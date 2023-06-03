Monroe County, NY judgments recorded May 3-5, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 3, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
HDO GARMENT et al
HDO GARMENT HDO GARMENT, HDO GARMENT HDO GARMENT HDO G
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $32,721.50
HUGHES, DARIN FRAIN et ano
Favor: SWIFT FUNDING CALIFORNIA LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $122,193.75
KELLY, TERESA
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $3,193.64
KOMINOVSKA, LILJANA
519 SHERBORNE ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: CITIBANK N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO DEPARTMENT STORES NATIONAL BANK
Attorney: KRISTA M ROSE ESQ
Amount: $1,664.75
LATTIMORE, RAINA E et ano
40 POND VIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14612
Favor: FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Attorney: KRISTA M ROSE ESQ
Amount: $7,783.13
MCRAE, CHRISTOPHER J
6157 KNICKERBOCKER ROAD, ONTARIO NY 14519
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $3,464.21
MICCICHE, PATRICIA W
1787 VETERANS HIGHWAY, ISLANDIA NY 11749
Favor: CAPITAL ONE N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: ALISON WILAND ESQ
Amount: $2,511.08
MILLER, JAMES M JR
2007 EAST HENRIETTA ROAD APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14623
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $3,646.35
RAMSEY, ASHLEY
78 WOODSTONE CIRCLE, WEBSTER NY 14580
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JASON P VERHAGEN ESQ
Amount: $2,353.73
ROOD, TERRY E
31 JAMESTOWN TERRACE, ROCHESTER NY 14615
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $18,924.13
SMITH, SEAN
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $1,564.25
SPENCER, SAMONTRA V
1003 NORTH WINTON ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: CAPITAL ONE N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: ALISON WILAND ESQ
Amount: $2,043.71
TRAPISS, ANGELA M
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $1,617.18
JUDGMENT SATISFIED
BEST STUCCO LLC et ano
Favor: SENERGY OF NEW YORK LLC
BEST STUCCO LLC et ano
Favor: SENERGY OF NEW YORK LLC
BURROUGHS, KEVIN
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
CALLAHAN, LISA M
Favor: GATES TOWN COURT
FENDER, JEFFERY C et ano
Favor: NORTH STAR CAPITAL ACQ LLC
SRYE, SAMANTHA
Favor: AFFINITY ORCHARD PLACE LP
THOMAS, CHRIS et ano
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
AFFORDABLE DENTURES ROCHESTER II PC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MINA MICHAEL ELIE INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SHARP NOTIONS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
BOLDT, STEVEN
Favor: MONROE TRACTOR & IMPLEMENT CO INC
SATISFACTION OF JUDGMENT
ABUOLBA, MOHAMMED
Favor: BANK OF AMERICA, N.A.
Amount:
ALLEN, CHERYL E
Favor: CULLEY MARKS TANENBAUM & PEZZULO LLP
Attorney: CULLEY MARKS TANENBAUM & PEZZULO LLP
Amount:
COONS, BRIAN et al
Favor: AFFINITY ORCHARD PLACE LP
Attorney: CHIARI & ILECKI LLP
Amount:
LAW, CLAYTON
Favor: CLEARWATER CREDIT COMPANY, LLC
Amount:
Noir Group 16, LLC
Favor: PAYCHEX, INC.
Amount:
WIDRICK, AMBER N et ano
Favor: NATIONAL COLLEGIATE STUDENT LOAN TRUST 2006-1
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
BIALUSKI, ANNAMARIE
52 BROOKHAVEN, ROCHESTER NY 14621
Favor: SYNCHRONY BANK
Amount:
BONAALLE, KEITH B
294 AUBURN AVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: TD BANK USA NA
Amount:
COOK, JACQUELINE
280 S FITZHUGH, ROCHESTER NY 14608
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
HANSON, LAURA
40 MARIPOSA DR, ROCHESTER NY 14624
Favor: SYNCHRONY BANK
Amount:
LOUIS, MARJORIE
230 DODGE, ROCHESTER NY 14606
Favor: SYNCHRONY BANK
Amount:
MARTINEZ, OLIVIA M
1039 EMERSON APT D, ROCHESTER NY 14606
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Amount:
RODRIGUEZ, JACQUELINE
22 BAYWOOD, ROCHESTER NY 14609
Favor: TD BANK USA NA
Amount:
SANTOS, DENISSE
192 GOODWILL, ROCHESTER NY 14615
Favor: SYNCHRONY BANK
Amount:
WALKER, COSTENA
1476 NORTON 1 W MAIN ST STE 800, ROCHESTER NY 14621
Favor: SYNCHRONY BANK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
COBB, TYRICE J
388 ELETRIC AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $976.00
COLLAZO, DENNIS J
1143 STONE ROAD 4, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $238.00
ELKHIDIR, MONZIR A
18 CARRY LANE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $676.00
FOSTER, JULIAN
1337 EAST MAIN STREET B8, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $676.00
FOWLKS, NADALE Z
128 WELD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $288.00
GARRETT, LAMAR A
166 LARK STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $258.00
GEORGETTI, JOHN A
2467 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $576.00
GONZALEZ, ANGEL J
19 LASER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,826.00
LIGHTLE, TIEWONGE L
7 CLOVE DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $188.00
Judgments
Recorded May 4, 2023
JUDGMENT
MOREIRA, ALEXYSS MARIA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
PICKETT, SHAWN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
REEVES, AARON
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WALKER, SHARODD
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, COUNTY COURT
ALLEN, ARTHUR DAVID
154 SALINA STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
A C SUPPLIERS LLC et al
A C SUPPLIERS LLC A C SUPPLIERS LLC, A C SUPPLIERS LLC A C SUPPLIERS LLC A C S
Favor: ML FACTORS FUNDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Attorney: GANG, JASON ADAM
Amount: $16,916.00
ADVENT REALTY ELITE LLC et al
ADVENT REALTY ELITE LLC ADVENT REALTY ELITE LLC, ADVENT REALTY ELITE LLC ADVENT REALTY ELITE LLC ADVEN
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $12,021.55
ARNOLD, ROBIN E et al
2600 PARDO LANE SUITE 105, MARIETTA GA 30066
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $32,525.60
AXBL et al
701 PHILLIPS ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $31,047.00
BAKER, RICHARD K. JR.
- JR., JR. JR. JR.
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: WOODS OVIATT GILMAN LLP
Amount: $21,861.77
BATISTA, ANTHONY et ano
295 PROSPECT AVENUE, ORADELL NJ 07649
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $40,012.25
BEYOND HEALTH AND FITNESS STUDIO LLC et ano
BEYOND HEALTH AND FITNESS STUDIO LLC BEYOND HEALTH AND FITNESS STUDIO LLC, BEYOND HEALTH AND FITNESS STUDIO LLC BEYOND HEALTH AND FITNESS STUDIO LLC BEYON
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $16,765.80
BROWN MAINTENANCE AND PACKAGE DELIVERY LLC et al
715 INDUSTRIAL PARK DRIVE, NEWPORT NEWS VA 23608
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $39,620.00
BUCKINGHAM, EBONY S
94 PARKWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14615
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $1,567.10
CARTER, GEORGE R JR
14 GOETHALS DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: ELIZABETH CLARKE ESQ
Amount: $6,312.28
CRITES, J M et ano
193 PLANTATION DRIVE, MAYFLOWER AR 72106
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $59,124.90
DEMELASH, ENGDAWORK A
Favor: CITIBANK N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO DEPARTMENT STORES NATIONAL BANK
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $5,097.92
EDWARDS, LATOYA Y
173 CONKEY AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $6,654.50
EMERSON, DARREL D.
