Monroe County, NY deeds recorded May 26, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 26, 2023 65

14420

ROUTE 31 RENTAL PROPERTIES LLC to JOHNSON, ADAM et ano

Property Address: 7224-7226 FOURTH SECTION ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12819 Page: 0031

Tax Account: 083.01-1-19

Full Sale Price: $225,000.00

ROYAL WASH DEVELOPMENT LLC to REALTY INCOME PROPERTIES 16 LLC

Property Address: 6625 FOURTH SECTION ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12819 Page: 0219

Tax Account: 083.02-1-13.2

Full Sale Price: $3,525,000.00

14428

LEE, MITCHELL R et ano to LOMBINO, MICHAEL G

Property Address: 460 STEARNS ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12819 Page: 0058

Tax Account: 185.01-1-2.1

Full Sale Price: $101,500.00

OLVERD, LAURA A to COLLINS, KYLE S et ano

Property Address: 452 PALMER ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12819 Page: 0223

Tax Account: 170.02-1-33.115

Full Sale Price: $0.00

14445

BRADLEY, KREAG R to MUELLER, LAURA

Property Address: 306 EAGLEHEAD ROAD, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12819 Page: 0272

Tax Account: 152.09-2-11

Full Sale Price: $312,000.00

14450

ASTIGARRAGA, JULIO C et ano to SPEIDEL, LAURA J et ano

Property Address: 2 TEAL DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12819 Page: 0100

Tax Account: 167.03-1-41

Full Sale Price: $525,000.00

COOK, JAMES H et ano to MAXWELL, LINDSEY B et ano

Property Address: 55 MATTHEW DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12819 Page: 0269

Tax Account: 166.08-2-43

Full Sale Price: $415,317.00

MCCOY, AARON M to PENSGEN, ELIZABETH

Property Address: 57 COLONIAL CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12819 Page: 0227

Tax Account: 180.03-2-53

Full Sale Price: $260,000.00

MEAD, JAMES R to HILD, STEVEN

Property Address: 9 ACONBURY DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12819 Page: 0318

Tax Account: 166.12-2-43

Full Sale Price: $251,000.00

PATA, DANIEL J et ano to JOSLYN, MARISSA et ano

Property Address: 55 CHADWICK MANOR, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12819 Page: 0349

Tax Account: 154.01-3-2

Full Sale Price: $625,000.00

14472

JOAN R OMARA IRREVOCABLE TRUST et ano to CUP, LINDA et ano

Property Address: 300 KEYES ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12819 Page: 0135

Tax Account: 221.01-1-16.3

Full Sale Price: $290,000.00

14526

BARONE HOMES INC to WILLIAMS, LINDSAY et ano

Property Address: 2019 FIVE MILE LINE ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12819 Page: 0276

Tax Account: 124.18-1-84.22

Full Sale Price: $464,358.00

GULLACE, MARY C to KIRBACH, NANETTE

Property Address: 55 CAMBERLEY PLACE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12819 Page: 0330

Tax Account: 139.12-5-122

Full Sale Price: $244,000.00

MUTCH, RACHEL L et al to CURTICE, ALEXANDER R et ano

Property Address: 11 FINCH WOOD LANE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12819 Page: 0352

Tax Account: 109.04-5-66

Full Sale Price: $560,000.00

14534

PALMER, CAROL A to CAROL A PALMER IRREVOCABLE TRUST et al

Property Address: 46 BROMLEY ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12819 Page: 0079

Tax Account: 178.10-1-23

Full Sale Price: $1.00

14559

COLBY, CHARLES M to COLBY, CAMILLE L et ano

Property Address: 475 COLBY STREET, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12819 Page: 0343

Tax Account: 101.01-2-8.12

Full Sale Price: $400,000.00

14580

REED, ALICE S et ano to PARADISE ASSOCIATES LLC

Property Address: 1568 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12819 Page: 0407

Tax Account: 080.02-1-61

Full Sale Price: $151,000.00

14606

HORIZON RESIDENTIAL LLC to BRYANT, FREDERIC et ano

Property Address: 26 ABBY LANE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12819 Page: 0171

Tax Account: 104.17-3-22

Full Sale Price: $138,000.00

KASAP, PAVEL to DENDOST, MOHAMMAD Q

Property Address: 127 CURTIS STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12819 Page: 0337

Tax Account: 105.41-4-16

Full Sale Price: $158,400.00

KING, ROY DONNELL to CARVER, TONYA J

Property Address: 111 SUNSET STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12819 Page: 0366

Tax Account: 105.55-1-20

Full Sale Price: $123,600.00

STOLFA, NUNZIO et ano to CAMPBELL, SCOTT M

Property Address: 24 VALENCIA DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12819 Page: 0394

