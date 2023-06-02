Monroe County, NY liens filed recorded, May 1-3, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
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Recorded May 1, 2023
LIEN RELEASE
GREECE TOWN OF
Favor: NEW YORK UNLIMITED ENTERPRISES
672 DENISE ROAD, ROCHESTER NY 14616
TALLA, SAHAJANANDA
Favor: COMFORT WINDOW CO INC
45 SULLIVAN STREET, ROCHESTER NY 14605
WOODLANDS CONDOMINIUM
Favor: HARTLINE, TAYLOR M
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Recorded May 2, 2023
LIEN RELEASE
LAUDADIO, DON
Favor: LINDEN EAST CONDOMINIUM BOARD OF MANAGERS
59 MILRACE DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445
LAUDADIO, DONALD
Favor: LINDEN EAST CONDOMINIUM BOARD OF MANAGERS
16 MILRACE DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445
SEWARD, AMBER V
Favor: HMS INC
SPINOSA, LAURIE
Favor: HMS INC
MECHANICS LIEN
SURR LLC
Favor: ISAAC HEATING AND AIR CONDITIONING INC
Amount: $12,000.00
115 W COMMERCIAL STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
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Recorded May 3, 2023
FEDERAL TAX LIEN
ADVANCED ENVIRONMENTAL & RESTORATION SERVICES INC
Favor: USA/IRS
Amount:
DIXON, ORVILLE
Favor: USA/IRS
Amount:
NEW BEGINNINGS CHILDCARE CENTER LLC
Favor: USA/IRS
Amount:
WOOD, ROBERT W
Favor: USA/IRS
Amount:
LIEN RELEASE
BEYEA, TODD R
Favor: USA/IRS
LE, SANDRA B
Favor: USA/IRS
MANDELL, CHRISTOPHER M
Favor: USA/IRS
MINORITY REPORTER
Favor: USA/IRS
ROBINSON, REGINALD T
Favor: USA/IRS
SHADE TREE GREETINGS INC
Favor: USA/IRS