZ, GABRIELIE R
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
OTTENWALDER, YADIRY
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
SHOT, NICHOLAS S
191 SETHLAND DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
VANHORN, KENTOYIA M
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
WILLIAMS, JAMES A
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
COATES, DAVID A
470 EL MAR DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $88.00
COLOSIMO, JOSEPH A
1145 STONE ROAD APT 2, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $120.00
DANIELS, MICHELLE R et ano
7 MILBURN STREET, ROCHESTER NY 14607
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
DAVIS, VINCENT R
171 TROOP STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
DEMCHUK, ANDREY
64 WEBSTER ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $163.00
HALL, DWAYNE JR
399 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $200.00
JUNOT, WILLIAM A III
73 WILKINS STREET APT 3, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
MOSQUEA, DANI A
103 BRYAN STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $1,395.00
REID, RONALD
229 FURLONG STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
ROZIER, ELI K
266 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $120.00
SOLOMON, JOHNATHAN L
32 STANTON STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
WALKER, GARY
44 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $120.00
WILLIAMS, TYREKE L
210 W MAIN STREET, GATES NY 14614
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
Judgments
Recorded April 25, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
DAVILA, MANUEL
1564 ST PAUL STREET APT 205C, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
DAVIS, BENNIE
44 HAWKINS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
DOTY, TYRELL
265 DRIVING PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
FLEMING, KEITH
120 BRADBURN STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
FLYNN, JUSTIN WILLIAM
21 GORDON STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,570.00
MOISES-BONILLA, AMADO
1875 BROOKS AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
NOBLE, REGINALD
2361 EAST RIDGE ROAD APT 68, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
AKSU, KURSAT et ano
3510 57TH AVENUE CIRCLE, BRADENTON FL 34210
Favor: MERK FUNDING INC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $17,176.25
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
A & R CULINARY SERVICES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ALLSTATE TOOL & DIE INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
BONADIO & CO LLP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
CLOUDCHECKR INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
DIVINE STYLE BY DORINDA LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
EXCALIBUR SIGN STUDIO LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
EXCALIBUR SIGN STUDIO LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
EXCALIBUR SIGN STUDIO LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
EXCALIBUR SIGN STUDIO LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
EXCALIBUR SIGN STUDIO LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
H20LEK PLUMBING INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ICARDIAC TECHNOLOGIES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
INNOVATIVE CARE LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
LUSANDRA INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MALCHOS CAR WASH PENFIELD LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MICHAEL DEL GAIZO INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MILLER INTERNATIONAL MARKETING LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MY TOT INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
POLKA DOT PLACE DAYCARE LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
R&B FINISHING INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
RT CLEANING CONCEPTS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SOMMERTON CORP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SUPERIOR TECHNOLOGY INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
W C HORN INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
WHELPLEY & PAUL INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
GREENBERG, EVAN
Favor: CITIBANK NA
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
LAFFERTY, MADISON K
Favor: SWEDEN TOWN COURT
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
RANDOLPH LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SATISFACTION OF JUDGMENT
FERGUSON, CHARLOTTE M
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
GOODNOW, JOHN
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
MADSEN, MICHAEL SOREN et ano
Favor: HYBRID ADVANCE LLC
Amount:
MCNAMARA, MEGHAN
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
MOHAWK LIQUORS INC et ano
Favor: EMPIRE MERCHANTS NORTH LLC
Amount:
SMALL, KEVIN G
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
WRIGHT, RYAN L
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
BIANCA, MICHAEL J
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
CABINESS, JOSHUA A
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
CARTER, TIFFANY M
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
DELACRUZ, ORSON N
27 SHELMONT DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: WESBTER TOWN COURT
Amount:
HARTRANFT, MELISSA A
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
HICKMAN, MARCUS E
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
HOGERMAN, BRETT A
Favor: WEBSTER TOWN COURT Amount: