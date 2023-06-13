Monroe County, NY mortgages recorded June 2, 2023

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Mortgages
Recorded June 2, 2023 89
NOT PROVIDED
AMES, JONATHAN & JONATHAN AMES LIFETIME REVOCABLE TRUST
Property Address: 69 RIDGEDALE CIRCLE, GREECE NY
Lender: TOMPKINS COMMUNITY BANK
Amount: $118,500.00
ANDOLINA, KEVIN M
Property Address: 2560 SWEDEN WALKER ROAD, CLARKSON NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $193,500.00
HUNT, LIAM
Property Address: 23 DELAND PARK, BRIGHTON NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $177,741.00
PETIT-HOMME, JOEL & ROMAN, SOFIA
Property Address: 34 AUSTIN STREET, , NY 14606, ROCHESTER NY
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $57,600.00
RODGERS, ADRIAN D
Property Address: 604 WEGMANS ROAD, GATES NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $144,875.00
TRUONG, RICKY
Property Address: 18 CROSS BOW DRIVE, CHILI NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $193,600.00
14420
58 MARKET ST LLC
Property Address: 58 MARKET STREET, BROCKPORT NY 14420
Lender: M&T BANK
Amount: $184,000.00
LIEVENSE, DONALD & NEWMAN, SHARI
Property Address: 9196 WEST RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
ROBINSON, JAMES H
Property Address: 60 EAST AVENUE, BROCKPORT NY 14420
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,000.00
14428
VELTRE, ERIC A
Property Address: 5844 CHILI CENTER ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $191,919.00
14445
GRANGER, DEBORAH L & GRANGER, RONALD M
Property Address: 211 WEST FILBERT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $210,000.00
14450
BELISLE, JANE C & BELISLE, VERLYN J
Property Address: 5 BORDEAUX WAY, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
CAREY-WOLLSCHLEGER, SHANNON R & WOLLSCHLEGER, GREGORY S
Property Address: 5 QUIETWOODS DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $227,000.00
FORDHAM, TANYA M
Property Address: 146 BRENTWOOD LANE, FAIRPORT NY 14450
Lender: KINECTA FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $88,000.00
LENTS, JOHN M IV
Property Address: 330 AYRAULT ROAD, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $103,000.00
THORNTON, ANNE L & THORNTON, ANTHONY J
Property Address: 130 FURMAN ROAD, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
14467
DRURY, CHRISTIE A & DRURY, DAVID F
Property Address: 62 HEATHER DALE CHASE, HENRIETTA NY 14467
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $90,000.00
ELLIOTT, BRETT S
Property Address: 1475 LEHIGH STATION ROAD, HENRIETTA NY 14467
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $50,000.00
HAUSER, KALLIE
Property Address: 176 PRENTISS WAY, HENRIETTA NY 14467
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $191,700.00
14468
PENNELL, ANN M & PENNELL, JOHN M
Property Address: 6 STEPHANIE COURT, HILTON NY 14468
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $250,000.00
VANDERWALL, JESSE JR & VANDERWALL, SADIE
Property Address: 21 BURRITT ROAD, HILTON NY 14468
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $416,000.00
14472
DONOHUE, BRIAN & DONOHUE, DINA
Property Address: 170 BULL SAWMILL ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $150,000.00
NOU, DAROTHNY SAR & NOU, PUTHY
Property Address: 2 MINER STREET, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $334,912.00
SAGER, HEIDI & SAGER, WILLIAM
Property Address: 265 QUAKER MEETING HOUSE, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $548,000.00
TRYBUSKIEWICZ, KATHRYN
Property Address: 29 PLAINS ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $50,800.00
14526
COOK, JASON S & GOLISANO-COOK, LAUREN A
Property Address: 70 CHIPPENHAM DRIVE, PENFIELD NY 14526
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $125,000.00
LYDA, ANGELA & LYDA, JAMES
Property Address: 11 GOLF STREAM DRIVE, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $181,500.00
SOLOMON, ANDREW M & SOLOMON, JENNIFER L
