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Monroe County, NY judgments recorded May 10, 2023

By: Daily Record Staff June 9, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded May 10, 2023

JUDGMENT SATISFIED

ALBERT-BROWN, RASHAD D

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

ALVARINO, RONALD A

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BIRDSONG, MARCUS

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BOCK, STEVEN L JR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BROCK, HERBERT

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BROWN, DANDRIA

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BROWN, MIZELL III

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BURTON, GORDON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

COATS, DERIC

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

COLOSIMO, FRANK J SR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

COOKE, JAMEL T

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CORBIT, JAVARIS

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CUTLIP, MICHELLE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DADE, CHARLES L

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DUBOIS, CORY P

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DZIEWIECKI, BOLE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

FRUSTER, YANCEY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GIBSON, SHATIQUE M

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GRIFFIN, BRIAN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HASKELL, JASMINE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HOLFORD, TYSHEEM

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

IGLUS, TERRY JR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

IVY, JASON A

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JACKSON, TIMOTHY T

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JOHNSON, DAVID

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

KOSTIW, JOHN M

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

LUCAS, LEROY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

LUNDY, DENTON E

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MADDOX, DAMON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MARSHALL, MALCOLM L

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MATHIS, ANTONIO D

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MATHIS, ANTONIO D

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MATHIS, ANTONIO D

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MILLER, PATRICK

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MODZEL, CHAD A

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MOSLEY, KEITH

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

NEGRON, CARLOS J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

NELSON, QUINCY L

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

PARKER, QUINTON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

PRATER, CHARLES M

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

PRATHER, SHERMART

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

PRATHER, SHERMART

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

PRATHER, SHERMART

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

PRATHER, SHERMART

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

PRATHER, SHERMART

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

PRATHER, SHERMART

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

REED, DERRICK

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

RENFORD, DWANDELL

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

RENFORD, DWANDELL

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

RIVERA-RIVERA, LUIS

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

RODERICK, BRENT

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

SANTIAGO, AXEL

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

SAWYER, ROBERT M JR et ano

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

SAWYER, ROBERT M JR et ano

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

SAWYER, ROBERT M JR et ano

Favor: COMMISIONER OF TAXATION AND FINANCE

SCOTT, RAPHAELA

Favor: MONROE COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

SHARP, ANTHONY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

SIMMS, STACEY S

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

TARTAGLIA, MICHAEL

Favor: COMMISSIONER TAXATION AND FINANCE

THOMPSON, PATRICK

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

THOMPSON, PATRICK

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

THOMPSON, PATRICK

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

TORRES, JUNNILEX

Favor: COMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

WASHINGTON, CORY C SR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

WILLIAMS, JOHNATHON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT

ADELITAS LLC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

ADELITAS LLC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

ANDREWS, ANTHONY J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

BURGOS, EXZAVIER J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

CARVAJALDEJESUS, ALMINTON

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

CHANDLER, ISAAC I

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

CUATT, BENJAMIN D

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

DILLENBECK, JAYDEN N

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

DINGLE, FABEIAN D

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

GRAHAM, LATOYA M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

GUZMAN, STEPHEN SANTIAGO

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

HALL, DEREK J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

KELLY, CARLTON B

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

KELLY, CARLTON B

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

MARTIN, DOMINIQUE R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

MONTERO, JESSE J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

REESE, JAYSHAWN J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

ROIG, ELVIN A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

RUTLEY, SHAMAR J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

SPOSITO, CARRIE

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

STEIN, CARL J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

STEWARD, DERYK W

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

TERRY, JOHN H

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

VEGA, CARLOS J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

WHITE, FRANK L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT

AMSLER, DEAN

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT

TEMPIO, BRYAN J

Favor: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT

CONDIFF, JAMES et ano

Favor: MORABITO, COLETTE

CONDIFF, JAMES et ano

Favor: MORABITO, COLETTE

SATISFACTION OF JUDGMENT

SNYDER, JAMES C

Favor: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Attorney: BOYLAN CODE LLP

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT

ACCORSO, JAMES J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

AMIROV, YURIY O

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

ANDERSON, CHARLES J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

AUSTIN, COLBY R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BAHIGA, SAMUEL K

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

BALLARD, DYLAN R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BEAMAN, SHAKEYRA

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BELL, DIVINE C

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BELL, DIVINE C

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BELTRAN, ANGEL M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BEST, DEMERUS R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

BETHUNE, STANLEY

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BLANDING-GORDON, CHAUNTIERRE C

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BLOECHL, KYLE J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BOYD, BENJAMIN C

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

BRADFORD, ASIA C

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BRINSON, BLAINE D

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BROOKS, CLARENCE J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BROOKS, CORDALE K

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BROWN, HEATHER S

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BROWN, HEATHER S

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BROWN, KRISTEN L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

