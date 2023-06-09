Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Don't Miss
Home / Public Records / Credit Actions / Monroe County, NY judgments recorded May 9, 2023

Monroe County, NY judgments recorded May 9, 2023

By: Daily Record Staff June 9, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded May 9, 2023

JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT

BROWN, ANGELA M

Favor: NORTH STAR CAPITAL ACQUISITION LLC

LEVEY, SHANEL

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT

BIANCHI, HEATHER

Favor: STATE OF NEW YORK

BONNANO, CHRISTA et ano

Favor: ARROW FINANCIAL SERVICES LLC et ano

BRONGO, GARY

Favor: LVNV FUNDING LLC

DETTORE, AMY et ano

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

HEIDT, MICHELLE et ano

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

LEAKE, DAVID A

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

MENALDINO, KATHY et ano

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

SHARIF, YASEEN U

Favor: STATE OF NEW YORK

STREMICH, SCOTT W

Favor: BANK OF AMERICA NA

VACCO, DAVID

Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA

SATISFACTION OF JUDGMENT

AFFLICK, OMAR et ano

Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York

Amount:

Gloss, Christopher W.

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

HOTTOIS, KATHLEEN

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Attorney: PRESSLER AND PRESSLER LLP

Amount:

JOSEPH, THOMAS

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

MCCOY, MORGAN F

Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.

Amount:

NOWACK, RICHARD SR

Favor: GE CAPITAL RETAIL BANK et ano

Attorney: ZWICKER ASSOCIATES PC

Amount:

SCARPULLA, PAUL

Favor: MT BANK

Attorney: RUPP BAASE PFALZGRAF CUNNINGHAM LLC

Amount:

Zgainer, Patricia

Favor: CAVALRY SPV I, LLC

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT

NIEVES ROSARIO, ANDREW J

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

ALLIET, BRIAN J

PO BOX 4978, ITHACA NY 14852

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $290.00

BERTRAND, JEREMY M

13 GREENLEAF MEADOWS, ROCHESTER NY 14612

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $263.00

BLAIR, TASHAUNA M

154 MILFORD STREET APT 20, ROCHESTER NY 14615

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $500.00

CARDONA, NOEL

24 ROSEANN DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $145.00

CARDWELL, L B

5 KINMONT DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $130.00

CARPENTER, KEITH A

16185 BROWN SCHOOL HOUSE ROAD, HOLLEY NY 14470

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $175.00

CARR, CANDICE Y

175 SELYE TERRACE, ROCHESTER NY 14613

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $350.00


Leave a Reply

Copyright © 2023 The Daily Record 16 W. Main Street, Rochester, NY 14614 (585) 232-6920 bridge tower media logo