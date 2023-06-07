Monroe County, NY judgments recorded May 8-9, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 8, 2023
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
GARCIAROSARIO, JEREMY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, DENISE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, SARA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREEN, ROSHAD DURIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREGGS, LAREE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GRINER, DENNIS R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HANEY, EDWIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CRAIG
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CRAIG
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CRAIG
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CRAIG
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CRAIG
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CRAIG
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CRAIG
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CRAIG
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CRAIG
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAWKINS, CRAIG
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AD FINANCE
HILL, JERMAINE BORNU
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HUDSON, KELLY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HUGHES, DANTE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
IVEY, VINCENT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JAMES, MICHAEL A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JAMES, SAMUEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, ANTHONY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, JAMES G JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, JOANNE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, KELVIN L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, KELVIN L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KANE, TIMOTHY J SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KANE, TIMOTHY J SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KANE, TIMOTHY J SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KANE, TIMOTHY J SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KEARNS, GLENN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KEARNS, GLENN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KEARNS, GLENN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KEARNS, GLENN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KEARNS, GLENN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LEWIS, JASON R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MADDOX, LAWRENCE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MADDOX, LAWRENCE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MADDOX, LAWRENCE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MADDOX, LAWRENCE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MADDOX, LAWRENCE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MADDOX, LAWRENCE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTINEZ, CHRISTOPHER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTINEZ, JESSE R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTINEZDIAZ, MIGUEL A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATTHEWS, KENNETH L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCDOUGLAS, WILLIE D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCINTYRE, BRIAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCINTYRE, BRIAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MENDEZ, CARLOS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MENDEZ, CARLOS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MOORE, JOHN W
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MOSS, ALLEN et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MOSS, ALLEN K et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MOSS, ALLEN K et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
OLIVER, ADRENA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ORTIZ, JOSHUA C et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PAGE, ERNEST P
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PEARSON, JERROD
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PEREZ, ANTHONY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PERRY, MICHAEL J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PERRY, MICHAEL J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PERRY, MICHAEL J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
WHEELER, VIC
Favor: SWEDEN TOWN COURT
SATISFACTION OF JUDGMENT
BOAKYE, BEATRICE
Favor: St. Pius X Federal Credit Union
Amount:
Braun, Michelle L.
Favor: FAMILY FIRST FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
Crowell, Tina M.
Favor: FAMILY FIRST FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
Duhart, Rani B.
Favor: LEXINGTON AVENUE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
FORINGER, TAYLOR
Favor: LEXINGTON AVENUE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
SIPPEL, MICHAEL J
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BOOKER, PARIS J
162 MAPLE AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $400.00
BRACKEN, SEAN
87 DEAN TRAIL, SPENCERPORT NY 14559
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $125.00
MILES, PATTRICE L
4714 DEWEY AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14612
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $140.00
NAPOLI, VINCENT C
1115 BROCKLEY AVENUE, LAKEWOOD OH 44107
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $300.00
ULP, TARA L
318 WHITTIER ROAD APT B, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $185.00
WILSON, RILEY E
18 WHEATSTONE CIRCLE, FAIRPORT NY 14450
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WILSON, SHEKERIA K
26 WOLFERT TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $400.00
WILSON, SUSAN M
115 CINNABAR ROAD, ROCHESTER NY 14617
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
WILSON, TERRELL N
379 CHAMPLAIN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WINEBRENNER, JAMES J
36 MERCER AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $443.00
WINTERROTH, ASHLEE N
49 DURKAR LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $245.00
WOLFF, TODD C
81 JAMES MOORE CIRCLE, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
WOOD, JOSHUA D
238 SPENCER STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $327.00
WRIGHT, AMY J
48 SHORT HILLS DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $90.00
WRIGHT, DAVID E
317 JASPER STREET, SYRACUSE NY 13203
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WRIGHT, DONOVAN
179 FILLMORE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WU, YIYANG
231 QUINBY ROAD APARTMENT C, ROCHESTER NY 14623
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $383.00
WYATT, JUSTIN C
1289 FLYNN ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
WYNTER, LEAH A
46 GALUSHA STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $63.00
Judgments
Recorded May 9, 2023
JUDGMENT
BUTCHINO, JENNIFER L
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GAUSE, GERALD A
