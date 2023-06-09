Monroe County, NY judgments recorded May 10, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 10, 2023
JUDGMENT SATISFIED
ALBERT-BROWN, RASHAD D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ALVARINO, RONALD A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BIRDSONG, MARCUS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BOCK, STEVEN L JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROCK, HERBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROWN, DANDRIA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROWN, MIZELL III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BURTON, GORDON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COATS, DERIC
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COLOSIMO, FRANK J SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COOKE, JAMEL T
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CORBIT, JAVARIS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CUTLIP, MICHELLE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DADE, CHARLES L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DUBOIS, CORY P
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DZIEWIECKI, BOLE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FRUSTER, YANCEY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GIBSON, SHATIQUE M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GRIFFIN, BRIAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HASKELL, JASMINE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HOLFORD, TYSHEEM
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
IGLUS, TERRY JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
IVY, JASON A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JACKSON, TIMOTHY T
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, DAVID
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KOSTIW, JOHN M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LUCAS, LEROY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LUNDY, DENTON E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MADDOX, DAMON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARSHALL, MALCOLM L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHIS, ANTONIO D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHIS, ANTONIO D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHIS, ANTONIO D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MILLER, PATRICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MODZEL, CHAD A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MOSLEY, KEITH
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
NEGRON, CARLOS J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
NELSON, QUINCY L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PARKER, QUINTON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRATER, CHARLES M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRATHER, SHERMART
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRATHER, SHERMART
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRATHER, SHERMART
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRATHER, SHERMART
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRATHER, SHERMART
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRATHER, SHERMART
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
REED, DERRICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RENFORD, DWANDELL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RENFORD, DWANDELL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RIVERA-RIVERA, LUIS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RODERICK, BRENT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SANTIAGO, AXEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SAWYER, ROBERT M JR et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SAWYER, ROBERT M JR et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SAWYER, ROBERT M JR et ano
Favor: COMMISIONER OF TAXATION AND FINANCE
SCOTT, RAPHAELA
Favor: MONROE COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
SHARP, ANTHONY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SIMMS, STACEY S
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TARTAGLIA, MICHAEL
Favor: COMMISSIONER TAXATION AND FINANCE
THOMPSON, PATRICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
THOMPSON, PATRICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
THOMPSON, PATRICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TORRES, JUNNILEX
Favor: COMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WASHINGTON, CORY C SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, JOHNATHON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
ADELITAS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ADELITAS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ANDREWS, ANTHONY J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
BURGOS, EXZAVIER J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
CARVAJALDEJESUS, ALMINTON
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
CHANDLER, ISAAC I
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
CUATT, BENJAMIN D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
DILLENBECK, JAYDEN N
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
DINGLE, FABEIAN D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
GRAHAM, LATOYA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
GUZMAN, STEPHEN SANTIAGO
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
HALL, DEREK J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
KELLY, CARLTON B
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
KELLY, CARLTON B
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
MARTIN, DOMINIQUE R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
MONTERO, JESSE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
REESE, JAYSHAWN J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
ROIG, ELVIN A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
RUTLEY, SHAMAR J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
SPOSITO, CARRIE
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
STEIN, CARL J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
STEWARD, DERYK W
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
TERRY, JOHN H
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
VEGA, CARLOS J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
WHITE, FRANK L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
AMSLER, DEAN
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
TEMPIO, BRYAN J
Favor: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
CONDIFF, JAMES et ano
Favor: MORABITO, COLETTE
CONDIFF, JAMES et ano
Favor: MORABITO, COLETTE
SATISFACTION OF JUDGMENT
SNYDER, JAMES C
Favor: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: BOYLAN CODE LLP
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
ACCORSO, JAMES J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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AMIROV, YURIY O
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
ANDERSON, CHARLES J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
AUSTIN, COLBY R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BAHIGA, SAMUEL K
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
BALLARD, DYLAN R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BEAMAN, SHAKEYRA
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BELL, DIVINE C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BELL, DIVINE C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BELTRAN, ANGEL M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BEST, DEMERUS R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
BETHUNE, STANLEY
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BLANDING-GORDON, CHAUNTIERRE C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BLOECHL, KYLE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BOYD, BENJAMIN C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
BRADFORD, ASIA C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BRINSON, BLAINE D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROOKS, CLARENCE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROOKS, CORDALE K
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROWN, HEATHER S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROWN, HEATHER S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROWN, KRISTEN L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
BROWN, LILRODNEY T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROWN, LILRODNEY T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROWN, MICHAEL A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
BROWN, QUINTAN G
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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BROWNE, TYRONE M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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BRYANT, JOSEPH A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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BUCKMAN, CORI N
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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CANDELARIOLOPEZ, RADHAMAS
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
CARLO, HECTOR M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CARSON, NATHANIEL R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