BROWN, LILRODNEY T

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BROWN, LILRODNEY T

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BROWN, MICHAEL A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

BROWN, QUINTAN G

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

BROWNE, TYRONE M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

BRYANT, JOSEPH A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

BUCKMAN, CORI N

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

CANDELARIOLOPEZ, RADHAMAS

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

CARLO, HECTOR M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

CARSON, NATHANIEL R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

CARTER, CHANTASIA R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

CARTER, JEREMYSHA T

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

CERAVOLO, ROCCO T

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

CHAMORRO, LETICIA J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

CHEEK, GEORGE E

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

CLOSE, ABRAHAM A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

COLANTONIO, SAMANTHA C

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

COLEY, SHAQUEAL R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

COLLAZONEGRON, LUIS O

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

COLLINS, RIP L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

COLLINS, RIP L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

COLLINS, RIP L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

CONCEPCION-JUNIOUS, J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

COX, HUGH A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

CRUZ, JULIO E

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

CRUZ, SAMUEL I

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

DAVILA, WILFREDO J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

DELEON, JEANNETTE E

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

DELORISSEOLIVENC, A A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

DUBLIN, JHARRED M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

EDWARDS, EBBONIE P

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

ELDRIDHE, SHANEQUA N

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

ELLIS, EDWARD L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

FLEMING, JAMAYNE L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

FRAGUADA, DEIVID E

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

FRANCIS-WHISPET, CJ

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

GALLINA, ROMELLO M

Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT

Amount:

GARMAN, KALEY L

Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT

Amount:

GILBOE, ANGELA E

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

GONDOLI, CA

Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT

Amount:

GONZALEZ, FELICIA S

Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT

Amount:

GONZALEZ, FELICIA S

Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT

Amount:

GRAHAM, DAQUON A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

GRAHAM, STEFON Z

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

GRANT, BRIYON M

Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT

Amount:

GRANT, KYLE J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

GREEN, KAYLA R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

GREEN, TYCORI S

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

HALL, KELLY S

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

HANCHOWSKI, LYNDA A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

HANKS, CHARLES

Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT

Amount:

HARRELL, THURMAN

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

HARRELL, THURMAN

Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT

Amount:

HEBBS, JOSEPH M

Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT

Amount:

HEMINGWAY, JOEY

Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT

Amount:

HENRY, JAMES L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

HENRY, KIMBERLY A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

HERNANDEZ, CARLOS H

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

HERNANDEZ, KATHERINE J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

HILLIARD, KIAJAH M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

HOLMES, CHANTZE J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

HOLMES, CHANTZE J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

HOPKINS, HAUNANI A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

HOUSTON, GENE N

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

JACKSON, ANDRE R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

JACKSON, JAMES A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

JACKSON, UNIQUE M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

JACOBS, RONDA D

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

JACQUES, CALEB

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

JAMES, RACHEL J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

JOHNSON, ANGELICA M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

JOHNSON, BREON M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

JOHNSON, TERINA E

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

JONES, ANNETRA L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

JONES, STEVONNE J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

JOYNER, MICHAEL L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

KENYON, SAMANTHA L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

KING, TIARIA L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

KINSEY, RAMON S

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

KNIGHT, SHANIYAH M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

KNIGHT, SHANIYAH M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

KNIGHT, SHANIYAH M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

LEE, SHAMIL C

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

LEGREE, TYRONE L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

LIBBETT, LAKEYA A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

LITTLE, OLIVER S

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

LOGINS, LEPORIAN L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

LOPEZ, ALEXANDER

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

LOVALL, STEPHEN T

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

LUTTEROOT, GAMEL A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

LUYANDO, ANGELICA M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

MACK, ANTHONY S

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

MADDOX, WILLIAM T

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MALDONADO, MORAIMA J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

MANEIRO, GABRIEL A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

MARLIN, CRISITAN A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MARLIN, CRISTIAN A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MAYER, JENNIFER M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MAYER, JENNIFER M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MCKEE, JESSIE J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MCKEE, JESSIE J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MCKEE, JESSIE J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MCKEE, JESSIE J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MCWAY, TONIA L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

MENDEZ, JOEL A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MENDEZ, STEPHANIE MIRANDA M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MURPHY, VERONICA S

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MURPHY, VERONICA S

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

NESMITH, DAVID K

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

NUCIOLO, ADRIANNA A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

PARKER, KHALIL R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

PARKER, KHALIL R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

PERRY, ANGELO D

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

PORTER, JULIUS L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

PORTIS, DASIA M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

PRIDE, STEPHANIE M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

RANDALL, CHARLES A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

REED, ROSETTA R

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

RICHARDS, SHAMOR D

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

RIGGS, JOHN

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

RIVALDO, VINCENZO J

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

ROBINSON, TRENIDY C

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY

Amount:

ROMERO, ANGEL M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

ROSARIOMATOS, KEISHLA M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:


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