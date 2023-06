Monroe County, NY deeds recorded May 31, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 31, 2023 73

NOT PROVIDED

AUBERGER, MARY T to BLUELINE HOMES INC

Property Address:

Liber: 12820 Page: 0375

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

CASSIDY, JOHN C et ano to GULLACE, MARY

Property Address:

Liber: 12820 Page: 0356

Tax Account:

Full Sale Price: $325,000.00

MEDINA, JOHANA A to A-WORLD HOLDINGS LLC

Property Address:

Liber: 12820 Page: 0387

Tax Account:

Full Sale Price: $76,900.00

SHEPANSKI, ANNE M to ANNE M SHEPANSKI REVOKABLE TRUST et ano

Property Address:

Liber: 12820 Page: 0458

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

TERMINI, DIANE F to FANTAUZZA, JOSEPH

Property Address:

Liber: 12820 Page: 0407

Tax Account:

Full Sale Price: $60,000.00

WINSLOW, COURTNEY et ano to WINSLOW, COURTNEY

Property Address:

Liber: 12820 Page: 0330

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

HOYT, DONNA MARIE P et ano to HOYT, SCOTT C

Property Address: 70 HIDEAWAY LANE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12820 Page: 0353

Tax Account: 030.02-2-21

Full Sale Price: $1.00

RIES, DONNA S to DONNA S RIES IRREVOCABLE TRUST U/A/D MAY 9 2023

Property Address: 932 WEST ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12820 Page: 0137

Tax Account: 098.03-1-21.2

Full Sale Price: $0.00

14428

THOMPSON, NEIL R to MUNDING, MARY A

Property Address: 73 WEST BUFFALO STREET, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12820 Page: 0326

Tax Account: 143.13-1-11

Full Sale Price: $160,000.00

14445

DUFFY, LUCY ANNE to DUFFY, JULIA et ano

Property Address: 27 SILVERWOOD CIRCLE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12820 Page: 0242

Tax Account: 152.53-1-14

Full Sale Price: $1.00

14450

GIBBS, DAVID et ano to BELL, ADAM P et ano

Property Address: 50 OLD COUNTRY LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12820 Page: 0278

Tax Account: 139.20-1-37

Full Sale Price: $511,000.00

GISSIN, STEPHEN A to GISSIN, JULIA A et ano

Property Address: 15 OAKWOOD LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12820 Page: 0223

Tax Account: 165.14-1-27

Full Sale Price: $1.00

PRESHER, ALLEN E et ano to SCHNITZ, HILARY et ano

Property Address: 21 BIRLING GAP, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12820 Page: 0359

Tax Account: 179.16-1-61

Full Sale Price: $480,000.00

REED, LORI B et ano to DAS, SRI PRIYA et ano

Property Address: 5 PIPING ROCK RUN, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12820 Page: 0314

Tax Account: 167.03-1-50

Full Sale Price: $510,000.00

SMITH, CAROL E to LEAHY, LIAM et ano

Property Address: 14 SWAN TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12820 Page: 0271

Tax Account: 165.20-1-18./3

Full Sale Price: $159,000.00

14464

SEELER, DANIEL R to TWENTY3 ESTATES LLC

Property Address: 2996 ROOSEVELT HIGHWAY, HAMLIN NY 14464

Liber: 12820 Page: 0174

Tax Account: 021.03-1-39

Full Sale Price: $20,000.00

14467

WINN, DAVID V et ano to MAJOR-ROBERTS, LAURA M et ano

Property Address: 140 CAMPFIRE ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12820 Page: 0378

Tax Account: 176.16-2-13

Full Sale Price: $240,000.00

14506

WETTER, DAVID L et ano to WOOD, MARY JUDITH et ano

Property Address: 18 KINGSBRIDGE LANE, MENDON NY 14506

Liber: 12820 Page: 0320

Tax Account: 217.01-1-9

Full Sale Price: $526,000.00

14514

MOTTEN, SUSAN A to COLLINS, ERIN M

Property Address: 11 SNAPDRAGON CIRCLE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12820 Page: 0425

