Monroe County, NY deeds recorded June 2, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 2, 2023 55

14420

DATRO, ALBERT P et ano to 58 MARKET ST LLC

Property Address: 58 MARKET STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12821 Page: 0214

Tax Account: 069.53-1-7

Full Sale Price: $235,000.00

DELANO, KIMBERLY et ano to ANDOLINA, KEVIN M

Property Address: 2560 SWEDEN WALKER ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12821 Page: 0465

Tax Account: 041.01-1-28.2

Full Sale Price: $215,000.00

14428

GUSTKE, NATHANIEL D et al to VELTRE, ERIC A

Property Address: 5844 CHILI CENTER ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12821 Page: 0397

Tax Account: 157.03-1-26

Full Sale Price: $190,000.00

14445

COOK, DAVID W et ano to GRANGER, DEBORAH L et ano

Property Address: 211 WEST FILBERT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12821 Page: 0301

Tax Account: 151.28-1-10

Full Sale Price: $262,500.00

14450

ALDRICH, SARAH J to LENTS, JOHN M IV

Property Address: 330 AYRAULT ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12821 Page: 0306

Tax Account: 165.11-2-18

Full Sale Price: $1.00

CCIS HOSPITALITY LLC to HUNT, LIAM

Property Address: 23 DELAND PARK, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12821 Page: 0489

Tax Account: 153.05-3-31

Full Sale Price: $174,000.00

MARKELL, JONATHAN J to JONATHAN MARKELL LIVING TRUST et ano

Property Address: 15 HANNINGFIELD CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12821 Page: 0269

Tax Account: 153.11-1-22

Full Sale Price: $0.00

SPRATLING, SUSAN J to PLUMMER, JANE

Property Address: 16 RED POST CRESCENT, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12821 Page: 0414

Tax Account: 167.09-2-44

Full Sale Price: $327,000.00

TONGUE, WILLIAM C to TONGUE, NANCY E

Property Address: 15 SANIBEL DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12821 Page: 0338

Tax Account: 140.14-1-35

Full Sale Price: $1.00

14467

LSF9 MASTER PARTICIPATION TRUST et ano to HAUSER, KALLIE

Property Address: 176 PRENTIS WAY, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12821 Page: 0406

Tax Account: 175.16-2-91

Full Sale Price: $213,000.00

MARRANO/MAC-EQUITY CORPORATION to PINNINTY, BHARATHI

Property Address: 59 WILLOWFORD DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12821 Page: 0442

Tax Account: 176.18-1-60

Full Sale Price: $409,900.00

14468

QUIATORF, MONIKA to VANDERWALL, JESSE JR et ano

Property Address: 21 BURRITT ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12821 Page: 0284

Tax Account: 033.03-1-3.112

Full Sale Price: $485,000.00

14472

CLUFF, ROY A to SAGER, HEIDI et ano

Property Address: 265 QUAKER MEETING HOUSE ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12821 Page: 0237

Tax Account: 222.01-1-35.2

Full Sale Price: $685,000.00

MORRELL TEAM IN MOTION LLC to NOU, DAROTHNY SAR et ano

Property Address: 2 MINER STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12821 Page: 0231

Tax Account: 222.17-1-4

Full Sale Price: $418,640.00

14526

CASSARA, JOSEPH et ano to COVENEY, MARIE

Property Address: 1490 CENTER ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12821 Page: 0349

Tax Account: 110.02-1-28

Full Sale Price: $275,000.00

PUCHER, SHARON to GARCIA, KRISTINE et al

Property Address: 27 PENNICOTT CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12821 Page: 0272

Tax Account: 109.03-2-57

Full Sale Price: $1.00

ROSATI, JILL M to LYDA, ANGELA et ano

Property Address: 11 GOLF STREAM DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12821 Page: 0226

Tax Account: 139.15-1-78

Full Sale Price: $302,500.00

14534

BELLENGER, JILL M et ano to LAMBERT, DREW BERNARD

Property Address: 44 MILL VALLEY ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12821 Page: 0439

Tax Account: 179.17-2-4

Full Sale Price: $413,000.00

HARTZELL, THOMAS C JR to HARTZELL LLC

Property Address: 6 NORTH MAIN STREET, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12821 Page: 0260

Tax Account: 151.18-3-23

Full Sale Price: $1.00

14546

HUFF, BARBARA A et ano to HALLERAN, TERRENCE JOSEPH

Property Address: 4 ELMWOOD CIRCLE, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12821 Page: 0432

Tax Account: 187.14-1-13

Full Sale Price: $237,500.00

14559

DAVID, PHILIP K et ano to VANTYNE, ELLIOTT T et ano

Property Address: 148 WEBSTER ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12821 Page: 0266

Tax Account: 072.04-2-37

Full Sale Price: $280,000.00

14580

ROLAND, CHRISTOPHER et ano to MALONE, KYLE D et ano

Property Address: 29 BRYDEN PARK, WEBSTER NY 14580

Liber: 12821 Page: 0379

Tax Account: 094.01-4-33

Full Sale Price: $530,000.00

14605

DOWNSTAIRS CABARET INC to CELENTANO, GARY

Property Address: 132 LYNDHURST STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12821 Page: 0297

Tax Account: 106.73-1-42

Full Sale Price: $56,000.00

KING, ALEX et ano to ROCHESTER MANAGEMENT INC et ano

Property Address: 69 WELD STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12821 Page: 0482

Tax Account: 106.73-1-15

Full Sale Price: $105,000.00

14606

FRANCIS, DONALD L to PORTFOLIO ENTERPRISES INC

Property Address: 60 COUNTRY GABLES CIRCLE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12821 Page: 0494

Tax Account: 103.12-1-32

Full Sale Price: $110,500.00

MLLB INC to 6 VICTOR MENDON ROAD LLC

Property Address: 580 CHILD STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12821 Page: 0317

Tax Account: 105.66-3-40

Full Sale Price: $180,000.00

MOORE, ROSEMARY G to PETITHOMME, JOEL et ano

Property Address: 34 AUSTIN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12821 Page: 0453

Tax Account: 105.57-3-36

Full Sale Price: $72,000.00

STANLEY, JERRY to DUKES, ALVIS

Property Address: 333 ORCHARD STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12821 Page: 0387

Tax Account: 105.74-3-5

Full Sale Price: $1.00

14610

CLOVER MANAGEMENT LLC to MATTHEWS, LEE et ano

Property Address: 737 BLOSSOM ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12821 Page: 0321

Tax Account: 122.41-2-33.002

Full Sale Price: $189,000.00

SUPLEX PROPERTIES LLC to HAMILTON, QUINTON D

Property Address: 40-42 BALSAM STREET, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12821 Page: 0394

Tax Account: 122.41-2-74

Full Sale Price: $310,000.00

14611

WALKER, ANDRE L SR et ano to BROWN, SEAN L et al

Property Address: 89 GARLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12821 Page: 0410

Tax Account: 105.78-2-36

Full Sale Price: $115,000.00

14612

LOVERING, KAREN M et ano to COBENAS BERNAL, HECTOR M et ano

Property Address: 4 STOVER ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12821 Page: 0309

Tax Account: 146.09-1-42

Full Sale Price: $275,055.00

14613

BROOME, CHARLETTA et ano to JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION et ano

Property Address: 100-102 MARYLAND STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12821 Page: 0462

Tax Account: 105.23-2-33

Full Sale Price: $167,582.22

14616

DRISCOLL, MAURA JANELLE et al to BARG, SHANNON et ano

Property Address: 251 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12821 Page: 0263

Tax Account: 060.47-1-7

Full Sale Price: $185,000.00

KLUGH, TODD to AMES, JONATHAN et ano

Property Address: 69 RIDGEDALE CIRCLE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12821 Page: 0469

