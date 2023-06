Monroe County, NY deeds recorded June 5, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 5, 2023 61

LUCAS, LINDSAY C et al to LUCAS, LINDSAY C

Property Address:

Liber: 12822 Page: 0115

Tax Account:

Full Sale Price: $180,000.00

14420

KEVIN WOLF, LLC to DENNING, ANDY

Property Address: 7384 FOURTH SECTION ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12821 Page: 0536

Tax Account: 082.02-1-16

Full Sale Price: $190,000.00

SWANSON, JACOB to POMAQUIZA, SEGUNDO EUSCBIO POMAQUIZA et al

Property Address: 6437 REDMAN ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12822 Page: 0035

Tax Account: 113.03-1-10.111

Full Sale Price: $265,000.00

14445

NENNO, BARRIE D to LENZ EMMI, DUSTIN JAMES

Property Address: 790 GREEN MEADOW DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12821 Page: 0626

Tax Account: 152.29-1-7

Full Sale Price: $151,000.00

STAHL PROPERTY ASSOCIATES III LLC to LUKE, HOLLY

Property Address: 31 DE PAUL DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12822 Page: 0020

Tax Account: 139.62-1-9./3

Full Sale Price: $153,000.00

ZINN, MARK A to ISRIWEA, BILAL S

Property Address: 230 CHESTNUT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12821 Page: 0603

Tax Account: 138.84-2-14

Full Sale Price: $41,500.00

14450

CONLON, KEVIN J et ano to HOWARD, MADASYN L et ano

Property Address: 381 ALDRICH ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12822 Page: 0141

Tax Account: 18105-1-8

Full Sale Price: $485,000.00

WHITMAN, DAVID B et ano to SPENCER, ASHTON

Property Address: 11 SOUTHCROSS TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12821 Page: 0575

Tax Account: 165.16-3-13

Full Sale Price: $310,000.00

14468

CARVAJAL, HOLMES et ano to MALDONADO, MARK HENRY

Property Address: 128 HALE HAVEN DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12821 Page: 0581

Tax Account: 024.17-1-76

Full Sale Price: $1.00

14472

LETENDRE, JASON A et ano to LETENDRE, SAMANTHA M

Property Address: 85 NORTH MAIN STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12822 Page: 0144

Tax Account: 228.08-2-27

Full Sale Price: $0.00

RAYBURN, BRIAN L to SOVOCOOL, ALEC AUSTIN

Property Address: 994 HONEOYE FALLS FIVE POINT ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12822 Page: 0104

Tax Account: 220.04-1-14

Full Sale Price: $250,000.00

14506

OCONNOR, BARBARA et ano to TURNER, MICHAEL W et ano

Property Address: 3862 RUSH ROAD, MENDON NY 14506

Liber: 12821 Page: 0607

Tax Account: 216.02-1-22

Full Sale Price: $200,000.00

14526

KRENZER, MARGARET S to ADAMS, REBECCA

Property Address: 61 BLUE RIDGE ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12821 Page: 0646

Tax Account: 109.05-3-9./a

Full Sale Price: $192,500.00

LASALLE, CHRISTOPHER S to DUNN, DONNA ELIZABETH et ano

Property Address: 108 BEACON HILLS DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12822 Page: 0079

Tax Account: 109.05-1-85

Full Sale Price: $292,500.00

PIETROPAOLO, GEORGE et ano to BAST, DAVID JR et ano

Property Address: 39 SUNLEAF DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12821 Page: 0694

Tax Account: 109.01-2-119

Full Sale Price: $650,000.00

VOLTA, ALEXANDER R to COLBURN, DOUG E et ano

Property Address: 8 FAIRVALE DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12822 Page: 0011

Tax Account: 152.07-1-111

Full Sale Price: $355,000.00

14534

KRIEG, DONALD J et ano to CASTILLO, DEIRDRE A et ano

Property Address: 6 KENDON ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12822 Page: 0108

Tax Account: 179.18-1-29

Full Sale Price: $325,000.00

OSTROSKY, PAMELA H to BEHRING-VAUGHN, ALINA et ano

Property Address: 29 RANDOM WOODS, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12821 Page: 0686

Tax Account: 151.15-2-15

Full Sale Price: $467,000.00

TICKNER, DONALD R to CHAKRABORTY, TULIP et ano

Property Address: 6 OAK MANOR LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12822 Page: 0119

Tax Account: 151.11-2-70

Full Sale Price: $326,000.00

WEST, KARLEEN et ano to SALINAS, LUIS A

Property Address: 797 STONE ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12821 Page: 0591

Tax Account: 164.03-1-20

Full Sale Price: $471,000.00

14580

BERNABEU, JACQUELYN M to PAVLYSHYN, MYKHAYLO et ano

Property Address: 1395 MEADOW BREEZE LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12821 Page: 0689

Tax Account: 050.01-5-3

Full Sale Price: $527,501.00

MARILYN C MEADWAY SOULE REVOCABLE LIVING TRUST et ano to BIANCA-AFFRONTI, TINA

Property Address: 8 LANCER PLACE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12822 Page: 0032

Tax Account: 094.01-4-48

Full Sale Price: $453,000.00

MASI ENTERPRISES INC to STEELE, DAN C

Property Address: 1401 CREEKS EDGE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12822 Page: 0131

Tax Account: 036.03-2-48

Full Sale Price: $446,508.00

NVR INC et ano to KERR, ABBEY F et ano

Property Address: 1563 ALLISON LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12822 Page: 0138

Tax Account: 050.04-10-22

Full Sale Price: $394,260.00

14586

JAYNES RIVERVIEW LLC to RAMOS, ELIAS et ano

Property Address: 149 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12821 Page: 0649

Tax Account: 187.01-1-36

Full Sale Price: $440,000.00

JAYNES RIVERVIEW LLC to DIETRICH, JOSEPH et ano

Property Address: 138 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12822 Page: 0014

Tax Account: 188.01-1-41

Full Sale Price: $450,000.00

14606

HANKS, MONICA L et ano to WALKER, TERRANCE J JR

Property Address: 14 CANTON STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12821 Page: 0578

Tax Account: 105.63-2-48

Full Sale Price: $115,000.00

14607

COLLEY, WALTER F to ALVO, EMILY R

Property Address: 173 GRIFFITH STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12822 Page: 0086

Tax Account: 121.40-2-32

Full Sale Price: $160,000.00

14608

TWIN PROPERTIES ROCHESTER LLC to LASHMET, BRANDON et ano

Property Address: 195 BLOSS STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12822 Page: 0082

Tax Account: 105.50-2-4

Full Sale Price: $247,500.00

14609

HILTON PROPERTY ENTERPRISES, LLC to LOYAL NINE HOLDINGS, INC

Property Address: 119 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12821 Page: 0667

Tax Account: 106.67-2-14.001

Full Sale Price: $325,000.00

14610

BRIGHTON LAND ASSOCIATES LLC to CHAKA PROPERTIES, LLC

Property Address: 7 NEWCASTLE ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12822 Page: 0065

Tax Account: 122.43-1-38

Full Sale Price: $130,000.00

STAVISH, KATHLEEN to CLEAVELAND, CAREN et ano

Property Address: 114 VILLAGE LANE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12822 Page: 0059

Tax Account: 137.07-2-7

Full Sale Price: $253,000.00

14611

FLOWER CITY HABITAT FOR HUMANITY, INC to WILLIAMS, TIPHFANY LASHAY

Property Address: 375 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12821 Page: 0554

Tax Account: 120.26-1-74.001

Full Sale Price: $150,000.00

ROIDES, MARY T et ano to COLLINS, TIM

Property Address: 323 MAPLE STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12821 Page: 0692

Tax Account: 120.35-1-10

Full Sale Price: $1.00

14612

FARIS REALTY LLC to BILL GRAYS INC

Property Address: 2050 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12822 Page: 0048

Tax Account: 046.13-1-13.1

Full Sale Price: $1,444,050.00

FARIS, GEORGE et ano to BILL GRAYS INC et ano

Property Address: 2048 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12822 Page: 0044

Tax Account: 046.13-1-14

Full Sale Price: $55,950.00

HOSIER, JOSIAH A et ano to BARRON, GREGORY ALLAN et ano

Property Address: 42 MOORLAND ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12821 Page: 0600

Tax Account: 045.19-2-33

Full Sale Price: $306,500.00

KHIT, NIKOLAY N to MANNING, JORDAN et ano

Property Address: 247 APPLEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12821 Page: 0643

Tax Account: 059.07-5-32

Full Sale Price: $265,000.00

KOKSAL, HACER et ano to PECORA, MICHAEL et ano

Property Address: 17 BRENTFORD TERRACE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12821 Page: 0533