Tax Account: 132.14-3-232

Full Sale Price: $232,000.00

14526

HEIER, JANINE et ano to MCMINN, THEODORE C III et ano

Property Address: 8 OAK HILL TERRACE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12820 Page: 0232

Tax Account: 139.14-1-12

Full Sale Price: $200,000.00

POWDERLY, NORA C to GARROD, MICHAEL P

Property Address: 222 WILLOW POND WAY, PENFIELD NY 14526

Liber: 12820 Page: 0372

Tax Account: 139.12-1-51

Full Sale Price: $195,000.00

14543

LEDUC, SHARON N to BORDER, DESIREA et ano

Property Address: 6976 WEST HENRIETTA ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12820 Page: 0384

Tax Account: 202.03-1-2

Full Sale Price: $263,000.00

14559

DEROSA, ANTHONY J to BARRIOS, RIGOBERTO SOFIA et ano

Property Address: 5160 BROCKPORT SPENCERPORT ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12820 Page: 0362

Tax Account: 085.03-1-11

Full Sale Price: $170,000.00

FAMILY DEVELOPMENT INC to MOSELEY, ROY et ano

Property Address: 5 SAND DUNES TRAIL, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12820 Page: 0206

Tax Account: 071.03-1-86

Full Sale Price: $475,000.00

MUSSON, SUSAN L to BRADLEY, BETHANY M et ano

Property Address: 120 SAGEWOOD DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12820 Page: 0369

Tax Account: 102.03-1-40

Full Sale Price: $385,000.00

14580

CARROLL, WILLIAM J to ANGER, JENNIFER L et ano

Property Address: 1012 PLANK ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0334

Tax Account: 094.04-1-32.7

Full Sale Price: $452,000.00

COMBAT CONSTRUCTION LLC to NVR INC et ano

Property Address: LOT 207 WESTWOOD ESTATES, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0200

Tax Account: 050.04-10-7

Full Sale Price: $72,000.00

ELLIOTT, JOAN M et ano to DENOTO, KATHERINE E et ano

Property Address: 459 DUNWOODY CROSSING, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0211

Tax Account: 050.03-6-39

Full Sale Price: $390,000.00

HEGEDORN FAMILY PARTNERSHIP L.P. to BILL GRAYS INC

Property Address: 964 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0177

Tax Account: 079.15-1-1.1

Full Sale Price: $2,500,000.00

KUCHMA, MARIYA et ano to BUENO, MARVIN OMAR

Property Address: 899 LOTHARIO CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0246

Tax Account: 079.13-4-50

Full Sale Price: $415,000.00

NVR INC et ano to FREDERICKS, HAYLEY

Property Address: 424 ALYSSA WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0120

Tax Account: 050.04-10-33

Full Sale Price: $402,730.00

PETTIT, MICKEY J et ano to KAM, CHECK Y et ano

Property Address: 500 SANDYSTONE CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0289

Tax Account: 078.16-1-50

Full Sale Price: $605,888.00

PRATT, JEFFREY S to PRATT, SARAH E

Property Address: 1354 LEURVILLE WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0275

Tax Account: 050.03-4-35

Full Sale Price: $1.00

SHAKEEL, MUHAMMAD et ano to ANNABLE, TERRENCE J

Property Address: 307 BROOKSBORO DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0307

Tax Account: 050.02-2-50

Full Sale Price: $315,000.00

14586

DIETRICH, JOSEPH E to GREENAWALT, ALAINA M et ano

Property Address: 60 YOSEMITE CIRCLE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12820 Page: 0235

Tax Account: 189.09-1-59

Full Sale Price: $350,000.00

14605

SHECHTER, ALAN J to ABEBE, YONATAN

Property Address: 94 SCRANTOM STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12820 Page: 0267

Tax Account: 106.38-1-53.001

Full Sale Price: $295,000.00

14606

PIERLEONI, DIANA to SIMONETTI, STEPHANIE A

Property Address: 14 ANN MARIE DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12820 Page: 0134

Tax Account: 103.20-1-38

Full Sale Price: $1.00

14607

LANGE, PAUL K et ano to FICHETOLA, BRITTANY L et ano

Property Address: 36 BIRCH CRESCENT, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12820 Page: 0429

Tax Account: 106.75-1-26

Full Sale Price: $267,000.00

14608

HINES, DUAINE R et al to JAIME, SANTOS

Property Address: 320 REYNOLDS STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12820 Page: 0255

Tax Account: 120.76-2-42

Full Sale Price: $25,000.00

JEFFERY, DARLENE R to JOSEPH, VALERIE C

Property Address: 140 DR SAMUEL MCCREE WAY, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12820 Page: 0282

Tax Account: 120.52-3-26.001

Full Sale Price: $70,000.00

RODRIGUEZ, MILTON to CLARK, TRACEY

Property Address: 701 WEST BROAD STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12820 Page: 0194

Tax Account: 105.84-1-24

Full Sale Price: $5,000.00

14609

GRECO, DAWN M to FAILLACE, LAUREN A

Property Address: 731 HELENDALE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12820 Page: 0366

Tax Account: 092.15-2-70

Full Sale Price: $233,000.00

PATTERSON, MARTIN G to GARCIA, YANEISIS BALLAGA

Property Address: 157 RUSTIC STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12820 Page: 0311

Tax Account: 106.28-3-5

Full Sale Price: $100,000.00

14611

RODRIGUEZ, PRINCESS M to RAMOS, DAVID PEREZ

Property Address: 419 WILDER STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12820 Page: 0401

Tax Account: 120.26-2-3

Full Sale Price: $38,500.00

14612

DE JESUS, GONZALO JR to VETROMILE, DEBRA

Property Address: 260 ARMSTRONG ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12820 Page: 0215

Tax Account: 046.20-6-33

Full Sale Price: $1.00

GUY, NIKKI M et ano to ANNESE, DYLAN D et ano

Property Address: 430 CREIGHTON LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12820 Page: 0203

Tax Account: 034.03-1-5-23.1

Full Sale Price: $355,000.00

JOSH, CAROLINE to BRUN, BRIANNA NOELLE et ano

Property Address: 82 OAK BRIDGE WAY, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12820 Page: 0381

Tax Account: 044.04-6-5

Full Sale Price: $275,000.00

LEONE, ANNE N et ano to BURKE, JOHN R III et ano

Property Address: 305 BRUSH CREEK DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12820 Page: 0421

Tax Account: 034.03-14-82

Full Sale Price: $405,000.00

MYRICK, DANIEL W et ano to BOGUMIL, MARGARET et al

Property Address: 49 LEANDER ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12820 Page: 0249

Tax Account: 060.84-3-8

Full Sale Price: $170,000.00

14616

MAURO, SHIRLEY E to NICHOLSON, AMY J

Property Address: 30 CORAN CIRCLE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12820 Page: 0259

Tax Account: 060.13-6-53

Full Sale Price: $165,000.00

14617

SALVATO, KIM to DODDS, CHRISTOPHER

Property Address: 903 WESTAGE AT THE HARBOR, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12820 Page: 0446

Tax Account: 047.56-2-1.903

Full Sale Price: $100,000.00

SLEIGHT, SALLY D to AUKAMP, TYLER R

Property Address: 691 LAKE SHORE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12820 Page: 0264

Tax Account: 047.19-5-61

Full Sale Price: $198,275.00

14618

ALBERT, DANIEL et ano to THIRUMAL, RITHIKA

Property Address: 948 EASTBROOKE LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12820 Page: 0390

Tax Account: 150.13-2-60./1a

Full Sale Price: $145,000.00

JONES, TRACEY W to ODSPIN3 LLC

Property Address: 170 GREENVALE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12820 Page: 0410

Tax Account: 150.06-5-80

Full Sale Price: $258,000.00

MADDOX, JULIA I et ano to KELLERSON, ADAM et ano

Property Address: 159 ASHBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12820 Page: 0304

