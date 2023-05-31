Monroe County, NY judgments recorded April 25-26, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 25, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
HOLDEN, KATHERINE A
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
HOLDEN, KATHERINE A
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
HOLT, REBECCA A
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
HOOPER, JEFFREY M
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
HOUSTON, TESHIA N
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, TRAVIS A
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, TYRONE D
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, TYRONE L
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
KIAH, TARA E
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
LILLEY, KENT M
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
MADISON, CHARLES J
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
MCCARTHY, TYIA C
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
MCGINNIS, KYLE V
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
MCMILLAN, JAMES D
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
MILLS, KIE JUAN L
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
MODZEL, JAMIE L
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
PIAZZA, QUINN R
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
RUBINSTEIN, KASEY E
1030 RAILWAY XING, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
RYDER, BRYCE D
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
SAGE, JEREMY A
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
SANTANA, KARITZA I
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
SANTANA, KELSEY R
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
SANTIAGO-GARCIA, DIONISIO
1346 STATE STREET F13, NEW HAVEN CT 06511
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
SAWYER, ERIK H
7304 BUCK LANE, SODUS NY 14551
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
SCOTT, CHARLES A
90 FAIRGATE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
SCUTT, TRISTEN D
4225 FOXWOOD DRIVE, WILLIAMSON NY 14589
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
SHORTINO, LEO C
398 CARLSAM DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
SIELOFF, TERRY L
100 DUNN TOWER 910, ROCHESTER NY 14606
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
SOTO, SERGIO M
167 GRECIAN GARDENS DRIVE APT 8, GREECE NY 14626
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
STALLINGS, CHRISTOPHER J
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
STUDLEY, DANIEL S
620 ZACHARY WAY, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
USHER, MELIKA Y
598 GLENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
WEINTRAUB, BETHANY A
268 PARK LANE DRIVE, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount:
WYDRA, JOSEPH M
228 WEXFORD PLACE, WEBSTER NY 14580
Favor: WESBTER TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
COLE, CHRISTOPHER A
282 CYPRESS STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $255.00
DIRKX, ANDREA P
262 RAINBOW DRIVE 16236, NY 76399
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $100.00
FREEDOM, BRIAN R
7 MAPLE STREET, BATAVIA NY 14020
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $250.00
GARRISON-JENSEN, TYLER J
1860 LAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $1,083.00
OCONNOR, MEAGAN
46 ROSE CIRCLE, HAMLIN NY 14464
Favor: GOLDSPAN SERVICES LIMITED
Attorney: WOODS OVIATT GILMAN LLP
Amount: $7,145.00
PEREZ, ERICA
36 AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
RODRIGUEZ, AMBER
4737 REDMAN ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $75.00
SCHRYVER, JORDAN E
15 LUCENA DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
STUMPF, NICHOLAS B
1712 LAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $425.00
SULLIVAN, CALEIGH
6881 4TH SECTION ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
TOOKES, MARCUS C
36 NICHOLS STREET 1, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
WILLIAMS, ANNAYA J
6118 WILDWOOD WAY, LOCKPORT NY 14094
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $150.00
WILLIAMS, DERON G
1328 EMERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $900.00
YOUNG, ROBERT
10 SELYE TERRACE, ROCHESTER NY 14605
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $305.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, VILLAGE COURT
ARNOLD, TONY F
1475 NORTH WINTON ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $400.00
BUTLER, LATASHA N
40 ROSSMORE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
DOSTER, KRISTINA M
10 OLD BEHAN ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
FOOKS, MADDISON G
1445 TUDOR WAY, FARMINGTON NY 14425
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
ISAAC, BRANDON C
80 MAIN STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
JACOBSON, BRENDA L
641 BAILEY ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
JOHNSON, K J
93 ADRIAN ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
JOLIVERT, MONITE A
1460 ALBANY STREET FLOOR 2, SCHENECTADY NY 12304
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $680.00
PETROV, ANDREJ G
284 WESTMINSTER ROAD, ROCHESTER NY 14607
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $300.00
PRINCE, BRANDON J
8338 WEST RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
ROSE, CHLOE E
305 WEST AVENUE, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
SCHAFROTH, PATRICIA I
PO BOX 180, MIDDLEBURGH NY 12122
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
THORPE, CARL R
362 WILLOWBRROKE DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
WELLES, GERMAIN R
15263 MCNAMAR ROAD, HOLLEY NY 14470
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
WESTBROOK, SONIA T
28 KINGSFORD LANE APARTMENT 217, SPENCERPORT NY 14559
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $400.00
WISPELAERE, JAMIE L
320 HAMILTON STREET 323, ALBION NY 14411
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $250.00
WRIGHT, ANTHONY J
103 RIVERSCAPE DRIVE, FULTON NY 13069
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
Judgments
Recorded April 26, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
GARLOCK, JARED ADAM
50 DOHRCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,570.00
GRAHAM, GEORGE
74 RICHMOND STREET, ROCHESTER NY 14607
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $50.00
PEREZ, ERNESTO
3672 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,425.00
SHEPARD, NATHANIEL JR
104 STONEHILL DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
5SN COMMUNICATIONS LLC et al
1550 SOUTH BLUE ISLAND AVENUE UNIT 1021, CHICAGO IL 60608
Favor: ENRICH FUNDING
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $21,415.28
ADDISON, BRIELLE D.
41 SPRUCE AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $2,685.65
AHS CUSTOM FABRICATION L.L.C. et ano
AHS CUSTOM FABRICATION L.L.C. AHS CUSTOM FABRICATION L.L.C., AHS CUSTOM FABRICATION L.L.C. AHS CUSTOM FABRICATION L.L.C. AHS C
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $39,056.70
CALIFORNIA ROLLIN INC. et ano
274 NORTH GOODMAN STREET B123, ROCHESTER NY 14607
Favor: THE COMMISSIONER OF LABOR OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NEW YORK STATE LABOR COMMISSIONER
Amount: $76,925.82
CASILLAS CAMPOS, JOSE A et ano
Favor: HYBRID ADVANCE LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $23,250.00
CHANCE, JASON BENJAMIN et ano
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $67,090.92
CHANDLER, TERESA et ano
1223 SHERWOOD FOREST BOULEVARD, BATON ROUGE LA 70815
Favor: PARKSIDE FUNDING GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $46,600.00
COOKE, JOANNE
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: ELIZABETH CLARKE ESQ
Amount: $2,512.83
CRAVER, DEBORAH R
80 FARRELL ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $5,200.45
CREPE ‘N’ CREPE LTD et ano
CREPE ‘N’ CREPE LTD CREPE ‘N’ CREPE LTD, CREPE ‘N’ CREPE LTD CREPE ‘N’ CREPE LTD CREPE
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $68,426.10
DEB, HUSSEIN ISAM et ano
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $49,705.00
DECKER, MICHAEL A.J.
17 BELFORD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $18,381.66
DUTTON, KAILA M
64 ROUGE ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.
Attorney: HEATHER A JOHNSON ESQ
Amount: $3,993.46
FETCHFIND LLC et ano
FETCHFIND LLC FETCHFIND LLC, FETCHFIND LLC FETCHFIND LLC FETCH
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $44,074.92
HARRIS, DAMIEN
Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.
Attorney: KRISTA M ROSE ESQ
Amount: $4,221.13
HOLMES, JOHN
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $2,307.31
HOLTZ, DANIEL J
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: ELIZABETH CLARKE ESQ
Amount: $30,262.36
HUFFER, JONATHAN
174 FALLING LEAF TRAIL, BROCKPORT NY 14420
Favor: GOLDMAN SACHS BANK USA
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $3,189.84
NATRIGO, JOSEPH
392 CLAY ROAD APT 20, ROCHESTER NY 14623
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $7,897.85
NUNEZ, CRISTAL
236 CURLEW STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $5,372.02
PANTOJA, HUMBERTO
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $11,470.70
SCHRADER, THOMAS G.
238 WEST FILBERT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $5,988.28
SIMPSON, MICHAEL D
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $18,262.31
SULEIMAN, YASIR M et ano
271 GREECE RIDGE CENTER DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: THE COMMISSIONER OF LABOR OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: NEW YORK STATE LABOR COMMISSIONER
Amount: $16,406.77
TRIMER, CARRI
73 SOUTH MAIN STREET, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: NORTH GLEN ASSOCIATES L.P. AS AGENT FOR
Attorney: STEPHEN J LAPP ESQ
Amount: $2,263.72
VINDIGNA, JAMES A et ano
78 LANSMERE WAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $24,744.16
ZAMIARA, JOSHUA T.
222 WESTMINSTER ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: M&T BANK
Attorney: KYLE C DIDONE ESQ
Amount: $15,279.52
SATISFACTION OF JUDGMENT
BAILEY, WILLIAM
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
BATZ, DEL G
Favor: CITIBANK, N.A.
Amount:
CODERA, REYNALDO
Favor: CITIBANK, N.A.
Amount:
CORNISH, CHAD M
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
JEFFRIES, BRYAN K
Favor: CITIBANK, N.A.
Amount:
Larkin, Anthony B. et ano
Favor: MAISON PROPERTIES, INC.
Amount:
LEWIS, ANTHONY D
Favor: CITIBANK, N.A.
Amount:
MCADOO, LOIS M et ano
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: WOODS OVIATT GILMAN LLP
Amount:
PARENT, CHRISTOPHER J
Favor: BANK OF AMERICA, N.A.
Amount:
PEREZ, DEYANEIRA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
POWELL, RAJINDA M
Favor: BANK OF AMERICA, N.A.
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
SHANNON, DEBORAH et ano
74 BROOK ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: BURGESS MIRAGLIA PC
Attorney: PRO SE
Amount: $280.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, SUPREME COURT
ROBERT F HYLAND SONS LLC
277 NORTH WINTON ROAD, ROCHESTER NY 14610
Favor: TC EQUIPMENT LLC
Attorney: COUCH DALE MARSHALL PC
Amount: $18,882.26
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ABUSBEIH, YOUSEF R
1140 AMBERWOOD LANE, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $100.00
ANTONETTI, DANIEL L
170 ELLISON STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $140.00
ARCARISI, MICHAEL J
5776 EDDY RIDGE ROAD, WILLIAMSON NY 14589
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $130.00
BAKER, SAMARA D
616 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $100.00
BERISHA, ERION M
127 BELMILL ROAD, BELLMORE NY 11710
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $130.00
BRADY, MAX N
10 OAKBRIAR COURT, PENFIELD NY 14526
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $300.00
BRIGGS, KAREE F
18 SIERRA ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $40.00
BROWN, ARIKA A
439 LAKEVIEW PARK, ROCHESTER NY 14613
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $100.00
CAESAR, PATRICK I
6954 MISTTOP LOOP, FAIRBURN GA 30213
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $100.00
CAESAR, PATRICK I
6954 MISTTOP LOOP, ATLANTA GA 30213
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $100.00
CAESAR, PATRICK I
6954 MISTTOP LOOP, ATLANTA GA 30213
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $100.00
CAHOON, CRAIG M
15 RED ROCK CIRCLE, GREECE NY 14626
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $120.00
CHAMBERS, FELICIA T
195 E 2ND STREET APT 2C, NEW YORK NY 10009
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $100.00