Tax Account: 045.08-1-74

Full Sale Price: $250,000.00

MURRAY, KENNETH G to RJ WNY PROPERTY IMPROVEMENT LLC

Property Address: 202 INGOMAR DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12821 Page: 0544

Tax Account: 035.19-2-10

Full Sale Price: $87,000.00

SCRUTON, AUDREY L et ano to MCCRACKAN, MICHAEL JOHN

Property Address: 224 ALPINE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12822 Page: 0090

Tax Account: 046.20-4-10

Full Sale Price: $246,000.00

14616

TIMM, GERALD J to ORTIZ, GEORGE et al

Property Address: 118 RIPPLEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12822 Page: 0024

Tax Account: 060.07-7-29

Full Sale Price: $197,500.00

WOODRUFF, JOANNE F to FRITZ, KADYDIANE ROMIG et ano

Property Address: 70 ESTALL ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12822 Page: 0147

Tax Account: 060.82-1-2

Full Sale Price: $200,000.00

14617

ALVAREZ, HANNAH et ano to HART, PARIS D et ano

Property Address: 434 KINGS HIGHWAY SOUTH, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12821 Page: 0664

Tax Account: 076.16-3-79

Full Sale Price: $275,000.00

DOWLING, RITA et ano to I-TOWN LIVING LLC

Property Address: 136 MONTCLAIR DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12821 Page: 0680

Tax Account: 076.07-4-55

Full Sale Price: $165,000.00

14618

CAMP, SARAH to ALLEN, CHRISTINE M

Property Address: 2300 WESTFALL ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12822 Page: 0051

Tax Account: 137.19-1-13

Full Sale Price: $170,000.00

DOTY, AMY P to SEK, JOAN M

Property Address: 402 EASTBROOK LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12822 Page: 0054

Tax Account: 140.13-2-1./1a

Full Sale Price: $192,000.00

SUGARMAN, KATHLEEN H to SCHWID, MADELINE

Property Address: 412 ANTLERS DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12822 Page: 0096

Tax Account: 137.13-3-12

Full Sale Price: $621,000.00

14619

DIGIACOMO, MARIA et ano to INSIGNARES, ABIGAIL

Property Address: 179 GILLETTE STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12821 Page: 0683

Tax Account: 135.48-1-43

Full Sale Price: $145,000.00

14620

CONOLLY, PATRICIA M to CONOLLY, PATRICIA M et ano

Property Address: 219 HIGHLAND PARKWAY, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12821 Page: 0597

Tax Account: 136.26-1-49.021

Full Sale Price: $1.00

DIPRIMA, VINCENT A to ROCRESTATED LLC

Property Address: 467 BENTON STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12822 Page: 0008

Tax Account: 121.74-4-8

Full Sale Price: $137,500.00

MCKELVEY, MARIYA V et al to 44 SAN LLC

Property Address: 44 SANFORD STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12822 Page: 0005

Tax Account: 121.71-1-85

Full Sale Price: $90,000.00

14621

BNS-SELECTED LLC to SUSTACHE-TORRES, JAVIER R

Property Address: 33 LASER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12822 Page: 0062

Tax Account: 091.80-1-9

Full Sale Price: $47,000.00

SNEAD, CHERYL to ESTHER PROJECT INC

Property Address: 23-25 DAYTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12822 Page: 0017

Tax Account: 091.80-3-5

Full Sale Price: $1.00

14622

ACHIOSO, JACQUELYN et ano to KEPLER, JULIA E

Property Address: 96 LAKE BREEZE PARK, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12821 Page: 0652

Tax Account: 077.07-4-67

Full Sale Price: $197,000.00

14624

GORDON, PHYLLIS D to GORDON, PHYLLIS D et ano

Property Address: 15 BELLMAWR DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12821 Page: 0539

Tax Account: 146.07-1-25

Full Sale Price: $1.00

GORDON, PHYLLIS D et ano to VILLANUEVA, CASANDRA L

Property Address: 15 BELLMAWR DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12821 Page: 0584

Tax Account: 146.07-1-25

Full Sale Price: $253,650.00

HOOK, DIANE M to CLIFFORD, MACKENZIE et ano

Property Address: 17 WHEAT HILL, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12822 Page: 0093

Tax Account: 146.11-3-16

Full Sale Price: $335,000.00