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: RUPP PFALZGRAF LLC
Amount: $8,458.00
GROVE DALE CORP et al
17271 JAMES LEX LANE, MORGAN HILL CA 95037
Favor: CAPYTAL.COM
Amount: $39,757.50
H AND P GLOBAL et al
8203 HEATHERSTONE DRIVE, OLIVE BRANCH MS 38654
Favor: BROWNSTONE FUNDING CORP
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $63,226.40
HELMER, PEYTON DOWELL et al
1073 SWEENEY ROAD, SAINT LANDRY LA 71367
Favor: WATERVIEW CAPITAL LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $43,094.91
HERNANDEZ, LIDIA DOLORES et ano
Favor: HERNANDEZ, LIDIA DOLORES et ano
Amount: $11,427.20
HUTTON, JOY MARCHELLE et ano
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $12,087.00
JEAN, MARC DAVID et al
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $13,981.10
K L AUTOMOTIVE et al
K L AUTOMOTIVE K L AUTOMOTIVE, K L AUTOMOTIVE K L AUTOMOTIVE K L A
Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC
Attorney: GANG, JASON ADAM
Amount: $220,990.00
LONG, BRADLEY JOHN et ano
256 N HELMER ROAD, BATTLE CREEK MI 49037
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $43,497.80
LUSTER, DEMONTAYE M et ano
3134 N ANCHILLES STREET, MILWAUKEE WI 53212
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $47,059.30
PALMER, SUZANNE
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $4,265.26
PERRY, SHAWANNA
1781 STONE ROAD APT 4, ROCHESTER NY 14615
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $2,203.90
PIACENTINI, STEPHEN K
71 MEADOWCROFT ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: ELIZABETH CLARKE ESQ
Amount: $5,482.10
PRINCE, BRANDON G
3882 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: DANA ARRICK ESQ
Amount: $2,870.19
PRIVITERA, PATRICIA
15 DORIS LANE, BROCKPORT NY 14420
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $5,069.61
SCADUTO, JUSTIN M et ano
4727 CROWN POINT ROAD, ROSCOE IL 61073
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $40,308.59
SHAPIRO, ELLEN
Favor: WELLS FARGO BANK N.A.
Attorney: TENAGLIA & HUNT
Amount: $4,131.57
SLINKER, JERASON CHRISTOPHER et ano
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $12,163.00
VALERIO, DANIEL
135 CREEK MEADOW LANE, GREECE NY 14626
Favor: BRYANT, BERNICE
Attorney: KAREN M KAMMHOLZ ESQ
Amount: $9,750.00
WIMS, CHARLENE
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: GITLIN, ROBERT BRIAN
Amount: $1,349.92
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
GALLOWAY, STEVE
Favor: GIKONYO, BARNABAS
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
APPLEBERRY, BRITTANY P
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LENTINE, SALVATORE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STONE, ANTHONY G
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
BATZ, TRICIA M
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Attorney: MALEN ASSOCIATES PC
Amount:
Christie, Kelly M
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
Ferguson McGill, Christina
Favor: BARCLAYS BANK DELAWARE
Amount:
JASEK, SALLIE E
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
Johnson, Katrena
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Amount:
SANCHEZ, LUIS A et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
Simmons, Reshawnda R
Favor: NORTHSTAR CHRISTIAN ACADEMY
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, VILLAGE COURT
CROSLAND, JOSHUA K
81 AMITY PLACE, STATEN ISLAND NY 10303
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
DEPAULAVALLEJO, ARIEL
1145 ANDERSON AVENUE 1A, BRONX NY 10452
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
DIAZ, CIARRA J
301 W VANCE STREET, FUQUAY VARINA NC 27526
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $100.00
DOMINIK, DAWN W
3258 FANCHER ROAD, ALBION NY 14411
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $225.00
FULGINITI, MARK J
19 MAY AVENUE, STATEN ISLAND NY 10314
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $25.00
GLENN, JONATHAN T
93 MERCURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $225.00
GRIFFIN, MAURICE D
88 MURRAY STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $550.00
GRIFFIN, MAURICE D
88 MURRAY STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $500.00
JOHNSON, JAMES T
99 SUNSET CENTER LANE 203, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $150.00
JOHNSON, SHAMONE A JR
129 LYMAN STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $300.00
LOFTON, LAREEKA M
350 WILLOWBROOKE DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $225.00
MCCLINIC, LYNN R
99 SUNSET CENTER 102, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $140.00
MORRIS, BAMBI L
1 BURKE TERRACE APARTMENT 4, ROCHESTER NY 14613
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $225.00
MURTAUGH, KELLY A
1597 W SWEDEN ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $100.00
OAKES, STEPHANIE L
117 OAKLAND STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
RODRIGUEZ, GENEO L
718 BASS RUN LANE, HAMLIN NY 14464
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
ROLLINS, TREVON D
641 BROOKS AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $168.00
RUCKER, LEESEAN M
134 STUDENT LANE, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $100.00
SAVARY, KELLY A
602 DRAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $225.00
SISK, JOHNATHAN A
3 SWEDEN LANE APARTMENT 27, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $325.00
TURNEY, BRANDON M
3930 WALKER ROAD 5, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $250.00
WADSWORTH, C E
1454 ALDERMAN ROAD, PALMYRA NY 14522
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
Judgments
Recorded May 5, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
ADDISON, MITCHELL et ano
3308 SANBORNE TERRACE, DACULA GA 30019
Favor: RIVER CAPITAL PARTNERS LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $115,971.75
ADDISON, MITCHELL LEE et al
137 JUDGE STREET, HARLEYVILLE SC 29448
Favor: RIVER CAPITAL PARTNERS LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $63,025.26
ALBERTO, LEYVA CUENCA JOSUE et ano
680 COLUMBIA AVENUE, ELGIN IL 60120
Favor: C2 ADVANCE LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $38,500.00
BALESTIER, GILBERTO
105 GREENLAWN DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $1,221.42
BROOKS, TAZZI
736 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $5,383.64
DICKERSON, CONSTANCE
437 COLUMBIA AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $17,026.20
FOSTER, JOEDNA S.
