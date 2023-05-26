Monroe County, NY liens filed recorded, April 20-21, 24, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
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Recorded April 20, 2023
LIEN RELEASE
ALKINS, BONNIE
Favor: GREECE TOWN OF
ALKINS, BONNIE
Favor: GREECE TOWN OF
MECHANICS LIEN
YORUK FOREST LLC
Favor: MIG BUILDERS SYSTEMS LLC
Amount: $9,705.00
104 YORUK FOREST LANE 4, RUSH NY 14543
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Recorded April 21, 2023
MECHANICS LIEN
MENDOLA, NICHOLAS L
Favor: TY ELECTRIC CORPORATION
Amount: $11,515.82
10 RIPPINGALE ROAD, PITTSFORD NY 14534
VICKERS, WYNETTE
Favor: CIMINOS GENERAL CONTRACTORS LLC
Amount: $57,000.00
15 ANDONY LANE, ROCHESTER NY 14624
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Recorded April 24, 2023
FEDERAL TAX LIEN
EROL, OKAN
Favor: USA/IRS
Amount: $12,996.03
MAZZA, STEVEN S JR
Favor: USA/IRS
Amount: $10,362.42
MYRICKS, HELEN M
Favor: USA/IRS
Amount: $13,788.68
LIEN RELEASE
AVERY, STEVEN
Favor: USA/IRS
DIMPERIO, ANTHONY M
Favor: USA/IRS
MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP INC
Favor: USA/IRS
PENKIN, ANGELA
Favor: USA/IRS
STEWART, PATRICIA V WILLIAMS
Favor: USA/IRS