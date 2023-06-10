Monroe County, NY judgments recorded May 10-11, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 10, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
RUFFIN, JAVEN M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
SAGE, JEREMY A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
SARGENT, JENNIFER R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
SHAW, DOMINIQUE L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
SHELTON, CHEYENNE N
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
SHELTON, CHEYENNE N
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
SMITH, JAQUAN L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
SNEDDEN, THOMAS G
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
STANIN, CHARLES J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
STEINRUCK, AUTUMN L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
STEYAERT, JOSEPH M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
SWAN, EMANUAL S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
SYKES, EUGENA
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
THOMASVARGAS, JOVAN A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
TILSON, BRYAN L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
TORRES, GIOVANNIE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
TORRES, JOELEYDIE QUINONES
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
TORRES, NATHAN X
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
TORRES, NATHAN X
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
VELAZQUEZ, CAMERON J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
WALKER, EKOYIA A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
WALKER, TYANNA E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
WALLACE, HANNA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
WARE, ANTHONY D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
WASHINGTON, JOHN J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
WASHPUN, DAQUAN L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
WEECH, MAJEEN N
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
WEEKS, DYNASTY D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
WHITEHEAD, JAMES A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
WIGGINS, JESSE L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
WILLIAMS, CRAIG E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
WILSON, CHARLES K
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
WILSON, JAKEEM
280 WINDSOR, ROCHESTER NY 14612
Favor: BIBI, SAHAR
Amount:
WRIGHT, DEONTRAY A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
WRIGHT, KENCEDRICK A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
WYCHE, DIONNA A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
YOUNG, LAWRENCE S
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BOSWELL, QUENTON J
1126 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $160.00
BRISTOW, LORI A
287 PENNELS DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $130.00
BUELL, JAMES M
10529 GREENWAY DRIVE, FISHERS IN 46038
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
BUGGS, LURENA D
2515 CULVER ROAD APT 137, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $75.00
BURKETT, JORDIN J
50 GRECIAN GARDENS, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.00
BURRA, ASHLEY A
757 E MAIN STREET APT F105, LANSDALE PA 19446
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $85.00
BURRWELL, MANDELA C
3824 LAKE AVENUE APT 1, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
BUSKEY, ROBERT J
34 CRAGG ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $90.00
BUSSEY, ANTHONY D
61 HAVILAND PARK, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $240.00
BUSSEY, VALARIE
138 ROHR STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $35.00
BUTERA, JONATHAN D
187 FREY STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $150.00
BUTLER, WILLIAM J
300 WINDSOR ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $135.00
BUTTERBAUGH, J J
3930 ROOSEVELT HIGHWAY, HAMLIN NY 14464
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
BUZARD, JOSHUA L
552 CHURCH ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $160.00
CABAN, PEDRO D
119 SCRANTOM STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $230.00
CACERES-PIZARRO, C J
4585 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $250.00
CADY, CORY X
464 COTTAGE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
CAEZ, AHSLEY
201 MORTON STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $60.00
CALDICOT, DESIREE M
130 GRECIAN GARDENS DRIVE APT D, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $30.00
CALDICOTT, BLYTHE A
110 CLEARVIEW DRIVE, PITTSFORD NY 14534
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
CALLICUTT, RAYFORD B
138 EARL STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $225.00
CAMACHO, JOHN G
979 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $135.00
CAMACHO, KAITLYN M
90 FREDERICK DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $500.00
CAMACHO, KAITLYN M
90 FREDERICK DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $80.00
CAMACHO, MARTIN M
87 LYDIA STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $190.00
CAMERON, VICTOR L
80 GRECIAN GARDENS, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
CAMPANELLI, MICHAEL T
105 ENGLISH ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $290.00
CAMPBELL, APRIL L
115 DOVE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $135.00
