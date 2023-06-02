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Monroe County, NY liens filed recorded, May 1-3, 2023

By: Daily Record Staff June 2, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Liens Filed

Recorded May 1, 2023

LIEN RELEASE

GREECE TOWN OF

Favor: NEW YORK UNLIMITED ENTERPRISES

672 DENISE ROAD, ROCHESTER NY 14616

TALLA, SAHAJANANDA

Favor: COMFORT WINDOW CO INC

45 SULLIVAN STREET, ROCHESTER NY 14605

WOODLANDS CONDOMINIUM

Favor: HARTLINE, TAYLOR M

Liens Filed

Recorded May 2, 2023

LIEN RELEASE

LAUDADIO, DON

Favor: LINDEN EAST CONDOMINIUM BOARD OF MANAGERS

59 MILRACE DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445

LAUDADIO, DONALD

Favor: LINDEN EAST CONDOMINIUM BOARD OF MANAGERS

16 MILRACE DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445

SEWARD, AMBER V

Favor: HMS INC

SPINOSA, LAURIE

Favor: HMS INC

MECHANICS LIEN

SURR LLC

Favor: ISAAC HEATING AND AIR CONDITIONING INC

Amount: $12,000.00

115 W COMMERCIAL STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liens Filed

Recorded May 3, 2023

FEDERAL TAX LIEN

ADVANCED ENVIRONMENTAL & RESTORATION SERVICES INC

Favor: USA/IRS

Amount:

DIXON, ORVILLE

Favor: USA/IRS

Amount:

NEW BEGINNINGS CHILDCARE CENTER LLC

Favor: USA/IRS

Amount:

WOOD, ROBERT W

Favor: USA/IRS

Amount:

LIEN RELEASE

BEYEA, TODD R

Favor: USA/IRS

LE, SANDRA B

Favor: USA/IRS

MANDELL, CHRISTOPHER M

Favor: USA/IRS

MINORITY REPORTER

Favor: USA/IRS

ROBINSON, REGINALD T

Favor: USA/IRS

SHADE TREE GREETINGS INC

Favor: USA/IRS


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