280 WINBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $13,071.00
HALL, MEGAN
3242 WINTON ROAD APT G15, ROCHESTER NY 14623
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: JACQUELINE TIERNEY ESQ
Amount: $2,757.68
JOHNSON-MATHIS, DEBORAH DENISE
31 PASADENA DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $4,847.50
MARTIN, STEPHANIE M.
1340 PORTLAND AVENUE APT 201, ROCHESTER NY 14621
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $18,718.17
MAYS, DANDRE
212 SEWARD STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: THE SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $3,834.23
OH MOMMY OH BABY INC. et al
119 N BROADWAY AVENUE 7, ADA OK 74820
Favor: FINVEST LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $100,756.71
SCHNEIDER, LISA et ano
76 STONERIDGE DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE VENTURE LLC
Attorney: WILLIAM ILECKI ESQ
Amount: $1,112.90
SUAREZVAZQUEZ, ARELIS
38 STRATHMORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: WELLS FARGO BANK N.A.
Attorney: JASON KIM ESQ
Amount: $7,315.02
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
A & R CULINARY SERVICES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ACOSTA, HENRY A JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ACOSTA, JUAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ALLEN, TAMMY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ALLSTATE ROOFING & MORE LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ALVERIO, JUAN R JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ANGULO, ELIECER SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ARMSTRONG, ANTWOIN R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ARMSTRONG, ANTWOIN R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
AYERS, BRITTANY R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BAGGLING, AUTUMNE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BAUSCH & LOMB AMERICAS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
BLACK BIRD ROC INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
BLOCKER, KIDTRELL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BOSLEY, COLBY J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROCK, FREDERICK B
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BRODNER, AARON M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROOKS, DEMPSEY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROOKS, DEMPSEY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BURGE, MICHAEL JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BURGE, MICHAEL JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BURGE, MICHAEL JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BURGE, MICHAEL JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CLARKE, JAYQUAN D SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CLEVELAND, VERNON L et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COLOSIMO, FRANK J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COMETA, JEREMIAH
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COTTON, WILLIE R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COTTON, WILLIE R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COTTON, WILLIE R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CROPPER, WILLIAM
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DAVIS, CHRISTOPHER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DONALDSON, DAVID D JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
EATON, MARLON D SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
EMLER, ROBERT III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FLEMING, BRIAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FLEMING, BRIAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FLOWERS, TYRONE D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FONTAN, HECTOR JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FRANCO, LUIS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GAMBLE, WILLIAM
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GARCIA, CHARLES ISAIAH
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MUJAMEL, MUHSEN
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SIMPLIFIED SAFETY INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
X-BAC LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
BEST IN THE WEST INC
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JAMES, MAURICE H
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
BATZ, TRICIA
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
Clegget, David C.
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
GADDIS, WILLIE R
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
GEBBIE, ASHLEY M
Favor: WELLS FARGO BANK, N.A.
Amount:
MONFORT, CHRISTOPHER
Favor: SYNCHRONY BANK
Amount:
MONFORT, LUBA
Favor: CITIBANK, N.A.
