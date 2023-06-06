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Monroe County, NY mortgages recorded May 25, 2023

By: Daily Record Staff June 6, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded May 25, 2023    56

NOT PROVIDED

DENTICO, JENNIFER & WAASDORP, JEFFREY

Property Address: 59 EDGEBROOK LANE, IRONDEQUOIT NY

Lender: EVANS BANK NA

Amount: $100,000.00

LOZADA, EMMANUEL

Property Address: 90 SOBIESKI STREET, ROCHESTER NY

Lender: IBANEZ RE & RENTALS LLC

Amount: $27,000.00

OHARA, MEGAN E

Property Address: 29 BROOKSCREST WAY, ROCHESTER NY

Lender: SECRETARY OF DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

Amount: $97,500.00

WICKUM, SUSAN J & WICKUM, SUSAN J

Property Address: 1788 CULVER ROAD, NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $145,500.00

14420

BALLINGER, NIKOLAS P

Property Address: 16 COLEMAN CREEK ROAD, BROCKPORT NY 14420

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $126,000.00

SMITH, LINDSAY J

Property Address: 90 SHERWOOD DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $160,000.00

14428

TERRELL, BERNICE M & TERRELL, CHARLES C

Property Address: 797 SAVAGE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Lender: RESIDENTIAL CREDIT OPPORTUNITIES TRUST VIII-A

Amount: $8,642.54

14450

BRYCE, RENEE

Property Address: 8 GARDEN DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MIDFIRST BANK

Amount: $5,585.74

MORROW, GENEVIEVE M & OTRUBA, JOHN E

Property Address: 39 COLUMBINE CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $263,500.00

RAO, AMANDA L & RAO, HASSAN

Property Address: 14 CANNOCK DRIVE, PERINTON NY 14550

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $454,575.00

ROMANO, ALECIA & ROMANO, NICHOLAS

Property Address: 9 CEDARWOOD DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $172,829.52

ROY, MELANIE & STREMPEL, BRIAN

Property Address: 39 ACONBURY DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $228,000.00

14468

PROUTY, JOHN W JR

Property Address: 961  CENTER ROAD, HILTON NY 14468

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $275,000.00

14514

REITANO, JASON & REITANO, JENNIFER

Property Address: 83 WEST HAM CIRCLE, NORTH CHILI NY 14514

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $117,200.00

14526

GOTTFRIED, LYNN F

Property Address: 2059 FIVE MILE LINE ROAD, PENFIELD NY 14526

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $39,900.00

ZOLADZ, DAVID & ZOLADZ, LISA

Property Address: 73 WILLOW BRIDGE TRAIL, PENFIELD NY 14526

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $83,000.00

14534

BELANGER, ANGELIKI E & BELANGER, RYAN J

Property Address: 12 KURT ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $270,900.00

MEYER, GLENN D & MEYER, MAUREEN F

Property Address: 29 KITTY HAWK DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $200,000.00

SHERWOOD, MARIA B & SHERWOOD, PHILLIP M

Property Address: 149 WEST JEFFERSON ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $235,000.00

14559

DUNN, BRIAN S & DUNN, JULIE A

Property Address: 66 MAIDA DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $45,000.00

MAIER, BRITTANY & MAIER, STEPHEN

Property Address: 33 GOLDEN POND TRAIL, SPENCERPORT NY 14559

Lender: KINECTA FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $114,000.00

14580

FIGUEROA, KATHRYN M & FIGUEROA-PLASCENCIA, ERNESTO

Property Address: 237 JUDSON STREET, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $244,000.00

FREIDA, LISA & FREIDA, TIMOTHY

Property Address: 1819 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $170,300.00

14586

BROWN, HOYT W & BROWN, SANDRA

Property Address: 16 HUMMINGBIRD WAY, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

14606

CHOUKRI, REDOUANE & KHBIEZ, NISSRINE

Property Address: 42 LANDAU DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $147,700.00

14607

BURNELL, ETHAN J & MCLEOD, ERIN K

Property Address: 38 BIRCH CRESCENT, ROCHESTER NY 14607

Lender: USA/HUD

Amount:

BURNELL, ETHAN J & MCLEOD, ERIN K

Property Address: 38 BIRCH CRESCENT, ROCHESTER NY 14607

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $225,000.00

14609

KEMP, CHRISTOPHER & KEMP, RACHEL

Property Address: 167 WILLOWEN DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $100,000.00

OCONNELL, KARILYN & WILDEY, RONALD SCOTT II

Property Address: 463 PARDEE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $73,800.00

14611

CRUMB PROPERTIES LLC & CRUMB PROPERTIES LLC

Property Address: 1 KENMORE STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: KENNEDY, JOSEPH E

Amount: $150,000.00

CRUMB PROPERTIES LLC & CRUMB PROPERTIES LLC

Property Address: 1 KENMORE STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: ONDERDONK, ERIC

Amount: $44,626.92

INFINITE HOME SOLUTIONS LLC & INFINITE HOME SOLUTIONS LLC

Property Address: 412 GENESEE STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: ONDERDONK, ADAM

Amount: $150,000.00

INFINITE HOME SOLUTIONS LLC

Property Address: 44 LENOX STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: KENNEDY, JOSEPH

Amount: $65,000.00

INFINITE HOME SOLUTIONS LLC

Property Address: 44 LENOX STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: FRANCHER, JOSEPH

Amount: $15,000.00

OHARA, MEGAN E

Property Address: 29 BROOKSCREST WAY, ROCHESTER NY 14611

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $97,500.00

OHARA, MEGAN E

Property Address: 29 BROOKSCREST WAY, ROCHESTER NY 14611

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $9,500.00

14612

LEPORE, MATTHEW T

Property Address: 278 SHEPPLER STREET, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $115,200.00

LEPORE, MATTHEW T

Property Address: 278 SHEPPLER STREET, ROCHESTER NY 14612

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $9,500.00

14613

BISHOP, STEPHEN

Property Address: 38 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $138,600.00

14615

BANKER, MICHELLE J

Property Address: 50 RIGA STREET, ROCHESTER NY 14615

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $103,098.00

RICH, ANDREW R

Property Address: 38 ACTON STREET, ROCHESTER NY 14615

Lender: WELLS FARGO BANK NA

Amount: $3,311.65

14616

BADER, DANIEL C & BADER, KERRIANNE E

Property Address: 99 SCOTCH PINE DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

CHERWONIK, PATRICIA

Property Address: 401 BRAYTON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

MERRIWETHER, AKETA

Property Address: 364 ADELINE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: USA/HUD

Amount: $19,636.76

14617

FATEH ESTATES LLC

Property Address: 2354 ST PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Lender: M&T BANK

Amount: $311,250.00

FINN, MAUREEN P & WILCOX, ROBERT L

Property Address: 89 MAPLEHURST ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: USA/HUD

Amount: $14,383.78

GOUGH, ELISA A & GOUGH, NATHAN R

Property Address: 132 KINGS LANE, ROCHESTER NY 14617

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $32,000.00

14618

ELSTON, HEATHER A & ELSTON, TRACY A

Property Address: 140 NORTHUMBERLAND ROAD, ROCHESTER NY 14618

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $70,000.00

14622

123 LEASING LLC

Property Address: 2983 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: SCOTT, STEPHEN A

Amount: $175,000.00

14623

TURNER, LUE

Property Address: 229 DONCASTER ROAD, ROCHESTER NY 14623

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

14624

525 PAUL ROAD LLC

Property Address: 525 PAUL ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $299,900.00

JOSEPH, CALVIN & JOSEPH, MICHELLE

Property Address: 19 PINEHURST DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

LAISHRAM, RICKY & TUN, EI THANDA

Property Address: 10 RIO BLANCO ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: Mortgage Electronic Registration Systems

Amount: $213,000.00

PARKER, JANICE & PARKER, TERRY D

Property Address: 159 MORNCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $168,905.00

14626

GOODING, KENWYN & GOODING, YOLETTE

Property Address: 683 MACINTOSH DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

WURMAN, DANIEL

Property Address: 104 ALFONSO DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: WURMAN, DAVID

Amount: $200,000.00


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