Tax Account: 137.06-6-41

Full Sale Price: $416,000.00

TRAN, PHUONG T to MCLAUGHLIN, LOREN et ano

Property Address: 1990 WESTFALL ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12820 Page: 0323

Tax Account: 137.18-1-29

Full Sale Price: $320,000.00

14619

ELLIOTT, MICHAEL T et ano to LEWIS, LINDA A

Property Address: 669 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12820 Page: 0220

Tax Account: 135.32-1-14

Full Sale Price: $115,000.00

14620

10 GOLD STREET PROPERTIES LLC et ano to LOFTS AT GOLD STREET LLC et ano

Property Address: 1176-1188 MT HOPE AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12820 Page: 0142

Tax Account: 136.46-1-57.001

Full Sale Price: $10,200,000.00

FASAN, RUDI et ano to BORRELLI, CHIARA et ano

Property Address: 58 SUMMIT DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12820 Page: 0317

Tax Account: 136.07-1-62

Full Sale Price: $605,000.00

FREEMAN, RICHARD to RISSMAN, LILIA R et ano

Property Address: 16 ROSSITER ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12820 Page: 0404

Tax Account: 136.61-2-31

Full Sale Price: $227,000.00

HETHER LLC to TRAW, EMILY ACACIA

Property Address: 65 LUZERNE STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12820 Page: 0432

Tax Account: 121.68-2-44

Full Sale Price: $190,000.00

14621

GEBREAMLAK, ASHMELASH to GEBREAMLAK, SABA

Property Address: 385 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12820 Page: 0225

Tax Account: 106.42-1-10

Full Sale Price: $1.00

GONZALEZ, RAQUEL to ALVAREZ, LUIS A CORDOVA et ano

Property Address: 1312 NORTH STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12820 Page: 0413

Tax Account: 091.74-4-1

Full Sale Price: $50,000.00

HUDSON, KEEVA to COLL-GONZALEZ, JUAN C

Property Address: 37 DEL MONTE STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12820 Page: 0443

Tax Account: 091.74-1-6

Full Sale Price: $130,700.00

SPINNICHIA, MICHELE L to BALKMAN, SHERINE N

Property Address: 1504 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12820 Page: 0455

Tax Account: 091.60-1-19

Full Sale Price: $135,000.00

14622

GIANGARRA, ANTHONY M to LOYSEN, VELMA

Property Address: 84 ORLAND ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12820 Page: 0450

Tax Account: 077.14-4-43

Full Sale Price: $150,000.00

GUARNO, BRENDA to KUNZER, HOLLY J

Property Address: 28 NIXON DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12820 Page: 0123

Tax Account: 062.50-1-37.1

Full Sale Price: $1.00

NEXUS CAPITAL REAL ESTATE SPE II LLC to CASTRO, CARMEN M et ano

Property Address: 118 LAKE BREEZE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12820 Page: 0252

Tax Account: 077.07-4-64

Full Sale Price: $283,000.00

14623

CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC ASSET-BACKED PASS-THROUGH CERTIFICATES SERIES 2007-AMC1 et ano to RIVERMEADOW PARTNERS LLC

Property Address: 59 BLACK CREEK ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12820 Page: 0461

Tax Account: 147.19-1-37

Full Sale Price: $126,000.00

14624

MARSHALL, EARTHA to THORNTON, TIESHIA

Property Address: 3746 AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12820 Page: 0238

Tax Account: 145.17-1-34

Full Sale Price: $255,000.00

MEISENZAHL, KYLE et al to MEISENZAHL, LIANA R et al

Property Address: 128 HARPINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12820 Page: 0416

Tax Account: 133.12-4-49

Full Sale Price: $1.00

PUGLIA, LUANN to DUONG, PHUNG T et ano

Property Address: 40 BLACK CEDAR DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12820 Page: 0161

Tax Account: 145.04-4-92

Full Sale Price: $551,000.00

14626

FERERA, ANNA et ano to FAIRWELL, ELLIOTT M

Property Address: 208 WOOD ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12820 Page: 0341

Tax Account: 074.17-1-55

Full Sale Price: $150,000.00