Amount:
RADEMACHER, ROBERT
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
STOUGHTON, MARY
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
CAMPBELL, TREVA A
15 1/2 HANNA PLACE 3, ROCHESTER NY 14620
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $75.00
CANARIO, JOSE R
565 CASTLE STREET, GENEVA NY 14456
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $45.00
CAPELLUPO, MICHAEL C
1379 SHOECRAFT ROAD, PENFIELD NY 14526
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $30.00
CONDE, JACQUES C
54 MARGARET STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
CONDE, JAHLIL A
54 MARGARET STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $175.00
CONDE, JAHLIL A
54 MARGARET STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
CONSTABLE, ANTHONY W
505 SOUTH MAIN STREET APARTMENT B, GENEVA NY 14456
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
COOK, ZACHARY M
183 CRESTWOOD BOULEVARD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
DONOHUE, GEORGE
214 N GREECE ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $460.00
GERLING, JENNIFER A
123 MCEWEN ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $120.00
GILKES, JOSEPH D
40 CARAWAY LANE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
GILL, LASHONDRA S
359 RAVINE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $280.00
GILLIAM, JONTE L
3677 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
GLAZE, BRODRICK N
192 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
GONZALEZ, LEXCY E
22 AVENUE A, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $270.00
GRANT, DERELL R
3236 84TH AVENUE NORTH, BROOKLYN PARK MN 55443
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $402.00
GRAVES, ANASTASIA C
22 DIRINGER PLACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
GRAYBILL, KARINA M
109 MILL STREET, WAYLAND NY 14572
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $293.00
GREELEY-OUKES, M A
13 AUDUBON STREET, ROCHESTER NY 14610
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $443.00
GREIG, TIMOTHY R
23294 AUTUMN HILLS DRIVE, SAUCIER MS 39574
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
GUARRACI, ANTONIO S
49 WOODLAND DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $474.00
GUARRACI, ANTONIO S
49 WOODLAND DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
GUARRACI, ANTONIO S
49 WOODLAND DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $315.00
GUCK, HARLEY M
2 BUSH AVENUE, WAYLAND NY 14572
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
ODELL, SHANNON M
68 N SHORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $270.00
RADOMSKI, DOMINICK P
1231 OVINGTON AVENUE APT B1, BROOKLYN NY 11219
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $433.00
RELEFORD, MONA L
500 ABRAHAM STREET, COLUMBIA SC 29203
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $300.00
RIVERA, CAROLINE TORRES
90 AURORA STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
SALAZAR, FRANCISCO D
167 POND VIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $390.00
SALEH, MABROOK A
11 OLD COUNTRY ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
SCHEPLER, DYLAN G
23 TIMBERWOOD DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $130.00
SCHUM, DOMINICK V
143 COLWICK ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
SMITH, SHELLIE D
33 KETCHUM STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
SNOW, MARLAGYIA
1940 DEWEY AVENUE, NORTH GREECE NY 14515
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $190.00
SONMEZ, FATIH
2740 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $190.00
SYKES, JERRY WAYNE
2299 BRIGHTON HENRIETTA TOWN LINE ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: BOWMAN, WALTER
Amount: $2,826.00
TADDONIO, KRISTIN M
1091 PAUL ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
TALONE, MICHAEL D
33 HELENWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
TANEY, ROBIN T
39 TIMBERWOOD DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
TANTAO, FELIX A
292 SAINT CASIMIR STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
TASCIONE, TARA M
102 BLACKWATCH TRAIL, FAIRPORT NY 14450
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $93.00
TAYLOR, BRYAN D
93 YATES STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
TAYLOR, MARIA K
71 TEXAS STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $400.00
TENGBEH, SAHR B
317 FORSYTHIA DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
TERRY, SUZETTE
218 ALMAY ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
TETREAULT, DANIEL J
181 NORTH STREET, CALEDONIA NY 14423
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
THOMAS, MESHA C
274 WINCHESTER, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
THOMAS, MICHAEL S
132 LEE CIRCLE DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
THOMAS, SHAMERE S
36 WEYL STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $443.00
THOMPSON, DESTINY M
85 ROCKET STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $240.00
THOMPSON, KIARA M
685 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
THOMPSON-MCONDALD, RONDELL A
479 WESTMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
TINDAL, SHEENA M
28 CHATEAU SQUARE, ROCHESTER NY 14618
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
TIRABASSI, PEYTON J
1149 MEADOWBROOK LANE, FARMINGTON NY 14425
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
TISDALE, MARQUIS C
354 NORTH PARK DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $330.00
TO, LOAN N
16 CORNFLOWER DRIVE, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00