Monroe County, NY judgments recorded April 28-29, May 1-3, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 28, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BROWN, DEISJAR A
155 DR SAMUEL MCCREE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $190.00
BURDETT, JAMES E
18 LINCOLN AVENUE, PITTSFORD NY 14534
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $143.00
CARTER, ALEXIS N
7 KENWICK DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
COLAVITO, FRANCINE A
1090 IDESON ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $193.00
COLLINS, BROOKLIN C
60 RICHLAND STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
COLLINS, TENIA Z
351 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
CONDON, LIAM D
104 W IVY STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $93.00
DRYSDALE, KYLE Z
138-28229 ST, LAURELTON NY 11413
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $193.00
ELLIOTT, RICKEY D
189 CONKEY AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.00
FANTIGROSSI, RONICA J
224 MT RIDGE CIRCLE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $255.00
GEARY, HUNTER T
1729 EMPIRE BOULEVARD 27, WEBSTER NY 14580
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $125.00
GONZALEZ, ROBERT A
41 BLACK WATCH DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $23.00
GRIFFIETH, KEITH
PO BOX 10804, ROCHESTER NY 14610
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $231.00
HACK, JOHN D
3660 MONROE AVENUE 31, PITTSFORD NY 14534
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $168.00
HARRIS, OZELL M
262 PENBROOK DRIVE, PENFIELD NY 14526
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $125.00
HARRIS-STEVENS, ROYAL J
125 HAYWARD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $143.00
HORTON, HENRY W
915 WEST SWEDEN ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $125.00
JOHNSON, TENESHA R
700 COMMONS WAY ROOM 101, ROCHESTER NY 14623
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $170.00
JONES, TRAVIS T
327 E ELM STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $125.00
MIRANDA, CARA A
3975 LAKE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
MOSLEY, BOBBY M
8150 SHORE DRIVE, NORFOLK VA 23518
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $450.00
NASH, DOMINIQUE N
195 GATES MANOR DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $256.00
PATTERSON, GIANA E
96 DONNA MARIE CIRCLE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
PRINGLE, CHYNNA M
69 RELIANCE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $143.00
RAWLEIGH, JESS L
58 FAVARA CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $175.00
REUTER, DAVED A
2002 PENFIELD ROAD, PENFIELD NY 14526
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $188.00
ROSADO, JOSE
2071 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
ROSARIO, NOEMI
6 CONRAD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
SCHNEIDER, MATTHEW A
206 MILLER STREET, NORTH TONAWANDA NY 14120
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $188.00
SIZER, TIMESE A
2432 EAST AVENUE APARTMENT D, ROCHESTER NY 14610
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $125.00
SMITH, DEMONIE J
701 HARVARD STREET, ROCHESTER NY 14610
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $168.00
THOMPSON, KAREEM L
1228 N CLINTON AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14621
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $218.00
TORRES-VELAZQUEZ, E L
82 KLEIN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $346.00
TWILLIE, JAYDAH I
830 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WICKMAN, NOAH P
51 DARTMOUTH STREET, ROCHESTER NY 14607
Favor: PITTSFORD TOWN COURT
Amount: $168.00
Judgments
Recorded April 29, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
DAVILA, JENNIFER L
8 NEWPORT DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Favor: SAMAX GROUP INC
Amount: $2,983.67
MAYNE, DAVID P JR
24 SKYLINE CIRCLE, BROCKPORT NY 14420
Favor: SAMAX GROUP INC
Amount: $2,283.74
Judgments
Recorded May 1, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
COATS, KASHMIERE
26 KARNES STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
DAVIS, MICHAEL JR
60 RIVER STREET APT 419, ROCHESTER NY 14612
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
ASSOCIATED CONCRETE INC. et al
ASSOCIATED CONCRETE INC. ASSOCIATED CONCRETE INC., ASSOCIATED CONCRETE INC. ASSOCIATED CONCRETE INC. ASSOC
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $40,814.00
AUTIN, GERALDINE T et al
Favor: AMERICAN CHOICE CAPITAL LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $71,745.36
BERTINO, GREGORY
109 SOUTHWOOD LANE, ROCHESTER NY 14618
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $2,874.73
BUDA, PETER M
43 WINDWOOD CIRCLE, GREECE NY 14626
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: STEVEN L ROSENTHAL ESQ
Amount: $14,643.99
CERVONE, MICHAEL A
185 RODESSA ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JORGE VITUREIRA ESQ
Amount: $2,317.36
COAXUM, GWENDOLYN D
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: STEVEN L ROSENTHAL ESQ
Amount: $1,726.21
COX, NATHANIEL
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: STEVEN L ROSENTHAL ESQ
Amount: $11,837.10
FROHE, JOSEPH
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JASON P VERHAGEN ESQ
Amount: $6,098.85
HANSEN, JACK L
746 FLOWER CITY PARK, ROCHESTER NY 14615
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JORGE VITUREIRA ESQ
Amount: $11,077.45
JOHNSON, YOLANDA
375 BLEACKER ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $4,548.88
LATONA, BRYTNE LYNN
Favor: ROCHESTER APARTMENT MANAGEMENT LLC
Attorney: STEJEM K A ESQ
Amount: $6,078.71
LOPEZ, JUAN MARTIN et ano
Favor: ARK CAPITAL LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $12,799.80
RIVERA, WANDA
508 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: STEVEN L ROSENTHAL ESQ
Amount: $19,214.56
SCOTCH BONNET LLC
1 NORTH GALLERIA DRIVE, MIDDLETOWN NY 10941
Favor: VAN HOOK SERVICE CO. INC.
Attorney: KEVIN TOMPSETT ESQ
Amount: $3,792.61
JUDGMENT SATISFIED, COUNTY COURT
VIGNERI CONFECTIONS INC
Favor: BUFFALO DESIGN GROUP INC
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
BORDONADA, JOSE
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
BRYANT, LEAIRA R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
HAND, ERICA A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
HASMAN, MONIKA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
JONES, SADE A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
KNIGHT, LIAM M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
LUCAS, LEROY
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
LUKULA, DAYO E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
MEDINA, JORGE L RIVERA
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
RIVERA, TIFFANY
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
ROSADO, ALEXIS REYES
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
TAZELL, THADEDRA S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
THOMAS, WENDOLYNNE D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
WHITFIELD, JENNIFER A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
SANDERS, MECHELLE
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
MCCARTHY, DAVID A
Favor: FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
MCLAMORE, VICTOR et ano
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
VERTIZ, IVANNA J
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
BAKER, SAMARA D
Favor: WEBSTER TOWN COURT
HARRIS, STEVEN J
Favor: WEBSTER TOWN COURT
JOHNSON, KEVIN S
Favor: WEBSTER TOWN COURT
JUDGMENT VACATED, ROCHESTER CITY COURT COURT
BEARD, TISHANNA A
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
SATISFACTION OF JUDGMENT
BROWN, ALECSANDRA D
Favor: AMERICREDIT FINANCIAL SERVICES INC et ano
Attorney: STEPHEN EINSTEIN AND ASSOCIATES PC
Amount:
VLACK, STEPHEN
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
BAILEY, CANDICE L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BONILLA, JORGE E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CANADY, ALBERT B
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
COKER-JACKSON, BLESSIT V
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CORPORAN PEREZ, MICHAEL J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
COWART, SIMONE T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CROCKTON, BRITTANY J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
FEIKA, MUTTU
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
GONZALEZ LOPEZ, JARITZA L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
HASAN, TYRQUE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
HORACE, SHAQUANNA N
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
HOWARD, CHAKAYA
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
JAMES, ADAM G
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
JONES, TERRELL F
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
KING, MAHOGANY Q
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
LAINE, TARA L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MAY, QUENTIN M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MCEWEN, JULIE A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
DAVILA, JENNIFER L
8 NEWPORT DR, BROCKPORT NY 14420
Favor: COUNTY LINE MOBILE PARK LLC
Amount: $8,710.56
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
BAEZ, CLARABELLE
