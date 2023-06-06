Monroe County, NY mortgages recorded May 25, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Mortgages
Recorded May 25, 2023 56
NOT PROVIDED
DENTICO, JENNIFER & WAASDORP, JEFFREY
Property Address: 59 EDGEBROOK LANE, IRONDEQUOIT NY
Lender: EVANS BANK NA
Amount: $100,000.00
LOZADA, EMMANUEL
Property Address: 90 SOBIESKI STREET, ROCHESTER NY
Lender: IBANEZ RE & RENTALS LLC
Amount: $27,000.00
OHARA, MEGAN E
Property Address: 29 BROOKSCREST WAY, ROCHESTER NY
Lender: SECRETARY OF DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
Amount: $97,500.00
WICKUM, SUSAN J & WICKUM, SUSAN J
Property Address: 1788 CULVER ROAD, NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $145,500.00
14420
BALLINGER, NIKOLAS P
Property Address: 16 COLEMAN CREEK ROAD, BROCKPORT NY 14420
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $126,000.00
SMITH, LINDSAY J
Property Address: 90 SHERWOOD DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $160,000.00
14428
TERRELL, BERNICE M & TERRELL, CHARLES C
Property Address: 797 SAVAGE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Lender: RESIDENTIAL CREDIT OPPORTUNITIES TRUST VIII-A
Amount: $8,642.54
14450
BRYCE, RENEE
Property Address: 8 GARDEN DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MIDFIRST BANK
Amount: $5,585.74
MORROW, GENEVIEVE M & OTRUBA, JOHN E
Property Address: 39 COLUMBINE CIRCLE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $263,500.00
RAO, AMANDA L & RAO, HASSAN
Property Address: 14 CANNOCK DRIVE, PERINTON NY 14550
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $454,575.00
ROMANO, ALECIA & ROMANO, NICHOLAS
Property Address: 9 CEDARWOOD DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $172,829.52
ROY, MELANIE & STREMPEL, BRIAN
Property Address: 39 ACONBURY DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $228,000.00
14468
PROUTY, JOHN W JR
Property Address: 961 CENTER ROAD, HILTON NY 14468
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $275,000.00
14514
REITANO, JASON & REITANO, JENNIFER
Property Address: 83 WEST HAM CIRCLE, NORTH CHILI NY 14514
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $117,200.00
14526
GOTTFRIED, LYNN F
Property Address: 2059 FIVE MILE LINE ROAD, PENFIELD NY 14526
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $39,900.00
ZOLADZ, DAVID & ZOLADZ, LISA
Property Address: 73 WILLOW BRIDGE TRAIL, PENFIELD NY 14526
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $83,000.00
14534
BELANGER, ANGELIKI E & BELANGER, RYAN J
Property Address: 12 KURT ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $270,900.00
MEYER, GLENN D & MEYER, MAUREEN F
Property Address: 29 KITTY HAWK DRIVE, PITTSFORD NY 14534
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $200,000.00
SHERWOOD, MARIA B & SHERWOOD, PHILLIP M
Property Address: 149 WEST JEFFERSON ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $235,000.00
14559
DUNN, BRIAN S & DUNN, JULIE A
Property Address: 66 MAIDA DRIVE, SPENCERPORT NY 14559
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $45,000.00
MAIER, BRITTANY & MAIER, STEPHEN
Property Address: 33 GOLDEN POND TRAIL, SPENCERPORT NY 14559
Lender: KINECTA FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $114,000.00
14580
FIGUEROA, KATHRYN M & FIGUEROA-PLASCENCIA, ERNESTO
Property Address: 237 JUDSON STREET, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $244,000.00
FREIDA, LISA & FREIDA, TIMOTHY
Property Address: 1819 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $170,300.00
14586
BROWN, HOYT W & BROWN, SANDRA
Property Address: 16 HUMMINGBIRD WAY, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
14606
CHOUKRI, REDOUANE & KHBIEZ, NISSRINE
Property Address: 42 LANDAU DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $147,700.00
14607
BURNELL, ETHAN J & MCLEOD, ERIN K
Property Address: 38 BIRCH CRESCENT, ROCHESTER NY 14607
Lender: USA/HUD
Amount:
BURNELL, ETHAN J & MCLEOD, ERIN K
Property Address: 38 BIRCH CRESCENT, ROCHESTER NY 14607
