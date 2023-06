Monroe County, NY deeds recorded June 1, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 1, 2023 74

NOT PROVIDED

LOUBANDER, ROGER to WELCH, LATASHA et ano

Property Address:

Liber: 12820 Page: 0608

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

TOTTEN, BEVERLY M et ano to UBA ACRES LLC

Property Address: 23 GOUGH ROAD, RIGA NY

Liber: 12821 Page: 0125

Tax Account: 155.02-1-3.2

Full Sale Price: $169,900.00

14420

VALENTI, PAUL A to VALENTI, KEVIN C

Property Address: 22 BERRY STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12820 Page: 0475

Tax Account: 069.45-1-16

Full Sale Price: $1.00

14450

DESIMONE, ANGELA A et ano to DESIMONE, ANGELA A et al

Property Address: 27 CENTER CROSSING, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12821 Page: 0149

Tax Account: 166.17-2-15

Full Sale Price: $1.00

FAGEN, GREGORY et ano to CAVEN, KATE ERIN

Property Address: 1140 WHITNEY ROAD EAST, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12820 Page: 0570

Tax Account: 153.05-2-54

Full Sale Price: $291,000.00

HANNAH, DORIS to WILLIAM EMPIRE HOLDINGS LLC

Property Address: 31 CRYSTAL SPRING LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12820 Page: 0515

Tax Account: 152.19-1-46

Full Sale Price: $215,000.00

HERNANDEZ, ALICIA E to CONSADINE, KELLY

Property Address: 5 TUCANA DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12821 Page: 0202

Tax Account: 154.03-2-38

Full Sale Price: $225,000.00

MALATESTA, NINA M to MCLAUGHLIN, BRIAN J

Property Address: 16 CHESTERTON COURT, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12821 Page: 0033

Tax Account: 153.15-1-40

Full Sale Price: $154,000.00

PAESSLER-CHESTERTON, HEATHER N to PAESSLER, DONALD C et ano

Property Address: 76 PRINCETON LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12820 Page: 0576

Tax Account: 154.03-4-22

Full Sale Price: $1.00

14468

ALBANO, JAMES R et ano to ALBANO, JAMES R et ano

Property Address: 147 FRISBEE HILL ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12820 Page: 0468

Tax Account: 033.02-3-10

Full Sale Price: $57,000.00

RANNEY, BARBARA to BARBARA RANNEY LIFETIME TRUST DATED MAY 22 2023 et ano

Property Address: 23 COLONNADE TERRACE, HILTON NY 14468

Liber: 12821 Page: 0051

Tax Account: 044.02-1-78

Full Sale Price: $1.00

14476

PARTYKA, JEFFREY E et al to COUNTY LINE DEVELOPMENT LLC et al

Property Address: 1420 MONROE ORLEANS COUNTRY LINE ROAD, HAMLIN NY 14476

Liber: 12820 Page: 0545

Tax Account: 011.04-2-14.11

Full Sale Price: $1.00

14526

SPORN, LEON to DELLARIA, KRISTI

Property Address: 68 CAMBERLEY PLACE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12820 Page: 0560

Tax Account: 139.12-3-62/31

Full Sale Price: $155,000.00

14534

BEAULAC, EMILY et al to BEAULAC, WILLARD L JR et ano

Property Address: 111 CRESCENT HILL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12820 Page: 0593

Tax Account: 165.10-1-3

Full Sale Price: $1.00

PASTORE, DAVID P to MCMAHON-PASTORE, ROSE A et ano

Property Address: 94 TOBEY COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12820 Page: 0487

Tax Account: 163.44-1-31

Full Sale Price: $1.00

STENZEL, CHRISTOPHER et ano to MCDANIELS, CHRISTOPHER J et ano

Property Address: 32 GREENWOOD PARK, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12821 Page: 0152

Tax Account: 178.09-2-14/34

Full Sale Price: $254,500.00

14543

HUNT, DONALD J et ano to HUNT, PHYLLIS

Property Address: 94 FARMCREST DRIVE, RUSH NY 14543

Liber: 12820 Page: 0465

Tax Account: 202.03-1-48

Full Sale Price: $1.00

14559

SCHALLER, PATRICIA A to TYLER, MEGHAN E

Property Address: 46 MAIER CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12821 Page: 0103