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GRAHAM, TYRONE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LEGAS, NICHOLE L
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
A1 AUTO CENTER LLC et ano
1319 RAMSEY STREET, FAYETTEVILLE NC 28301
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $14,584.30
AGI 2009 – 1040 et al
2163 AVON INDUSTRIAL DRIVE, ROCHESTER MI 48309
Favor: YARROW FINANCIAL
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $40,735.00
B & J OUTDOOR CREATIONS LLC et al
2477 W 78TH STREET 203, HIALEAH FL 33016
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $27,559.60
BEYOND HEALTH AND FITNESS STUDIO LLC et ano
675 YGNACIO VALLEY ROAD B-107, WALNUT CREEK CA 94596
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $16,765.80
BISHOP, REGINALD RAMON et al
823 SHERIDAN ROAD, REDFIELD AR 72132
Favor: MCA SERVICING COMPANY
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $211,985.00
BROWN, JANELLE M
439 BRITTON ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $2,092.32
CAMMARANO, MARGRET M
481 ROCKET STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $2,191.61
CJ3LOGISTICS et al
1004 RIDGEBROOK WAY NE, ATLANTA GA 30345
Favor: ACF CAPITAL SOURCE LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $28,926.00
CLANCY, MACKENZIE M
840 COLDWATER ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $3,254.46
CLEAN CITY RECYCLING CORP DBA AB RECYCLING et ano
3055 FAIRMOUNT AVENUE, SAN DIEGO CA 92105
Favor: AJ EQUITY GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $23,485.02
COLORADO FUNERAL HOMES LLC et ano
267 N COOK STREET, DENVER CO 80205
Favor: ACE FUNDING SOURCE LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $51,808.90
COOKS LOBSTER BAIT WHARF LLC et al
68 GARRISON COVE ROAD, BAILEY ISLAND ME 04003
Favor: DIAMOND STONE FUNDING INC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $191,870.63
CREECH, TRAVIS et ano
9000 KIRBY ROAD, KENLY NC 27542
Favor: SAMSON MCA LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $60,657.86
DE LA PENA, CARLOS
46 WHITEHOUSE DRIVE 1, ROCHESTER NY 14616
Favor: GOLDMAN SACHS BANK USA
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $7,088.63
DIESCHER, DEANNA
71 ARMETALE LUSTER, WEBSTER NY 14580
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT
Attorney: HEATHER A JOHNSON ESQ
Amount: $13,229.96
DINGMAN, SCOTT et ano
100 FOOTHILLS PARKWAY 118, GAINESVILLE GA 30501
Favor: AJ EQUITY GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $45,025.20
EVANS JR, TERRY RAY et ano
100 BURNHAM STREET, BIRMINGHAM AL 35242
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $71,573.38
GRAHAM, SHANTEL et ano
106 WAKEFIELD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: NEW CITY FUNDING CORP
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $4,509.68
HAIGHT, BRYAN R
5 MAINVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $9,966.16
HALACIUGA, KATRINA MARIE et ano
190 CLOVERDALE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $2,362.90
HODSON, DAVID H
22 HUBBARD DRIVE, NORTH CHILI NY 14514
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK A DREXLER ESQ
Amount: $21,106.13
HOLLYWOOD HAIR 215 LLC et al
4828 OLD YORK ROAD, PHILADELPHIA PA 19141
Favor: APP FUNDING LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $18,603.75
HONORABLE TRANSPORTATION I et al
1440 W TAYLOR STREET SUITE 895, CHICAGO IL 60607
Favor: KALAMATA CAPITAL GROUP LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $41,767.50
KAISER, KIMBERLY A. et ano
1739 STONE ROAD APT 1, ROCHESTER NY 14615
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $5,703.47
LAKESIDE COMMERCIAL HOLDING LLC et ano
1547 LAKESIDE ENCLAVE, HOUSTON TX 77077
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $42,196.41
M&N EXPORTS LLC et al
2357 SULLIVANT AVENUE, COLUMBUS OH 43204
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $62,865.00
MILLER, CHRISTOPHER A
2447 BROWNCROFT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14625
Favor: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $2,135.42
MURPHY, KIMBERLY S
37 BOLTON TRAIL, NORTH CHILI NY 14514
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: KRISTA M ROSE ESQ
Amount: $4,645.37
NEOSKIN INC et ano
1403 LOMITA BOULEVARD, HARBOR CITY CA 90710
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $8,602.56
PILATO, ELIZABETH STARR
644 ADELINE DRIVE, WEBSTER NY 14580
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: ANNETTE T ALTMAN ESQ
Amount: $4,569.91
SEXTON, JAMES J et ano
13A HILLSIDE AVENUE, GOLDENS BRIDGE NY 10526
Favor: PARKSIDE FUNDING GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $27,973.50
WEAVER, LASHONDA P et ano
80 RESOLUTE CIRCLE APT 311D, ROCHESTER NY 14621
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $3,738.24
WILLIAMS, DESTINY
60 BRONSON COURT, ROCHESTER NY 14608
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $5,969.55
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
BOWMAN, BENNY et al
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PERRY, MICHAEL J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PETERSON, DARIUS N
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PEZZOLA, DAVID J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
POLANCO, ALEXIS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRESTON, VICTORIA S
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
QUINTANA, EMILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RAMADHAN, OMAR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RANDALL, CURTIS O SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RILEY, DENARJE J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RODRIGUEZ, CARLOS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROGERS, ROBERT L JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROLLINS, JOHN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROMERO, JOSE PIZARRO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROSA, PETER K
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROSS, THOMAS JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RUSSELL, NATASHA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SANTOS, DANIEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SNYDER, MAX C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SOLIVAN, JONATHAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SPENCER, WAYNE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STONE, RICARDO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STRONG, TERRY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
THOMAS, MICHAEL JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
THOMPSON, DESTINY M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TRAMEL, JAKEEM
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
USHER, DANA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
VASQUEZ, DANIEL E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
VEGA, RAUL P JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, ISAAC
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, RONALD
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILSON, DONTA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
YARDE, LEROY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE