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Monroe County, NY liens filed recorded, April 20-21, 24, 2023

By: Daily Record Staff May 26, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Liens Filed

Recorded April 20, 2023

LIEN RELEASE

ALKINS, BONNIE

Favor: GREECE TOWN OF

ALKINS, BONNIE

Favor: GREECE TOWN OF

MECHANICS LIEN

YORUK FOREST LLC

Favor: MIG BUILDERS SYSTEMS LLC

Amount: $9,705.00

104 YORUK FOREST LANE 4, RUSH NY 14543

Liens Filed

Recorded April 21, 2023

MECHANICS LIEN

MENDOLA, NICHOLAS L

Favor: TY ELECTRIC CORPORATION

Amount: $11,515.82

10 RIPPINGALE ROAD, PITTSFORD NY 14534

VICKERS, WYNETTE

Favor: CIMINOS GENERAL CONTRACTORS LLC

Amount: $57,000.00

15 ANDONY LANE, ROCHESTER NY 14624

Liens Filed

Recorded April 24, 2023

FEDERAL TAX LIEN

EROL, OKAN

Favor: USA/IRS

Amount: $12,996.03

MAZZA, STEVEN S JR

Favor: USA/IRS

Amount: $10,362.42

MYRICKS, HELEN M

Favor: USA/IRS

Amount: $13,788.68

LIEN RELEASE

AVERY, STEVEN

Favor: USA/IRS

DIMPERIO, ANTHONY M

Favor: USA/IRS

MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP INC

Favor: USA/IRS

PENKIN, ANGELA

Favor: USA/IRS

STEWART, PATRICIA V WILLIAMS

Favor: USA/IRS


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