Tax Account: 104.06-1-93

Full Sale Price: $159,500.00

14609

BLA HOLDINGS NY LLC to RIVERA, JUANITA

Property Address: 458 FERNWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12819 Page: 0363

Tax Account: 107.21-1-5

Full Sale Price: $110,000.00

HUERTAS, RAFAEL SR to COLON, MARILIA TORRES et ano

Property Address: 57 MASTER STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12819 Page: 0283

Tax Account: 092.71-1-6

Full Sale Price: $134,000.00

NOVOCILSKY, PARANIA et ano to REYNOLDS, ANDREAS

Property Address: 88 VENICE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12819 Page: 0397

Tax Account: 092.08-2-50

Full Sale Price: $235,000.00

14610

BRESCIA, LOUIS V to BATTAGLIA, NANCY et al

Property Address: 1400 EAST AVENUE UNIT 115, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12819 Page: 0194

Tax Account: 122.47-1-3./115

Full Sale Price: $1.00

CARDER, BARBARA A to MECCARELLO, EVAN

Property Address: 1400 EAST AVENUE UNIT 114, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12819 Page: 0377

Tax Account: 122.47-1-3./114

Full Sale Price: $108,000.00

14611

SFR3-080 LLC to HOLMES, CARL

Property Address: 151 CLIFTON STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12819 Page: 0019

Tax Account: 120.51-4-6

Full Sale Price: $24,990.00

14612

BERNARD, SHANNON et ano to PAULIE D 2 LLC

Property Address: 187 LONG POND ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12819 Page: 0199

Tax Account: 034.02-1-2.1

Full Sale Price: $250,000.00

CAPOBIANCO, STEFANO to CAPOBIANCO, ANGELA T et ano

Property Address: 264 LUDDINGTON LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12819 Page: 0142

Tax Account: 045.02-2-10

Full Sale Price: $1.00

CASA, MARIE to WINTER, SCOTT R

Property Address: 63 AVERY PARK LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12819 Page: 0381

Tax Account: 033.04-6-52

Full Sale Price: $277,350.00

ROY, REXFORD et ano to DEJESUS, ANGEL M et ano

Property Address: 43 BURLEY ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12819 Page: 0414

Tax Account: 075.36-1-44

Full Sale Price: $180,000.00

14613

ADKINS, TIMMY L et ano to ADKINS, VICTORIA A

Property Address: 393 RAINES PARK, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12819 Page: 0028

Tax Account: 090.51-3-7

Full Sale Price: $1.00

14615

BROWN, ALINDA et ano to ABDELAYEM, MUSTAFA

Property Address: 1665 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12819 Page: 0279

Tax Account: 090.34-1-12

Full Sale Price: $103,000.00

DSL PROPERTY MANAGEMENT LLC to FUNDAMENTAL EQUITY LLC

Property Address: 1829 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12819 Page: 0254

Tax Account: 075.17-2-37

Full Sale Price: $116,000.00

EDDY, ALICE C to BELKNAP, STACY

Property Address: 27 W RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12819 Page: 0144

Tax Account: 090.44-2-11

Full Sale Price: $1.00

MARKS, DAVID et ano to MASON, NEAL

Property Address: 227 YARKERDALE DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12819 Page: 0359

Tax Account: 059.12-2-23

Full Sale Price: $88,505.00

ROC CAPITAL LLC to FRANCOIS, CONTENA A

Property Address: 69 FILLINGHAM DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12819 Page: 0391

Tax Account: 075.65-3-21

Full Sale Price: $185,000.00

SUKHAVONG, CASEY et ano to DIAZ, JULIAN R et ano

Property Address: 48 HEMLOCK WOODS LANE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12819 Page: 0162

Tax Account: 075.05-2-45

Full Sale Price: $245,000.00

14616

DEVINCENTIS, ADAM J et ano to DECOSTE, KHAMPHOSAY A et al

Property Address: 26 OLD ENGLISH DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12819 Page: 0293

Tax Account: 059.11-3-69

Full Sale Price: $266,000.00

LUNDGREN, COURTNEY to DUNLAVEY, MOLLY C et ano

Property Address: 590 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12819 Page: 0384

Tax Account: 060.83-2-16

Full Sale Price: $163,000.00

RUND, KENNETH to RUND, JILL E et ano

Property Address: 69 WILLMAE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12819 Page: 0109

Tax Account: 060.81-3-24

Full Sale Price: $1.00

14617

GRECO, DAVID N JR to MOUSSO, GARY A et ano

Property Address: 934 WINONA BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12819 Page: 0264

Tax Account: 076.06-3-9

Full Sale Price: $260,000.00

KIMBROUGH, ELLEN K et al to RZATKIEWICZ, CHRISTOPHER MICHAEL

Property Address: 264 THORNTON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12819 Page: 0286

