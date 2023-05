Monroe County, NY deeds recorded May 19, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 19, 2023 49

14420

MICHELS, JASON et ano to MOYER, DARELYNN et ano

Property Address: 2467 IRELAND ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12816 Page: 0553

Tax Account: 041.01-1-33.002

Full Sale Price: $79,900.00

14428

CROCE, MICHAEL T et ano to CROCE, MICHAEL T

Property Address: 5 KNOLLWOOD DRIVE, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12816 Page: 0347

Tax Account: 131.01-1-45

Full Sale Price: $1.00

14445

GRHS FOUNDATION, INC et ano to 2024-401 REAL PROPERTY HOLDINGS, LLC et ano

Property Address: 401 MAIN STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12816 Page: 0435

Tax Account: 152.21-3-1

Full Sale Price: $500,000.00

ZAIN, ANWAR to ZAIN, ANWAR et ano

Property Address: 321 GARFIELD AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12816 Page: 0542

Tax Account: 139.62-4-53

Full Sale Price: $0.00

14450

KERR, MARGARET R et ano to BOOMERKNAPP, CALVIN et ano

Property Address: 130 SOUTH MAIN STREET, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12816 Page: 0534

Tax Account: 153.13-3-11

Full Sale Price: $250,000.00

14467

MILLER, JACK W to HOLLY, JARED et ano

Property Address: 2025 LEHIGH STATION ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12816 Page: 0476

Tax Account: 176.15-3-14

Full Sale Price: $230,000.00

14468

DAVIDE, CYNTHIA A to CANTABENE, GEORGE F et ano

Property Address: 30 ARMAND DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12816 Page: 0211

Tax Account: 056.01-2-17

Full Sale Price: $40,000.00

14526

MOSCA, JEFFREY G et ano to JEFFREY G MOSCA REVOCABLE TRUST U/A/D APRIL 19 2023 et al

Property Address: 11 SHADOW CREEK, PENFIELD NY 14526

Liber: 12816 Page: 0366

Tax Account: 124.14-1-27.206

Full Sale Price: $1.00

14534

BLASI, DANIEL et ano to COOLEY, FRANCES

Property Address: 12 AUBURNDALE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12816 Page: 0419

Tax Account: 178.04-1-74

Full Sale Price: $650,000.00

14580

AMENDMENT & RESTATEMENT DATED JULY 26 2018 FURTHER RESTATED SEPTEMER 30 2019 et al to SWAN, GERALD R et ano

Property Address: 422 MARYVIEW DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12816 Page: 0429

Tax Account: 094.02-4-18

Full Sale Price: $1.00

ARRINGTON, KERMIT J et al to ARRINGTON, LISA C et ano

Property Address: 169 MARYVIEW DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12816 Page: 0326

Tax Account: 094.02-3-16

Full Sale Price: $216,000.00

HEGEDORN FAMILY PARTNERSHIP LP to ARISTO PROPERTIES INC

Property Address: 339 COASTAL VIEW, WEBSTER NY 14580

Liber: 12816 Page: 0528

Tax Account: 036.03-3-19

Full Sale Price: $225,000.00

HILLTOP PROPERTY HOLDINGS LLC to MCKAY, RANDY

Property Address: 1506 EMPIRE BOULEVARD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12816 Page: 0450

Tax Account: 108.07-1-2.1

Full Sale Price: $350,000.00

MARGARONE, MICHAEL et ano to SCHLENKER, RYAN MICHAEL et ano

Property Address: 609 WILD MALLARD TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12816 Page: 0564

Tax Account: 064.01-2-94

Full Sale Price: $650,000.00

14605

ROCHESTER CITY OF to GREATER ROCHESTER PARTNERSHIP HOUSING DEVELOPMENT FUND CORPORATION

Property Address: 40 BARONS STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12816 Page: 0387

Tax Account: 106.32-3-8.001

Full Sale Price: $600.00

14606

FLOWER CITY HABITAT FOR HUMANITY INC to MADERA, FRANCHESCA

Property Address: 871 SMITH STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12816 Page: 0282

Tax Account: 105.82-1-45

Full Sale Price: $135,000.00

NELLIS, DEBORAH A et ano to DOWNER, ERICA

Property Address: 65 CURTIS STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12816 Page: 0223

Tax Account: 105.41-3-10

Full Sale Price: $80,777.00

SMITH, BESSIE L to SMITH, XAVIER T

Property Address: 1076 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12816 Page: 0432

Tax Account: 105.39-2-64

Full Sale Price: $1.00

14607

POWDER HOUND PROPERTIES, LLC to SPANO, KRISTIN

Property Address: 48-50 BERKSHIRE STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12816 Page: 0468

Tax Account: 122.53-2-63

Full Sale Price: $402,000.00

14609

HABLE, JAMES H to MASIA, ELIZABETH J

Property Address: 23 YORKSHIRE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12816 Page: 0572

Tax Account: 107.07-5-33

Full Sale Price: $140,000.00

MULLER, DEAN L to MULLER, DEAN L et ano

Property Address: 80 PACKARD STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12816 Page: 0304

Tax Account: 107.71-2-73

Full Sale Price: $1.00

NOWLIN, PAMELA to VALERA, ALEJANDRO

Property Address: 26 CUMMINGS STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12816 Page: 0568

Tax Account: 107.37-3-51

Full Sale Price: $141,000.00

PASSERO, RONALD J to NANCE, BRANDON W

Property Address: 78 EMPIRE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12816 Page: 0405

Tax Account: 107.071-65

Full Sale Price: $245,000.00

SFR3-040 LLC to MAXIM, MICAH et ano

Property Address: 182 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12816 Page: 0556

Tax Account: 107.62-3-54

Full Sale Price: $29,900.00

14611

LATRAY TEAM PROPERTIES, LLC to MCFADDEN, WILLETTE

Property Address: 654 CAMPBELL STREEET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12816 Page: 0458

Tax Account: 120.25-1-2

Full Sale Price: $27,500.00

NEW 19TH HOUSING LLC to 7354 MAPLE AVENUE LLC

Property Address: 581 FROST AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12816 Page: 0279

Tax Account: 120.67-1-5

Full Sale Price: $30,000.00

14612

BEIKIRCH, BERNARD L IV to LUDLOW, CATHERINE et ano

Property Address: 39 OAK BRIDGE WAY, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12816 Page: 0413

Tax Account: 044.04-5-38

Full Sale Price: $278,000.00

GEE, HAROLD D to BRUER, MICHELLE M et ano

Property Address: 183 LEMOYN AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12816 Page: 0550

Tax Account: 046.84-1-19.001

Full Sale Price: $250,000.00

SANZOTTA, DYLAN J to COVEY, JACOB L

Property Address: 201 CHERRY ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12816 Page: 0479

Tax Account: 061.77-2-10

Full Sale Price: $180,000.00

14613

MACKS, VICTORIA S to HONEST PROPERTIES LLC

Property Address: 9 WELSTEAD PLACE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12816 Page: 0482

Tax Account: 105.25-2-16

Full Sale Price: $35,000.00

14615

HALLIGAN, MARGARET to GOTTCENT, MICHAEL

Property Address: 68 DUNSMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12816 Page: 0485

Tax Account: 075.65-3-32

Full Sale Price: $200,000.00

14616

DAMICO, GARY et ano to SCORSE, DAVID

Property Address: 16 NORWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12816 Page: 0531

Tax Account: 059.01-7-51

Full Sale Price: $250,000.00

RYAN, TERRENCE to BLEVINS, MARK A et ano

Property Address: 86 HILLTOP ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12816 Page: 0539

Tax Account: 060.42-2-10

Full Sale Price: $191,500.00

14617

RIVERA, SONIA to RIVERA, JASON J et ano

Property Address: 467 MILLER LANE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12816 Page: 0492

Tax Account: 076.15-5-56

Full Sale Price: $0.00

14618

MESSING, EDWARD to EDWARD M MESSING REVOCABLE LIVING TRUST et ano

Property Address: 65 KNOLLWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12816 Page: 0230

Tax Account: 138.13-1-24

Full Sale Price: $1.00

YOUNG, RONALD B to RONALD B YOUNG REVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 785 EDGEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12816 Page: 0344

Tax Account: 150.10-5-13.111

Full Sale Price: $1.00

14620

1867 MT HOPE LLC et al to COMMON CROW PROPERTIES LLC et al

Property Address: 1867 MT HOPE AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12816 Page: 0497

Tax Account: 136.77-1-26.001

Full Sale Price: $675,000.00

MILLER, JASON ROBERT to MILLER REAL ESTATE PROPERTIES LLC

Property Address: 130 ASTOR DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12816 Page: 0393

Tax Account: 138.10-1-40

Full Sale Price: $1.00

14621

ASIF KHAN MINHAS LLC to DURAN, ROELDIS TAMAYO

Property Address: 308 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12816 Page: 0489

Tax Account: 106.30-3-36

Full Sale Price: $39,900.00

14622

SNYDER, PAUL to BRONGO, JOSEPH et ano

Property Address: 64 LODGE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12816 Page: 0219

Tax Account: 062.82-1-4

Full Sale Price: $80,000.00

14623

HOFFMAN, NANCY J to CABRAL, PAUL

Property Address: 270 SUNNYSIDE DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12816 Page: 0455

Tax Account: 148.12-2-53

Full Sale Price: $215,000.00

WARNER, CHRISTINE et ano to DIAZ, JOSEPH B et ano

Property Address: 2 RIVERVIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12816 Page: 0525

Tax Account: 160.15-1-28

Full Sale Price: $135,000.00

14624

SANTIAGO, DIANA L to NORIEGA, KRYSTAL et ano

Property Address: 264 RENOUF DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12816 Page: 0448

Tax Account: 119.20-5-66

Full Sale Price: $1.00

14625

BLISS, DAVID E et ano to DAVILLA, JONATHAN N

Property Address: 12 MOUNTAIN ROAD, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12816 Page: 0422

Tax Account: 123.16-1-75

Full Sale Price: $649,900.00

CHAMBERY, JUDITH A et ano to OKEEFE, BONNIE RAE et al

Property Address: KLINK ROAD, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12816 Page: 0226

Tax Account: 123.14-1-2.2

Full Sale Price: $549,900.00

14626

CASWELL, CAROL K to MARSOCCI, ANTHONY et ano

Property Address: 153 RIDGEWAY ESTATES, GREECE NY 14626

Liber: 12816 Page: 0426

Tax Account: 088.04-2-52

Full Sale Price: $525,000.00

CHIACCHIERINI, CARL et ano to TRAINA, ALEXANDER et ano

Property Address: 29 POINTE VINTAGE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12816 Page: 0416

Tax Account: 059.03-2-77.1

Full Sale Price: $515,000.00

HIGH PEAKS CAPITAL LLC to STAMBAUGH, NEIL

Property Address: 444 ALFONSO DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12816 Page: 0465

Tax Account: 074.11-8-1

Full Sale Price: $209,000.00

MCMURRAY, HELENE et ano to TOMASINO, MICHAEL J et ano

Property Address: 32 STAFFORD WAY, GREECE NY 14626

Liber: 12816 Page: 0547

Tax Account: 074.05-4-38

Full Sale Price: $286,750.00