Tax Account: 075.14-8-10

Full Sale Price: $150,000.00

14618

LEWIS, SANDRA A to WILLIAMS, SUSAN H

Property Address: 1930 CLOVER STREET, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12821 Page: 0401

Tax Account: 137.15-3-40

Full Sale Price: $600,000.00

MITACEK, BARBARA to BRINKMAN, ROBERT J et ano

Property Address: 164 WILLOWBEND ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12821 Page: 0390

Tax Account: 137.19-2-50

Full Sale Price: $388,000.00

PECK, LINDA B to PORTFOLIO ENTERPRISES, INC

Property Address: 4383 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12821 Page: 0485

Tax Account: 151.14-1-26

Full Sale Price: $150,000.00

RAU, JAMES et ano to JAMES RAU AND LOIS RAU IRREVOCABLE TRUST DATED MAY 24 2023 et ano

Property Address: 72 STONELEIGH COURT, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12821 Page: 0210

Tax Account: 138.18-1-8

Full Sale Price: $1.00

14619

HARRIGAN, BENJAMIN A et ano to FEDER, KATLYN L

Property Address: 93 MAXWELL AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12821 Page: 0341

Tax Account: 135.33-1-12

Full Sale Price: $160,000.00

14620

BENNION, EDWIN to DROUIN, CHRISTOPHER L et ano

Property Address: 73 BEAUFORT STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12821 Page: 0417

Tax Account: 121.74-5-27

Full Sale Price: $175,000.00

YI, LETA to LAM, GABRIELLE CHI SHU

Property Address: 40 NORFOLK STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12821 Page: 0376

Tax Account: 136.61-2-12

Full Sale Price: $302,000.00

14621

LIGHTLE, TONYA to JAY JUSTIN EAST LLC

Property Address: 35 PARDEE STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12821 Page: 0241

Tax Account: 091.79-4-8

Full Sale Price: $45,000.00

LOCHNER, RICHARD to HALAL 3AQAR INVESTING LLC

Property Address: 146 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12821 Page: 0445

Tax Account: 106.29-4-24

Full Sale Price: $105,500.00

14623

COOK, MORGAN E to ROSATI, JILL M

Property Address: 61 GENESEE VIEW TRAIL, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12821 Page: 0352

Tax Account: 160.03-2-43

Full Sale Price: $205,000.00

14624

FINOCCHARIO, AMBER L to MONTANEZ, CASSANDRA K

Property Address: 9 COURTRIGHT LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12821 Page: 0346

Tax Account: 118.20-2-6

Full Sale Price: $215,000.00

KACHELMEYER, JOANNE et ano to HAMILTON, VERONICA C et ano

Property Address: 536 PAUL ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12821 Page: 0234

Tax Account: 146.12-1-39

Full Sale Price: $210,000.00

LAWSON, CATHERINE ANN et ano to ZIMMERMAN, COREY J

Property Address: 467 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12821 Page: 0373

Tax Account: 145.12-3-18

Full Sale Price: $230,000.00

LINDSAY, EDWARD et ano to CALZARETTA, JULIA A et ano

Property Address: 15 CHESTNUT DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12821 Page: 0383

Tax Account: 133.20-1-9.2

Full Sale Price: $150,000.00

LOVERDE, CRISTINA F et ano to RODGERS, ADRIAN D

Property Address: 604 WEGMAN ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12821 Page: 0496

Tax Account: 104.17-6-33

Full Sale Price: $152,500.00

VANPUTTE, SANDRA S to TRUONG, RICKY

Property Address: 18 CROSS BOW DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12821 Page: 0448

Tax Account: 146.07-4-15

Full Sale Price: $242,000.00

14625

BELL, EILEEN M et al to LIESS, MICHAEL et ano

Property Address: 45 PARKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12821 Page: 0245

Tax Account: 108.18-1-2

Full Sale Price: $535,000.00