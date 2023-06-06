Monroe County, NY judgments recorded May 5,8, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 5, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
TOBIAS, EMILEE-ROSE M
152 KINGSBERRY DRIVE APT B, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
TORRES, JASON A
1307 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
TORRES, JEREMIAH
212 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
TORRES, JOHNNATHAN R
4046 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
TORRES-ROSA, AMISAEL
1030 HARRISON AVENUE APT L5, NY
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
TORRES-ROSA, ROBERTO A
86 GREEN KNOLLS DRIVE, ROCHESTER NY 14620
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
TORTORA, JOSEPH R
55 BAXTER DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
TRAN, LY T
360 NORTH GLEN DRIVE APARTMENT D, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
TRAX, DANEIL S
32 BROOKRIDGE DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
WILLIAMS, CHRISTOPHER S
69 DAMSEN ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
WILLIAMS, DAVID A
188 STONEWOOD AVENUE APT 3C, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, VILLAGE COURT
ADKINS, ANTHONY S
1 THOMAS ST, HOLLEY NY 14470
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $125.00
ALDI, CHRISTOPHER S
78 ERIE STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $150.00
ALLEN, JERRON K
39 FAYETTE STREET APARTMENT 2, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $125.00
AMOR, CAIDEN S
147 DOWN STREET, ROCHESTER NY 14623
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $250.00
ANDERSON, NATAIA L
2 PENBROOKE DRIVE, PENFIELD NY 14526
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
ARGUINZONI, ROBERTO C
255 AUDINO LANE APARTMENT A, ROCHESTER NY 14624
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $125.00
BAPST, AARON W
639 LAKE AVENUE, HILTON NY 14468
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $150.00
BARKER, ZACHARY J
16 IRONWOOD DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $250.00
BLACK, RYAN M
16 WESTWOOD DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $325.00
BROWN, BRADON L
33 MARKET STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $100.00
BRYANT, ALANAH E
471 CANAL ROAD, PORT JEFFERSON STATION NY 11776
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $125.00
BURNS, DENNIS D
30 CLOVERWOOD DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $50.00
BUTLER, MEGAN A
34 GREENRIDGE CRESCENT, HAMLIN NY 14464
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $243.00
CAMACHO, KAITLYN M
410 PECK ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $60.00
CARTAGENA, ALEXANDRA
207 WEST IVY STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $300.00
CHAUWAN, DIVYA
48 FALCON DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $125.00
CROMER, IMHOTEP A
1078 EAST 229TH STREET, BRONX NY 10466
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $450.00
DAVIS, DENZEL D
217 WILLOWBROOKE DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $100.00
FLECK, TRISTAN J
125 SUNSET CENTER 310, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
GREENE, JHANAY I
72 MEADOW FARM 3, NORTH CHILI NY 14514
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $650.00
GUACHO, JUAN R
7089 WEST RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $350.00
HALE, KALON J
63 MAIN STREET APARTMENT 2, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $250.00
HALEY, KARL E
82 HOLLEY STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $100.00
HARRINGTON, TERRY B
73 NORTH MAIN STREET APARTMENT 3, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $125.00
HAZZARD, JACOB A
62 ELMORE ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $150.00
HENRY, RALIN A
55 SAMUEL WAY, ROCHESTER NY 14606
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
HILLMAN, AMBER N
1439 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $150.00
JOHNSON, JAMES T
99 SUNSET CENTER LANE 203, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $300.00
JOHNSON, JAMES T
99 SUNSET CENTER LANE 203, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $93.00
JUTROWSKI, MICHAEL B
12 APPLEGATE DRIVE, HAMLIN NY 14464
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $150.00
KING, RASHAD L
3011 LAKE ROAD APARTMENT 2, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
KORBUT, NINA D
185 ALEXANDER STREET 403, ROCHESTER NY 14607
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $150.00
LEWANDOWSKI, NIGEL A
112 BEAVER STREET, ALBION NY 14411
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $75.00
LILLY, RICKY L
1387 LAKE ROAD APARTMENT 202, HAMLIN NY 14464
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $300.00
MILLER, KEYATRISH C
62 SHERWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
MURTAUGH, KELLY A
1597 W SWEDEN ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
NESMITH, MAKAYLA V
139 GLENORA GARDENS 2, ROCHESTER NY 14615
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $83.00
NEWMAN, KYLE W
75 MAIN STREET 3, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $125.00
REISMAN, MELANIE R
144 LYMAN STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $50.00
RIVERA, RUBEN C
1818 HARRISON AVENUE, LIMA NY 14485
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $225.00
ROBINSON, KIRK A
33 IROQUOIS STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $125.00
SCHOEPKE, JORDAN R
39 WILLOWBROOKE 39, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
SMITH, CANDICE R
PO BOX 493, ALBION NY 14411
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $150.00
STUMPF, NICHOLAS B
1712 LAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $300.00
STUMPF, NICHOLAS B
1712 LAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $150.00
SULLIVAN, MICHAEL T
58 MOHAWK DRIVE, NORTH BABYLON NY 11703
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $75.00
SWARTS, ALLYSON C
8 BERRY STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $125.00
SWARTS, KELSEY E
22 ROSE CIRCLE, HAMLIN NY 14464
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $100.00
VELASQUEZ, MICHAEL A
161 DIRKSON AVENUE, WEST SENECA NY 14224
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $100.00
WALORDY, ISABEL R
121 LEDGESTONE PASS, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $100.00
WEATHERLY, SABLE M
30 SUFFOLK STREET, BUFFALO NY 14215
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $100.00
WILCOX, KEITH A
225 TRAFALGAR STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $150.00
WILLIAMS, MATTHEW J
8 CHRISTOPHER COURTS 83, ROCHESTER NY 14606
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $250.00
WILLIAMS, NAQUAN
1584 ST PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
WILLIS, BRANDAN M
55 MAIN STREET APARTMENT 3, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $400.00
YAKIMOVA, IRINA
40 MONTE CARLO DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $150.00
YOCHUM, BRADLEY R
15 MAXON STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $140.00
YOCHUM, BRADLEY R
15 MAXON STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $125.00
YOUNG, JALAN B
2012 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $125.00
Judgments
Recorded May 8, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
HEFFNER, RICKY
5591 GAMBLE ROAD, GENESEO NY 14454
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $895.00
SEARIGHT-ROSS, KEVIN
48 PINHURST, ROCHESTER NY 14619
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF N EW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
A TEAM ELECTRIC LLC et ano
6030 ASHWOOD COURT, CUMMING GA 30028
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $9,082.88
ALLISON APGAR LMFT et al
27368 VIA INDUSTRIA SUITE 101, TEMECULA CA 92590
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $15,456.55
APPLIANCE GUYS INC et al
307 STATE STREET, MARION SC 29574
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $28,988.10
BIRDSALL, DAVID SHERMAN et al
2475 W STATE ROAD 84, FORT LAUDERDALE FL 33312
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $29,208.00
BUSH, DAPHNE et ano
5639 ATLANTA HIGHWAY, FLOWERY BRANCH GA 30542
Favor: HI BAR CAPITAL LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $161,278.00
CALL TYRONE INC. et ano
200 FRENCH ROAD, ROCHESTER NY 14618
Favor: BLOOMINGDALE ROAD RECOVERY LLC ASSIGNEE TO CHERRYWOOD ENTERPRISES LLC ASSIGNEE TO FINANCIAL PACIFIC
Attorney: JOHN MANFREDI ESQ
Amount: $12,877.76
COLEMAN, CAMERON
17 ALONZO STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
DIMANCHE, LUBIN et ano
809 ROSETREE LANE, SEAFORD DE 19973
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $11,990.50
DMP TRUCKING et al
2967 N 70TH STREET, KANSAS CITY KS 66109
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $29,165.50
GOLDEN GATE TRANSPORT LLC et ano
1 W LAKE STREET 165 1, MINNEAPOLIS MN 55408
Favor: KALAMATA CAPITAL GROUP LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $59,815.00
GREEN COUNTRY SPRAY FOAM INC et al
6500 FRANKOMA ROAD, TULSA OK 74131
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $42,270.40
JY COMMUNICATIONS LLC et ano
141 SW 113TH AVENUE APT 101, MIAMI FL 33174
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $25,903.64
MCCARTHY, MARK
2550 EASAT AVENUE, ROCHESTER NY 14610
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $11,828.62
MONTGOMERY, LINDA et al
1999 MADISON AVENUE, MEMPHIS TN 38104
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $24,721.70
PARRINELLI, PATRIZIA ENZA
132 WYE BRIDGE DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $16,028.01
SCHUELER, JASON
DBA MOST SUPERIOR PAINTING 970 MONROE AVENUE APT 10, ROCHESTER NY 14620
Favor: FELDMAN, JEANNE
Attorney: SAMMY FELDMAN ESQ
Amount: $5,600.00
TKACHUK, YURIY et al
5222 HILLSIDE BOULEVARD, SACRAMENTO CA 95842
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $31,130.70