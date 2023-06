Monroe County, NY deeds recorded May 23, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 23, 2023 68

14420

WARBOYS PROPERTIES LLC to HARRIS, KRISTEN et ano

Property Address: 431 HOLLEY STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12818 Page: 0030

Tax Account: 068.14-2-11

Full Sale Price: $242,000.00

14428

MORTON, RAYMOND L et al to FRASER, CATHY M

Property Address: 48 GREENWAY BOULEVARD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12818 Page: 0080

Tax Account: 143.10-3-1./48

Full Sale Price: $144,000.00

14445

EDWARDS, DANIEL E to EAST ROCHESTER ANY REV LLC

Property Address: 205 E LINDEN AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12817 Page: 0483

Tax Account: 139.61-2-3

Full Sale Price: $150,000.00

14450

ELLSON, PATRICIA et ano to ELLSON, PATRICIA A et al

Property Address: 70 HUXLEY WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12817 Page: 0663

Tax Account: 166.13-2-66

Full Sale Price: $1.00

TELARICO, RUTH et ano to KRUEGER, CAROLYN A

Property Address: 75 HUXLEY WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12817 Page: 0479

Tax Account: 166.13-2-22

Full Sale Price: $270,000.00

14459

COTTOM, DANIEL P et ano to COTTOM, DANIEL P et al

Property Address: 148 DEAN ROAD, PARMA NY 14459

Liber: 12817 Page: 0550

Tax Account: 057.04-2-50.22

Full Sale Price: $1.00

14467

MARRANO/MARC-EQUITY CORPORATION to BUCH, MATANGI et ano

Property Address: 26 WILLOWFORD WAY, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12818 Page: 0021

Tax Account: 176.18-1-27

Full Sale Price: $428,200.00

14468

CALVARUSO, JOANNE A to CALVARUSO, JOANNE A et ano

Property Address: 82 MAPLE CENTER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12817 Page: 0566

Tax Account: 044.02-4-60

Full Sale Price: $1.00

SCARLATA, PATRICIA M et ano to BLANCHARD, AMY B et al

Property Address: 57 MAPLE CENTER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12817 Page: 0615

Tax Account: 044.02-4-54

Full Sale Price: $1.00

14472

MILLER, LUCAS to MILLER, LUCAS et ano

Property Address: 63-65 EAST STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12817 Page: 0451

Tax Account: 228.12-1-61

Full Sale Price: $1.00

14514

ABRAHAM, DAVID M et al to ABRAHAM, BARBARA A

Property Address: 23 FREEDOM POND LANE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12818 Page: 0148

Tax Account: 132.17-3-37

Full Sale Price: $1.00

14526

AFFRONTI DEVELOPMENT LLC to NVR INC et ano

Property Address: 36 ROBERT MICHAELS RUN, PENFIELD NY 14526

Liber: 12818 Page: 0163

Tax Account: 095.03-1-88

Full Sale Price: $90,000.00

DARNIEDER, ROBERT J to DARNIEDER, MATTHEW J et ano

Property Address: 161 GEBHARDT ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12817 Page: 0535

Tax Account: 124.17-2-33

Full Sale Price: $1.00

14559

BAUER, MARIETTA et al to BAUER, RICHARD et ano

Property Address: 1454 VROOM ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12818 Page: 0018

Tax Account: 116.02-4-1

Full Sale Price: $1.00

GILBERT, MARGARET L et ano to VISCA, FRANK

Property Address: 59 HARWOOD ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12817 Page: 0638

Tax Account: 086.20-3-9

Full Sale Price: $185,000.00

STETTNER, RODNEY R to FORSYTH, TIMOTHY D

Property Address: 620 GILLETT ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12817 Page: 0554

Tax Account: 102.04-2-49.1

Full Sale Price: $1.00

14580

BISHOP, HEIDI J et ano to WHITAKER, MERRILY M et ano

Property Address: 1145 WOODSBORO FARMS ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12817 Page: 0465