Tax Account: 103.05-2-10

Full Sale Price: $210,000.00

14580

AZMEH, ASHLEY R et ano to DALESSIO, BRIANNA et ano

Property Address: 1462 FIELDCREST DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12821 Page: 0077

Tax Account: 050.04-4-62

Full Sale Price: $455,000.00

BAKER, MARY E et ano to BAKER, PETER et al

Property Address: 220 LONDON ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12821 Page: 0113

Tax Account: 080.14-3-40

Full Sale Price: $1.00

BRUCKER, WILMA to STOKES, HEATHER B

Property Address: 280 PHILLIPS ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0679

Tax Account: 050.02-1-39.11

Full Sale Price: $0.00

GUADAGNINO, CLARA et ano to GUADAGNINO, CLARA et ano

Property Address: 26 PEACEFUL HARBOR LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0484

Tax Account: 094.03-4-48

Full Sale Price: $1.00

PAGANI, MICHELLE to DUMMER, JACOB A et ano

Property Address: 801 DANCER CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12821 Page: 0021

Tax Account: 064.17-2-88

Full Sale Price: $312,000.00

PRIDE MARK HOMES INC to PHILLIP, SHARON M

Property Address: 44 AUTUMN LEAF TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0632

Tax Account: 095.06-1-19

Full Sale Price: $384,900.00

SIRIANNI, LOUIS J to FARDEN, KYRSTIN M et ano

Property Address: 210 ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12820 Page: 0653

Tax Account: 050.01-1.37.1

Full Sale Price: $440,000.00

14586

ARULF, SANDRA S to BRAMLETT, BENJAMIN W et ano

Property Address: 480 SHORE DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12821 Page: 0192

Tax Account: 160.18-3-20

Full Sale Price: $415,300.00

BAUCH, DIEDRE L to BURNS, ALISSA

Property Address: 500 COUNTESS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12821 Page: 0199

Tax Account: 188.45-1-50

Full Sale Price: $210,000.00

14605

HOMEWARMING EMPIRE LLC to SHEETZ, RICHARD ALLEN

Property Address: 164 ROHR STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12820 Page: 0688

Tax Account: 106.43-2-1

Full Sale Price: $64,500.00

ROCHESTER REV HOLDINGS LLC to ELLIS, YASHEKA et ano

Property Address: 60 HEBARD STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12820 Page: 0613

Tax Account: 106.58-3-46.002

Full Sale Price: $110,000.00

14606

VASSELL, MAUREEN to VASSELL, SAMANTHA

Property Address: 99 BRU-MAR DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12821 Page: 0174

Tax Account: 104.18-1-32

Full Sale Price: $1.00

YOUNG, GREGORY A to VELAZQUEZ, RICHARD

Property Address: 166 SUNSET STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12820 Page: 0643

Tax Account: 105.55-2-70

Full Sale Price: $162,001.00

14607

BIRCH, RICHARD H JR et al to BIRCH CRESCENT PROPERTIES LLC et ano

Property Address: 11 BIRCH CRESCENT, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12821 Page: 0009

Tax Account: 106.75-1-44

Full Sale Price: $1.00

14608

MONROE COUNTY OF to CHI-TEA ENTERPRISES INC

Property Address: 5 COULTON PLACE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12820 Page: 0537

Tax Account: 121.61-2-53

Full Sale Price: $1.00

ROCHESTERVILLE VENTURES LLC to 194 SMITH STREET LLC

Property Address: 194 SMITH STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12821 Page: 0080

Tax Account: 106.53-1-5.003

Full Sale Price: $415,000.00

14609

ISANTHES LLC to EVERYONE CONVENIENCE INC

Property Address: 1432-1434 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12820 Page: 0659

Tax Account: 107.40-1-35

Full Sale Price: $169,000.00

KERNAHAN, ANDREW to LUNA, YANIZ

Property Address: 300 BROCKLEY ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12821 Page: 0155

Tax Account: 107.15-3-20

Full Sale Price: $1.00

LINDFORS, KATHRYN D to KATHRYN D LINDFORS REVOCABLE TRUST UA et ano

Property Address: 162 COLONIAL ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12820 Page: 0554