Tax Account: 076.11-2-18

Full Sale Price: $240,000.00

KUSSE, JENNIFER R to NEGRON-SANTIAGO, YESSENIA

Property Address: 39 EDGEBROOK LANE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12819 Page: 0022

Tax Account: 076.16-3-49

Full Sale Price: $235,000.00

RAINEY, TIMOTHY R et al to DILAL, GINA S et ano

Property Address: 2433 OAKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12819 Page: 0388

Tax Account: 076.12-2-51

Full Sale Price: $262,000.00

SPINDLER, MARIANNE W to SPINDLER, MARTIN A

Property Address: 75 COTTONWOOD LANE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12819 Page: 0037

Tax Account: 061.10-2-29.1

Full Sale Price: $1.00

14618

BURDICK, JONATHAN R to WOOD, MARIA E

Property Address: 98 NORTH COUNTRY CLUB DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12819 Page: 0313

Tax Account: 151.05-1-6

Full Sale Price: $615,000.00

EDGEWOOD FREE METHODIST CHURCH to WILKOFF, EPHRAM R et ano

Property Address: 10 SOUTHWOOD LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12819 Page: 0191

Tax Account: 150.06-2-47

Full Sale Price: $275,000.00

14619

MARTIN, JERRY E to RED OAK CAPITAL NY LLC

Property Address: 126 LEHIGH AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12819 Page: 0297

Tax Account: 120.79-2-55

Full Sale Price: $45,000.00

14621

ALHIYARI, ZAID to WILSON, ANDREW et ano

Property Address: 150 HERALD STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12819 Page: 0372

Tax Account: 091.82-3-81

Full Sale Price: $12,000.00

AWANA PROPERTIES et ano to JAY JUSTIN EAST LLC

Property Address: 394-396 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12819 Page: 0300

Tax Account: 091.62-2-9

Full Sale Price: $80,000.00

EXO UNLIMITED INC to LEMLEY, ROBERT J

Property Address: 198 MOULSON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12819 Page: 0333

Tax Account: 091.56-3-21

Full Sale Price: $165,000.00

NOBLE, SHANE et ano to NOBLE, SHANE

Property Address: 398 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12819 Page: 0257

Tax Account: 091.62-2-10

Full Sale Price: $1.00

QUINTANA, EMILY et ano to QUINTANA, FREDDY

Property Address: 167 ERNST STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12819 Page: 0321

Tax Account: 091.74-4-55

Full Sale Price: $150,000.00

14622

MCGRAW, STEPHEN to FALKNER, MICAH GUTHRIE et ano

Property Address: 163 PARK ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12819 Page: 0260

Tax Account: 062.19-1-18

Full Sale Price: $225,000.00

WARNER, RAE M to HUTCHINS, MADELINE

Property Address: 98 DEWBERRY DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12819 Page: 0176

Tax Account: 062.19-4-39

Full Sale Price: $208,000.00

14623

WILSON, RAEANNE I to WEICHMAN, CURT et ano

Property Address: 139 DOWN STREET, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12819 Page: 0340

Tax Account: 162.19-3-28

Full Sale Price: $85,000.00

14624

SPOOR, GARY F to P & J PROPERTIES OF ROCHESTER LLC

Property Address: 248 FISHER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12819 Page: 0216

Tax Account: 134.15-1-31

Full Sale Price: $250,000.00

VANDERLINDEN, JEAN D et ano to JOHN H VANDERLINDEN AND JEAN D VANDERLINDEN IRREVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 86 HUTCHINS ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12819 Page: 0103

Tax Account: 117.03-2-26

Full Sale Price: $1.00

WILKES, THERESA A to ZAPATA, JAVIER E

Property Address: 8 HILLCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12819 Page: 0417

Tax Account: 134.13-3-41

Full Sale Price: $251,000.00

14625

NOTHNAGLE, MICHAEL S et ano to KAYES, BENJAMIN

Property Address: 25 HARTFELD DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12819 Page: 0346

Tax Account: 123.09-2-25

Full Sale Price: $135,000.00

14626

CLOHESSY, ELEANOR JANE to MUTUNZI, PETER N

Property Address: 185 SAINT JOHNS DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12819 Page: 0289

Tax Account: 074.07-7-9

Full Sale Price: $247,500.00

COX, DAVID to BALL, BRIAN et ano

Property Address: 103 BARBARA LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12819 Page: 0212

Tax Account: 089.11-2-11

Full Sale Price: $235,000.00

CZERKAWSKYJ, HELENA to CZERKAWSKYJ, JOHN JR

Property Address: 500 WOOD ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12819 Page: 0025

Tax Account: 089.05-1-55

Full Sale Price: $1.00

FORD, ROBERT LEE II to BATISTA, LORRAINE M

Property Address: 66 FRANDEE LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12819 Page: 0404

Tax Account: 074.10-4-13

Full Sale Price: $229,618.00