Tax Account: 050.17-1-35

Full Sale Price: $1.00

GRILLO, EVELYN to ANGELO, NICOLE

Property Address: 297 PRINCETON ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12817 Page: 0413

Tax Account: 063.18-4-22

Full Sale Price: $165,000.00

NVR INC et ano to PATEL, MAHENDRAKUMAR et ano

Property Address: 459 SALT ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12818 Page: 0055

Tax Account: 050.04-10-16

Full Sale Price: $482,665.00

TURNER, CHARLES DOMINICK to BARRETO, ROBERT L

Property Address: 109 BAKER STREET, WEBSTER NY 14580

Liber: 12818 Page: 0090

Tax Account: 080.10-2-2

Full Sale Price: $185,000.00

14586

PITTALUGA, LAURA to SOUTHERNMOST LLC

Property Address: 5835-5837 WEST ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12817 Page: 0539

Tax Account: 189.09-1-16

Full Sale Price: $1.00

14605

ALEXANDER, DONALD SR to BCY PROPERTIES LLC

Property Address: 53 HOELTZER STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12817 Page: 0559

Tax Account: 106.39-2-25

Full Sale Price: $125,000.00

EAGLE NEST REALTY LLC to POGUE, LESLIE et ano

Property Address: 237 FOURTH STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12818 Page: 0122

Tax Account: 106.59-2-31

Full Sale Price: $100,900.00

14606

RE 1EMI LLC et ano to TISDALE, RAQUINTIS et ano

Property Address: 291 TREMONT STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12817 Page: 0688

Tax Account: 121.45-1-65

Full Sale Price: $10.00

14607

ABRAHAM PROPERTY MANAGEMENT LLC to ABRAHAM, ABRAHAM et al

Property Address: 143-145 WESTMINSTER ROAD, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12817 Page: 0487

Tax Account: 121.52-1-5

Full Sale Price: $1.00

ABRAHAM PROPERTY MANAGEMENT LLC et ano to ABRAHAM, ABRAHAM et al

Property Address: 1200 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12817 Page: 0491

Tax Account: 122.38-1-35

Full Sale Price: $1.00

14608

CRAWFORD, DELOIS to ADELANTE MANAGEMENT LLC

Property Address: 56-58 MADISON STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12818 Page: 0118

Tax Account: 120.36-1-3

Full Sale Price: $50,000.00

PURGINA, BIBIANNA to BCBT PROPERTIES LLC

Property Address: 16-18 CLIFTON STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12817 Page: 0504

Tax Account: 120.44-2-85

Full Sale Price: $50,000.00

14609

LEVECCHI, LEEANN et ano to BRUN, ALLEN J

Property Address: 360 BENNETT AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12817 Page: 0501

Tax Account: 092.37-2-68

Full Sale Price: $179,000.00

STASZAK, WILLIAM J to STASZAK, KATHLEEN W et ano

Property Address: 100 WILSONIA ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12818 Page: 0024

Tax Account: 107.66-2-52

Full Sale Price: $1.00

14610

KEANE, SINEAD et ano to HARDYIV, WILLIAM H

Property Address: 203 ARBORDALE AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12818 Page: 0027

Tax Account: 122.34-1-16

Full Sale Price: $401,000.00

PINTO, ERROL to VRDOLJAK, MAKTILDA

Property Address: 2430-D EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12818 Page: 0114

Tax Account: 122.20-1-4/27B

Full Sale Price: $116,000.00

14611

CHEUNG, ANDREW et al to JACKPMORGANE LLC

Property Address: 234 DEPEW STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12817 Page: 0654

Tax Account: 120.55-3-43

Full Sale Price: $52,000.00

SFR3-030 LLC to SUPREMEWAY REALTY LLC

Property Address: 340-342 CHAMPLAIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12817 Page: 0597