571 BIRR STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Amount: $2,876.48
DOUGLAS, STEPHANIE M
168 DEARCOP DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Amount: $1,850.57
FOX, MARILYN
147 NORWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: SECURITY CREDIT SERVICES LLC
Amount: $3,816.17
KENNEDY, HARRY A
155 BROOKLEA DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Amount: $11,129.22
MCKENZIE, CONSTANCE
479 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount: $4,053.89
OLIVER, ANTOINETTE
149 DEVONSHIRE COURT APT 1, ROCHESTER NY 14619
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Amount: $878.82
POTTER, MARK A
39 CALVIN ROAD APT 15, ROCHESTER NY 14612
Favor: NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES INC
Attorney: PRESSLER AND PRESSLER LLP
Amount: $262.66
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
MARTIN, DAVID M
615 WEST 6TH AVENUE, SAN MANUEL AZ 85631
Favor: HALL, ROBIN
Amount: $1,825.00
Judgments
Recorded May 2, 2023
JUDGMENT
BROWN, KENNETH
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
ELLIOTT, DIANA DEVINE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MCKINNEY, JOSEPH
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MILLER, ANTHONY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TORRES, JEREMIAH
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WATKINS, KEITH R
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, COUNTY COURT
HUMPHREY, DONOVAN
62 STEVENS AVENUE APT LOWER, BUFFALO NY 14215
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
BOVEE, CLARK C
7542 RIGA CENTER ROAD 1, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $8,806.44
BRINK, ANDREW T
30 STRAUB ROAD, GREECE NY 14626
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $1,995.42
CAROL, RYAN et ano
93 STRATFORD DRIVE, SEVERNA PARK MD 21146
Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $37,933.80
CORNELIUS, MICHAEL K et ano
508 PEART AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $5,954.78
I WELLNESS CENTER INC et ano
1517 HILLCREST STREET, ORLANDO FL 32803
Favor: SPEEDY FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $42,573.60
TERRILLION, JEFFREY
103 TROUP STREET APT 1, ROCHESTER NY 14608
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: JOSEPH G DEVINE ESQ
Amount: $886.23
WYOTRANS LLC
30 N GOULD STREET SUITE 21075, SHERIDAN WY 82801
Favor: FINCOAST CAPITAL LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $206,825.00
JUDGMENT SATISFIED
APPRAISAL DATA SERVICES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
AVANI TECHNOLOGY SOLUTIONS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
Bitter Honey LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
CALKINS MEDICAL GROUP LLP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
CALKINS MEDICAL GROUP LLP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
CALKINS MEDICAL GROUP LLP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
GROWNEY, ERIN R
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
PRIVATE LABEL FOODS OF ROCHESTER INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
TAYLOR DRYWALL LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
TAYLOR DRYWALL LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
TAYLOR DRYWALL LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
TIMELY TRANSPORTATION SERVICE LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
TIMELY TRANSPORTATION SERVICE LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
TIMELY TRANSPORTATION SERVICE LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
TIMELY TRANSPORTATION SERVICE LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
TMR USA INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
WESLEY GARDENS CORPORATION
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
WESLEY GARDENS CORPORATION
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
WESLEY GARDENS CORPORATION
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
WESLEY GARDENS CORPORATION
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
MARTINEZ, JESSE R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTINEZ, JESSE R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTINEZ, JESSE R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTINEZ, JESSE R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTINEZ, JESSE R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTINEZ, JESSE R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTINEZ, JESSE R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
DELANO, SHANNON E
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
GLUDYK, SVITLANA
Favor: TD BANK USA, N.A.
Amount:
HART, JASON G
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
JACKSON, TERRELL
Favor: Winslow, David C.