CAMPBELL, NATHAN W
35 CULVER APT 121, WARSAW NY 14569
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $135.00
CAMPBELL, NOEL A
312 ROYCROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.00
CAMPBELL, ROBIN M
195 ORANGE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
CIAVARRI, KATHRYN
248 NORTH DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $170.00
DATTILLO, PATRICIA M
14 VILLANOVA ROAD, ROCHESTER NY 14617
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $103.00
DELARIO-BROWN, ISAIAH A
419 RAWLINSON ROAD, ROCHESTER NY 14617
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $377.00
DOHERTY, RYAN J
1247 S 96TH STREET 365, MESA AZ 85209
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $170.00
DOUGLAS, DAVID J
77 W BLOOMFIELD ROAD, PITTSFORD NY 14534
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $205.00
DREW, DAVID G
156 FARAGUT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $168.00
ECHEVARRIA, CHAIDA
487 LYELL AVENUE APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14606
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $320.00
FORMICOLA, JAY B
PO BOX 25546, ROCHESTER NY 14625
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $140.00
FREY, RICHARD W
215 WEST AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $560.00
GAINES, CHAVES J
204 GLEASON CIRCLE, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $205.00
HAY, RALPH N
55 LODERDALE ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $25.00
IRIZARRY, AMANDA P
75 WEST PARKWAY, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
KORONIWSKY, DAVID
349 HUFFER ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
LAWHORN, EDWARD
64 SPARLING DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $315.00
LAWHORN, EDWARD
64 SPARLING DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
LINDEMAN, REBECCA J
256 KENTUCKY CROSSING, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
LOWRY-BUDD, TIERRA C
132 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
LUGO, FELICITA J
380 WINCHESTER STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
MARCANO, JENNIFER M
119 CLONE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $360.00
MARTINEZ, KEVIN
84 LINCOLN STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
MASSARO, SHAWN D
43 OAKLAND STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $265.00
MATEO, ANGEL G
92 TEXAS STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
MCCLOUD, MARI M
35 PECKHAM STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $355.00
MCCOY, SHAMEL T
1401 BROOKEDGE DRIVE, HAMLIN NY 14464
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
MIGITSKIY, MITCHELL A
477 PECK ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
MILES, ANTWANITA L
845 FLYNN ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $180.00
MILLER, MATTHEW D
490 LONGPOND SHORES APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
MILLER, MATTHEW D
490 LONGPOND SHORES APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $342.00
MILLER, MATTHEW D
490 LONGPOND SHORES APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $270.00
MILLER, MATTHEW D
490 LONGPOND SHORES APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $315.00
MORBY, SHELBY R
76 HONEYSUCKLE TERRACE, FAIRPORT NY 14450
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
VINKE, CHAD
1203 MOSELEY, VICTOR NY 14564
Favor: VAN BORTEL, GEORGE
Amount: $9,000.00
Judgments
Recorded May 11 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
SCOTT, RANDALL
43 NEWCOMB STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
WILLIAMS, WILLIE F
308 DUNN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
A-1 PARALEGAL SERVICES INC. et al
Favor: NOVAC EQUITIES LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $499,700.00
A3R LOGISTICS et al
306 LOS LAURELES DRIVE, SAN JUAN TX 78589
Favor: CAPYTAL COM
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $30,040.00
BOREWORXX LLC et al
610 HIGHWAY 70, KINGSTON OK 73439
Favor: AMERICAN FUNDING SERVICES
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $60,762.00
BRAIOS LLC et ano
5514 CROWSON STREET, PHILADELPHIA PA 19144
Favor: DIVERSE CAPITAL LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $30,475.00
CF LIFESTYLE INVESTMENTS LLC D/B/A QUIZNOS et ano
1323 W JOE HARVEY BOULEVARD, HOBBS NM 88240
Favor: EIN CAP INC
Attorney: JOSEPH S KOVAL ESQ
Amount: $19,714.08
CREDIT CURER LLC LUXE SOURCE PROS LLC T’ROYAL CONNECTS LLC et ano
3398 BINGHURST ROAD, SUWANEE GA 30024
Favor: KODIAK FUNDING LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $17,296.65
DANIELS, ERNESIA M
231 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: JOSEPH J CASSOTTA ESQ
Amount: $12,096.45
DESIR, ERLANDE
120 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $3,766.45
EVERLAST CONCRETE SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY et ano
EVERLAST CONCRETE SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY EVERLAST CONCRETE SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY, EVERLAST CONCRETE SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY EVERLAST CONCRETE SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY EVERL
Favor: BYZFUNDER NY LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $42,060.40
GATSON, TERRILYN et ano
Favor: ROCHESTER APARTMENT MANAGEMENT LLC
Attorney: STEPHEN J LAPP ESQ
Amount: $8,683.86
GISSENDANNER, ANDREW
89 DAYLILLY LANE, GREECE NY 14626
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $4,129.13
GUEST, DAVID J.