Tax Account: 120.59-2-33

Full Sale Price: $162,000.00

14612

BARNES, SHIRLEY to TOOLEY, DENISE E et ano

Property Address: 22 JULIET CRESCENT, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12818 Page: 0111

Tax Account: 045.12-2-50

Full Sale Price: $250,000.00

BORRELLI, ANTOINETTA et al to TARTAGLIA, MARIO

Property Address: 3626-3628 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12817 Page: 0562

Tax Account: 060.52-2-9

Full Sale Price: $140,000.00

EARLE AND SHARMILA HOUCK REVOCABLE TRUST et al to IORIO, DANIEL J

Property Address: 19 SABLE LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12818 Page: 0034

Tax Account: 033.04-6-7

Full Sale Price: $355,000.00

EDWARDS, DALE L et al to BOEVING, CHAZ et ano

Property Address: 459 BISCAYNE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12817 Page: 0442

Tax Account: 046.20-1-34

Full Sale Price: $185,000.00

EIDMAN, SHANNON J to CANALES, JESUS et ano

Property Address: 116 CLEARWATER CIRCLE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12817 Page: 0422

Tax Account: 045.01-16-36

Full Sale Price: $1.00

LUX, MARY L et ano to BENSON, CALEB et ano

Property Address: 327 SQUIRE DALE LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12818 Page: 0077

Tax Account: 045.01-10-10

Full Sale Price: $200,000.00

SIDNEY-SMITH, BRIAN et al to US BANK NATIONAL ASSOCIATION

Property Address: 271 APPLEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12818 Page: 0151

Tax Account: 059.07-5-29

Full Sale Price: $218,300.28

STUDLEY, LOIS A et ano to LYNN, CHARLES J

Property Address: 141 ALPINE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12818 Page: 0108

Tax Account: 046.20-5-19

Full Sale Price: $119,000.00

14613

BENITEZ, LAVETTE to MBUYI, PERPETUE B

Property Address: 583 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12818 Page: 0074

Tax Account: 090.48-2-63

Full Sale Price: $175,000.00

GAMBLE, LEON S to NEWREZ LLC et ano

Property Address: 5 BURKE TERRACE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12818 Page: 0015

Tax Account: 090.67-3-25

Full Sale Price: $102,406.04

SABLE MONROE PROPERTIES LLC to GOLDENPHASE PROPERTIES LLC

Property Address: 10 LOCUST STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12818 Page: 0043

Tax Account: 105.35-4-47

Full Sale Price: $64,000.00

14616

LEBARRON, EDNA to MARTINEZ, KIARALIZ SANCHEZ et ano

Property Address: 156 BRAYTON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12818 Page: 0058

Tax Account: 060.47-3-26

Full Sale Price: $145,000.00

NICOSIA, PETER L to WALTER, DAVID

Property Address: 10 DUFFERN DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12817 Page: 0545

Tax Account: 075.10-10-23

Full Sale Price: $140,000.00

PORTFOLIO ENTERPRISES, INC to FUSS, RENE M

Property Address: 150 OAKWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12817 Page: 0660

Tax Account: 075.49-1-38

Full Sale Price: $212,000.00

SCHIANO, JEFFREY V to ROBINSON, JODY A et ano

Property Address: 47 CLEVERDALE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12817 Page: 0468

Tax Account: 060.80-4-7

Full Sale Price: $1.00

14617

HAMIL, CAROLYN M to HAMIL, CAROLYN M et ano

Property Address: 443 WASHINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12817 Page: 0666

Tax Account: 061.07-1-23

Full Sale Price: $1.00

PETERS, ANN MARIE to PETERS, JERRIANN

Property Address: 79 SMALLRIDGE LANE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12817 Page: 0619

Tax Account: 091.07-1-9

Full Sale Price: $1.00

14618

DOUGHERTY, MARGARET ANN et ano to WONG, MAUREEN et al

Property Address: 258 GLEN ELLYN WAY, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12818 Page: 0068