Amount:
LINDNER, SHIRLEY B
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
MEYERS, KAREN
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
ARROYO, ANGEL
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BENNETT, KAYSHA A
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BRUMFIELD, JAMES A et ano
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BUSSEY, MYRON R
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
CHAMBERS, JONATHAN S
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
CHERRY, JOSHUA
576 GREENLEAF MEADOWS APT B, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREENLEAF MEADOWS ASSOCIATES LLC
Amount:
CINTRON, MARIA D
1923 N GOODMAN, ROCHESTER NY 14609
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Amount:
COTA, ALISSA M
Favor: MENDON TOWN COURT
Amount:
GAVIN, PAMELA et al
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
GONZALEZ, FRANK
183 MASCOT DR, GREECE NY 14626
Favor: SYNCHRONY BANK
Amount:
ISAAC, BRANDON J
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
JONES, JAVONNE
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
LOPEZ, NELSON
401 SENECA MANOR DR APT 205, ROCHESTER NY 14621
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
MCCARTHY, PAUL J
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
OKOYE, JEREMIAH I
155 CANAL LANDING BLVD, GREECE NY 14626
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Amount:
PANKRATH, HEATHER
2589 LYELL, ROCHESTER NY 14606
Favor: TD BANK USA NA
Amount:
RIVERA, JUAN G
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
RYAN, BARBARA J
595 WINONA BLVD, ROCHESTER NY 14617
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Amount:
TRAN, MELISSA
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
WENTZ, ANTHONY M
433 STOWELL DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: DICOVER BANK C/O DISCOVER PRODUCTS INC
Amount:
WISNIEWSKI, SHAWN R
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
BERTUCCI, JOANNE
292 MELWOOD DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: TD BANK USA NA
Amount: $772.37
SPOOR, ANITA
78 BRICKSTONE CIRCLE, ROCHESTER NY 14620
Favor: DEBORAH MIETELSKI DBA LIVESIMPLY SENIOR TRANSITIONS
Amount: $1,354.47
WILLIAMS, CHANNING
319 LAGRANGE AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: CLEARWATER CREDIT COMPANY
Amount: $5,000.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
VERGNE, CRISTINA
665 MCCALL ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: CLEARWATER CREDIT CO LLC
Amount: $7,148.25
Judgments
Recorded May 3, 2023
JUDGMENT
PACHECO, LUIS JOEY
Favor: SHEETS, DENISE et ano
Amount:
JUDGMENT, COUNTY COURT
ALVERIO, ORLANDO
1357 NORTH CLINTON AVENUE APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
BUIE, WILLIE
50 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
BURGESS, ERNEST T
30 STANFIELD TERRACE, ROCHESTER NY 14619
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
DARDEN, JAHREL
26 BARTLETT STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
DARGAN, DAVID
8 STRATHMORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
DENNIS, MICHAEL
172 FULTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
RICOTTA, RICHARD
22 RITZ STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
AMIR, ODED et ano
4044 NORTH MERIDIAN AVENUE APARTMENT 1A, MIAMI BEACH FL 33140
Favor: ACE CONSULTING PARTNERS INC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $4,348.36
BB’S DISCOUNT APPLIANCE SHOP LLC et ano
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $11,290.54
BLASS, ANDY et ano
14525 CALIFORNIA AVENUE, BEAUMONT CA 92223
Favor: MCA WORLD INC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $31,490.00
CONLON, SARAH R
67 THISTLEWOOD LANE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $5,313.30
CRUZ-LOPEZ, STEFANIA
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $7,891.63
DEMELASH, ENGDAWORK
23 PLANTERS ROW, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ
Amount: $2,752.31
DYNAMIC HOME EXTERIORS LLC et al
Favor: GOLD CAPITAL FUNDING
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $32,055.00
EBOTANA, NAHED et ano
10235 TIMBERLAND POINT DRIVE, TAMPA FL 33647
Favor: HYBRID ADVANCE LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $12,472.80
EMERSON, LAQUANDA D
189 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $5,866.52
EVANS, KELLEY et ano
Favor: WESTBROOKE ASSOCIATES L.P.
Attorney: STEPHEN J LAPP ESQ
Amount: $12,450.00
FARNBACH, MARINA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $1,815.47