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $8,049.12
HALF MOON BAKERY LLC et ano
HALF MOON BAKERY LLC HALF MOON BAKERY LLC, HALF MOON BAKERY LLC HALF MOON BAKERY LLC HALF
Favor: BYZFUNDER NY LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $49,393.30
PILATO, ELIZABETH STARR
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: JACQUELINE TIERNEY ESQ
Amount: $3,303.14
PRO VISIONS BUILD AND REMODEL LLC
12749 COUNTRY BROOK LANE, TAMPA FL 33625
Favor: KODIAK FUNDING LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $16,837.80
RIVERA, BRIHANA M
107 BENDING CREEK ROAD APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14624
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $1,917.30
ROCHESTER RESEARCH ASSOCIATES
215 CURTICE PARK, WEBSTER NY 14580
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: DAVID M CAPRIOTTI ESQ
Amount: $34,089.58
SEWAR, JOSEPH
271 WHITTIER ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $8,797.81
SYKES, WESLEY JAMES et ano
1403 S 56TH STREET, OMAHA NE 68106
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $23,226.70
TOSCANO, THOMAS M III
III III, III III III
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: AMY GAVLIK ESQ
Amount: $8,691.73
WISNISKI, NITA J
1148 WHALEN ROAD, PENFIELD NY 14526
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: AMY GAVLIK ESQ
Amount: $20,437.27
YORULMAZLAR, FATMA
19 NAPLES CIRCLE, PENFIELD NY 14526
Favor: BARCLAYS BANK DELAWARE
Attorney: DAVID SUSSMAN ESQ
Amount: $1,563.55
ZILCO NORTHWEST LLC et al
970 SAHALEE COURT SE, SALEM OR 97306
Favor: AMSTERDAM CAPITAL SOLUTIONS LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $25,968.25
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
GIBSON, CHASSITY M
Favor: ROCHESTER CITY COURT
SCHELL, JENNA
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
SIMMONS, BEVERLY
Favor: ROCHESTER CITY COURT
SATISFACTION OF JUDGMENT
BENARD, SHAWN A
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
DOMOKOS, TAMARA L
Favor: JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
Amount:
FICKLIN, ISAIAH
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GIRVIN, ALICIA Y
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LOPEZ, HILDA V
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MONFORT, LUBA
Favor: CITIBANK, N.A.
Amount:
MONFORT, LUBA
Favor: BANK OF AMERICA, N.A.
