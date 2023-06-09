Monroe County, NY judgments recorded May 9, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 9, 2023
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
BROWN, ANGELA M
Favor: NORTH STAR CAPITAL ACQUISITION LLC
LEVEY, SHANEL
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
BIANCHI, HEATHER
Favor: STATE OF NEW YORK
BONNANO, CHRISTA et ano
Favor: ARROW FINANCIAL SERVICES LLC et ano
BRONGO, GARY
Favor: LVNV FUNDING LLC
DETTORE, AMY et ano
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
HEIDT, MICHELLE et ano
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
LEAKE, DAVID A
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
MENALDINO, KATHY et ano
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
SHARIF, YASEEN U
Favor: STATE OF NEW YORK
STREMICH, SCOTT W
Favor: BANK OF AMERICA NA
VACCO, DAVID
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
SATISFACTION OF JUDGMENT
AFFLICK, OMAR et ano
Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York
Amount:
Gloss, Christopher W.
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
HOTTOIS, KATHLEEN
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Attorney: PRESSLER AND PRESSLER LLP
Amount:
JOSEPH, THOMAS
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
MCCOY, MORGAN F
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
NOWACK, RICHARD SR
Favor: GE CAPITAL RETAIL BANK et ano
Attorney: ZWICKER ASSOCIATES PC
Amount:
SCARPULLA, PAUL
Favor: MT BANK
Attorney: RUPP BAASE PFALZGRAF CUNNINGHAM LLC
Amount:
Zgainer, Patricia
Favor: CAVALRY SPV I, LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
NIEVES ROSARIO, ANDREW J
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ALLIET, BRIAN J
PO BOX 4978, ITHACA NY 14852
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $290.00
BERTRAND, JEREMY M
13 GREENLEAF MEADOWS, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $263.00
BLAIR, TASHAUNA M
154 MILFORD STREET APT 20, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $500.00
CARDONA, NOEL
24 ROSEANN DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
CARDWELL, L B
5 KINMONT DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $130.00
CARPENTER, KEITH A
16185 BROWN SCHOOL HOUSE ROAD, HOLLEY NY 14470
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $175.00
CARR, CANDICE Y
175 SELYE TERRACE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $350.00