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $225,000.00
14609
KEMP, CHRISTOPHER & KEMP, RACHEL
Property Address: 167 WILLOWEN DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $100,000.00
OCONNELL, KARILYN & WILDEY, RONALD SCOTT II
Property Address: 463 PARDEE ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $73,800.00
14611
CRUMB PROPERTIES LLC & CRUMB PROPERTIES LLC
Property Address: 1 KENMORE STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: KENNEDY, JOSEPH E
Amount: $150,000.00
CRUMB PROPERTIES LLC & CRUMB PROPERTIES LLC
Property Address: 1 KENMORE STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: ONDERDONK, ERIC
Amount: $44,626.92
INFINITE HOME SOLUTIONS LLC & INFINITE HOME SOLUTIONS LLC
Property Address: 412 GENESEE STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: ONDERDONK, ADAM
Amount: $150,000.00
INFINITE HOME SOLUTIONS LLC
Property Address: 44 LENOX STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: KENNEDY, JOSEPH
Amount: $65,000.00
INFINITE HOME SOLUTIONS LLC
Property Address: 44 LENOX STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: FRANCHER, JOSEPH
Amount: $15,000.00
OHARA, MEGAN E
Property Address: 29 BROOKSCREST WAY, ROCHESTER NY 14611
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $97,500.00
OHARA, MEGAN E
Property Address: 29 BROOKSCREST WAY, ROCHESTER NY 14611
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $9,500.00
14612
LEPORE, MATTHEW T
Property Address: 278 SHEPPLER STREET, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $115,200.00
LEPORE, MATTHEW T
Property Address: 278 SHEPPLER STREET, ROCHESTER NY 14612
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $9,500.00
14613
BISHOP, STEPHEN
Property Address: 38 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $138,600.00
14615
BANKER, MICHELLE J
Property Address: 50 RIGA STREET, ROCHESTER NY 14615
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $103,098.00
RICH, ANDREW R
Property Address: 38 ACTON STREET, ROCHESTER NY 14615
Lender: WELLS FARGO BANK NA
Amount: $3,311.65
14616
BADER, DANIEL C & BADER, KERRIANNE E
Property Address: 99 SCOTCH PINE DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
CHERWONIK, PATRICIA
Property Address: 401 BRAYTON ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
MERRIWETHER, AKETA
Property Address: 364 ADELINE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: USA/HUD
Amount: $19,636.76
14617
FATEH ESTATES LLC
Property Address: 2354 ST PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617
Lender: M&T BANK
Amount: $311,250.00
FINN, MAUREEN P & WILCOX, ROBERT L
Property Address: 89 MAPLEHURST ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: USA/HUD
Amount: $14,383.78
GOUGH, ELISA A & GOUGH, NATHAN R
Property Address: 132 KINGS LANE, ROCHESTER NY 14617
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $32,000.00
14618
ELSTON, HEATHER A & ELSTON, TRACY A
Property Address: 140 NORTHUMBERLAND ROAD, ROCHESTER NY 14618
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $70,000.00
14622
123 LEASING LLC
Property Address: 2983 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: SCOTT, STEPHEN A
Amount: $175,000.00
14623
TURNER, LUE
Property Address: 229 DONCASTER ROAD, ROCHESTER NY 14623
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
14624
525 PAUL ROAD LLC
Property Address: 525 PAUL ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $299,900.00
JOSEPH, CALVIN & JOSEPH, MICHELLE
Property Address: 19 PINEHURST DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
LAISHRAM, RICKY & TUN, EI THANDA
Property Address: 10 RIO BLANCO ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: Mortgage Electronic Registration Systems
Amount: $213,000.00
PARKER, JANICE & PARKER, TERRY D
Property Address: 159 MORNCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $168,905.00
14626
GOODING, KENWYN & GOODING, YOLETTE
Property Address: 683 MACINTOSH DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
WURMAN, DANIEL
Property Address: 104 ALFONSO DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: WURMAN, DAVID
Amount: $200,000.00