Property Address: 25 HELMSFORD WAY, PENFIELD NY 14526
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $160,000.00
14534
LAMBERT, DREW BERNARD
Property Address: 44 MILL VALLEY ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $400,610.00
14546
HALLERAN, TERRENCE JOSEPH
Property Address: 4 ELMWOOD CIRCLE, SCOTTSVILLE NY 14546
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $190,000.00
14559
VANTYNE, ELLIOTT T & VANTYNE, STACEY L
Property Address: 148 WEBSTER ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $224,000.00
14580
ALAIMO, JOSEPH A & ALAIMO, MICHELLE
Property Address: 947 ALLEGRO DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $65,662.64
CONROY, KEVIN J & CONROY, LESLIE
Property Address: 21 PEN WEB PARK, WEBSTER NY 14580
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $186,000.00
FEDOR, JUDY
Property Address: 972 LAKE ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $650,000.00
KUJAWA, DOLORES K
Property Address: 1008 BAY ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $405,000.00
KUJAWA, DOLORES K
Property Address: 1008 BAY ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: USA/HUD
Amount: $405,000.00
MALONE, KYLE D & RAPP, TAYLOR B
Property Address: 29 BRYDEN PARK, WEBSTER NY 14580
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $424,000.00
SPORTS ASSOCIATION OF WEBSTER INC
Property Address: 865 PUBLISHERS PARKWAY, WEBSTER NY 14580
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $500,000.00
SPRATT, JOHN T & SPRATT, THERESA J
Property Address: 1594 BRATTLEBORO DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
TATE, MARGARET A & TATE, STANLEY L III
Property Address: 658 FINCHINGFIELD LANE, WEBSTER NY 14580
Lender: HUFF, MARY LOUISE H
Amount: $28,000.00
VOIGT, DAVID R & VOIGT, TACKLA E
Property Address: 1512 FALLEN LEAF TERRACE, WEBSTER NY 14580
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $100,000.00
14606
MACMULLEN, JACK O & MACMULLEN, JOANN M
Property Address: 14 JAMEE LANE, ROCHESTER NY 14606
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
MUNDING, GREGORY G
Property Address: 19 VILLA STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $19,600.00
14609
JACKSON, MELISSA S & SCOTT, ADAM D
Property Address: 47 GILBERT DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $84,100.00
LAFOUNTAIN, CHRISTOPHER L
Property Address: 38 HALMORE DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $132,810.00
PERKINS, ASHLEY & ROGERS, NEIL
Property Address: 160 COLEBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $125,000.00
VALLE, JESSICA M
Property Address: 60 FORESTER STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: USA/HUD
Amount: $8,174.28
14610
HAMILTON, QUINTON D
Property Address: 40-42 BALSAM STREET, ROCHESTER NY 14610
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $294,500.00
MATTHEWS, LEE & TINKLEPAUGH, MEGAN
Property Address: 737 BLOSSOM ROAD, ROCHESTER NY 14610
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $179,550.00
MURRAY, BRENDAN
Property Address: 30 MARION STREET, ROCHESTER NY 14610
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
14611
BROWN, SEAN L & BROWN, SEAN L
Property Address: 89 GARLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $112,917.00
14612
DINH, VINH & DOAN, HANH
Property Address: 240 WINESAP POINT, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
GUERINOT, CHERI L & POTTER, CHERI L
Property Address: 116 KINMONT DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: WELLS FARGO BANK NA
Amount: $2,277.00
MATTLE, MARY JO & MATTLE, TODD G
Property Address: 133 BLUE ASPEN WAY, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $45,000.00
14615
ROURKE, ASHLEY
Property Address: 5 OLD STONE LANE, ROCHESTER NY 14615
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $10,000.00
YOUNG, DARONE W
Property Address: 131 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $25,000.00
14616
BARBARITO, VALERIE J
Property Address: 273 WOODCREST ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: USA/HUD
Amount: $1,625.34
BARG, SHANNON & SHUMAN, LINDSEY
Property Address: 251 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC
Amount: $10,808.80
DUNN, CAROL J
Property Address: 237 WILDWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $75,000.00
LORRAINE, DONNA & LORRAINE, SAMUEL
Property Address: 4260 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $122,100.00
BARG, SHANNON & SHUMAN, LINDSEY
Property Address: 251 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $175,750.00
14617
HUBER, AUSTIN T
Property Address: 5141 SAINT PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $60,078.00
MIRANDA, KIMBERLY & MIRANDA, ROBERT H
Property Address: 11 DALEY BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $50,000.00
WEAVER, CASSANDRA V
Property Address: 41 THORNDYKE ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $50,000.00
14618
BRINKMAN, ROBERT J & MCCORMICK, KATHERINE M
Property Address: 164 WILLOWBEND ROAD, ROCHESTER NY 14618
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $310,400.00
14619
FEDER, KATLYN L
Property Address: 93 MAXWELL AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $10,000.00
FEDER, KATLYN L
Property Address: 93 MAXWELL AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $120,000.00
14620
BENWITZ, DONNA M
Property Address: 73 SOUTHVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14620
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
DROUIN, CHRISTOPHER L & DROUIN, MIA
Property Address: 73 BEAUFORT STREET, ROCHESTER NY 14620
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $166,250.00
ELYSIAN GROUP LLC
Property Address: 157 FAIRFIELD DRIVE, ROCHESTER NY 14620
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $130,000.00
14621
JAMES, MAURICE H
Property Address: 115 RESOLUTE STREET, ROCHESTER NY 14621
Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $57,269.75
14623
MAKELY, RONALD J & PARSHALL-MAKELY, LINDA
Property Address: 104 SUSSEX ROAD, ROCHESTER NY 14623
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $110,000.00
ROSATI, JILL M
Property Address: 61 GENESEE VIEW TRAIL, ROCHESTER NY 14623
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $100,000.00
14624
BARTZ, CORINNE M & CATANESE, CORINNE M
Property Address: 49 RED LEAF DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $46,400.00
CALZARETTA, JULIA A & DUNDAS, TYLER
Property Address: 15 CHESTNUT DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $147,283.00
CAMPBELL, KHAIDEJA A & CAMPBELL, MALCOLM M
Property Address: 63 RED LEAF DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,800.00
COBENAS BERNAL, HECTOR M & SHIRK, KARI L
Property Address: 4 STOVER ROAD, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $261,302.00
FARREN, HEATHER L & FARREN, TIMOTHY B
Property Address: 39 BENEDICT DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $76,000.00
GLEASON, JENNA & GLEASON, RICHARD P JR
Property Address: 121 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
HAMILTON, VERONICA C & VANDORAN, ROBERT JOSEPH
Property Address: 536 PAUL ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $214,515.00
MONTANEZ, CASSANDRA K
Property Address: 9 COURTRIGHT LANE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $204,200.00
RESCH, SUSAN MARIE
Property Address: 15 JENSEN DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $65,000.00
THOMAS, PAMELA F & THOMAS, ROBERT G
Property Address: 36 BROCKTON PLACE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $44,000.00
VASQUEZ, ABRAHAM
Property Address: 59 BATTLE GREEN DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $32,000.00
ZIMMERMAN, COREY J
Property Address: 467 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $161,000.00
14625
LIESS, MICHAEL & LIESS, MICHAEL
Property Address: 45 PARKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Lender: EQUITY TRUST COMPANY CUSTODIAN FBO
Amount: $550,000.00
14626
HOGAN, HANK J & HOGAN, KAVITA
Property Address: 200 NANTUCKET ROAD, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $113,960.00