Tax Account: 137.06-2-28

Full Sale Price: $268,000.00

14619

SKIBBA, KATHRYN E H to LOHNER, EMILY W et ano

Property Address: 347 RUGBY AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12818 Page: 0071

Tax Account: 120.73-1-17

Full Sale Price: $276,400.00

UNDER THE LIGHTHOUSE LLC to AFFENDI, RAMADAN HASSAN

Property Address: 30 WEST HIGH TERRACE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12817 Page: 0671

Tax Account: 120.82-4-30

Full Sale Price: $110,000.00

14620

ROTOLI PROPERTY DEVELOPMENT LLC to ROTOLI RENTALS LLC

Property Address: 44 SOUTHVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12817 Page: 0407

Tax Account: 136.54-2-45

Full Sale Price: $1.00

ROTOLI PROPERTY DEVELOPMENT LLC to ROTOLI RENTALS LLC

Property Address: 25-27 PALISADE PARK, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12817 Page: 0410

Tax Account: 121.68-2-19

Full Sale Price: $1.00

14621

TORRES-LAPORTE, SAUL to RODRIGUEZ VELAZQUEZ, LISSY et ano

Property Address: 17 MITCHELL STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12817 Page: 0471

Tax Account: 091.75-1-44.001

Full Sale Price: $1.00

14622

HESS, MATTHEW N et ano to BREEDLOVE, SIARA NICOLE-RAE et ano

Property Address: 171 HARTSDALE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12818 Page: 0087

Tax Account: 077.11-5-67

Full Sale Price: $187,000.00

MORRELL, KAREN et al to DEALL, JOYCELYN et al

Property Address: 175 SEWILO HILLS DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12817 Page: 0650

Tax Account: 077.09-4-44

Full Sale Price: $311,000.00

14623

ELLIOTT, LAURIE J et ano to KAMILA ENTERPRISES LLC et ano

Property Address: 2201 WEST HENRIETTA ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12818 Page: 0083

Tax Account: 148.12-3-23

Full Sale Price: $1.00

HANCY, MICHELLE A et al to NICHOLS, ANDREA

Property Address: 153 CATTARAGUS DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12817 Page: 0508

Tax Account: 175.06-2-12

Full Sale Price: $233,000.00

HOWELL, JUSTIN R to CHOICE ONE RENTALS 2 LLC

Property Address: 237 RIVERMEADOW DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12818 Page: 0134

Tax Account: 160.14-2-18

Full Sale Price: $1.00

RICKMAN, BONNIE J et ano to RICKMAN, GERALD E

Property Address: 106 BRONX DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12818 Page: 0154

Tax Account: 147.16-3-52

Full Sale Price: $1.00

14624

ASENATO, CARRIE M to ASENATO, CARRIE M et ano

Property Address: 32 BEAMAN ROAD WEST, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12817 Page: 0547

Tax Account: 132.02-4-16

Full Sale Price: $1.00

MOONEY, ANNE S et ano to MOONEY, ANNE S et ano

Property Address: 3 FOXE COMMONS, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12817 Page: 0612

Tax Account: 145.07-1-51.1

Full Sale Price: $1.00

14626

DIMURO, MARY ELLEN to LEGG, ALICIA et ano

Property Address: 91 SANNITA DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12818 Page: 0145

Tax Account: 089.07-3-54

Full Sale Price: $250,000.00

HAWKES, CHARLOTTE et ano to KENYON, JESSICA et ano

Property Address: 882 NORTH ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12817 Page: 0416

Tax Account: 058.02-2-44

Full Sale Price: $115,000.00

MCDERMOTT, GEORGETTE to DARWEESH, MICHAEL

Property Address: 85 LAUREHLHURST ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12817 Page: 0609

Tax Account: 074.13-1-12

Full Sale Price: $254,000.00