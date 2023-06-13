Monroe County, NY judgments recorded May 11-12, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 11, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
LITTLE, JAHMEL S
19 WEYL STREET APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $150.00
LOSADA PANTOJA, HELMYS E
357 ALEXANDER STREET 18, ROCHESTER NY 14607
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $676.00
LUTTERODT, MIPRECIOUS
209 PEMBROOKE DRIVE, PENFIELD NY 14526
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $826.00
MADISON, TAMIRA D
58 BALSAM LANE, FAIRPORT NY 14450
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $500.00
MAKSIMCHUK, VASILIY
21 TROPEX POINT, GREECE NY 14626
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,926.00
MALDONADO, ROY M
183 SHELTER STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $198.00
MARIN, YAIDELIZE A
65 LOCUST STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $200.00
MASTROMONICO, DANIELLE D
63 WILLIAM WARFIELD DRIVE, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $450.00
MAYS, TRAVIS A
1857 DEWEY AVENUE APT 15488, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $780.00
MCCRAY, JESSICA N
142 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $466.00
MCFADDEN, ARTEZ T
52 CALVIN ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,500.00
MCKEE, JESSIE J
28 QUINCY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $850.00
MELENDEZ, JAFET ROSADO R
46 AURORA STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $300.00
MENDEZ, JOEL A
201 MYRTLE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $300.00
MIRANDA MENDEZ, STEPHANIE M
60 BENDING CREEK ROAD 4, ROCHESTER NY 14624
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $200.00
MOODY, CLIFTON J
53 MAZDA TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,126.00
NAPIER, RENALDO J
679 PLYMOUTH AVENUE SOUTH, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
NESMITH, DOMENIC J
182 AVENUE D A105, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $108.00
NESMITH, MAKAYLA V
139 GLENORA GARDENS 2, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
ORTIZ, OLGA
194 SPRINGFIELD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $514.00
PARKER, WALTER
204 INGLEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $281.00
PEREZ, VICTOR J
111 DIX STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $550.00
PEREZ, VICTOR J
111 DIX STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $750.00
PLAZA CORCHADO, RAFAEL
287 WHITNEY STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $188.00
POSTELL, BRIANNA E
40 BRANDYWINE TERRACE, ROCHESTER NY 14623
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $526.00
PRATT, CLIFFORD C
434 SOUTH UNION STREET, SPENCERPORT NY 14559
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,026.00
PUGH, ELNORA N
87 LEFROIS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $450.00
RICHARDS, SHAMOR D
142 LAURELTON ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $300.00
RIVERA, HERIBERTO RUIZ
10 MANHATTAN SQUARE 1W, ROCHESTER NY 14607
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $250.00
ROBINSON, E S
224 NORTON VILLAGE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $601.00
SEPULVEDA, MADELINE
22 EAST 112TH STREET APT 202, NEW YORK NY 10029
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $800.00
SERRANOROSADO, A
31 HARRIS STREET APT 1, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $300.00
SHAW, DOMINIQUE L
35 TEXAS STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $350.00
SINGLETON, C A
18 WELLINGTON AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
SMITH, SAYQWAN N
14 LASER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $475.00
SMITH, SAYQWAN N
14 LASER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $325.00
STARWALD, LYLE E
5839 CHILI AVENUE J156, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $526.00
STEVENSON, JAHLEEK I
732 LING RIAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $763.00
STINSON, SAVION H
26 RYANS RUN, ROCHESTER NY 14624
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $550.00
STOCK, TARRIECE
80 FLEMINGS STREET 1, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $576.00
STUMPF, NICHOLAS B
1712 LAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,275.00
STUMPF, NICHOLAS B
1712 LAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $500.00
TAYLOR, JAZ D
200 EAST MAIN STREET, ROCHESTER NY 14604
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $250.00
TAYLOR, KELLIE C
139 GREENLEAF MEADOWS ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $125.00
TAYLOR, SHYLYNN
452 BERNARD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $926.00
THOMAS, WENDOLYNNE D
465 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $576.00
TOWNSEND, WILEY C
125 ST PAUL STREET APT 610, ROCHESTER NY 14604
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $400.00
VALDEZ, MICHAEL A VICENTE
6548 PERSHING AVENUE APARTMENT 10, ORLANDO FL 32822
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $200.00
VAZQUEZ, DAISY
172 MOHAWK STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,026.00
VAZQUEZ, JOSE A
118 BOWMAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $450.00
VEGA, DAVID
56 BUELL STREET APARTMENT 2, BATAVIA NY 14020
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,451.00
WALKER, NADINE N
55 THORNDALE TERRACE, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $138.00
WALKER, NADINE N
55 THORNDALE TERRACE, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $600.00
WALKER, NADINE N
55 THORNDALE TERRACE, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $100.00