CARTER, CHANTASIA R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CARTER, JEREMYSHA T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CERAVOLO, ROCCO T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CHAMORRO, LETICIA J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
CHEEK, GEORGE E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
CLOSE, ABRAHAM A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
COLANTONIO, SAMANTHA C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
COLEY, SHAQUEAL R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
COLLAZONEGRON, LUIS O
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
COLLINS, RIP L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
COLLINS, RIP L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
COLLINS, RIP L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CONCEPCION-JUNIOUS, J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
COX, HUGH A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
CRUZ, JULIO E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CRUZ, SAMUEL I
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
DAVILA, WILFREDO J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
DELEON, JEANNETTE E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
DELORISSEOLIVENC, A A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
DUBLIN, JHARRED M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
EDWARDS, EBBONIE P
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
ELDRIDHE, SHANEQUA N
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
ELLIS, EDWARD L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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FLEMING, JAMAYNE L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
FRAGUADA, DEIVID E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
FRANCIS-WHISPET, CJ
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
GALLINA, ROMELLO M
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount:
GARMAN, KALEY L
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount:
GILBOE, ANGELA E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
GONDOLI, CA
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount:
GONZALEZ, FELICIA S
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount:
GONZALEZ, FELICIA S
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount:
GRAHAM, DAQUON A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
GRAHAM, STEFON Z
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
GRANT, BRIYON M
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount:
GRANT, KYLE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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GREEN, KAYLA R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
GREEN, TYCORI S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
HALL, KELLY S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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HANCHOWSKI, LYNDA A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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HANKS, CHARLES
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
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HARRELL, THURMAN
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
HARRELL, THURMAN
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
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HEBBS, JOSEPH M
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
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HEMINGWAY, JOEY
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
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HENRY, JAMES L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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HENRY, KIMBERLY A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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HERNANDEZ, CARLOS H
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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HERNANDEZ, KATHERINE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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HILLIARD, KIAJAH M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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HOLMES, CHANTZE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
HOLMES, CHANTZE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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HOPKINS, HAUNANI A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
HOUSTON, GENE N
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
JACKSON, ANDRE R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
JACKSON, JAMES A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
JACKSON, UNIQUE M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
JACOBS, RONDA D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
JACQUES, CALEB
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
JAMES, RACHEL J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
JOHNSON, ANGELICA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
JOHNSON, BREON M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
JOHNSON, TERINA E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
JONES, ANNETRA L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
JONES, STEVONNE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
JOYNER, MICHAEL L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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KENYON, SAMANTHA L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
KING, TIARIA L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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KINSEY, RAMON S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
KNIGHT, SHANIYAH M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
KNIGHT, SHANIYAH M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
KNIGHT, SHANIYAH M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
LEE, SHAMIL C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
LEGREE, TYRONE L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
LIBBETT, LAKEYA A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
LITTLE, OLIVER S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
LOGINS, LEPORIAN L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
LOPEZ, ALEXANDER
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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LOVALL, STEPHEN T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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LUTTEROOT, GAMEL A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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LUYANDO, ANGELICA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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MACK, ANTHONY S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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MADDOX, WILLIAM T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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MALDONADO, MORAIMA J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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MANEIRO, GABRIEL A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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MARLIN, CRISITAN A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MARLIN, CRISTIAN A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MAYER, JENNIFER M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MAYER, JENNIFER M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MCKEE, JESSIE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MCKEE, JESSIE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MCKEE, JESSIE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MCKEE, JESSIE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MCWAY, TONIA L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
MENDEZ, JOEL A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MENDEZ, STEPHANIE MIRANDA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MURPHY, VERONICA S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MURPHY, VERONICA S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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NESMITH, DAVID K
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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NUCIOLO, ADRIANNA A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
PARKER, KHALIL R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
PARKER, KHALIL R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
PERRY, ANGELO D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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PORTER, JULIUS L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
PORTIS, DASIA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
PRIDE, STEPHANIE M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
RANDALL, CHARLES A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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REED, ROSETTA R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
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RICHARDS, SHAMOR D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
RIGGS, JOHN
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
RIVALDO, VINCENZO J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
ROBINSON, TRENIDY C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
ROMERO, ANGEL M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
ROSARIOMATOS, KEISHLA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: