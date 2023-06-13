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Monroe County, NY mortgages recorded June 2, 2023

By: Daily Record Staff June 13, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded June 2, 2023    89

NOT PROVIDED

AMES, JONATHAN & JONATHAN AMES LIFETIME REVOCABLE TRUST

Property Address: 69 RIDGEDALE CIRCLE, GREECE NY

Lender: TOMPKINS COMMUNITY BANK

Amount: $118,500.00

ANDOLINA, KEVIN M

Property Address: 2560 SWEDEN WALKER ROAD, CLARKSON NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $193,500.00

HUNT, LIAM

Property Address: 23 DELAND PARK, BRIGHTON NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $177,741.00

PETIT-HOMME, JOEL & ROMAN, SOFIA

Property Address: 34 AUSTIN STREET, , NY 14606, ROCHESTER NY

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $57,600.00

RODGERS, ADRIAN D

Property Address: 604 WEGMANS ROAD, GATES NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $144,875.00

TRUONG, RICKY

Property Address: 18 CROSS BOW DRIVE, CHILI NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $193,600.00

14420

58 MARKET ST LLC

Property Address: 58 MARKET STREET, BROCKPORT NY 14420

Lender: M&T BANK

Amount: $184,000.00

LIEVENSE, DONALD & NEWMAN, SHARI

Property Address: 9196 WEST RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

ROBINSON, JAMES H

Property Address: 60 EAST AVENUE, BROCKPORT NY 14420

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,000.00

14428

VELTRE, ERIC A

Property Address: 5844 CHILI  CENTER ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $191,919.00

14445

GRANGER, DEBORAH L & GRANGER, RONALD M

Property Address: 211 WEST FILBERT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $210,000.00

14450

BELISLE, JANE C & BELISLE, VERLYN J

Property Address: 5 BORDEAUX WAY, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

CAREY-WOLLSCHLEGER, SHANNON R & WOLLSCHLEGER, GREGORY S

Property Address: 5 QUIETWOODS DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $227,000.00

FORDHAM, TANYA M

Property Address: 146 BRENTWOOD LANE, FAIRPORT NY 14450

Lender: KINECTA FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $88,000.00

LENTS, JOHN M IV

Property Address: 330 AYRAULT ROAD, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $103,000.00

THORNTON, ANNE L & THORNTON, ANTHONY J

Property Address: 130 FURMAN ROAD, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

14467

DRURY, CHRISTIE A & DRURY, DAVID F

Property Address: 62 HEATHER DALE CHASE, HENRIETTA NY 14467

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $90,000.00

ELLIOTT, BRETT S

Property Address: 1475 LEHIGH STATION ROAD, HENRIETTA NY 14467

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $50,000.00

HAUSER, KALLIE

Property Address: 176 PRENTISS WAY, HENRIETTA NY 14467

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $191,700.00

14468

PENNELL, ANN M & PENNELL, JOHN M

Property Address: 6 STEPHANIE COURT, HILTON NY 14468

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $250,000.00

VANDERWALL, JESSE JR & VANDERWALL, SADIE

Property Address: 21 BURRITT ROAD, HILTON NY 14468

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $416,000.00

14472

DONOHUE, BRIAN & DONOHUE, DINA

Property Address: 170 BULL SAWMILL ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $150,000.00

NOU, DAROTHNY SAR & NOU, PUTHY

Property Address: 2 MINER STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $334,912.00

SAGER, HEIDI & SAGER, WILLIAM

Property Address: 265 QUAKER MEETING HOUSE, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $548,000.00

TRYBUSKIEWICZ, KATHRYN

Property Address: 29 PLAINS ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $50,800.00

14526

COOK, JASON S & GOLISANO-COOK, LAUREN A

Property Address: 70 CHIPPENHAM DRIVE, PENFIELD NY 14526

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $125,000.00

LYDA, ANGELA & LYDA, JAMES

Property Address: 11 GOLF STREAM DRIVE, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $181,500.00

SOLOMON, ANDREW M & SOLOMON, JENNIFER L

Property Address: 25 HELMSFORD WAY, PENFIELD NY 14526

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $160,000.00

14534

LAMBERT, DREW BERNARD

Property Address: 44 MILL VALLEY ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $400,610.00

14546

HALLERAN, TERRENCE JOSEPH

Property Address: 4 ELMWOOD CIRCLE, SCOTTSVILLE NY 14546

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $190,000.00

14559

VANTYNE, ELLIOTT T & VANTYNE, STACEY L

Property Address: 148 WEBSTER ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $224,000.00

14580

ALAIMO, JOSEPH A & ALAIMO, MICHELLE

Property Address: 947 ALLEGRO DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $65,662.64

CONROY, KEVIN J & CONROY, LESLIE

Property Address: 21 PEN WEB PARK, WEBSTER NY 14580

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $186,000.00

FEDOR, JUDY

Property Address: 972 LAKE ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $650,000.00

KUJAWA, DOLORES K

Property Address: 1008 BAY ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $405,000.00

KUJAWA, DOLORES K

Property Address: 1008 BAY ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: USA/HUD

Amount: $405,000.00

MALONE, KYLE D & RAPP, TAYLOR B

Property Address: 29 BRYDEN PARK, WEBSTER NY 14580

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $424,000.00

SPORTS ASSOCIATION OF WEBSTER INC

Property Address: 865 PUBLISHERS PARKWAY, WEBSTER NY 14580

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $500,000.00

SPRATT, JOHN T & SPRATT, THERESA J

Property Address: 1594 BRATTLEBORO DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

TATE, MARGARET A & TATE, STANLEY L III

Property Address: 658 FINCHINGFIELD LANE, WEBSTER NY 14580

Lender: HUFF, MARY LOUISE H

Amount: $28,000.00

VOIGT, DAVID R & VOIGT, TACKLA E

Property Address: 1512 FALLEN LEAF TERRACE, WEBSTER NY 14580

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $100,000.00

14606

MACMULLEN, JACK O & MACMULLEN, JOANN M

Property Address: 14 JAMEE LANE, ROCHESTER NY 14606

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

MUNDING, GREGORY G

Property Address: 19 VILLA STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $19,600.00

14609

JACKSON, MELISSA S & SCOTT, ADAM D

Property Address: 47 GILBERT DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $84,100.00

LAFOUNTAIN, CHRISTOPHER L

Property Address: 38 HALMORE DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $132,810.00

PERKINS, ASHLEY & ROGERS, NEIL

Property Address: 160 COLEBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $125,000.00

VALLE, JESSICA M

Property Address: 60 FORESTER STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: USA/HUD

Amount: $8,174.28

14610

HAMILTON, QUINTON D

Property Address: 40-42 BALSAM STREET, ROCHESTER NY 14610

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $294,500.00

MATTHEWS, LEE & TINKLEPAUGH, MEGAN

Property Address: 737 BLOSSOM ROAD, ROCHESTER NY 14610

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $179,550.00

MURRAY, BRENDAN

Property Address: 30 MARION STREET, ROCHESTER NY 14610

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

14611

BROWN, SEAN L & BROWN, SEAN L

Property Address: 89 GARLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $112,917.00

14612

DINH, VINH & DOAN, HANH

Property Address: 240 WINESAP POINT, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

GUERINOT, CHERI L & POTTER, CHERI L

Property Address: 116 KINMONT DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: WELLS FARGO BANK NA

Amount: $2,277.00

MATTLE, MARY JO & MATTLE, TODD G

Property Address: 133 BLUE ASPEN WAY, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $45,000.00

14615

ROURKE, ASHLEY

Property Address: 5 OLD STONE LANE, ROCHESTER NY 14615

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $10,000.00

YOUNG, DARONE W

Property Address: 131 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $25,000.00

14616

BARBARITO, VALERIE J

Property Address: 273 WOODCREST ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: USA/HUD

Amount: $1,625.34

BARG, SHANNON & SHUMAN, LINDSEY

Property Address: 251 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC

Amount: $10,808.80

DUNN, CAROL J

Property Address: 237 WILDWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $75,000.00

LORRAINE, DONNA & LORRAINE, SAMUEL

Property Address: 4260 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $122,100.00

BARG, SHANNON & SHUMAN, LINDSEY

Property Address: 251 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $175,750.00

14617

HUBER, AUSTIN T

Property Address: 5141 SAINT PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $60,078.00

MIRANDA, KIMBERLY & MIRANDA, ROBERT H

Property Address: 11 DALEY BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $50,000.00

WEAVER, CASSANDRA V

Property Address: 41 THORNDYKE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $50,000.00

14618

BRINKMAN, ROBERT J & MCCORMICK, KATHERINE M

Property Address: 164 WILLOWBEND ROAD, ROCHESTER NY 14618

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $310,400.00

14619

FEDER, KATLYN L

Property Address: 93 MAXWELL AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $10,000.00

FEDER, KATLYN L

Property Address: 93 MAXWELL AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $120,000.00

14620

BENWITZ, DONNA M

Property Address: 73 SOUTHVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14620

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

DROUIN, CHRISTOPHER L & DROUIN, MIA

Property Address: 73 BEAUFORT STREET, ROCHESTER NY 14620

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $166,250.00

ELYSIAN GROUP LLC

Property Address: 157 FAIRFIELD DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $130,000.00

14621

JAMES, MAURICE H

Property Address: 115 RESOLUTE STREET, ROCHESTER NY 14621

Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $57,269.75

14623

MAKELY, RONALD J & PARSHALL-MAKELY, LINDA

Property Address: 104 SUSSEX ROAD, ROCHESTER NY 14623

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $110,000.00

ROSATI, JILL M

Property Address: 61 GENESEE VIEW TRAIL, ROCHESTER NY 14623

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $100,000.00

14624

BARTZ, CORINNE M & CATANESE, CORINNE M

Property Address: 49 RED LEAF DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $46,400.00

CALZARETTA, JULIA A & DUNDAS, TYLER

Property Address: 15 CHESTNUT DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $147,283.00

CAMPBELL, KHAIDEJA A & CAMPBELL, MALCOLM M

Property Address: 63 RED LEAF DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,800.00

COBENAS BERNAL, HECTOR M & SHIRK, KARI L

Property Address: 4 STOVER ROAD, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $261,302.00

FARREN, HEATHER L & FARREN, TIMOTHY B

Property Address: 39 BENEDICT DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $76,000.00

GLEASON, JENNA & GLEASON, RICHARD P JR

Property Address: 121 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

HAMILTON, VERONICA C & VANDORAN, ROBERT JOSEPH

Property Address: 536 PAUL ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $214,515.00

MONTANEZ, CASSANDRA K

Property Address: 9 COURTRIGHT LANE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $204,200.00

RESCH, SUSAN MARIE

Property Address: 15 JENSEN DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $65,000.00

THOMAS, PAMELA F & THOMAS, ROBERT G

Property Address: 36 BROCKTON PLACE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $44,000.00

VASQUEZ, ABRAHAM

Property Address: 59 BATTLE GREEN DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $32,000.00

ZIMMERMAN, COREY J

Property Address: 467 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $161,000.00

14625

LIESS, MICHAEL & LIESS, MICHAEL

Property Address: 45 PARKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Lender: EQUITY TRUST COMPANY CUSTODIAN FBO

Amount: $550,000.00

14626

HOGAN, HANK J & HOGAN, KAVITA

Property Address: 200 NANTUCKET ROAD, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $113,960.00


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