Tax Account: 107.66-1-23

Full Sale Price: $1.00

VALENTI, PAUL A to VALENTI, PAUL M

Property Address: 300 KNAPP AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12820 Page: 0472

Tax Account: 092.37-2-41

Full Sale Price: $1.00

14610

AIZSTRAUTS, MARTIN H to AIZSTRAUTS, IRENE et ano

Property Address: 729 HARVARD STREET, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12821 Page: 0130

Tax Account: 122.54-3-1.001

Full Sale Price: $1.00

DENEFRIO, CAREY ANN et ano to WONG, ERIN N et ano

Property Address: 2060 HIGHLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12821 Page: 0063

Tax Account: 122.80-1-27

Full Sale Price: $565,000.00

GU, CINDY et ano to LENNON, BRENDA B et ano

Property Address: 84 SAN GABRIEL DRIVE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12821 Page: 0158

Tax Account: 122.71-2-31

Full Sale Price: $561,000.00

HENNING, MATTHEW T et ano to SCHROEDER, KELLY M

Property Address: 230 COBBS HILL DRIVE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12821 Page: 0100

Tax Account: 122.71-2-2

Full Sale Price: $429,800.00

14611

FISCHER, NATHANIEL J et ano to BLACKSTONE BRIDGE LLC

Property Address: 353-355 CHAMPLAIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12820 Page: 0638

Tax Account: 120.59-2-83

Full Sale Price: $63,000.00

14612

BLACKBURN, SHAWN et ano to HOYT, DONNA MARIE P

Property Address: 135 BARCLAY COURT, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12821 Page: 0146

Tax Account: 045.02-4-75

Full Sale Price: $405,000.00

LICURSE, FRANK JR to SANCHEZ, LISA

Property Address: 3340 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12821 Page: 0030

Tax Account: 045.03-1-22

Full Sale Price: $1.00

LICURSE, FRANK JR to SANCHEZ, LISA

Property Address: LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12821 Page: 0027

Tax Account: 045.03-1-24.2

Full Sale Price: $1.00

ROMANCZYK, JOSEPH et al to FENG, TONY YU

Property Address: 124 GRAND VIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12820 Page: 0629

Tax Account: 026.14-3-67

Full Sale Price: $255,000.00

VANDERWALL, JESSE J JR et al to MARVIN, ELIZABETH A

Property Address: 99 GRAND VIEW LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12820 Page: 0626

Tax Account: 026.14-3-61

Full Sale Price: $230,000.00

ZGAINER, DARREN M to ZGAINER, DARREN M et ano

Property Address: 662 SHORECLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12820 Page: 0646

Tax Account: 046.09-1-21

Full Sale Price: $1.00

14616

ALLEN, BRIAN E et ano to MECCA-COPP, FLORENCE

Property Address: 285 SANDALWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12821 Page: 0120

Tax Account: 046.19-1-14

Full Sale Price: $247,000.00

BECIROVIC, MEDIHA to CRADDOCK, ERICA P et ano

Property Address: 161 JOANNE DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12820 Page: 0540

Tax Account: 075.14-5-34

Full Sale Price: $180,000.00

VANTYNE, ELLIOTT V to BUELL, ALEXANDER R et ano

Property Address: 500 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12821 Page: 0047

Tax Account: 075.27-1-5

Full Sale Price: $187,000.00

14618

BUSH, MARY T to QUINN, ANTONIETTA et ano

Property Address: 3665 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12820 Page: 0649

Tax Account: 138.18-2-23

Full Sale Price: $365,000.00

GATTOZZI, LOUIS A et ano to LARRABEE, PATRICIA

Property Address: 129 SYLVANIA ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12820 Page: 0490

Tax Account: 151.06-1-8

Full Sale Price: $755,000.00

LEE, PATRICIA A to DERADZISZOWSKI, ROSALVA SAM

Property Address: 236 BRETLYN CIRCLE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12821 Page: 0116

Tax Account: 149.11-3-2/.063

Full Sale Price: $350,000.00

SHRAGER, DIANE B to DIANE B SHRAGER TRUST U/W FBO PETER G SHRAGER et ano

Property Address: 21 CRESTLINE ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12820 Page: 0675

Tax Account: 138.18-2-68

Full Sale Price: $1.00

14619

CAVENAUGH, JAMES S to GUERRERO, NATHANAEL

Property Address: 95 MARLBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12821 Page: 0168

Tax Account: 120.71-4-25

Full Sale Price: $157,000.00

14620

GANGEMI ENTERPRISES LLC to SIVERD, NENA

Property Address: 509 CAROLINE STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12820 Page: 0503

Tax Account: 121.74-5-5

Full Sale Price: $190,000.00

KRSTIC, BOGDAN to ELLIS, CRISTINA C

Property Address: 4 MENLO PLACE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12820 Page: 0567

Tax Account: 136.22-1-13

Full Sale Price: $305,000.00

SMITH, MELISSA to COOK, MARY KATHERINE et ano

Property Address: 131 AZALEA ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12821 Page: 0164

Tax Account: 136.48-1-4

Full Sale Price: $265,000.00

14621

AYALA, MOISES et ano to SMITH, CHERYL M

Property Address: 60 TOWNSEND STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12821 Page: 0171

Tax Account: 091.64-3-84

Full Sale Price: $131,500.00

GHAFOOR, ABDUL to ZAFAR, RIZWAN

Property Address: 980-986 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12821 Page: 0066

Tax Account: 091.75-3-60

Full Sale Price: $100,000.00

14622

KECK, VIRGINIA to ZANDER, JENNIFER L

Property Address: 59 CREEKSIDE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12821 Page: 0024

Tax Account: 077.13-3-22

Full Sale Price: $1.00

Nicolay, Lisa P et ano to MENNING, AUSTIN H et ano

Property Address: 44 BAYTON DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12820 Page: 0573

Tax Account: 062.15-6-29

Full Sale Price: $169,000.00

WELLS FARGO BANK NA to AREK ENTERPRISES INC

Property Address: 143 BREEZEWAY DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12821 Page: 0043

Tax Account: 062.15-5-44

Full Sale Price: $22,900.00

14623

JARIWALA, AMI YASHVANT to JARIWALA, AMI YASHVANT et ano

Property Address: 20 SISSON DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12820 Page: 0534

Tax Account: 162.17-4-84

Full Sale Price: $1.00

JARIWALA, BHANUMATI YASHVANT to JARIWALA, AMI YASHVANT

Property Address: 20 SISSON DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12820 Page: 0531

Tax Account: 162.17-4-84

Full Sale Price: $1.00

14624

BERNARDO, BERNADETTE to BERNADETTE LOURDES BERNARDO LIVING TRUST DATED MAY 19 2023 et ano

Property Address: 377 UPPER VALLEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12820 Page: 0481

Tax Account: 134.05-1-2.377

Full Sale Price: $1.00

LAMANQUE, UNDINE S to LAMANQUE, UNDINE S et ano

Property Address: 164 NORWICH DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12820 Page: 0579

Tax Account: 118.69-1-106

Full Sale Price: $1.00

14625

VERGARI, M ELAINE et ano to ATLAS CONTRACTORS LLC

Property Address: 719 EMBURY ROAD, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12821 Page: 0161

Tax Account: 109.13-1-5

Full Sale Price: $75,000.00

14626

CLEARCHOICE BUILDING NY LLC to CLEARCHOICE BUILDING NY LLC

Property Address: 130 CANAL LANDING BOULEVARD, GREECE NY 14626

Liber: 12821 Page: 0059

Tax Account: 089.04-1-12.11

Full Sale Price: $1.00

CST II ENTERPRISES LLC to CST II ENTERPRISES LLC

Property Address: PINEWILD DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12821 Page: 0054

Tax Account: 089.04-1-14.11

Full Sale Price: $1.00

FALZONE, JOSEPH et ano to KNOX, LAWRENCE A et ano

Property Address: 240 POINTE VINTAGE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12821 Page: 0177

Tax Account: 059.03-2-66

Full Sale Price: $435,000.00

MILLER, ROGER W to DEJOHN, NIKKI L

Property Address: 46 HADDON ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12820 Page: 0605

Tax Account: 074.11-11-23

Full Sale Price: $1.00