Amount:
PERSON, CLINTON JR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
QUINTERO, KAITLYNN M
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
SCOTT, KELLY
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
SMITH, TAIRE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
THOMAS, TIMOTHY B
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
VARGAS, AGRIPINO
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
ALKRON MANUFACTURING CORP
920 EMERSON, ROCHESTER NY 14606
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount:
ALLIANCE AUTOMATION SYSTEMS INC
400 TRABOLD, ROCHESTER NY 14624
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount:
ASP INDUSTRIES INC
9 EVELYN, ROCHESTER NY 14606
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
ABDULLAH, RASHEED B
511 BROOKS AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
ALBERT MERCADO, WILSON A
4 CANARY STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $521.00
ALLEN, KEILAUN A
208 LYELL AVENUE APT 3, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $475.00
ALLEN, KEILAUN A
2008 LYELL AVENUE APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $676.00
ALLEN, KEILAUN A
208 LYELL AVENUE APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $686.00
ALLISON, FREDDIE L
243 KENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $297.00
ATKINS, GRANTISON J
145 SOUTH FITZHUGH STREET APARTMENT 4-2, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $350.00
ATKINS, GRANTISON J
145 SOUTH FITZHUGH STREET APARTMENT 4-2, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $325.00
BANKER, CASANDRA M
49 FERNWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,526.00
BELL, LISA M
94 DODGE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $332.00
BELL, VINCENT T
1094 MAPLE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
BELL, VINCENT T
1094 MAPLE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $200.00
BELTRAN, ANGEL M
279 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $676.00
BEYRLE, EARL T
8197 WEST RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
BLOCKER, JHAMYCE S
43 AUSTIN STREET 1, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATION AGENCY
Amount: $388.00
BOWRY, ERROL R
184 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $900.00
BRANDON, CHAZ T
289 HOOVER DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,726.00
BROWN, ERIN M
168 LONGVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $425.00
BROWN, LILRODNEY T
96 HARRIS PARK, ROCHESTER NY 14610
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $701.00
BYRD, SHAE M
179 DEPEW STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $250.00
CAESAR, DAJAH M
2000 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $626.00
CAMPBELL, CHABLIS
1040 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $776.00
CARTER, JEREMYSHA T
169 BOCK STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $475.00
CHATMAN, SHELL E
407 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $475.00
CHESTNUT, LAVALLE D
1744 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $275.00
CLARK, ANDREYANA Q
204 ELLICOTT STREET UPPER, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,801.00
COLON RENTAS, LINNET M
146 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,125.00
COOPER-KENDRICK, ASADA A
10 MANHATTAN SQUARE APARTMENT 2N, ROCHESTER NY 14607
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $100.00
CORDELL, RAMELL A
4 WRIGHT TERRACE, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $325.00
DAILEY, JORDAN T
12 WAVERLY PLACE, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $271.00
DANIELS, SHUNTA R
127 1ST STREET APT 214, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $275.00
DAVIDSON, AALIYAH T
6 SANDS ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $800.00
DIAZ RIVERA, ESTEBAN
300 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $726.00
DIXON, JEROME A
67 BAYCLIFFE DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $338.00
DUKES, CABRINA U
114 DEPEW STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $204.99
DUNBAR, UNIQUEE P
275 EAST AVENUE APARTMENT 216, ROCHESTER NY 14604
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $350.00
EDWARDS, EBBONIE P
10 BERRY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $716.00
ELLISON, AVERIA J
879 PORTLAND AVENUE APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,976.00
FATHALLAH, HICHAM
69 FERNCLIFFE DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $825.00
FRAGUADA, DEIVID E
182 GRAFTON STREET, ROCHESTER NY 14604
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $825.00
GEORGE, JULIE A
132 WELLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $288.00
GONZALEZ, MICHAEL J
1593 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,064.00
GOODEN, CHANDLER J
800 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $576.00
GORDON, NASIR T
568 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $826.00
GRANT, EDWARD D
87 WALBAR STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,826.00
GRAVES, MARQUIS L
58 MARIA STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $576.00
GRINER, ANGEL V
1 BEECHWOOD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $104.00
HALL, SOLOMON D
178 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $299.00
HARRIS, JAVON J
195 LEWIS STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $525.00
HART-SMITH, MOSES G
510 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $375.00
HART-SMITH, MOSES G
510 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $300.00
HAWKINS, WILLIE H
70 PERSHING DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $626.00
HAYNES, KANE T
16 1/2 VELOX STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $350.00
HOGAN, HOMER C
125 WINCHESTER STREET A4, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $250.00
HOLMES, CHANTZE J
128 GRECIAN GARDENS, GREECE NY 14626
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $325.00
JONES, STEVONNE J
28 NORMANDY AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $776.00
KAPTAHAMENRA, XIAMNU
2117 BUFFALO ROAD, ROCHESTER NY 14624
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Amount: $976.00
KIRKLAND, JOHNNY R
936 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
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Amount: $275.00
LAZA, ORLANDO
164 MASON AVENUE, GREECE NY 14626
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Amount: $300.00