WALKER, NADINE N
55 THORNDALE TERRACE, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,676.00
WALTON-CARTER, AJ
17 S MADISON PARK, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $175.00
WARD, SHONNEIK M
16 LANDSTONE TERRACE, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $776.00
WASHINGTON, JOHN J
10 ERIE MANOR LANE APT 3, HENRIETTA NY 14467
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $475.00
WELLS, DEVANTE M
591 WILKINS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $826.00
WHITEHEAD, JAMES A
113 N CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14604
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,551.00
WILLIAMS, JOHNNIE
364 GLENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $588.00
WILSON, MARLENA D
660 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $400.00
WINDOM, KENNETH B
82 NETTLECREEK ROAD, FAIRPORT NY 14450
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $900.00
WRIGHT, JOSEPH P
634 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $576.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
DONG, XUE MEI
112 DUFFERN DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: BANK OF AMERICA NA
Amount: $5,331.96
FRANCATI, GERALD J JR
120 SEWILO HILLS DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: BANK OF AMERICA NA
Amount: $3,318.31
SERAFINE, GENE S
1048 FARNSWORTH ROAD SOUTH, ROCHESTER NY 14623
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF WELLS FARGO BANK NA
Amount: $6,818.02
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, SUPREME COURT
AFT INC et ano
1680 LYDELL AVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $15,803.69
ARIES PRECISION PRODUCTS INC et ano
1120 OHSTROM PARK, WEBSTER NY 14580
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $3,904.44
CONNECTION MOLD INC
1197 MT READ BOULEVARD, ROCHESTER NY 14606
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $17,477.02
EDWARD HEIL SCREW PRODUCTS INC
10 WRIGHT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $8,366.66
ELITE BAKING COMPANY et ano
97 CAVERSHAM WOODS, PITTSFORD NY 14534
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $4,462.22
ELTREX INDUSTRIES INC
65 SULLIVAN STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $22,868.87
NORTH CREEK WOODWORKING et ano
31 SOMERTON STREET, ROCHESTER NY 14607
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $2,379.85
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BERRY, BREANNE R
6001 STATE ROUTE 96, FARMINGTON NY 14425
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $205.00
BROWN, JACOB P
19 PORTSMOUTH TERRACE, ROCHESTER NY 14607
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $900.00
HOLLISTER, KYLE J
4 SUTER TERRACE LOWER, ROCHESTER NY 14620
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $170.00
HUGHSON, DEFENDANT LF
327 W BANK STREET, ALBION NY 14411
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $53.00
JAIME, JASMINE L
108 WEST FILBERT, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $170.00
KINGCADE, LEAROAN
114 DEPEW STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $160.00
MIGLIORE, KAREN L
321 E COMMERCIAL STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $130.00
TENZIE, LA-ASIA I
133 MILTON STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $300.00
YOUNG, CAMERON M
8 GARRISON DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $168.00
Judgments
Recorded May 12, 2023
JUDGMENT
BROOKS, RONNIE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
ESHENAUR, EVAN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LOZADA-FERRER, CARLOS
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MYERS, AMANDA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RODRIGUEZ, ERIC
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
STEINER, DEAN JR
JR JR, JR JR JR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TILLIS, WILLIE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WATKINS, CALVIN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WHEELER, BRYANT
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
ALL-PRO FINISHINGS LLC et ano
16 BEDFORD STREET, BINGHAMTON NY 13903
Favor: THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
Attorney: STEVEN E FEDER ESQ
Amount: $2,854.61
BIG BOSS SOUND SYSTEM & MORE LLC et al
BIG BOSS SOUND SYSTEM & MORE LLC BIG BOSS SOUND SYSTEM & MORE LLC, BIG BOSS SOUND SYSTEM & MORE LLC BIG BOSS SOUND SYSTEM & MORE LLC BIG B
Favor: BHB722 INC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $66,162.08
BROCKPORT CONTRACTING LLC et al
BROCKPORT CONTRACTING LLC BROCKPORT CONTRACTING LLC, BROCKPORT CONTRACTING LLC BROCKPORT CONTRACTING LLC BROCK
Favor: KEYBANK N.A.
Attorney: DAVID M TANG ESQ
Amount: $412,981.23
C-ALEXANDER LLC et ano
C-ALEXANDER LLC C-ALEXANDER LLC, C-ALEXANDER LLC C-ALEXANDER LLC C-ALE
Favor: JRG FUNDING LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $28,125.00
CONLON, TIFFANY J
122 GREEN MOOR WAY APARTMENT 5, HENRIETTA NY 14467
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $3,171.68
DANIELS III, CHARLES EDWARD et ano
3899 PRESERVE CROSSING BOULEVARD, COLUMBUS OH 43230
Favor: JRG FUNDING LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $68,750.00
FOSTER, ANGELA
Favor: RESURGENT RECEIVABLES LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $1,981.52
KEISER, CHARLES J
38 KEITH TERRACE, NORTH CHILI NY 14514
Favor: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $5,432.77
KUCMEROWSKI, DANIEL
54 QUARRY STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.
Attorney: HEATHER A JOHNSON ESQ
Amount: $1,307.88
LYNCH, QUEST L
Favor: SPENCERPORT FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK A DREXLER ESQ
Amount: $2,542.87
MCGILL, KASSADY R.
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $6,859.52
RODRIGUEZ, TATIANA M
270 SENECA AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: ADAM HUGHES ESQ
Amount: $2,372.06
SHENGULETTE, DAVID P
76 MCNAUGHTON STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: JASON KIM ESQ
Amount: $6,421.29
STEEB, CAROLYN J
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ
Amount: $26,108.73
SUDORE, JAMIE
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Attorney: STEPHANIE MAIDA ESQ
Amount: $7,227.67
WILSON, SANDRA
91 HONEY BUNCH LANE, ROCHESTER NY 14609
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: DAVID SUSSMAN ESQ
Amount: $2,792.30
WOODARD, MEGAN
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: JACQUELINE TIERNEY ESQ
Amount: $3,125.73
JUDGMENT SATISFIED
LAGEORGE, TINA M
Favor: BANK OF AMERICA NA
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
HABERGER, JOHN R
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
A SWEENEY MASONRY INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
CARING HEARTS OF ROCHESTER LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
CORDELLOS IRONDEQUOIT INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ELITE ALLIANCE LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ELITE ALLIANCE LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
FLANAGAN, DANIEL T et ano
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
GAMBINO INSULATION INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
NEW YORK STATE BALLET CORP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
PITTSFORD-BRIGHTON SNOWPLOWING & LANDSCAPE SERVICES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
PROIETTI, ANTHONY P
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SAKURA HOME LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SPIN-RITE INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
TDG ACQUISITION COMPANY LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
VRD DECORATING INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
TISDALE, MARY
Favor: MIDLAND MANAGEMENT LLC
JUDGMENT VACATED, SUPREME COURT
ROSS, SHETARA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
A/K/A RICHARD R. COWLEY et ano
Favor: MARINER FINANCE, LLC
Amount:
aka William S Harrison et ano
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Amount:
ANDERSON, TRAVIS R
Favor: JPMORGAN CHASE BANK NA
Amount:
ARENA, ANTHONY
Favor: CREDIT CORP SOLUTIONS INC
Amount:
Aspenleiter, Alicia
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
BELL, ERIC
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Amount:
BENJAMIN, CHRISTIAN
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
BISSINGER, JASON
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
BURGOS, LESLIE
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK NA
Amount:
CANTY, LATOYA S
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Amount:
CASTLE, AL R
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
CHANTHALANGSY, BOUAVANH
Favor: MARINER FINANCE, LLC
Amount:
CHANTHALANGSY, BOUAVANH
Favor: MARINER FINANCE LLC
Amount:
DELANO, SHANNON E
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Amount:
Deravens, Deborah
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
FERGUSON, CHARLOTTE M
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Amount:
FORTE, ANTHONY
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Amount:
Gloss, Christopher W.
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
GRAHAM, KYRON
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
Hamer, Deidra L.
Favor: AUTOVEST LLC
Amount:
HART, JASON G
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Amount:
HINMAN, BRANDON et ano
Favor: MARINER FINANCE, LLC
Amount:
HINMAN, BRANDON et ano
Favor: MARINER FINANCE LLC
Amount:
HINMAN, BRANDON et ano
Favor: MARINER FINANCE LLC
Amount:
JACKSON, STEVEN
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Amount:
JORDAN, JULIE A
Favor: BANK OF AMERICA NA
Amount:
KEABLE, JAMES
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
Ladlee, Wayne
Favor: CAVALRY SPV I LLC et ano
Amount:
MATEO, CARLOS
Favor: MARINER FINANCE LLC
Amount:
MATHEWS, SHEENA
Favor: NEW CITY FUNDING CORP
Amount:
McCray, Fanysha
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
ORTIZ, MARICELI
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
PANGRAZIO, MEGAN
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
PAULINO, ANTHONY
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
PIERRE, LUDERSON
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Amount:
ROBERTS, CARRIE
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
SCOTT, DYLAN G
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Amount:
SMITH, BRADLEY P
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
SNYDER, MARK T
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Amount:
SZYMANSKI, TERA A
Favor: Urban League of Rochester Economic Development Corp.
Amount:
SZYMANSKI, TERA A
Favor: URBAN LEAGUE OF ROCHESTER ECONOMIC DEVELOPMENT CORP
Amount:
SZYMANSKI, TERA A
Favor: URBAN LEAGUE OF ROCHESTER ECONOMIC DEVELOPMENT CORP
Amount:
TAYLOR, DARIUS
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
TORRES, ELIZABETH
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
VILAYSAK, VIRA
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK NA
Amount:
WILLIS, VERONDA
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK NA
Amount: